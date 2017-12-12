13:39 12 декабря

Что обсуждал Путин с лидерами Сирии, Египта и Турции?

В понедельник Владимир Путин совершил блиц-турне, побывав на авиабазе Хмеймим, в Каире и Анкаре. За один день он провел переговоры с тремя коллегами, Башаром Асадом, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.



Башар Асад на встрече с российским президентом, поблагодарил Россию за эффективное содействие в борьбе с терроризмом.


Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок – ИГ (запрещена в РФ), чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира,
сказал Владимир Путин.

Он отметил заслуги российской группировки и отдал приказ приступить к выводу войск из Сирии, тем самым поставив точку в операции, начавшейся по просьбе Асада 30 сентября 2015 года.

Как заявил выступавший перед Путиным с докладом командующий группировкой войск РФ в Сирии Сергей Суровикин, «оставшихся в Сирии сил и средств достаточно, чтобы в дальнейшем выполнять задачи с той же эффективностью».

Примечательно, что «визит Путина в Сирию и его заявления прозвучали на фоне заочной полемики Москвы и Вашингтона о заслугах в победе над ИГ», теперь западным партнерам «будет труднее оспаривать тот факт, что Москва значительно укрепила свои позиции в регионе», отметил в этой связи главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Я думаю, что знаковую роль сыграл этот блиц-визит в Сирию и объявление об окончании большой военной кампании, поскольку все, что произошло с позициями России на Ближнем Востоке и изменением ее статуса и возможностей, а также дальнейшие перспективы связаны, в первую очередь, с Сирией. Понятно, что окончание крупной военной фазы не означает, во-первых, полного ухода оттуда, во-вторых, не означает прекращения дипломатических усилий, а напротив – предполагает резкую их активизацию,
сказал Лукьянов агентству.

По его мнению, главным вопросом, который должен был быть решен в ходе визита в Каир и переговоров с египетским лидером, стало восстановление авиасообщения между странами.

Самое главное было решить вопрос с авиасообщением, который крайне тревожит египетскую сторону. Судя по всему, он близок к разрешению, и это снимает имевшееся препятствие к дальнейшему развитию отношений. Потому что в остальном отношения России и Египта в последние 3-4 года, за вычетом того трагического инцидента (в ноябре 2015 года над Синаем потерпел крушение самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург), весьма укрепились,
сказал эксперт.

Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом «готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром». Позже было заявлено, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению уже на этой неделе.

Другой важной темой встречи двух лидеров стало обсуждение ситуации в регионе, которая вновь накалилась после признания США Иерусалима столицей Израиля.

Очевидно, что ситуация в регионе меняется очень быстро, последнее решение Трампа по Иерусалиму, конечно, вносит дополнительный фактор неопределенности. Думаю, что для России сейчас очень важно занять позицию, которая была бы конструктивной и не была бы направлена на поддержку одной из сторон конфликта. То есть Россия не может, грубо говоря, бросить Израиль, это важный партнер Москвы в регионе, но при этом Россия не может присоединиться и к американской позиции и признать Иерусалим столицей израильского государства без одновременного признания Иерусалима в качестве столицы палестинского государства,
сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Однодневный визит Путина в Турцию стал седьмой встречей с Эрдоганом с начала 2017 года, до этого они встречались как в ходе двусторонних переговоров, так и на полях различных форумов.

На совместной пресс-конференции вечером в понедельник Эрдоган назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «безответственным шагом».

Мы увидели, что позиция президента РФ сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму,
добавил турецкий лидер.

Важнейшей темой встречи стало и сирийское урегулирование, тем более после утреннего заявления Путина об окончании операции ВКС.

Турция – это важнейший партнер сейчас. Потому что без тесного взаимодействия и взаимопонимания с Анкарой дальше сирийский вопрос не решится, Турция критически важна для России в этом плане. Я не думаю, что между Москвой и Анкарой существует полная любовь, доверие и гармония, не может такого быть, учитывая, до какой степени расходятся интересы по многим параметрам на Ближнем Востоке. Но обе стороны понимают, что они друг в друге очень нуждаются. И частые контакты с Эрдоганом показывают тот очень прагматичный и рациональный подход,
сказал Федор Лукьянов.

