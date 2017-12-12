13:41 12 декабря

В Йемене убит один из главных иранских специалистов по ракетному вооружению

Из Йемена приходят сообщения о том, что в результате авиаудара, осуществлённого самолётом саудовской коалиции, убит один из иранских специалистов. Телеканал Al-Arabiya выходит с материалом, в котором называется имя погибшего. Это Хоссейн Хашрауи. По заявлениям арабоязычной прессы, Хашрауи входил в круг ведущих иранских экспертов по разработке ракетного оружия.

В Саудовской Аравии ранее сообщали, что именно иранские специалисты оказывают помощь хуситам по созданию ракет. Напомним, что ракеты хуситов всё чаще стали долетать до саудовских населённых пунктов. При этом имеющаяся у саудитов система ПРО не способна эффективно противостоять этим ракетным ударам.

Хашрауи, как заявлено в материале упомянутого телеканала, занимался модернизацией различных вариантом ракет СКАД. Он же являлся ответственным по развёртвыванию производственных мощностей за пределами Ирана – на территориях стран, в которых есть иранские союзники. Йемен, как оказалось, в числе именно таких государств.


В Йемене убит один из главных иранских специалистов по ракетному вооружению


В результате авиаудара вместе с иранским специалистом по ракетным вооружениям погибли более 20 вооружённых хуситов. Операция саудовской коалиции в Йемене продолжается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. Джедай Сегодня, 12:35
    Ну что, смело ждём нападок на Иран со стороны саудитов и их заокеанских друзей? wink
    Джедай
    1. xetai9977 Сегодня, 13:17
      Саудиты кажись, потихоньку учатся. Эмиратцы тоже на днях нехилую операцию провели против хуситов. Отжали немалые территории.
      xetai9977
    2. san4es Сегодня, 13:32
      ...В марте "17
      20 марта 2017
      Как сообщает блог bmpd, Саудовская Аравия заключила контракт на покупку 300 новейших китайских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности Pterodactyl II (Wing Loong II, 翼龙II).


      Аппарат Pterodactyl I был принят на вооружение НОАК (под обозначением GJ-1 - Gongji-1) и достиг большого экспортного успеха. Его можно увидеть на вооружении целого ряда стран, в частности Саудовской Аравии, ОАЭ, Пакистана, Египта, Казахстана, и, предположительно, Узбекистана. Саудиты задействовали Pterodactyl I в боевых действиях в Йемене.

      san4es
  2. Старый26 Сегодня, 12:35
    Значит вычислили.
    Старый26
  3. GaLe Сегодня, 12:40
    продуктивный удар однако,саудиты потихоньку учатся..йеменский полигон так то не хуже сирийского для обкатки вооружений и личного состава)
    GaLe
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
    ... подработали спеца...нашли и кончили...
    a.s.zzz888
  5. JonnyT Сегодня, 12:46
    маячок подбросили, а может вместе с наводчиком накрыли
    JonnyT
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