Сирийский опыт: танки Т-90С стали более защищенными
Российские танки получили новую защиту бортовых проекций, которая резко повысит стойкость против кумулятивных боеприпасов различных типов, сообщает Российская газета со ссылкой на видео материал канала «Россия 1».
В воскресенье в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым был продемонстрирован новый вариант российской экспортной гусеничной боевой машины.
«Судя по видеокадрам, танк оборудован новыми бортовыми и решетчатыми экранами, ранее уже успешно опробованными на последних версиях Т-72Б3 во время учений "Запад-2017"», – говорится в материале.
Новейший вариант защиты предусматривает также установку дополнительных модулей «реактивной брони» в так называемом «мягком» корпусе.
Газета со ссылкой на военных экспертов отмечает, что «к подобной модернизации подтолкнул опыт боевых действий в Сирии, а также применение бронетехники в других локальных конфликтах, где танки очень часто поражались в менее защищенные борта».
В воскресенье в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым был продемонстрирован новый вариант российской экспортной гусеничной боевой машины.
«Судя по видеокадрам, танк оборудован новыми бортовыми и решетчатыми экранами, ранее уже успешно опробованными на последних версиях Т-72Б3 во время учений "Запад-2017"», – говорится в материале.
Новейший вариант защиты предусматривает также установку дополнительных модулей «реактивной брони» в так называемом «мягком» корпусе.
Газета со ссылкой на военных экспертов отмечает, что «к подобной модернизации подтолкнул опыт боевых действий в Сирии, а также применение бронетехники в других локальных конфликтах, где танки очень часто поражались в менее защищенные борта».
Использованы фотографии: телеканал "Россия 1"
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