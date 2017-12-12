Трамп: Мы снова отправимся на Луну

Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы… это означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований. На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры.

Президент США Дональд Трамп решил отметиться ещё одним экстравагантным шагом. Накануне он решил возобновить действие так называемой лунной программы США. Напомним, что эта программа была свёрнута по решению предыдущего президента Соединённых Штатов Барака Обамы. РИА Новости приводит заявление Трампа, подписавшего соответствующий документ:Больше других обрадовались решению Трампа в NASA, где велась даже прямая трансляция выступления американского президента. В аэрокосмическом агентстве США отнеслись к заявлению Трампа с особым воодушевлением, так как понимают, что в NASA из государственного бюджета США может пойти дополнительное финансирование.В политических и политологических кругах Соединённых Штатов решение американского президента назвали популизмом и очередной попыткой громкими лозунгами привлечь к себе внимание американского общества. Однако рядовые американцы, как показали опросы общественного мнения, одобряют решение по новым полётам к Луне, формулируя лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой".