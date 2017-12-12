07:34 12 декабря

Трамп: Мы снова отправимся на Луну

Президент США Дональд Трамп решил отметиться ещё одним экстравагантным шагом. Накануне он решил возобновить действие так называемой лунной программы США. Напомним, что эта программа была свёрнута по решению предыдущего президента Соединённых Штатов Барака Обамы.

РИА Новости приводит заявление Трампа, подписавшего соответствующий документ:
Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы… это означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований. На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры.


Трамп: Мы снова отправимся на Луну



Больше других обрадовались решению Трампа в NASA, где велась даже прямая трансляция выступления американского президента. В аэрокосмическом агентстве США отнеслись к заявлению Трампа с особым воодушевлением, так как понимают, что в NASA из государственного бюджета США может пойти дополнительное финансирование.

В политических и политологических кругах Соединённых Штатов решение американского президента назвали популизмом и очередной попыткой громкими лозунгами привлечь к себе внимание американского общества. Однако рядовые американцы, как показали опросы общественного мнения, одобряют решение по новым полётам к Луне, формулируя лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Использованы фотографии: NASA
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Олег Андреев Сегодня, 06:56
    В павильоне Голливудв?
    Олег Андреев
    1. Сергей-svs Сегодня, 06:59
      Цитата: Олег Андреев
      В павильоне Голливудв?

      Ну зачем вы так с издевкой о наших "друзьях и пАртнрах"! request Трамп за свои слова всегда отвечает, никто не смеет опровергнуть правдивость его заявлений:
      - Мы - самая великая нация! Супермен вырыл Панамский канал, Железный Человек внес решающий вклад в наши победы в мировых войнах, Рэмбо поставил на колени коммунизм, а Стэнли Кубрик отправил наших астронавтов на Луну. Осталось немного, Фродо Беггинс скоро покончит с русским Мордором! good
      P.S. Со всем согласен, но есть два вопроса:
      1.Какая сволочь стырила волшебную фляжку Пятра Ляксеича Порошенко и выдала её Трампу?
      2. А китайцы в курсе, что их компартия на коленях?
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
      1. Фрол 7525 Сегодня, 07:07
        Ты что буробишь,дитё неразумное?Скажи ещё,что американцы с нашими не стыковались...
        Фрол 7525
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 07:19
          Фрол 7525
          спецом для тебя:
          СМОТРЕТЬ ТУТ: http://www.aonoprienko.ru/?p=36
          Диванный Хенераль
      2. роман66 Сегодня, 07:15
        че сразу стырила-то? сам иподарил, чтоб джавелины не зажимал. чай не последняя
        роман66
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:02
      В этот раз съемки будет вести индийский Болливуд -чтобы веселее было! Весь "полет "астросказачники будут петь и танцевать, так незаметно, и на луну "высадятся "под музыку! lol
      Геркулесыч
    3. Segel Сегодня, 07:02
      Цитата: Олег Андреев
      В павильоне Голливудв?

      А я думаю,что таки БЫЛ ЧЕЛОВЕК на Луне!!!
      Это не американец,уряпатриёти,это-ЧЕЛОВЕК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!!
      Segel
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:08
        Цитата: Segel
        А я думаю,что таки БЫЛ ЧЕЛОВЕК на Луне!!!

        Звезды на этом прекрасном фото заретушированы? Хотя вроде пара точек проглядывает на черном фоне слева.
        IGOR GORDEEV
        1. АнпеЛ Сегодня, 07:18
          А я думаю,что таки БЫЛ ЧЕЛОВЕК на Луне!!!

          Таки, возможно что и был, но амеропуканские астронавты вряд ли. Но "Таки" возможно все же был.
          АнпеЛ
        2. verner1967 Сегодня, 07:31
          Цитата: IGOR GORDEEV
          Звезды на этом прекрасном фото заретушированы?

          если вы имеете элементарное представление о фото, то должны были понять, что при наличии такого мощного фонового источника света как Земля, фотоаппаратура не сможет "увидеть" звёзды. Даже странно, что
          Цитата: IGOR GORDEEV
          пара точек проглядывает на черном фоне слева.
          verner1967
      2. nikolaev Сегодня, 07:13
        нет , это потомок выкопателей Черного моря
        nikolaev
    4. Chertt Сегодня, 07:14
      Хорошая идея. Луна это идеальное место, где Трамп не сможет сильно косячить
      Chertt
  2. КОН Сегодня, 06:58
    Ну понеслась!!!...)))), ...и проведем там шахматный турнир...)))
    КОН
    1. Teberii Сегодня, 07:04
      Так уж сразу следующую олимпиаду и допинга покрепче.
      Teberii
    2. Комментарий был удален.
    3. 210окв Сегодня, 07:19
      И я вернусь...в кинотеатр...Посмотреть что нибудь свежее..пусть даже и туфту..
      Цитата: КОН
      Ну понеслась!!!...)))), ...и проведем там шахматный турнир...)))
      210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    А чего не сразу на Солнце всей Америкой? Даю эксклюзивное право янки высадиться напрямую на Солнце!!!
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 07:22
      Цитата: Геркулесыч
      Даю эксклюзивное право янки высадиться напрямую на Солнце!!!

