16:14 12 декабря

БДК ЧФ «Орск» после ремонта приступил к выполнению задач боевой подготовки

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Орск», завершивший в октябре 2017 года ремонт, сдал курсовую задачу по организации корабельной службы при стоянке в базе и приступил к выполнению задач боевой подготовки для подтверждения способности экипажа выполнять свойственные данному кораблю задачи в море, сообщает пресс-служба Южного военного округа

БДК ЧФ «Орск» после ремонта приступил к выполнению задач боевой подготовки


Экипаж БДК на полигоне в бухте Казачья совместно с подразделением морской пехоты провел тактико-специальное занятие по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье
- говорится в сообщении.


Отмечается, что данные мероприятия проводятся в соответствии с курсом подготовки экипажей надводных кораблей и являются обязательными после выхода корабля из ремонта.

Окончательный допуск экипажа корабля для выполнения всего спектра задач по предназначению планируется осуществить до конца декабря 2017 года
- добавили в пресс-службе ЮВО

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 15:35
    Полвека в строю..И заменить пока нечем..К сожалению
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 16:09
      Хоть и старое корыто, но лучше чем нечего... Хотя есть еще в резерве два "Носорога" (проект 1174) 1982 и 1900 годов постройки , а они по-свежей и по-крупней в два раза, тоже не мешало бы восстановить.
      maxim947
  2. faiver Сегодня, 15:40
    еще одного пенсионера запустили, нехай служит старичок
    faiver
  3. moskowit Сегодня, 15:50
    "Старый конь борозды не портит..."
    Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Орск», завершивший в октябре 2017 года ремонт,

    А судоремонтники, слесари, сварщики, электрики, наладчики разного вида оборудования, выходит так, погулять вышли....
    moskowit
    1. роман66 Сегодня, 16:06
      работы маляров незаметно - и это военный корабль!
      роман66
  4. shans2 Сегодня, 15:50
    Он еще все нынешние авианосцы США переживёт в строю)
    shans2
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:06
    Авось еще доживет до тех пор, когда мы построем свои УДК!Сами! !!Своими руками!
    Геркулесыч
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