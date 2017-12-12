С января Пентагон начнет принимать на службу трансгендеров
С начала 2018 года Минобороны США начнет набор на военную службу трансгендеров – людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения, передает ТАСС сообщение телекомпании АВС.
В понедельник федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение, которое запрещает Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров.
Ранее президент объявил о намерении изменить принятую при администрации Обамы политику, согласно которой им разрешалось служить в рядах ВС страны. В августе Трамп официально запретил прием трансгендеров на военную службу.
Как пояснило издание, в соответствии с новыми правилами «Пентагон будет принимать таких людей на службу, однако к ним будут предъявляться определенные требования с точки зрения состояния здоровья».
В частности, по данным телекомпании, «может быть отказано в поступлении на службу лицам, которые после операции по смене пола вынуждены проходить определенные медицинские процедуры или имеют психические расстройства, связанные со сменой пола».
В самом Пентагоне решения суда пока не прокомментировали.
В понедельник федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение, которое запрещает Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров.
Ранее президент объявил о намерении изменить принятую при администрации Обамы политику, согласно которой им разрешалось служить в рядах ВС страны. В августе Трамп официально запретил прием трансгендеров на военную службу.
Как пояснило издание, в соответствии с новыми правилами «Пентагон будет принимать таких людей на службу, однако к ним будут предъявляться определенные требования с точки зрения состояния здоровья».
В частности, по данным телекомпании, «может быть отказано в поступлении на службу лицам, которые после операции по смене пола вынуждены проходить определенные медицинские процедуры или имеют психические расстройства, связанные со сменой пола».
В самом Пентагоне решения суда пока не прокомментировали.
Использованы фотографии: https://img.gazeta.ru/iStockPhoto
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