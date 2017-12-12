Удары по сирийской армии Трамп назвал «законными мерами»

С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании,

Президент США Дональд Трамп направил вчера конгрессменам письмо, в котором описал текущие операции с участием американских военнослужащих и назвал законными удары по сирийской армии, передает РИА Новости говорится в письме.Напомним, 8 июня западная коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. В результате были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую «зону предотвращения конфликтов и представляли угрозу» для союзных сил.18 июня авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF). В Дамаске заявили, что самолет выполнял задание против ИГ.А 20 июня, коалиция сбила БЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и БЛА, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.