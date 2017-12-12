10:42 12 декабря

Удары по сирийской армии Трамп назвал «законными мерами»

Президент США Дональд Трамп направил вчера конгрессменам письмо, в котором описал текущие операции с участием американских военнослужащих и назвал законными удары по сирийской армии, передает РИА Новости.



С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании,
говорится в письме.


Напомним, 8 июня западная коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. В результате были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую «зону предотвращения конфликтов и представляли угрозу» для союзных сил.

18 июня авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF). В Дамаске заявили, что самолет выполнял задание против ИГ.

А 20 июня, коалиция сбила БЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и БЛА, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
    ... открыто признал, против кого воюет мерикатосия... хотя и до этого было ясно ... laughing
    a.s.zzz888
    1. volodya Сегодня, 08:28
      Царь всея земли!
      volodya
      1. dik-nsk Сегодня, 08:35
        лицемеры, лишь наличие ЯО у нас останавливает переход к отрытому противостоянию, так бы давно попробовали кого-нибудь из шавок науськать..
        dik-nsk
        1. Владимир16 Сегодня, 09:10
          Не важно кто в белом доме, трамп, обама, буш, клинтон... Все они там враги русскому человеку. Да и всему остальному миру они вовсе не друзья. Логово упырей там. И нет ни какой разницы кто главнюк, а кто рядом.
          Это адская сущность с которой нам суждено жить на земле. Нужно помнить кто они и душить их при любом поползновении на наши интересы.
          Владимир16
    2. pjastolov Сегодня, 08:29
      Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и БЛА, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.
      а очко то жим-жим, это не сирийцев правильно демократизировать и гуманитарно бомбить am
      pjastolov
    3. Джедай Сегодня, 08:29
      Привет! hi Похоже, Трамп глотнул "храбрости" из Петюниной фляжки и закусил вкусным и смешным вареньем из афганского урожая, если такое сказал... wassat
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
        Привет! hi ... этот ещё хуже обезьяны с гранатой...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 08:34
          Во-во! Обезьяне накостыляли по шее, отобрали гранату и загнали на пальму. lol А с этим барыгой чё делать? what
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:04
            Нарцисс он , все только ради позы.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:05
              Ну, в том что Трамп страдает манией величия в тяжёлой, запущенной форме сомнений нет ни у одного психиатра.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:08
                И такой человек Президент США , все закономерно , кто они есть того и заслуживают.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:09
                  Совершенно справедливо, Виктор.
                  Джедай
                  1. Подрезчик Сегодня, 09:33
                    Приветствую Вас, джентльмены! hi hi У меня такое ощущение, что Трамп пытается "догнать" Путина, или во всяком случае "сохранить лицо", ибо как бы нибыло Россия операцию в САР в общем и целом завершила, базы сохранены, авторитет в регионе основательный, арабские страны поняли, что матрасные в любую секунду бросят союзника и т.д.
                    И честно сказать, я думал: Трамп бизнесмен, мужик деловой (миллиарды зарабатывать не просто), будет серьезный и хваткий политик. А оказалось-клоун какой-то с дебильноватой улыбочкой, чем то похоже поведение на Муссолини...Главное-поза, а что говорю-до лампочки... request
                    Подрезчик
                    1. Идущий Сегодня, 09:37
                      Привет Александр! hi , так все пытаются ему подрожать , а получается пародия на самих себя.
                      Идущий
                    2. Джедай Сегодня, 09:38
                      Саня, доброутрик! hi Шут - он и в США шут. И ничего не поделаешь.
                      Джедай
          2. поневолебрат Сегодня, 09:19
            Цитата: Джедай
            Обезьяне накостыляли по шее, отобрали гранату и загнали на пальму.

            request
            Кто, где и когда? О нем ни слуху ни духу, но, как правило, те кто верно служит глобальному капиталу плохо не заканчивают к моему глубокому сожалению. Скорее наоборот
            поневолебрат
            1. Джедай Сегодня, 09:29
              А то, что не клинтониха, а Трамп стал президентом? yes Обезьяныч ведь так её поддерживал.
              Джедай
              1. zoolu350 Сегодня, 09:43
                Хозяева ФРС иногда тешат матрасобыдло "интригой" и иллюзией, что матрасобыдло выбрало кого то против их воли. Олигархат РФ свой электорат подобными зрелищами не балует.
                zoolu350
      2. pjastolov Сегодня, 08:35
        Цитата: Джедай
        Похоже, Трамп глотнул "храбрости" из Петюниной фляжки и закусил

        как закусил не знаю - но, по моему, он ее всю выжрал, и Петюня в печали lol
        pjastolov
        1. Джедай Сегодня, 08:39
          У петруччо стопудово заначка есть, так что печалился он недолго. wink
          Джедай
          1. pjastolov Сегодня, 08:47
            Цитата: Джедай
            так что печалился он недолго.

            но сильно
            pjastolov
            1. Джедай Сегодня, 08:48
              Ай-ай-ай! Мышку обидели - в норку написяли. lol
              Джедай
              1. pjastolov Сегодня, 08:57
                Цитата: Джедай
                Ай-ай-ай! Мышку обидели - в норку написяли. lol

