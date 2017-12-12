16:09 12 декабря

С января Пентагон начнет принимать на службу трансгендеров

С начала 2018 года Минобороны США начнет набор на военную службу трансгендеров – людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения, передает ТАСС сообщение телекомпании АВС.



В понедельник федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение, которое запрещает Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров.


Ранее президент объявил о намерении изменить принятую при администрации Обамы политику, согласно которой им разрешалось служить в рядах ВС страны. В августе Трамп официально запретил прием трансгендеров на военную службу.

Как пояснило издание, в соответствии с новыми правилами «Пентагон будет принимать таких людей на службу, однако к ним будут предъявляться определенные требования с точки зрения состояния здоровья».

В частности, по данным телекомпании, «может быть отказано в поступлении на службу лицам, которые после операции по смене пола вынуждены проходить определенные медицинские процедуры или имеют психические расстройства, связанные со сменой пола».

В самом Пентагоне решения суда пока не прокомментировали.

Использованы фотографии: https://img.gazeta.ru/iStockPhoto
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Комментарии 51

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  1. Комментарий был удален.
  2. rocket757 Сегодня, 13:51
    Каждый сходит с ума по своему.
    rocket757
    1. Смог Сегодня, 13:53
      П ипец....... причем полный............
      Смог
      1. Смог Сегодня, 13:57
        Дополню.....
        Родила царица в ночь,
        Не то сына, не то дочь,
        Говорит царева свита:
        Вы родили трансвестита!"
        Сомневается народ,
        Как продолжить царский род?
        Как теперь родить ребенка,
        Коль отсутствует ..............
        (из просторов ынэта) laughing
        Смог
        1. Татьяна Сегодня, 14:23
          В понедельник федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение, которое запрещает Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров.
          А вообще, можно узнать, что лично Трампу в должности Президента США, его окружением по Конституции США разрешается?
          Трамп - кукла марионеточная!
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 14:28
            Власть в США берут в свои руки трансгендеры! В американских судах - они же!
            Т.о., высший суд США послал всех американцев, включая и президента США, прямиком в "женю"!

            Татьяна
          2. Shurik70 Сегодня, 14:28
            В 1386-ом году Ягеллоны стали польскими королями.
            Именно при Ягеллонах Польша разрослась "от моря до моря", получила лучшую кавалерию в мире для того времени. С ними считались все соседи. Экспортировала хлеб. Это время признано золотым веком Польши
            1401 - Польско-литовская уния.
            1425 - расширение полномочий короля
            1505 - принята конституция "ничего нового", где запрещалось принимать любой закон, как либо притеснявший поляков
            1572 - умирает последний Ягеллон. Короли становятся выборными. Появляется понятие liberum veto - даже один голос против в сейме не даёт принять закон. Крестьяне были превращены в рабов. Польская шляхта окончательно избавилась от любого надзора, и могла творить, что хотела.
            Вся дальнейшая история Польши - история потерь. Нравственных, земельных, людских. При этом они очень сильно вредили соседям (одна история с Лжедмитрием, которого они смогли посадить на русский престол, сколько жизней унесла).
            Теперь вот в США президента ограничивают. Кончится точно так же
            Shurik70
      2. Segel Сегодня, 14:03
        Ты не хвались,на рать идучи,умник тырнетовский,как бы они тебя не нагнули,аника-воин. laughing laughing laughing Самому стыдно станет,Смог не смог,его смогли. laughing love love love
        Segel
        1. Смог Сегодня, 14:12
          Цитата: Segel
          Самому стыдно станет,Смог

          За что, ваше высокопреосвященство? За американских трансгендеров? Да ни разу. Свят, свят. окститесть!
          Смог
          1. sabakina Сегодня, 14:31
            Костя, помнишь песенку про воинов этого высокопреосвещенства?

            У Сегела также будет.
            sabakina
        2. sabakina Сегодня, 14:27
          Цитата: Segel
          Ты не хвались,на рать идучи,умник тырнетовский,как бы они тебя не нагнули,аника-воин. laughing laughing laughing
          Оно и видно, что тебя уже нагнули.
          sabakina
          1. Segel Сегодня, 14:33
            Ты опять выпимши?Ездовая собака руководителя?Проспись,чудо,и не забудь со смогом плюсиками обменяться,вы же так и стали генералами картонными тут. laughing ...
            Segel
            1. sabakina Сегодня, 14:43
              Что значит опять? Опять бывают только неожиданности, у меня всё постоянно! Щас намахну тормозухи и пойду гайцев гонять рессорой от "Белоруса"!
              sabakina
            2. Смог Сегодня, 15:04
              Цитата: Segel
              не забудь со смогом плюсиками обменяться

              Ваше высокопреосвященство! Не судите о других по себе......
              Это я про-
              Ты опять выпимши?

