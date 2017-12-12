13:37 12 декабря

Сирийский опыт: танки Т-90С стали более защищенными

Российские танки получили новую защиту бортовых проекций, которая резко повысит стойкость против кумулятивных боеприпасов различных типов, сообщает Российская газета со ссылкой на видео материал канала «Россия 1».



В воскресенье в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым был продемонстрирован новый вариант российской экспортной гусеничной боевой машины.


«Судя по видеокадрам, танк оборудован новыми бортовыми и решетчатыми экранами, ранее уже успешно опробованными на последних версиях Т-72Б3 во время учений "Запад-2017"», – говорится в материале.

Новейший вариант защиты предусматривает также установку дополнительных модулей «реактивной брони» в так называемом «мягком» корпусе.



Газета со ссылкой на военных экспертов отмечает, что «к подобной модернизации подтолкнул опыт боевых действий в Сирии, а также применение бронетехники в других локальных конфликтах, где танки очень часто поражались в менее защищенные борта».

Использованы фотографии: телеканал "Россия 1"
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Джедай Сегодня, 11:55
    к подобной модернизации подтолкнул опыт боевых действий в Сирии, а также применение бронетехники в других локальных конфликтах, где танки очень часто поражались в менее защищенные борта

    Бесценный боевой опыт систематизируется, анализируется и выливается в такие вот модернизации. good
    Джедай
    1. Скальпель Сегодня, 11:58
      А также в разработку новых средств поражения. Вечная война.
      Скальпель
    2. роман66 Сегодня, 11:58
      стесняюсь спросить feel , а что раньше не понятно было, что
      " где танки очень часто поражались в менее защищенные борта"
      роман66
      1. Николай Р-ПМ Сегодня, 12:10
        На первых ah-1g боковые стекла тоже не пулестойкие были, видимо, необходимость бронирования не была очевидной. Так и тут могли мотивировать неустановку дополнительных средств повышения живучести возрастающей массой и снижением удельной мощности, но полигон с реальеыми боевыми условиями внес свои поправки. Ранее возможно предполагалось, что защита уязвимых проекций могла быть обеспесена боевым порядком или взаимодействием с мотострелками
        Николай Р-ПМ
        1. роман66 Сегодня, 12:12
          Кошкин, " бронетанковый юмор" - "При высадке в Сицилии американские танкисты обогатились новым боевым опытом, который гласил, что в задницу можно подбить кого угодно,"
          роман66
      2. Romario_Argo Сегодня, 12:13
        " где танки очень часто поражались в менее защищенные борта"

        борт Т-90 имеет бронирование 80 мм
        + противокумулятивные экраны 25 мм
        + атомный подбой заменен на керамическую плиту так же 110 мм эквивалент стойкости от ПТУР 440 мм по нормали + 80 мм борт = 520 мм + экран 25 мм - эквивалент 200 мм = 720 мм
        если под углом 60 град. = 680 мм. + экран, эквивалент 260 мм = 940 мм.
        Корнету (1200 мм), конечно это не преграда, а вот Рефлекс (900 мм) и Фагот (600 мм) остановит
        и соответственно все РПГ "семёрки" - "побоку"
        Romario_Argo
      3. Berkut24 Сегодня, 12:17
        Похоже, что Вы не очень представляете как работает государственная машина. Любое предложение должно быть обосновано для выделения денег. Поэтому в заявках пишут "На основании....", прикладывают статистику, указывают тактическую обстановку для сбора статистики, список использованного вооружения, дальше схемы попаданий и точки поражения и т.д. После чего предлагаются варианты решения проблемы, предполагаемая стоимость и сроки реализации. после чего комиссия на основании экспертного заключения принимает решение что делать дальше в рамках имеющегося бюджета. А просто фантазировать - это создать еще один "Навозец", укатанный в 2 слоя плитками "Ножа", но от этого не ставший более защищенным.
        Если нет никакого обоснования, а только предположения - то о чем говорить? В войска были поставлены Т-72Б3, где Минобороны конкретно сэкономило на активной защите. По той самой банальной причине, что денег у военных сейчас больше не стало, а обоснование об усилении защиты документально отсутствовало, хотя УВЗ предлагал разные варианты. Конфликт между желаниями производителя и возможностями покупателя существовали всегда. Вот появилась доказанная статистика по Сирии и Т-72Б3 МО согласилось довести до уровня Т-72Б3М. Та же фигня и с Т-90. В этом плане вся украинская бронерухлядь как раз и есть отсебятина без обоснования.
        Berkut24
        1. активатор Сегодня, 12:27
          Цитата: Berkut24
          . Вот появилась доказанная статистика по Сирии и Т-72Б3 МО согласилось довести до уровня Т-72Б3М.

          Странная ситуация то, что всем понятно МО надо доказать, в очередной войне ,а то раньше такой возможности не было и никто даже не подозревал о вечной проблеме советских-российских танков с их постоянно голыми бортами . Америкосы и евреи повесили на борт бронеплиту ,резонно считая ,что лучше в бою быть с такой чем с динамической защитой оставленной где то на первом заборе.
          активатор
      4. Романенко Сегодня, 13:14
        Видимо не было, танки строились для европейского ТВД и встречных боев в поле, а тут совсем другая раздача, хорошо еще динамику на них повесили, ведь в свое время Баграмян категорически запрещал портить внешний вид танка какими-то кубиками с ВВ
        Романенко
        1. роман66 Сегодня, 13:25
          а башню полировали, чтоб снаряды лучше соскальзывали?
          роман66
Картина дня