20:03 11 декабря

Минобороны Литвы: ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ

Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю пять раз поднимались в международное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

Минобороны Литвы: ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ


Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй.


С 4 по 10 декабря, истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции пять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем с целью опознания и сопровождения российских самолетов
— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Литвы.

По данным оборонного ведомства балтийской республики, в период с 4 по 10 декабря были сопровождены самолеты Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:02
    По данным оборонного ведомства балтийской республики, в период с 4 по 10 декабря были сопровождены самолеты Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.
    Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств
    ну им же тоже надо летные навыки поддерживать, вот и летают request
    Angel_and_Demon
    1. svp67 Сегодня, 18:07
      Цитата: Angel_and_Demon
      ну им же тоже надо летные навыки поддерживать, вот и летают

      Не знаю как НАТОвцам, но нашим то в Калининград летать надо, так что у НАТОвских летчиков беспроигрышная позиция для отработки своих навыков по перехвату...
      svp67
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:12
        Цитата: svp67
        у НАТОвских летчиков беспроигрышная позиция для отработки своих навыков по перехвату...

        мы по делам летаем - а они пусть керосин жгут
        Angel_and_Demon
        1. Идущий Сегодня, 18:19
          Друг на друге тренируемся , так было всегда.
          Идущий
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:28
            Цитата: Идущий
            Друг на друге тренируемся , так было всегда.

            а что делать? recourse
            Angel_and_Demon
            1. Идущий Сегодня, 18:34
              Летать дальше и отрабатывать мастерство. yes
              Идущий
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:36
                Цитата: Идущий
                Летать дальше и отрабатывать мастерство. yes

                вот и я про тоже, только одно радует - ресурсы их движков заканчиваются laughing
                Angel_and_Demon
                1. Идущий Сегодня, 18:39
                  Ничего у них денег много ещё построят , а может нам АН - 2 погонять над Балтикой. lol
                  Идущий
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:41
                    Цитата: Идущий
                    Ничего у них денег много ещё построят , а может нам АН - 2 погонять над Балтикой. lol

                    а потом скакуасам за запчасти платить? не не надо - антонов умер - значит умер
                    Angel_and_Demon
            2. 210окв Сегодня, 18:37
              Что делать?Свое дело.Без лишнего шума и скулежа свойственным прибалтам.Как последней самке собаки хвост зажали,скулят. sad
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: Идущий
              Друг на друге тренируемся , так было всегда.

              а что делать? recourse
              210окв
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:39
                Цитата: 210окв
                Как последней самке собаки хвост зажали,скулят.

                самка - она и есть самка, и не скулить не может, судьба у нее такой
                Angel_and_Demon
        2. SEER Сегодня, 19:06
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: svp67
          у НАТОвских летчиков беспроигрышная позиция для отработки своих навыков по перехвату...

          мы по делам летаем - а они пусть керосин жгут

          и ресурс планера гасят
          SEER
      2. Проксима Сегодня, 18:28
        Пускай радуются, что мы не вспомнили, что это прибалтийские земли, которые вернул в родное лоно ещё Петр Великий! А так, Сталину в кошмарном сне бы не приснилось, что НАТОвские самолёты летают вдоль административных границ Ленинградской области belay
        Проксима
    2. Подрезчик Сегодня, 18:11
      Приветствую, дорогой! hi Согласен, хорош пиццу жрать и пивом запивать, хоть пять раз в небо поднялись..."воздушные полицейские", мляя... laughing
      Подрезчик
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:14
        Цитата: Подрезчик
        Согласен, хорош пиццу жрать и пивом запивать, хоть пять раз в небо поднялись..."воздушные полицейские", мляя...

        Привет hi , а что делать? пойдут по барам - опять морду намылят, а так вроде приделе lol
        Angel_and_Demon
      2. Pete Mitchell Сегодня, 19:09
        Цитата: Подрезчик
        .. хорош пиццу жрать и пивом запивать, хоть пять раз в небо поднялись..."воздушные п...", мляя... laughing

        А мне вот дико интересно, литовцы у нас в компании есть? Помнится по началу "защитников" местные лупцевали как так и надо, а как сейчас с этим? И если что про "слезы радости" от встречи не надо - я хоть и со стороны, но с обстановкой знаком.
        Pete Mitchell
  2. Андрей К Сегодня, 18:03
    Минобороны Литвы
    ...ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ...

