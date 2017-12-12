В Йемене убит один из главных иранских специалистов по ракетному вооружению
Из Йемена приходят сообщения о том, что в результате авиаудара, осуществлённого самолётом саудовской коалиции, убит один из иранских специалистов. Телеканал Al-Arabiya выходит с материалом, в котором называется имя погибшего. Это Хоссейн Хашрауи. По заявлениям арабоязычной прессы, Хашрауи входил в круг ведущих иранских экспертов по разработке ракетного оружия.
В Саудовской Аравии ранее сообщали, что именно иранские специалисты оказывают помощь хуситам по созданию ракет. Напомним, что ракеты хуситов всё чаще стали долетать до саудовских населённых пунктов. При этом имеющаяся у саудитов система ПРО не способна эффективно противостоять этим ракетным ударам.
Хашрауи, как заявлено в материале упомянутого телеканала, занимался модернизацией различных вариантом ракет СКАД. Он же являлся ответственным по развёртвыванию производственных мощностей за пределами Ирана – на территориях стран, в которых есть иранские союзники. Йемен, как оказалось, в числе именно таких государств.
В результате авиаудара вместе с иранским специалистом по ракетным вооружениям погибли более 20 вооружённых хуситов. Операция саудовской коалиции в Йемене продолжается.
В Саудовской Аравии ранее сообщали, что именно иранские специалисты оказывают помощь хуситам по созданию ракет. Напомним, что ракеты хуситов всё чаще стали долетать до саудовских населённых пунктов. При этом имеющаяся у саудитов система ПРО не способна эффективно противостоять этим ракетным ударам.
Хашрауи, как заявлено в материале упомянутого телеканала, занимался модернизацией различных вариантом ракет СКАД. Он же являлся ответственным по развёртвыванию производственных мощностей за пределами Ирана – на территориях стран, в которых есть иранские союзники. Йемен, как оказалось, в числе именно таких государств.
В результате авиаудара вместе с иранским специалистом по ракетным вооружениям погибли более 20 вооружённых хуситов. Операция саудовской коалиции в Йемене продолжается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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