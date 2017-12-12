10:49 12 декабря

Шойгу: российские военные уже начали возвращаться из Сирии

Российские военнослужащие уже начали возвращаться из Сирии, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.



При этом Шойгу отметил, что выполнение плана по выводу контингента будет зависеть от складывающейся в Сирии ситуации.


Зависит от обстановки,
сказал он представителям СМИ, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для полного вывода российских военнослужащих и техники.

Министр сообщил также, что российские военные начали покидать Сирию.

Они уже возвращаются,
сказал Шойгу.

В понедельник днем Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из САР. По его словам, в стране будут «на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе». Кроме того, продолжит свою работу российский центр по примирению враждующих сторон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. dik-nsk Сегодня, 08:37
    всю операцию в шлемах лица скрывали, а тут журналисты фейсы по всей сети развешали..
    а так, респект асам
    dik-nsk
    1. Anarchist Сегодня, 08:40
      Наверное тех, кого можно! А засекреченные остались безликими...
      Цитата: dik-nsk
      всю операцию в шлемах лица скрывали, а тут журналисты фейсы по всей сети развешали..
      а так, респект асам
      Anarchist
      1. Фрол 7525 Сегодня, 08:55
        Лётчикам-Слава!!!И нечего смотреть на них без шлемов... wink
        Фрол 7525
      2. Тралл Сегодня, 08:56
        Потому что правое дело делали.
        Это на Украине и в ДНР были случаи принятия присяги в балаклавах, но на то она и гражданская война...
        Тралл
        1. Фрол 7525 Сегодня, 09:01
          Это да-Гражданская война,самое страшное,что может с тобой быть в жизни этой...
          Слава Спасителю,что нам это не грозит,мы никогда супротив СЕМЬИ своей не пойдём,всегда за Родню держимся,а не за идеи...
          Фрол 7525
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:23
            Цитата: Фрол 7525
            мы никогда супротив СЕМЬИ своей не пойдём

            никогда не говори никогда, история это подтверждает
            Angel_and_Demon
            1. Logall Сегодня, 09:37
              Вот поэтому всех лжепророков нужно давить в зародыше! Пока их идеи последователями не обросли...
              Logall
      3. pvv113 Сегодня, 09:07
        Привет, Александр! Похоже лица открыли тем, кто домой возвращается
        pvv113
      4. rudolff Сегодня, 09:12
        Дело не в секретности, а в личной безопасности. Для боевиков летчики, это враги номер один. Если кого рассекретят и потом найдут, то и самого убьют и семью вырежут. Тупо подставили ради красивой картинки с президентом.
        rudolff
    2. andrewkor Сегодня, 09:15
      Да это не летуны вовсе, на пузяки обратите внимание,водилы из БАО!
      andrewkor
      1. R.L. Сегодня, 09:23
        А смысл закрывать лица? Если бы их сбили над Сирией, то те кто на земле их подберёт и так им в лица посмотрит. А так, может перед россиянами таили или перед "спящими" игиловцами в России, чтобы те, по возвращении, не резали вернувшихся.
        Судя по комплекции пилотов - не истребители, а с горизонтального полёта бомбометатели или переодетый наземный командный состав.
        R.L.
  2. Комментарий был удален.
  3. pjastolov Сегодня, 08:40
    отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из САР
    а комплексы ПВО тоже будут выводить?
    pjastolov
    1. Джедай Сегодня, 08:43
      Ага, щаз! Выведут только то, что на данном этапе не нужно. И то не факт что всё. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 09:00
        А пусть супостаты гадают. Доброе утро Максим! hi
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 09:02
          Виктор, привет! hi
          Цитата: Идущий
          А пусть супостаты гадают

          А ещё лучше - проверят. wink soldier
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:06
            Думаю проверят , подсветка сразу отразиться , а вообще США затаили злобу и надо быть готовыми к пакостям.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:11
              Цитата: Идущий
              США затаили злобу и надо быть готовыми к пакостям.

              Именно так. Россия их громко "кинула" в Сирии, а эти ушлёпки крайне мстительны.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:17
                Их посольство уже намекает на возможные тер. акты.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:25
                  Вполне ожидаемо и предсказуемо. И ведь гадить будут не только в Сирии. negative
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 09:33
                    Нет , они будут пакостить здесь , в России.
                    Идущий
              2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:26
                Цитата: Джедай
                а эти ушлёпки крайне мстительны.

                а месть - это блюдо которое подается холодным hi
                Angel_and_Demon
                1. Джедай Сегодня, 09:31
                  Викторhi Вот только у США терпения маловато чтобы остыть. yes
                  Джедай
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:34
                    Цитата: Джедай
                    Вот только у США терпения маловато чтобы остыть.

                    имеешь ввиду - горячих ковбоев?
                    Angel_and_Demon
                    1. Джедай Сегодня, 09:36
                      Их самых. Они же сначала за кольт хватаются, а потом уже думают.
                      Джедай
          2. Logall Сегодня, 09:08
            Некому проверять! Французы всех ''победили'' wassat
            Приветствую, други!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 09:12
              Привет, Саня! hi
              Цитата: Logall
              Французы всех ''победили'

              Я бы этим победятелам клюв-то сломал. lol
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 09:14
                Цитата: Джедай
                Привет, Саня! hi
                Цитата: Logall
                Французы всех ''победили'

                Я бы этим победятелам клюв-то сломал. lol

                Logall
                1. Идущий Сегодня, 09:19
                  Приветствую Александр , там уже и немцы намекают , что они тоже того - летали бомбили...
                  Идущий
                  1. Logall Сегодня, 09:27
                    Дык, прибалты в Ираке присутствовали, тоже победуны lol
                    Виктор, привет!
                    Logall
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:39
                      Цитата: Logall
                      Дык, прибалты в Ираке присутствовали, тоже победуны

                      ну так они всех своим видом распугали
                      Angel_and_Demon
      2. pvv113 Сегодня, 09:11
        Привет, Макс! В любом случае необходимый минимум должен сохраниться
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 09:13
          Володя, доброго дня! hi Полностью с тобой согласен. Как говорится "на всякий пожарный".
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:18
            А случаи всякие бывают lol
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:25
              Вот именно. Потому - молчок! wink
              Джедай
      3. Piramidon Сегодня, 10:44
        Цитата: Джедай
        Ага, щаз! Выведут только то, что на данном этапе не нужно. И то не факт что всё. wink

        В марте 2016 года уже выводили. После этого наших там оказалось гораздо больше, чем до вывода.
        http://www.ntv.ru/novosti/1613865/
        Piramidon
    2. Anarchist Сегодня, 08:43
      Володя, доброго утра!
      Цитата: pjastolov
      а комплексы ПВО тоже будут выводить

      Их должны оставить, авиа базу прикрывать...
      Пысы: ты чего на почту не отвечаешь?
      Anarchist
      1. pjastolov Сегодня, 08:50
        Цитата: Anarchist
        Их должны оставить, авиа базу прикрывать...
        Пысы: ты чего на почту не отвечаешь?

        лучше бы еще поставили, для богоизбранных как предупреждение, а на почту загляни
        pjastolov
  4. Masya Masya Сегодня, 08:45
    С войной покончили мы счеты
    Бери шинель, пошли домой...
    Masya Masya
    1. Anarchist Сегодня, 08:48
      И кучку ''бородатых рабов''!
      Мариша, доброго утра! love
      Anarchist
    2. Segel Сегодня, 09:17
      Так удачненько получилось-обоих приятных мне Человеков застал вместе!!!
      Segel
      1. Masya Masya Сегодня, 09:24
        Приветики, Всем!!! love
        Masya Masya
  5. bratchanin3 Сегодня, 09:00
    Сделал дело, гуляй смело!
    bratchanin3
  6. РУСС Сегодня, 10:31
    Сирия это великая победа современной России!!!
    РУСС
  7. кедр Сегодня, 10:41
    Цитата: rudolff
    Дело не в секретности, а в личной безопасности. Для боевиков летчики, это враги номер один. Если кого рассекретят и потом найдут, то и самого убьют и семью вырежут. Тупо подставили ради красивой картинки с президентом.


    Командиры ВКС в Сирии не дурнее вас... Про "боевиков" бы молчали... У них американские и израйльские инструктора. Базы данных на всех есть. Если нет, но нужно, ЦРУ и МОССАД добудут.., "конспиратор"..., карусель твою...
    кедр
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