Другим знаковым заявлением по итогам блиц-визита Путина в Анкару стало практическое окончание истории с поставками Анкаре российских ЗРК С-400: президенты заявили, что вопрос будет решен в течение недели.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:08
    Проблема и беда у них общая - штаты
    Шура пермский
    1. Michael67 Сегодня, 11:13
      С каждым тет-а-тет переговорил. Как говорится - на ушко. Наверное что-то архиважное сообщил, типа время "Ч", когда начнём мочить в сортире.
      Michael67
    2. Chertt Сегодня, 11:13
      Точно..,Путин обсудил с лидерами Сирии, Египта и Турции ближневосточные проблемы
      А Трамп - написал новый твит
      Chertt
    3. сибиралт Сегодня, 11:25
      Если сам свои заслуги не "отметишь, то кто ж об этом еще скажет? Интересней то, что сказали об этом другие участники "блиц-турне", кроме уместной благодарности от Асада.?
      сибиралт
      1. Дратуй Сегодня, 11:51
        Мы увидели, что позиция президента РФ сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму,... Эрдоган!
        Дратуй
  2. Миханище Сегодня, 11:10
    Молодец Путин! Победы на внешнем фронте идут одна за другой!
    Небольшие промахи во внутренней политике незначительны и простительны.Тем более, что он сейчас займётся ими.
    Лично я сейчас жду небывалого роста благосостояния. В последнее время он несколько замедлился, с весны ожидается сильнейший подъём!
    Миханище
    1. Logall Сегодня, 11:14
      Цитата: Миханище
      промахи во внутренней политике незначительны и простительны.Тем более, что он сейчас займётся ими.

      Да ладно? Ими другой типчик занимается, точнее - не занимается!
      Logall
      1. Cветлейший Сегодня, 11:30
        Некогда ему, он ещё паспорт сионисто-фашистов не получил.
        Cветлейший
      2. Vlad.by Сегодня, 12:51
        после выборов сменится эта картинка.
        Vlad.by
    2. shans2 Сегодня, 11:16
      так жирно, что даже часть правда.
      shans2
    3. Дедкастарый Сегодня, 11:18
      Цитата: Миханище
      Молодец Путин! Победы на внешнем фронте идут одна за другой!
      Небольшие промахи во внутренней политике незначительны и простительны.Тем более, что он сейчас займётся ими.
      Лично я сейчас жду небывалого роста благосостояния. В последнее время он несколько замедлился, с весны ожидается сильнейший подъём!

      выключите кто нибудь "блаженного"...
      Дедкастарый
      1. НасРать Сегодня, 11:30
        Цитата: Дедкастарый

        выключите кто нибудь "блаженного"...



        Судя по плюсикам - он здесь не один!!! bully
        НасРать
      2. Миханище Сегодня, 11:32
        Не затыкайте мне рот, хе-хе...
        У меня чёткая, твёрдая позиция. Интересно было бы послушать Вашу. Или Вы из либералов, которым Путин на хвост наступил?
        Миханище
        1. Дедкастарый Сегодня, 12:04
          Цитата: Миханище
          У меня чёткая, твёрдая позиция.

          пить завязывай...
          Дедкастарый
    4. Svarog Сегодня, 11:30
      Цитата: Миханище
      Небольшие промахи во внутренней политике незначительны и простительны.Тем более, что он сейчас займётся ими.

      С чего вы взяли, что он займется промахами? Он это сам озвучил? Или он признал, что правительство не дееспособно? И почему 17 лет не замечал промахи во внутренней политике? Ни чем он не займется..
      Svarog
      1. Миханище Сегодня, 11:33
        Цитата: Svarog
        Цитата: Миханище
        Небольшие промахи во внутренней политике незначительны и простительны.Тем более, что он сейчас займётся ими.