              Дуешь ты не в ту дуду,
              Знай, городишь ерунду!
              Если б ты поменьше пил,
              Не родился бы д е бил,
              Кто-то что-то говорит?
              Не д еби л? Гермофродит?
              Вы меня , ужо простите,
              Называйте, как хотите,
              Трансвестит, гермофродит,
              Смог
          2. Смог Сегодня, 14:36
            Цитата: sabakina
            У Сегела также будет.

            Слава! Привет! Так это ж яицкий троль. наверное уже шестая а может седьмая реинкарнация. А высокопреосвященство он потому что просил, даже не просил, а требовал что бы его АЛЕКСИЕМ называли. lol
            Цитата: sabakina
            видно, что тебя уже нагнули.

            Так Слав, если перелогинивается постоянно.........значит нагибают , да и сильно.
            Смог
      3. Шура пермский Сегодня, 14:50
        Жуткие воины-ни он ни она ни оно,если их в плен брать-их к бабам или мужикам сажать???
        Шура пермский
        1. kepmor Сегодня, 15:51
          лучше сразу на кол...и нам хорошо...и им приятно...
          kepmor
    2. x.andvlad Сегодня, 13:57
      Ну, вот! Теперь к "исключительным" моральным уродам добавятся и физические.
      x.andvlad
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:03
      Голубая армия , интересно место для косметички будет в разгрузке .
      Spartanez300
      1. Michael67 Сегодня, 14:05
        Шнур пел песню: "Но самое страшное, что есть на свете... Стадо пи..."!
        А я вот думаю, что в случае пиндагона, наоборот, не страшно. Ноготок сломается и всё. Конец войне.
        Michael67
        1. rocket757 Сегодня, 14:33
          Голубые робята хотя бы гламурненько выглядят, да и здоровые какие, хотя бы 1\2 часть.
          Трансгенды больные усе, без исключения.
          Тьфу, мерзость какая.
          Ежели с ними воевать, то КАК?
          rocket757
  3. Виктор Дубовицкий Сегодня, 13:53
    Трансгендеров, пи оров они собираются посылать в арабские страны. Там они, не имея возможности сдаться в плен, будут самыми остервенелыми крысами, загнанными в угол.
    Виктор Дубовицкий
    1. x.andvlad Сегодня, 14:04
      Цитата: Виктор Дубовицкий
      Трансгендеров, пи оров они собираются посылать в арабские страны. Там они, не имея возможности сдаться в плен, будут самыми остервенелыми крысами, загнанными в угол.

      Да ну, не сгущайте краски. Скажите еще, что они будут вражескую пулеметную амбразуру собой заслонять от безысходности.
      Эти уродцы в атаку не пойдут, пока носик не попудрят. А если у пудреницы зеркало разобьется, то атаки вообще не будет. wassat
      x.andvlad
  4. ul_vitalii Сегодня, 13:55
    Да пусть служат, если отбор прошли.Мы не против.
    ul_vitalii
  5. askort154 Сегодня, 13:55
    Это же какие расходы ! Теперь надо писюары в туалетах делать двухуровневые. belay
    askort154
    1. Джедай Сегодня, 14:00
      Александр hi Зато какуары менять не надо. lol
      Джедай
      1. askort154 Сегодня, 14:18
        Джедай....Александр Зато какуары менять не надо.


        Макс hi ! Хотел бы посмотреть, как они выполняют команду - " ложись!" belay
        askort154
        1. Джедай Сегодня, 14:23
          Сдаётся мне, что команда останется невыполненной - нет конкретики на кого или под кого ложиться. lol
          Джедай
          1. askort154 Сегодня, 14:26
            Джедай......Сдаётся мне, что команда останется невыполненной - нет конкретики на кого или под кого ложиться.

