Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами

Навеки войдет в историю Украины подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность «Черной бригады», стойкость, мужество и непобедимость всех воинов - пехотинцев, танкистов и артиллеристов, представителей других родов войск, боевого и материально технического обеспечения, которые, ежеминутно рискуя жизнью на «нуле», надежно стоят на защите не только своего Отечества, но и всей демократической Европы

Президент Украины Петр Порошенко не устает удивлять народ своими высказываниями. Недавно, выступая перед военнослужащими ВСУ он заявил, что они "воины мира". В этот раз, выступая по случаю Дня сухопутных войск ВСУ, он сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецка осенью 2014-го — зимой 2015 года, со спартанцами.— заявил Порошенко.По его словам, служащие сухопутных войск "ежедневно доказывают, что нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".Напомним, противостояние в аэропорту Донецка длилось 242 дня и окончилось отступлением украинских силовиков. По информации Минобороны ДНР, общее число потерь бойцов ВСУ в окрестностях аэропорта составило порядка 600 человек. Все здания на его территории были разрушены в ходе столкновений.