В Йемене убит один из главных иранских специалистов по ракетному вооружению

Из Йемена приходят сообщения о том, что в результате авиаудара, осуществлённого самолётом саудовской коалиции, убит один из иранских специалистов. Телеканал Al-Arabiya выходит с материалом, в котором называется имя погибшего. Это Хоссейн Хашрауи. По заявлениям арабоязычной прессы, Хашрауи входил в круг ведущих иранских экспертов по разработке ракетного оружия.В Саудовской Аравии ранее сообщали, что именно иранские специалисты оказывают помощь хуситам по созданию ракет. Напомним, что ракеты хуситов всё чаще стали долетать до саудовских населённых пунктов. При этом имеющаяся у саудитов система ПРО не способна эффективно противостоять этим ракетным ударам.Хашрауи, как заявлено в материале упомянутого телеканала, занимался модернизацией различных вариантом ракет СКАД. Он же являлся ответственным по развёртвыванию производственных мощностей за пределами Ирана – на территориях стран, в которых есть иранские союзники. Йемен, как оказалось, в числе именно таких государств.В результате авиаудара вместе с иранским специалистом по ракетным вооружениям погибли более 20 вооружённых хуситов. Операция саудовской коалиции в Йемене продолжается.