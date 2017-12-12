В Иваново прибыл самолет ДРЛО А-50 после успешного выполнения задач в Сирии

Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики

Сердечно хочу поздравить личный состав с успешным выполнением специального задания и возвращением на Родину

Желаю всем Вам и Вашим семьям удачи и всего хорошего. Выражаю глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолетов А-50 и группы боевого управления будут служить примером добросовестного служения Родине и выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью

Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- сказали в военном ведомстве.В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажа приняли участие командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители органов местного самоуправления, Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.– сказал генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, обращаясь к прибывшим из СирииНапомним, что накануне президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии, выступая непосредственно перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим.