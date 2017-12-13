Тиллерсон: «Мы вернемся к вопросу Крыма»
Вашингтон еще вернется к вопросу аннексии Крыма, но сегодня в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Он заявил, что США не принимают «российское вторжение на Украину». По словам дипломата, в данном случае речь идет не о выборе позиций.
Он отметил, что «это стало основанием для очень серьезного режима санкций». И «этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено, и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», добавил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 % жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить,сказал Тиллерсон.
Он заявил, что США не принимают «российское вторжение на Украину». По словам дипломата, в данном случае речь идет не о выборе позиций.
В Сирии Россия выбрала путь поддержки (президента) Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать,сказал госсекретарь.
Он отметил, что «это стало основанием для очень серьезного режима санкций». И «этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено, и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», добавил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 % жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти