18:36 12 декабря

В Иваново прибыл самолет ДРЛО А-50 после успешного выполнения задач в Сирии

Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики
- сказали в военном ведомстве.

В Иваново прибыл самолет ДРЛО А-50 после успешного выполнения задач в Сирии



В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажа приняли участие командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители органов местного самоуправления, Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Сердечно хочу поздравить личный состав с успешным выполнением специального задания и возвращением на Родину
– сказал генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, обращаясь к прибывшим из Сирии
Желаю всем Вам и Вашим семьям удачи и всего хорошего. Выражаю глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолетов А-50 и группы боевого управления будут служить примером добросовестного служения Родине и выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью


Напомним, что накануне президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии, выступая непосредственно перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим.

Использованы фотографии: Минобороны Рф
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Комментарии 15

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:27
    А50, или все же А 51? Или это из "Советских заделов "-немодернизированный?
    Геркулесыч
    1. _Jack_ Сегодня, 16:34
      какой такой А-51? может А-50У?
      _Jack_
      1. Safer Сегодня, 16:39
        Вот я тоже про такой не слыхал. А А-100 ещё кажется на каком-то этапе испытаний.
        Safer
      2. антивирус Сегодня, 16:41
        А50- даст 50 км окружной дороги вокруг Иванова
        если протянут госп.в прав-ве до ввода А100 -- строить им еще и 100 км шоссе Ростов -Иваново- Заволжье
        антивирус
        1. Svarog51 Сегодня, 18:02
          А-50 у нас давно базируются, а окружной от Лежневской до Н.Талиц как нет, так и не предвидится. hi
          Svarog51
    2. BlombiRus Сегодня, 16:43
      По ротации, или наши в Сирии совсем без А-50 остались? Игил то игилом, но пин.досов в воздухе меньше не стало. Пригляд нужен.
      BlombiRus
      1. Safer Сегодня, 16:46
        Цитата: BlombiRus
        По ротации, или наши в Сирии совсем без А-50 остались? Игил то игилом, но пин.досов в воздухе меньше не стало. Пригляд нужен.

        Да навряд ли он там был в одном экземпляре. Сейчас эти новости будут одна за другой идти, кто куда из САР вернулся, а потом окажется, что это по большей степени ротация.
        Safer
  2. TatrA-50 Сегодня, 16:39
    А-50У именной "Таганрог". Прилетели парни
    TatrA-50
  3. мичман Сегодня, 16:42
    Вот так обороняет нашу страну ВиВТ, созданная нами.
    Этот объект создавали в НИИ (Руководители Иванов В.П и Бруханский И.О.). Чтобы создать его мне пришлось за три месяца подготовить около 150 программистов и посадить их на рабочие места в этом НИИ в Москве. Самому приходилось при испытаниях подниматься в воздух. НИИ-33, участвовавшего в создании объекта, был удостоин Гос премии (по моему представлению). Честь имею.
    мичман
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:00
      Молодец, развивайте тему.
      ul_vitalii
  4. Сергей Аверченков Сегодня, 17:08
    Вот же... а я даже не знал что он там был. Ну и правильно. Один ушел, другой пришел. Секретность однако. :)
    Сергей Аверченков
  5. san4es Сегодня, 17:48

    авиационный комплекс А-50 может:
    -обнаруживать и сопровождать воздушные цели;
    -опознавать их государственную принадлежность;
    -управлять воздушным движением и наведением на цель;
    -передавать данные радиолокационной обстановки в зоне обзора другим участникам ПВО;
    -принимать команды с пункта управления;
    -выполнять функции командного пункта управления;
    -определять источники излучения и пеленги на них.

    san4es
    1. Svarog51 Сегодня, 17:59
      Саня, спасибо. good Завтра поеду на Северный и проверю, у меня сосед по гаражу у них техником служит. Может даже экскурсию проведёт. wink drinks
      Svarog51
      1. san4es Сегодня, 18:02
        Цитата: Svarog51
        Саня, спасибо. good Завтра поеду на Северный wink drinks

        hi ...Ага..Открытку пришли wink
        drinks
        san4es
  6. borys Сегодня, 18:28
    Вообще то на фотографии в заголовке статьи А-100. Это сразу видно по двигателям. На всех А-50 стоят
    двигатели Д30-КП. На этом стоят ПС-90, значит А-100.
    borys
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