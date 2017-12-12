Шойгу: российские военные уже начали возвращаться из Сирии
Российские военнослужащие уже начали возвращаться из Сирии, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.
При этом Шойгу отметил, что выполнение плана по выводу контингента будет зависеть от складывающейся в Сирии ситуации.
Министр сообщил также, что российские военные начали покидать Сирию.
В понедельник днем Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из САР. По его словам, в стране будут «на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе». Кроме того, продолжит свою работу российский центр по примирению враждующих сторон.
При этом Шойгу отметил, что выполнение плана по выводу контингента будет зависеть от складывающейся в Сирии ситуации.
Зависит от обстановки,сказал он представителям СМИ, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для полного вывода российских военнослужащих и техники.
Министр сообщил также, что российские военные начали покидать Сирию.
Они уже возвращаются,сказал Шойгу.
В понедельник днем Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из САР. По его словам, в стране будут «на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе». Кроме того, продолжит свою работу российский центр по примирению враждующих сторон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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