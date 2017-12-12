20:40 12 декабря
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Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами

Президент Украины Петр Порошенко не устает удивлять народ своими высказываниями. Недавно, выступая перед военнослужащими ВСУ он заявил, что они "воины мира". В этот раз, выступая по случаю Дня сухопутных войск ВСУ, он сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецка осенью 2014-го — зимой 2015 года, со спартанцами.

Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами


Навеки войдет в историю Украины подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность «Черной бригады», стойкость, мужество и непобедимость всех воинов - пехотинцев, танкистов и артиллеристов, представителей других родов войск, боевого и материально технического обеспечения, которые, ежеминутно рискуя жизнью на «нуле», надежно стоят на защите не только своего Отечества, но и всей демократической Европы
— заявил Порошенко.


По его словам, служащие сухопутных войск "ежедневно доказывают, что нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".

Напомним, противостояние в аэропорту Донецка длилось 242 дня и окончилось отступлением украинских силовиков. По информации Минобороны ДНР, общее число потерь бойцов ВСУ в окрестностях аэропорта составило порядка 600 человек. Все здания на его территории были разрушены в ходе столкновений.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 50

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  1. хрыч Сегодня, 18:41
    Так-то спартанцы были заднеприводные ребята, т.е. просто ̶п̶и̶ глиномесы am
    А киборг наоборот читается гробик ... тоже символично belay
    хрыч
    1. Хантер Сегодня, 18:45
      Читал я мемуары этих "киборгов" закупорили их там плотно..Столько жертв с обоих сторон , на радость США..Эх Славяне не ведаем ,что творим..
      Хантер
      1. Тралл Сегодня, 19:25
        Как точно Петя подметил smile

        А себя Петя, наверное, представляет этаким Робин Гудом(в трико). smile
        Тралл
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:07
          Цитата: Тралл
          А себя Петя, наверное, представляет этаким Робин Гудом(в трико).

          "фи, какой он не постоянный и ветреный" laughing
          Angel_and_Demon
    2. лесовозник Сегодня, 18:47
      Цитата: хрыч
      Так-то спартанцы были заднеприводные ребята, т.е. пи

      Ну так верно назвал их парась , точно в гузнышко)))
      лесовозник
    3. BlombiRus Сегодня, 19:03
      Не спартанцы они, а . Убийцы и мародеры.
      BlombiRus
      1. Хантер Сегодня, 19:37
        Цитата: BlombiRus
        Не спартанцы они, а . Убийцы и мародеры.

        Ну держались не плохо все же..Вот только смысла не было, предали и кинули их ..
        Устроили бойню, надеясь на натовскую помощь, как им Порошенко обещал!
        Обманули вас ЕС и США, Украина и жестоко стравив с Россией..Мы примем ,но потом не обижайтесь репрессиям ..Нам русским слишком больно все это было терпеть от "братьев".!
        Хантер
  2. pvv113 Сегодня, 18:48
    сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецка осенью 2014-го — зимой 2015 года, со спартанцами

    Сразу на память картинка пришла
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 18:51
      Цитата: pvv113
      сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецка осенью 2014-го — зимой 2015 года, со спартанцами

      Сразу на память картинка пришла

      Logall
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:22
        Саня , салют ! hi drinks Я так понимаю , райхсшоколаттенфюрер опять выступал не приходя в сознание ? Вапще берега он попутал . wassat
        bouncyhunter
        1. Logall Сегодня, 19:28
          Привет, Павел!
          Цитата: bouncyhunter
          Вапще берега он попутал

          Может - ингредиенты? Раз уж
          Цитата: bouncyhunter
          не приходя в сознание
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:31
            Этого алконавта фиг поймёшь : что и с чем он мешает , что такую пургу гонит . Но судя по роже - что-то ядрёное с не менее термоядерным . Например , в самогон спирт добавляет . lol
            bouncyhunter
            1. Logall Сегодня, 19:35
              Цитата: bouncyhunter
              самогон спирт добавляет .

              Ага, сухой спирт! Пяток таблеток...
              Logall
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:36
                Этот может . Уж коли в самогон некоторые бутлегеры карбид добавляют ... yes
                bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 19:46
          Паша, привет! По-моему, наоборот, хорошо пришел в сознание по случаю дня сухопутных войск.
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:04
            Володя , добрый вечер ! hi "Сознание" и "Порошенко" уже давно несовместимые понятия . А вот то , что хряпнул по поводу - несомненно . wink
            bouncyhunter
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 20:10
          Цитата: bouncyhunter
          не приходя в сознание

          лучше бы помер, хоть повод был бы напиться crying
          Angel_and_Demon
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:16
            Такие отродья обычно долго живут , к сожалению ... Вот если кто-нибудь ему поможет преставиться ... feel
            bouncyhunter
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:18
              это вы на мнение Жириновского намекаете - о спасителе?
              Angel_and_Demon
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:22
                Заметьте - это не я сказал . wink drinks
                bouncyhunter
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:27
                  Цитата: bouncyhunter
                  Заметьте - это не я сказал .

