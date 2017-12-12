Что обсуждал Путин с лидерами Сирии, Египта и Турции?
В понедельник Владимир Путин совершил блиц-турне, побывав на авиабазе Хмеймим, в Каире и Анкаре. За один день он провел переговоры с тремя коллегами, Башаром Асадом, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.
Башар Асад на встрече с российским президентом, поблагодарил Россию за эффективное содействие в борьбе с терроризмом.
Он отметил заслуги российской группировки и отдал приказ приступить к выводу войск из Сирии, тем самым поставив точку в операции, начавшейся по просьбе Асада 30 сентября 2015 года.
Как заявил выступавший перед Путиным с докладом командующий группировкой войск РФ в Сирии Сергей Суровикин, «оставшихся в Сирии сил и средств достаточно, чтобы в дальнейшем выполнять задачи с той же эффективностью».
Примечательно, что «визит Путина в Сирию и его заявления прозвучали на фоне заочной полемики Москвы и Вашингтона о заслугах в победе над ИГ», теперь западным партнерам «будет труднее оспаривать тот факт, что Москва значительно укрепила свои позиции в регионе», отметил в этой связи главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его мнению, главным вопросом, который должен был быть решен в ходе визита в Каир и переговоров с египетским лидером, стало восстановление авиасообщения между странами.
Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом «готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром». Позже было заявлено, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению уже на этой неделе.
Другой важной темой встречи двух лидеров стало обсуждение ситуации в регионе, которая вновь накалилась после признания США Иерусалима столицей Израиля.
Однодневный визит Путина в Турцию стал седьмой встречей с Эрдоганом с начала 2017 года, до этого они встречались как в ходе двусторонних переговоров, так и на полях различных форумов.
На совместной пресс-конференции вечером в понедельник Эрдоган назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «безответственным шагом».
Важнейшей темой встречи стало и сирийское урегулирование, тем более после утреннего заявления Путина об окончании операции ВКС.
Другим знаковым заявлением по итогам блиц-визита Путина в Анкару стало практическое окончание истории с поставками Анкаре российских ЗРК С-400: президенты заявили, что вопрос будет решен в течение недели.
Башар Асад на встрече с российским президентом, поблагодарил Россию за эффективное содействие в борьбе с терроризмом.
Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок – ИГ (запрещена в РФ), чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира,сказал Владимир Путин.
Он отметил заслуги российской группировки и отдал приказ приступить к выводу войск из Сирии, тем самым поставив точку в операции, начавшейся по просьбе Асада 30 сентября 2015 года.
Как заявил выступавший перед Путиным с докладом командующий группировкой войск РФ в Сирии Сергей Суровикин, «оставшихся в Сирии сил и средств достаточно, чтобы в дальнейшем выполнять задачи с той же эффективностью».
Примечательно, что «визит Путина в Сирию и его заявления прозвучали на фоне заочной полемики Москвы и Вашингтона о заслугах в победе над ИГ», теперь западным партнерам «будет труднее оспаривать тот факт, что Москва значительно укрепила свои позиции в регионе», отметил в этой связи главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Я думаю, что знаковую роль сыграл этот блиц-визит в Сирию и объявление об окончании большой военной кампании, поскольку все, что произошло с позициями России на Ближнем Востоке и изменением ее статуса и возможностей, а также дальнейшие перспективы связаны, в первую очередь, с Сирией. Понятно, что окончание крупной военной фазы не означает, во-первых, полного ухода оттуда, во-вторых, не означает прекращения дипломатических усилий, а напротив – предполагает резкую их активизацию,сказал Лукьянов агентству.
По его мнению, главным вопросом, который должен был быть решен в ходе визита в Каир и переговоров с египетским лидером, стало восстановление авиасообщения между странами.
Самое главное было решить вопрос с авиасообщением, который крайне тревожит египетскую сторону. Судя по всему, он близок к разрешению, и это снимает имевшееся препятствие к дальнейшему развитию отношений. Потому что в остальном отношения России и Египта в последние 3-4 года, за вычетом того трагического инцидента (в ноябре 2015 года над Синаем потерпел крушение самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург), весьма укрепились,сказал эксперт.
Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом «готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром». Позже было заявлено, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению уже на этой неделе.
Другой важной темой встречи двух лидеров стало обсуждение ситуации в регионе, которая вновь накалилась после признания США Иерусалима столицей Израиля.
Очевидно, что ситуация в регионе меняется очень быстро, последнее решение Трампа по Иерусалиму, конечно, вносит дополнительный фактор неопределенности. Думаю, что для России сейчас очень важно занять позицию, которая была бы конструктивной и не была бы направлена на поддержку одной из сторон конфликта. То есть Россия не может, грубо говоря, бросить Израиль, это важный партнер Москвы в регионе, но при этом Россия не может присоединиться и к американской позиции и признать Иерусалим столицей израильского государства без одновременного признания Иерусалима в качестве столицы палестинского государства,сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однодневный визит Путина в Турцию стал седьмой встречей с Эрдоганом с начала 2017 года, до этого они встречались как в ходе двусторонних переговоров, так и на полях различных форумов.
На совместной пресс-конференции вечером в понедельник Эрдоган назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «безответственным шагом».
Мы увидели, что позиция президента РФ сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму,добавил турецкий лидер.
Важнейшей темой встречи стало и сирийское урегулирование, тем более после утреннего заявления Путина об окончании операции ВКС.
Турция – это важнейший партнер сейчас. Потому что без тесного взаимодействия и взаимопонимания с Анкарой дальше сирийский вопрос не решится, Турция критически важна для России в этом плане. Я не думаю, что между Москвой и Анкарой существует полная любовь, доверие и гармония, не может такого быть, учитывая, до какой степени расходятся интересы по многим параметрам на Ближнем Востоке. Но обе стороны понимают, что они друг в друге очень нуждаются. И частые контакты с Эрдоганом показывают тот очень прагматичный и рациональный подход,сказал Федор Лукьянов.
Другим знаковым заявлением по итогам блиц-визита Путина в Анкару стало практическое окончание истории с поставками Анкаре российских ЗРК С-400: президенты заявили, что вопрос будет решен в течение недели.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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