            Вот тут-то мы их стоячих и положим ! am
            askort154
            1. Джедай Сегодня, 14:30
              Цитата: askort154
              Вот тут-то мы их стоячих и положим ! am

              Угу, но только с дистанции не ближе 5 метров. Ближе подпускать противно, а так - и не промажешь и кровью не обляпает. soldier
              Джедай
              1. askort154 Сегодня, 14:34
                Джедай....Угу, но только с дистанции не ближе 5 метров. Ближе подпускать противно, а так - и не промажешь и кровью не обляпает.

                Не, 5 - стрёмно. no Только "Калибриками". yes
                askort154
                1. Джедай Сегодня, 14:36
                  Ну тогда предварительно сгонять в стада площадью с зону поражения "Калибра". wink
                  Джедай
  6. Шалтай Сегодня, 13:59
    Ничего смешного в этом не вижу . Увеличится вероятность войны .
    Шалтай
  7. andrewkor Сегодня, 13:59
    Да эти то ли недоделанные, то ли, переделанные долго не живут,100% суицидные наклонности. А нехай хоть вся ихняя армия такой будет с проблемами!
    andrewkor
  8. Piramidon Сегодня, 14:02
    В плен таких не брать.
    Piramidon
  9. san4es Сегодня, 14:06
    belay -- МУЖИК ПО СЕЛЕНИЯМ БРОДИТ,
    КОНЕЙ НА СКАКУ ТОРМОЗИТ,
    В ГОРЯЩИЕ ИЗБЫ ЗАХОДИТ...
    НАВЕРНОЕ, ОН ТРАНСВЕСТИТ am
    san4es
  10. Югра Сегодня, 14:07
    Как мы ЭТО будем в плен брать?Только уничтожение на месте!
    Югра
  11. Greenwood Сегодня, 14:08
    Воу, это так толерантно. Вот они, истинные демократические ценности. Учись, Россия! lol
    Greenwood
    1. domnich Сегодня, 14:12
      Неужели и МОК последует толерантной стратегии «флагмана демократии»? И ВАДА могло бы адаптироваться к новым условиям, боюсь даже предположить, каким образом…
      domnich
      1. Джедай Сегодня, 14:24
        Сергей! hi Без подробностей - здесь же дети... laughing
        Джедай
  12. Kawado S Сегодня, 14:10
    не понял, а сейчас у них кто служит?
    Kawado S
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:50
      Так они сами этого не знают, даже те, кто служит, толком не знают, кто и что они такое. ...
      Геркулесыч
      1. Greenwood Сегодня, 15:06
        Цитата: Геркулесыч
        кто служит, толком не знают
        Пока сам не попробуешь, не познаешь... lol
        Greenwood
        1. Kawado S Сегодня, 15:33
          это... пусть они сами себя пробуют))
          Kawado S
  13. HAM Сегодня, 14:18
    Я чё то не понял--Трамп ...того?Ориентацию сменил,или ему сменили??
    HAM
  14. Злой 55 Сегодня, 14:48
    Нормальненько..В бой за шоколадку и за "если ты меня поцелуешь" в лучших америГАДских традициях..
    Злой 55
  15. Геркулесыч Сегодня, 14:49
    Им нужно вывести трехполое существо lol , и такими комплектовать свою армию lol
    Геркулесыч
  16. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:59
    Цитата: Шура пермский
    Жуткие воины-ни он ни она ни оно,если их в плен брать-их к бабам или мужикам сажать???

    В обиженку.. laughing
    ДЕДПИХТО
  17. Кент0001 Сегодня, 15:02
    Да у них вся страна-это сплошное психическое расстройство. Вы на маккейна посмотрите, а ведь он конгресмен.
    Кент0001
  18. Леонид Хар Сегодня, 15:12
    Это будут солдаты женщины переделанные в мужиков, или мужики переделанные в баб будут служить в армии США? Или и те и другие? А им разве не надо постоянно принимать гормоны? Женомужикам мужские, а мужебабам женские? А если во время войны вдруг не подвезут гормоны, и мужик начнет в бабу превращаться? И наоборот, женщина в мужика?
    Леонид Хар
  19. bond7213 Сегодня, 15:16
    Так у них у всех нарушения в психике ))))))) Так кого же Психически неадекватное командование будет не принимать ? ))))) И 90 % трансгендеров принимают медикаментозное лечение после смены пола Годами , Еженедельно )))))))) А если Трамп продолжит выпендриваться ---- из него самого трансгендера сделают )))))))
    bond7213
  20. АлеБорС Сегодня, 15:56
    Ну наконец-то... Просто армия "света" получится... Только какого?
    АлеБорС
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