        С чего вы взяли, что он займется промахами? Он это сам озвучил? Или он признал, что правительство не дееспособно? И почему 17 лет не замечал промахи во внутренней политике? Ни чем он не займется..
        - можете как-то доказать?
        Миханище
        1. Svarog Сегодня, 11:40
          Цитата: Миханище
          - можете как-то доказать?

          Для этого просто нужно в России пожить)) И не в статусе его друзей Ротенбергов, Сеченых и.тд , а простым человеком, коих 95%. Ну и потом, вы сами говорите о промахах в внутренней политике и сами же доказательства их спрашиваете, это как понимать?))
          Svarog
          1. Миханище Сегодня, 12:22
            Вы так ещё и до мысли дойдёте, что у него и во внешней политике одни провалы. Сейчас начнётся ""как слон в посудной лавке", профукал олимпийское движение, разругался со всеми соседями и всем миром, влез в Сирию, привёл страну в тупик, выставляет на посмешище"...вот так вот думают некоторые! И ошибаются! Потому что наш Дракон...
            Ну не только Ротенберги его друзья...
            Миханище
          2. Serg65 Сегодня, 12:24
            Цитата: Svarog
            Для этого просто нужно в России пожить

            Да неее, друг мой! Чтобы понять как живётся россиянам, нужно пожить за границей России и не туристом, приезжайте ко мне в Бишкек на годик wink
            Serg65
            1. Svarog Сегодня, 12:27
              Цитата: Serg65
              Да неее, друг мой! Чтобы понять как живётся россиянам, нужно пожить за границей России и не туристом, приезжайте ко мне в Бишкек на годик

              В начале было с вами согласился, но Бишкек, как то смущает )))
              Svarog
              1. Serg65 Сегодня, 12:55
                Цитата: Svarog
                но Бишкек, как то смущает

                laughing Для полноты ощущения в самый раз good
                Serg65
                1. Svarog Сегодня, 13:05
                  Цитата: Serg65
                  Цитата: Svarog
                  но Бишкек, как то смущает

                  laughing Для полноты ощущения в самый раз good

                  Если мы на Бишкек будем равняться,то да, как в Бишкеке будет, на Германию посмотрите ну на худой конец Италия..
                  Svarog
      2. Лесс Сегодня, 12:02
        И почему 17 лет не замечал промахи во внутренней политике?
        Почему 17? Первые десять лет становилось только лучше. А потом внешние факторы повлияли. Да и сейчас вполне терпимо.К тому же вряд ли вы сможете назвать человека, который с этими обязанностями справится лучше.
        Лесс
        1. Svarog Сегодня, 12:13
          Цитата: Лесс
          Почему 17? Первые десять лет становилось только лучше

          Лучше становилось до того момента, пока цены росли на нефть.. Конечно, первый свой срок, Путин хорошо отработал, с этим не спорю, более того, поддерживал его и после его рокировке с не Димоном, но сейчас отчетливо понимаю, что ошибался.
          Цитата: Лесс
          К тому же вряд ли вы сможете назвать человека, который с этими обязанностями справится лучше.

          Вы считаете, что в России нет достойных кандидатов? Они есть, просто не столь раскручены, раскручивают "лошадей" "овальных" и прочих клоунов. Вот мне нравиться Павел Грудин,посмотрите в ютуб о нем. И словом и делом нормальный мужик.
          Svarog
          1. Лесс Сегодня, 12:40
            Мне нравится тон вашего ответа) Признаться, я ожидал в ответ истерику и злобу в духе Эха Москвы. Рад что ошибся) Ютуб посмотрю. Вам за коммент жирный плюс) hi
            Лесс
          2. Serg65 Сегодня, 12:51
            Цитата: Svarog
            Вы считаете, что в России нет достойных кандидатов? Они есть, просто не столь раскручены,