                  таки не я - Владимир Вольфович request
                  Angel_and_Demon
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:30
                    Но процитировали-то Вы . good
                    bouncyhunter
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:38
                      Цитата: bouncyhunter
                      Но процитировали-то Вы .

                      а что Вольфович уже преступник?
                      Angel_and_Demon
        4. sabakina Сегодня, 20:26
          Цитата: bouncyhunter
          Вапще берега он попутал . wassat

          Паша, прЮвет! А как он может берега не попутать, если краёв (стакана) не видит? Р.С. фраза из к\ф "Белые росы". Помнишь, чем там закончилось ихнее возлияние?
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:29
            Слава , здорово ! hi Ты думаешь , этому Мастеру спорта по литрболу клизма поможет ? Только если пятивёдерная и с горчицей и хреном ! bully
            bouncyhunter
  3. 210окв Сегодня, 18:49
    Гитлер тоже вермахт сравнивал с легионами нации и тому подобное..А дуче вообще себя Гаем Юлием Цезарем считал,пока не повис вверх ногами..
    210окв
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:51
    Во у него мозх изврашенный! fool Он бы их еще с викингами сравнил, ыдието fool !
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 19:15
      С утра выпил, весь день президент спартанцев. fellow
      DEZINTO
  5. voyaka uh Сегодня, 18:52
    Да..., там три или четыре раза различные российские спецназы и
    сборные "ударные" группы добровольцев из России и Донбасса пытались их выбить...
    Пока не подорвали наконец все колонны аэропорта одновременно, не получалось.
    Жестокая была рубка.
    voyaka uh
    1. 210окв Сегодня, 18:58
      Фильмец посмотрели? wassat crying [quote=voy[i][/i]aka uh]Да..., там три или четыре раза различные российские спецназы и
      сборные "ударные" группы добровольцев из России и Донбасса пытались их выбить...
      Пока не подорвали наконец все колонны аэропорта одновременно, не получалось.
      Жестокая была рубка.[/quote]
      210окв
      1. voyaka uh Сегодня, 19:04
        Нет, я фильмов не смотрел никаких. Но следил в 2014-15 по прессе (российской, кстати)
        за этой героичской эпопеей. Стратегически битва за Аэропорт была не важна, но
        обе стороны пошли на принцип...
        voyaka uh
        1. хрыч Сегодня, 19:23
          Цитата: voyaka uh
          Стратегически битва за Аэропорт была не важна

          В Аэропорту Донецка сеть подземных стратегических убежищь и ГОХРАН Украины и там действительно была американская Дельта, которую там завалили. Ни украинский, ни наш спецназ не использовал натовское оружие. Вот причина рубилова за никому ненужные руины laughing

          Украинский золото-валютный запас достался нашим laughing
          хрыч
      2. sabakina Сегодня, 20:21
        Мдя, дмитрий, Сталинград отдыхает, судя по посту Вояки...
        sabakina
    2. Mole Сегодня, 18:58
      Цитата: voyaka uh
      Да..., там три или четыре раза различные российские спецназы и
      сборные "ударные" группы добровольцев из России и Донбасса пытались их выбить...
      Пока не подорвали наконец все колонны аэропорта одновременно, не получалось.
      Жестокая была рубка.

      Ну даа..., конечно! Русские, именно "русские" хакеры во всем виноваты!
      Вот Трамп теперь и вас в узелок своих проблем завязал. Боритесь!
      Mole
    3. pvv113 Сегодня, 19:00
      А еще десять раз отразили атаки российского тактического ядерного оружия
      pvv113
    4. единокровец Сегодня, 19:27
      Цитата: voyaka uh
      Да..., там три или четыре раза различные российские спецназы и
      сборные "ударные" группы добровольцев из России и Донбасса пытались их выбить...
      Пока не подорвали наконец все колонны аэропорта одновременно, не получалось.
      Жестокая была рубка.