      Хотя бы на Меркурий, поближе будет! Но им должно хватить!
      тол100в
  4. mamont5 Сегодня, 07:00
    Вот радость-то для НАСА, сколько бабла распилить можно будет!
    mamont5
  5. inkass_98 Сегодня, 07:08
    Поживем - увидим. Получится - молодцы, только уж заодно пусть доказательства предыдущего пребывания предоставят. А то некоторые тут нервничают сильно:
    Цитата: Segel
    А я думаю,что таки БЫЛ ЧЕЛОВЕК на Луне!!!

    Мы живем в такое время, что думать можно что угодно, правильная же позиция - знать правду, а не "думать" о ней.
    inkass_98
    1. vkl.47 Сегодня, 07:32
      У них все плёнки странным образом исчезли)) когда попросили их дать на экспертизу. Совпадение? Не думаю. Не было их там. Это их блеф. Со дня сотворения их богомерзкой страны вся их основа построена на лжи. Они так и будут долдонить про русских хакеров. Плевать на всё
      vkl.47
  6. samarin1969 Сегодня, 07:09
    "Таких не берут в космонавты..."
    samarin1969
  7. nikolaev Сегодня, 07:11
    опять съемки в павильонах, сериалы телешоу о безграничных достижениях США, новые герои смотрящие в космические дали проникновенными и умудренными трансгендерными взглядами ....
    nikolaev
  8. Симон Сегодня, 07:12
    Ага! Им до луны "рукой подать" - Голливуд под боком, быстро состряпают! laughing
    Симон
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    Мы снова отправимся на Луну
    Почему бы не отправиться. Ведь "победили" в двух мировых войнах, правда объективных историков не предупредили об этом, победили коммунизм, правда забыли о Китае. Дерзай Трампушка, американский народ поверит всему.
    rotmistr60
  10. Симон Сегодня, 07:16
    Цитата: Геркулесыч
    А чего не сразу на Солнце всей Америкой? Даю эксклюзивное право янки высадиться напрямую на Солнце!!!

    Так, они состряпают в Голливуде, как по солнцу прыгали и следы оставили в грязных ботинках. Потом отмывай от них солнце от грязных пятен. laughing
    Симон
  11. Симон Сегодня, 07:17
    Цитата: КОН
    Ну понеслась!!!...)))), ...и проведем там шахматный турнир...)))

    С лунатиками, что ли! laughing
    Симон
  12. astronom1973n Сегодня, 07:19
    Трамп: Мы снова отправимся на Луну
    Только всей вашей страной, пожалуйста, и..Англию с Украиной прихватите с собой!Мы будем рады!
    astronom1973n
  13. Симон Сегодня, 07:20
    Цитата: Сергей-svs
    Цитата: Олег Андреев
    В павильоне Голливудв?

    Ну зачем вы так с издевкой о наших "друзьях и пАртнрах"! request Трамп за свои слова всегда отвечает, никто не смеет опровергнуть правдивость его заявлений:
    - Мы - самая великая нация! Супермен вырыл Панамский канал, Железный Человек внес решающий вклад в наши победы в мировых войнах, Рэмбо поставил на колени коммунизм, а Стэнли Кубрик отправил наших астронавтов на Луну. Осталось немного, Фродо Беггинс скоро покончит с русским Мордором! good
    P.S. Со всем согласен, но есть два вопроса:
    1.Какая сволочь стырила волшебную фляжку Пятра Ляксеича Порошенко и выдала её Трампу?
    2. А китайцы в курсе, что их компартия на коленях?
    laughing laughing laughing

    М...м да! Задал ты нам задачку, о фляжке Парошенко! recourse laughing
    Симон
  14. Masya Masya Сегодня, 07:23
    До Луны пешком?
    Masya Masya
  15. Foxmara Сегодня, 07:23
    В смысле, снова?? belay
    Foxmara
  16. роман66 Сегодня, 07:25
    на мотив известного диалога из особенностей " летим на Луну!" - " а ракета у тебя есть?" - " ну, тогда снимем!"
    роман66
  17. nikolaev Сегодня, 07:25
    желательно навсегда - среди людей на планете Земля у вас жить не получается: исключительные должны быть исключены
    nikolaev
  18. komvap Сегодня, 07:29
    Трамп знает что их не было там и хочет войти в историю как президент при котором человек впервые высадился на Луне, и вообще вышел за пределы земной орбиты.
    Для его огромного честолюбия это идеальный вариант - великое достижение особенно на контрасте с жуликами Никсона и покрывавшим этот обман последующими президентами, особенно обамкой который в глаза как-то(есть видео) подкалывал Трампа - что не хочет ли он стать президентом и не хочет ли он сказать что полетов на луну не было.
    На первую подколку уже ответил - президентом стал.
    На вторую планирует ответить делом.
    komvap
  19. nikolaev Сегодня, 07:31
    а если серъезно, то Трамп - молодец, с ним стало жить намного веселей - голливуд со своими фэнтези далеко позади
    nikolaev
Картина дня