            Грудин - обыкновенный честный хозяйственник. честь ему и хвала! Но государство - это не совхоз! Все мы сидя на лавочке. считаем ...да фигли там? Этого посади, этого уволь иии ВСЁЁЁ, чё тут руководить то? Сейчас инвесторы напрягут Грудинина, мы деньги в тебя вкладываем? А нука поставь моего свата завфермой!!! А сват тупой и снять его не моги! А сказал про свата худо - раз и санкции против тебя! А здесь ещё неурожай и мор на скотину, а ты кредиты взял и пошло и поехало....и через полгода тот же токарь начнёт ныть ....Грудинин а где мои деньги? Зачем ты нам такой нужен? А инвестор втихаря подкинул слесарю десяток тыщь и ...долой Грудинина, даёшь Пупкина!
            Serg65
            1. Svarog Сегодня, 12:56
              Цитата: Serg65
              Цитата: Svarog
              Вы считаете, что в России нет достойных кандидатов? Они есть, просто не столь раскручены,

              Грудин - обыкновенный честный хозяйственник. честь ему и хвала! Но государство - это не совхоз! Все мы сидя на лавочке. считаем ...да фигли там? Этого посади, этого уволь иии ВСЁЁЁ, чё тут руководить то? Сейчас инвесторы напрягут Грудинина, мы деньги в тебя вкладываем? А нука поставь моего свата завфермой!!! А сват тупой и снять его не моги! А сказал про свата худо - раз и санкции против тебя! А здесь ещё неурожай и мор на скотину, а ты кредиты взял и пошло и поехало....и через полгода тот же токарь начнёт ныть ....Грудинин а где мои деньги? Зачем ты нам такой нужен? А инвестор втихаря подкинул слесарю десяток тыщь и ...долой Грудинина, даёшь Пупкина!

              Честный хозяйственник - это ключевое.. И еще он социально ориентированный в отличии от Путина, который - либерал . А то, как поведет себя Грудин в той или и ной ситуации, вы не должны предполагать - ибо не знаете. Нужно смотреть на факты, а не заниматься галюцинированием.
              Svarog
              1. Миханище Сегодня, 13:03
                Грудин - либерал. И капиталист. Наживается на наёмном труде.
                Миханище
                1. Svarog Сегодня, 13:07
                  Цитата: Миханище
                  Грудин - либерал. И капиталист. Наживается на наёмном труде.

                  Ага, посмотрите сколько у него рабочие зарабатывают и какие условия он для них создает.. Наберите в ютуб садик с совхозе им.Ленина.. Побольше бы таких капиталистов.
                  Svarog
              2. Serg65 Сегодня, 13:36
                Цитата: Svarog
                Нужно смотреть на факты

                good Вот именно!
                Смотрим на факты!
                Смотрим на совхоз им. Ленина - три деревни, население 4 тыс. Лично моё мнение, для 4 тыс. на маленьком пяточке сделать счастье гораздо проще чем для 144 млн. на одной шестой части планеты - это раз!
                Совхозу не нужно иметь армию и флот - это два!
                Павел Николаевич руководит совхозом с 90-го года и фамилия у него не Горбачёв и даже не Ельцин, т.е. совхоз более менее удачно пережил лихолетье 90-х - это три!
                Павлу Николаевичу не пришлось ломать через колено сембанкирщину и заставлять олигархов вкладываться в экономику страны - это четыре!
                Ему так же не пришлось воевать и закончить войну Победой - это пять!
                А так же Павлу Николаевичу не пришлось подымать промышленность из руин, скрепя сердцем терпеть чиновников, потому как других нужно вырастить заново, вдалбливать патриотизм в голову народа, потому как народ после 90-х положил прибор на свою Родину - это шесть!
                И таких 7! 8! 9! 10! я могу наковырять до бесконечности yes
                Serg65
        2. Миханище Сегодня, 12:17
          Правильно! Никто кроме Путина!
          Миханище
    5. R.L. Сегодня, 11:55
      Маленькая цитата, которой я коментирую мнение "МИХАНИЩЕ", который верит тому, что написал.
      "Вера и чувства - ласковая основа зла. В отличие от разума вера и чувства не устанавливают границ для любого заблуждения, любого чаяния. Это - сильный яд, дающий одурманивающую иллюзию морального права на любое преступление."
      R.L.
      1. Дедкастарый Сегодня, 12:06
        Цитата: R.L.
        Маленькая цитата, которой я коментирую мнение "МИХАНИЩЕ", который верит тому, что написал.