      Вовка кончай пить.
      единокровец
  6. anjey Сегодня, 18:53
    надежно стоят на защите не только своего Отечества, но и всей демократической Европы
    — заявил Порошенко.
    так бы и говорил- на защите американского финансового капитала и в авангарде американской экспансии в Европе, среди своры самых услужливых шестерок запада,предательски заняв позицию более сильного и богатого,как им неумным кажется,выступив против своих братьев славян,америка с вами а правда с нами ,вот и поглядим куда вас язык "американозаднелижащий " заведет...,немцам уже как то лизнули!!! За весь народ не говорю,есть еще настоящие и думающие, но кастрюлеголовых захидных хероев касаемо...
    anjey
  7. Mole Сегодня, 18:53
    Утверждать можно все что угодно. Главное "замахнуть" вдосталь!
    Спартанцы - свою независимость от агрессора отстаивали, а т.н. "киборги", "чёрная бригада" и др. стоявшие за ними - лишь свои амбиции и доходы. А свобода "демократической" Европы - это "белочка" к Петюне пришла!
    Mole
  8. Комментарий был удален.
  9. инструктор батутной зоны Сегодня, 19:02
    Чушь полнейшая.
    А кто-либо из его аудитории что-то слышал о 300 спартанцах?
    инструктор батутной зоны
  10. Des10 Сегодня, 19:04
    "Напомним, противостояние в аэропорту Донецка длилось 242 дня и окончилось отступлением украинских силовиков. По информации Минобороны ДНР, общее число потерь бойцов ВСУ в окрестностях аэропорта составило порядка 600 человек. Все здания на его территории были разрушены в ходе столкновений."
    Ну вот опять анонимная редколлегия ВО мудро умолчала потери ДНР при штурме аэропорта Донецка, да и вообще специфику 242 дневного противостояния - это ведь не день-два...
    А так получается - чисто политика, почти как зомбирование - с другой стороны и правильно --- думайте сами, решайте сами. smile
    А Порошенко грамотно - с его стороны - всё сказал.
    Как и ВО - с нашей стороны - это ведь просто политика.
    А вот Военного Обозрения - не было.
    Des10
    1. Mole Сегодня, 19:34
      [quote=Des10]
      -Ну вот опять анонимная редколлегия ВО мудро умолчала потери ДНР при штурме аэропорта Донецка, да и вообще специфику 242 дневного противостояния - это ведь не день-два...
      А так получается - чисто политика, почти как зомбирование - с другой стороны и правильно --- думайте сами, решайте сами. -
      Война все-таки! Люди гибнут! Кто-то за идею, кто-то за металл!
      -А Порошенко грамотно - с его стороны - всё сказал.-
      Чего грамотного? - чушь полная, лучше бы пил Петруша, чем говорил.
      -Как и ВО - с нашей стороны - это ведь просто политика.-
      Не согласен - не просто политика, а улучшение политической обстановки (для наших "друзей" что нам хорошо -то им дерьмо)!
      А вот Военного Обозрения - не было.
      Военного обозрения не было, но был репортаж в разделе ВО который называется "новости".
      Mole
    2. единокровец Сегодня, 19:35
      Цитата: Des10
      Ну вот опять анонимная редколлегия ВО мудро умолчала потери ДНР при штурме аэропорта Донецка,

      Статья про Порошенко и киборгов, а не ополчение.
      Цитата: Des10
      да и вообще специфику 242 дневного противостояния - это ведь не день-два...

      Да не было там никакой специфики , тех кому хотелось воевать и кто не признавал перемирие с обеих сторон направляли в аэропорт где они убивали друг друга. Когда началась реальная война аэропорт был взят за неделю . Вот и всё противостояние.
      Цитата: Des10
      А так получается - чисто политика, почти как зомбирование - с другой стороны и правильно --- думайте сами, решайте сами.

      ВО прокомментировал слова Порошенко. При чём здесь политика?
      Цитата: Des10
      А Порошенко грамотно - с его стороны - всё сказал.

      По пьяни и не то ещё скажешь.
      единокровец
  11. Лена Петрова Сегодня, 19:06
    Всего лишь 2 темы в новостях рядом:
    *** По его словам, служащие сухопутных войск "ежедневно доказывают, что нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".***

    *** ВС Украины заявили о 70%-й неявке призывников ***
    Лена Петрова
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 19:07
    Герои издаболы: Парашенка и Трамп... Не можешь совершить подвиг, тогда сам придумай его и расскажи об этом всему миру с высокой трибуны!
    Ретвизан 8
  13. san4es Сегодня, 19:41
    он сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецка осенью 2014-го — зимой 2015 года, со спартанцами.

    ...попутал Петя am
    soldier
    san4es
  14. Alex20042004 Сегодня, 20:04
    Порох мочит ! Всё как всегда старо.
    Alex20042004
  15. sabakina Сегодня, 20:13
    противостояние в аэропорту Донецка длилось 242 дня

    Странно, что он не упомянул Сталинград и дом Павлова в частности.
    sabakina
    1. oldzek Сегодня, 20:27
      да ты шо!как можно!героев агрессора?вот сечевых стрельцов что боролись с Россией....или героического гетмана Мазепу,который служил трем монархам и у одного заслужил уникальный орден(орден иуды)надо было упомянуть.
      oldzek
      1. sabakina Сегодня, 20:39
        Усё нормально. 3 Украинский переименовался из Юго-Западного, который дрался за Сталинград. Так что, хохлы бились за город на Волге. Только вот думаю, стоит ли ему говорить об этом?
        sabakina
  16. ВМФ7981 Сегодня, 20:39
    Причём толерантная европа озабоченная правами го мо се ко в и мигрантов даже не подозревает об этом.
    ВМФ7981
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