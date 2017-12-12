БДК ЧФ «Орск» после ремонта приступил к выполнению задач боевой подготовки

Экипаж БДК на полигоне в бухте Казачья совместно с подразделением морской пехоты провел тактико-специальное занятие по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье

Окончательный допуск экипажа корабля для выполнения всего спектра задач по предназначению планируется осуществить до конца декабря 2017 года

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Орск», завершивший в октябре 2017 года ремонт, сдал курсовую задачу по организации корабельной службы при стоянке в базе и приступил к выполнению задач боевой подготовки для подтверждения способности экипажа выполнять свойственные данному кораблю задачи в море, сообщает пресс-служба Южного военного округа- говорится в сообщении.Отмечается, что данные мероприятия проводятся в соответствии с курсом подготовки экипажей надводных кораблей и являются обязательными после выхода корабля из ремонта.- добавили в пресс-службе ЮВО