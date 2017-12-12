16:09 12 декабря

В ООН подсчитали жертвы конфликта в Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине назвала число погибших с начала конфликта на юго-востоке страны. Об этом говорится в новом докладе Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ), опубликованном во вторник, 12 декабря.

УВКПЧ зафиксировало 35 081 жертву в связи с конфликтом в Украине, включая военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп
— отмечено в документе. Как указано, из них 10303 были убиты и 24778 ранены в период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017-го.

В ООН подсчитали жертвы конфликта в Донбассе



Летом верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил об участившихся случаях гибели и ранений среди мирного населения Донбасса. С января по июнь конфликт унес жизнь 67 гражданских лиц, еще 308 получили повреждения различной степени тяжести, что на 74 процента больше, чем за тот же период 2016 года (но меньше, чем в 2014-м и 2015-м).

Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:10
    Что они могут знать о истинных жертвах на Донбассе сидя в своих кабинетах .
    Spartanez300
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:18
      Думаю, что о некоторых соседях, мы тут оставшиеся и живущие, думаем, что они выехали, а потом выяснится, что их среди живых давно нет.
      Владыка Ситх
      1. Шура пермский Сегодня, 15:29
        35 тысяч… жуть…
        Шура пермский
    2. Фрол 7525 Сегодня, 15:19
      Да ничего...Да им и не надо-ООН давно уже НАТОвский прихвостень.
      Фрол 7525
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Так как оон считает, лучше не позориться -цифру назвали в госдепе, а они только ее озвучили! И что толку от этих заявлений -киевская военщина признала свои преступления, и тотально самоубилась? ???
    Геркулесыч
  3. nikolaev Сегодня, 15:16
    позорники ср...е ! только "сейчас заметили"! моральные
    nikolaev
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