                да, и на последок
                pjastolov
            2. поневолебрат Сегодня, 09:25
              Этот печальный алкоголик. У нас был веселый. Даж плясал и оркестром дирижировал. Видя чужой позор нужно помнить и о своем, от которого мы кстати не отреклись. (В отличие от мавзолея, который на праздники драпируем). У нас есть ельцин-центр. Когда петруччо крякнет - ему тоже чё-нить поставят. А следующий патриот украины будет это что-то открывать и даст гарантии неприкосновенности семье. Ничего не напоминает?
              поневолебрат
  2. Chertt Сегодня, 08:27
    что любые самолеты и БЛА, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.
    Матрасники, Как злобные и туповатые животные, пока палкой не погрозишь не понимают
    Chertt
  3. Masya Masya Сегодня, 08:28
    Вот так вот... беззаконие творимое штатами не только в Сирии, а по всему миру- закон! Белое чёрным, чёрное белым... дальтоники блин...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 09:10
      Нет , они себя считают рабовладельцами и уже этого не скрывают. hi
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 09:17
        А я думала, дальтонизм как следствие кретинизма... wink
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 09:21
          Одно другого не исключает , а умудряются жить за счет всего остального мира.
          Идущий
  4. Симон Сегодня, 08:28
    Подкинуть бы не мешало сирийцам современного оружия немножко, чтоб ошибки американцев исправить можно было, чтоб забыли бы про полеты над Сирией! angry
    Симон
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:38
    Ну как же их там "прищучить"? Чтобы без памперсов в самолеты не садились...
    Горный стрелок
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 08:39
    вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании,

    в открытую признал, что ведут войну.
    Ну и кто они после этого?
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Сегодня, 08:49
      Вася, привет! hi
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну и кто они после этого?

      "Исключительные" fool
      Джедай
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 08:51
        Привет, Макс hi
        Ну да.. исключительнее уже некуда.
        КОТ БАЮН
        1. Svarog51 Сегодня, 09:17
          Василий, привет hi А ещё "отмороженные".
          Ну и кто они после этого?

          Они и до этого такими же были.
          Svarog51
  7. Victor_B Сегодня, 08:45
    Ну вы интересные!
    Ну как вы не можете понять?
    ИМ МОЖНО!
    Почему? А потому! Они самые общечеловечные общечеловеки.
    Это как мой пес со своим мокрым носом. Ну везде его сунет.
    Victor_B
  8. pvv113 Сегодня, 08:45
    Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров

    Эта фраза - очередное подтверждение подозрения об адекватности Трампа. Ворваться в другую страну без приглашения, а потом заявлять, что оккупантам угрожает опасность. Опять видно, что Трамп не ориентируется в причинно-следственных связях
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 09:12
      Какая страна - такой и Президент или наоборот. Доброго времени Владимир! hi
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 09:17
        Привет, Виктор! Немного перефразируя - каждый народ имеет того президента, которого достоин wink
        pvv113
  9. faiver Сегодня, 08:55
    главное с умной рожей кричать что я прав..., вот и вся их политика, что бы не сделали...
    faiver
  10. nikolaev Сегодня, 09:13
    еще бы! Они уже тысячи лет занимают исконно американские земли! Агрессоры!
    nikolaev
  11. Романенко Сегодня, 09:23
    Цитата: "Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании,"
    О каких законах говорит эта голова?
    Вооруженное присутствие на территории суверенного государства и нанесение ударов по вооруженным силам последнего, без наличия мандата ООН и разрешения законно избранной власти всегда называлось вооруженной агрессией, без каких-либо других трактовок.
    Если вооруженная агрессия является законом США, тогда ничего удивительного в заявлении Трампа нет.
    Осталось только предложить законно избранному президенту США предоставить всему человечеству копии документов, законов, поправок к конституции США, документально подтверждающих использование вооруженной агрессии как ЗАКОННОГО метода межгосударственного общения.
    Романенко
  12. Немезида Сегодня, 09:24
    Вот шарахнет Ким по США ядерной боеголовкой и я тоже скажу,что это законная мера против страны,назвавшей исламского террориста Басаева борцом за свободу...
    Немезида
  13. Bulrumeb Сегодня, 09:28
    назвал законными удары по сирийской армии

    что тут удивительного? право сильного. А вот о тех кто им не боится дать по щщам матрасы забывают надолго
    Bulrumeb
  14. tchoni Сегодня, 09:30
    После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и БЛА, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. О
    А потом появляется ф-22 и жутко нервирует пару "грачат" имитируя с ними воздушный бой
    tchoni
    1. zoolu350 Сегодня, 09:49
      Цитата: tchoni
      А потом появляется ф-22 и жутко нервирует пару "грачат" имитируя с ними воздушный бой

      И тут же моментально сваливает откуда прилетел, как только рядом появляется Су-35.
      zoolu350
  15. кедр Сегодня, 10:19
    Цитата: Izya
    Правильно сказал. Асада никто не выбирал - он получил власть от своего отца, который захватил власть. Выборы в Сирии , что были - это фикция, которую мало кто признал.


    Сирия с Израйлем находится в состоянии войны с 1948 года.
    Какие выборы, каких презентов во время войны ???
    кедр
  16. rotmistr60 Сегодня, 10:19
    назвал законными удары по сирийской армии
    Этот напыженный страус преклонных лет начинает уже раздражать своими заявлениями и выходками. Стало очевидно, что он из категории тех кто ради удовлетворения своего эго готов в любой момент начать вооруженный конфликт.
    rotmistr60
  17. Антианглосакс Сегодня, 10:26
    Цитата: pjastolov
    Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и БЛА, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.
    а очко то жим-жим, это не сирийцев правильно демократизировать и гуманитарно бомбить am

    Да, но почему только "в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии"? Т.е. где мы летаем, всем ша! Остальную территорию бомбите, разрешаем. Некрасиво, однако получается. Если уж вызвались к сирийцам в союзники - будьте любезны, вышвырните с её территории ВСЕ не легитимные вооружённые формирования, в том числе и натавских выродков.
    Обычно русские люди всех мировых беспредельщиков ставили на место. Жаль, что наше подматрасное начальство не в состоянии даже таких мыслей допустить. Деньги не пахнут...
    Антианглосакс
Картина дня