        у него мания величия случилась на почве пьянства...раньше просто "МИХАН" был...
        Дедкастарый
  3. shans2 Сегодня, 11:16
    Ближний Восток делил. БВ наш.
    shans2
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Москва значительно укрепила свои позиции в регионе»
    Что непросто нервирует, а бесит Сша, которые в очередной раз показали, что являются не только ненадежными партнерами , но и открыто помогают боевикам преследуя свои цели.
    rotmistr60
    1. НасРать Сегодня, 11:36
      Регион разбалансирован от слова АХОВО!!, и очередная таблетка США, про Иерусалим - говорит, что не достаточно разбалансирован(с точки зрения США).. - что там нервировать должно США, непонятно? Страны этого региона погружены в дерьмо, по самые гланды... И это дерьмо США "предложили" выгребать России, очевидно пологая, что Россия самая богатая страна wassat
      Первый раз развели СССР на СОИ, сейчас очередной кидок пытаются провернуть..
      НасРать
  5. sa-ag Сегодня, 11:37
    "Что обсуждал Путин с лидерами Сирии, Египта и Турции?"
    1. Как вы тут жить будете
    2. Базу военную
    3. вторую ветку "Турецкого потока"

    Посколько в новостях идут сообщения, что Египет может быть откроется, а про Турецкий поток как то мельком, конкретного ответа не дали, с другой стороны и обещания 7-ми миллиардного кредита Турии и стройка атомной электростанции как в Турции, так и в Египте, такие авансы
    sa-ag
  6. mikh-korsakov Сегодня, 11:38
    Забавно читать как наши подхалимы исполняют упражнение по переобуванию в воздухе. Еще недавно из каждого утюга доносилось, как удачно придумал ВВП, начиная сирийскую компанию. Но вот повеяло другим ветерком. И хор подхалимов затянул как удачно ВВП выводит войска и как это поможет ему в предвыборной компании. Конечно, нельзя не отметить как продуманно началась его компания. Особенно гениально он потушил возмущение народа решением отстранить Россию от олимпиады объявлением балотироваться на следующий срок. Срок-то ему явно добавят, но осадок-то от этой истории остался. У меня главный вопрос, если наверху были известны безобразия, творящиеся вокруг допинга, а они были известны коли Жуков о них извинился. Если бы и Жукова, и Мутко выгнали со скандалом, тогда главный козырь был бы выбит у наших врагов. И на олимпиаду мы бы поехали со своим гимном и флагом.
    mikh-korsakov
    1. Миханище Сегодня, 11:41
      А кому нужна Ваша правда, а?
      Миханище
    2. Serg65 Сегодня, 12:54
      Цитата: mikh-korsakov
      И на олимпиаду мы бы поехали со своим гимном и флагом.

      belay Вроде взрослый? А такой наивный! recourse
      Serg65
      1. mikh-korsakov Сегодня, 13:17
        Однако в Рио-то, как МОК и ВАДА ни изворачивались, а команда наша выступала под российским флагом. А в Сочи гг. Мутко и Жуков явно напортачили, иначе не пришлось бы извиняться, но не со злым умыслом, а по причине своего подхалимства и некомпетентности.
        mikh-korsakov
  7. кедр Сегодня, 12:03
    Цитата: НасРать
    Первый раз развели СССР на СОИ, сейчас очередной кидок пытаются провернуть..


    Сами-то хоть верите в это..?
    кедр
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