    За неимением собственной авиации, МО Литвы говорящей головой наты устроилосьlaughing
    ...С 4 по 10 декабря, истребители ВВС НАТО...ля-ля-ля...

    Я за good
    Пусть со своими "сопровождениями", ресурс двигателей остатков былой роскоши на нет изведут wassat
    Андрей К
    1. Джек О’Нилл Сегодня, 18:10
      За неимением собственной авиации,МО Литвы говорящей головой наты устроилосьlaughing

      Ну потому НАТО и помогают своему члену, так как ВВС у Литвы - нема.

      Пусть со своими "сопровождениями", ресурс двигателей остатков былой роскоши на нет изведут

      Не изведут, не беспокойтесь. Ресурс их двигателей очень хороший, а если что, то и заменить смогут.
      Джек О’Нилл
      1. Андрей К Сегодня, 18:13
        Цитата: Джек О’Нилл
        ...Не изведут, не беспокойтесь. Ресурс их двигателей очень хороший, а если что, то и заменить смогут...

        Так я вовсе и не беспокоюсь, я категорически ЗА!
        Пусть двигатели, у которых ресурс очень хороший, меняют чаще... laughing
        Андрей К
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:27
        Цитата: Джек О’Нилл
        Не изведут, не беспокойтесь. Ресурс их двигателей очень хороший, а если что, то и заменить смогут.

        Средний возраст самолетов в американских ВВС — 28 лет. В то время как в коммерческой авиации этот показатель составляет всего 10 лет. Военные самолеты стареют и все меньше людей готовы их содержать в боеспособном состоянии.
        ну вот как то так request
        Angel_and_Demon
        1. Громобой Сегодня, 19:04
          Цитата: Андрей К
          За неимением собственной авиации, МО Литвы говорящей головой наты устроилось
          Ничего не говорящей.Обнаруживают-то наши самолёты литовские ВВС .Они имеют все необходимые для этого посты и линии связи. Встроены через центр управления(в Кармелава) в Прибалтийский сектор объединенной системы ПВО НАТО и именно оттуда натовские истребители получают приказ на перехват.
          Громобой
  3. Теренин Сегодня, 18:03
    А само НАТО об этом не может сообщить?
    Теренин
  4. Bronevick Сегодня, 18:06
    Тут информация появилась что Як-141 возрождается. Что думаете по этому поводу?
    Bronevick
  5. cniza Сегодня, 18:08
    По данным оборонного ведомства балтийской республики, в период с 4 по 10 декабря были сопровождены самолеты Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.


    Как бы не лопнули от гордости и напыщенности.
    cniza
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:15
      Цитата: cniza
      Как бы не лопнули от гордости и напыщенности.

      от зависти - могут, ведь взять даже в аренду истребитель - для них слишком дорого, только танк могут, и то - один на троих laughing
      Angel_and_Demon
  6. изя топ Сегодня, 18:11
    и чё? request -----------------------------------------
    изя топ
  7. solzh Сегодня, 18:14
    в период с 4 по 10 декабря были сопровождены самолеты Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.

    Я в авиации не силён, но думается мне, что Ту-134 это вроде гражданский самолёт. Уточните, кто из авиации, прав я или нет.
    solzh
    1. Black_PR Сегодня, 18:33
      Смотря что в начинке пирожка. Все разработки авиатехники имеют (если разрабатывались государством) двойное назначение.
      Black_PR
    2. Safer Сегодня, 18:34
      Не из авиации, но возможно перехватывали Ту-134УБЛ. Это тренажер для летчиков Ту-22м и Ту-160.
      Safer
      1. sabakina Сегодня, 18:51
        Я не знаю. request Следите за ними на флайрадаре.
        sabakina
        1. Safer Сегодня, 19:01
          У большинства военных самолетов ВКС нет т.н. транспондера. Ответчика, если проще. А значит на флайтрадаре их будет не видно. Иначе бы мы там видели даже истребители и штурмовики в САР.
          Safer
  8. Safer Сегодня, 18:31
    По обрывочным сведениям тамашним летунам не надо в 5ую точку градусник вставлять, у них не подгорает от рутинных перехватов. Подгорает у политиканов. А эти перехватили, посопровождали и домой. Не ручаюсь, что у них все такие и что сведения верны, но как по мне - весьма вероятно.
    Safer
  9. ul_vitalii Сегодня, 18:56
    У миссионеров воздушной полиции п'ердуны не лопнули от значимости своей миссии? С мигалками летают,матюгальник включают...
    ul_vitalii
Картина дня