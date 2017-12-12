16:09 12 декабря

Разведчики ЮВО приступили к горной подготовке в Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Разведчики ЮВО приступили к горной подготовке в Армении


Учебные мероприятия проводятся на высокогорном полигоне Камхуд и продлятся в течение месяца. Военнослужащие отработают более 100 различных нормативов по разворачиванию современных систем разведки, в том числе комплекса «Радиолампа»,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе полевых занятий военнослужащие также будут совершенствовать свои навыки по лыжной и горной подготовке». Помимо этого, разведчики «научатся вязать узлы, строить переправы, преодолевать скальные участки, горные реки в полной экипировке со штатным вооружением».

Особенностями данного полевого выхода являются «суровые зимние условия с резко меняющимся климатом высокогорной местности на высоте над уровнем моря более 1,5 тыс. метров», добавили в пресс-службе.

В занятиях принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.

Курс подготовки разведывательных подразделений завершится в Закавказье сдачей нормативов по основным предметам обучения и преодолением зимней тропы разведчика.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:02
    Готовимся к любым "сюрпризам" , тем более что в горах вообще вести боевые действия, с учетом того что мы за приделами своей страны. ...Короче, желательно, без эксцессов, и наладить хорошие отношения с местным населением.
    Геркулесыч
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