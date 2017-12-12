"Что обсуждал Путин с лидерами Сирии, Египта и Турции?"

Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок – ИГ (запрещена в РФ), чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира,

Я думаю, что знаковую роль сыграл этот блиц-визит в Сирию и объявление об окончании большой военной кампании, поскольку все, что произошло с позициями России на Ближнем Востоке и изменением ее статуса и возможностей, а также дальнейшие перспективы связаны, в первую очередь, с Сирией. Понятно, что окончание крупной военной фазы не означает, во-первых, полного ухода оттуда, во-вторых, не означает прекращения дипломатических усилий, а напротив – предполагает резкую их активизацию,

Самое главное было решить вопрос с авиасообщением, который крайне тревожит египетскую сторону. Судя по всему, он близок к разрешению, и это снимает имевшееся препятствие к дальнейшему развитию отношений. Потому что в остальном отношения России и Египта в последние 3-4 года, за вычетом того трагического инцидента (в ноябре 2015 года над Синаем потерпел крушение самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург), весьма укрепились,

Очевидно, что ситуация в регионе меняется очень быстро, последнее решение Трампа по Иерусалиму, конечно, вносит дополнительный фактор неопределенности. Думаю, что для России сейчас очень важно занять позицию, которая была бы конструктивной и не была бы направлена на поддержку одной из сторон конфликта. То есть Россия не может, грубо говоря, бросить Израиль, это важный партнер Москвы в регионе, но при этом Россия не может присоединиться и к американской позиции и признать Иерусалим столицей израильского государства без одновременного признания Иерусалима в качестве столицы палестинского государства,

Мы увидели, что позиция президента РФ сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму,

Турция – это важнейший партнер сейчас. Потому что без тесного взаимодействия и взаимопонимания с Анкарой дальше сирийский вопрос не решится, Турция критически важна для России в этом плане. Я не думаю, что между Москвой и Анкарой существует полная любовь, доверие и гармония, не может такого быть, учитывая, до какой степени расходятся интересы по многим параметрам на Ближнем Востоке. Но обе стороны понимают, что они друг в друге очень нуждаются. И частые контакты с Эрдоганом показывают тот очень прагматичный и рациональный подход,