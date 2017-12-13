11:34 13 декабря

Тиллерсон: «Мы вернемся к вопросу Крыма»

Вашингтон еще вернется к вопросу аннексии Крыма, но сегодня в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.



Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить,
сказал Тиллерсон.


Он заявил, что США не принимают «российское вторжение на Украину». По словам дипломата, в данном случае речь идет не о выборе позиций.

В Сирии Россия выбрала путь поддержки (президента) Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать,
сказал госсекретарь.

Он отметил, что «это стало основанием для очень серьезного режима санкций». И «этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено, и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 % жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Alexey-74 Сегодня, 08:27
    Янки, забудьте про Крым вообще! Вы кто такие, что бы вообще поднимать этот вопрос? Попробуйте суньтесь сами, или пришлите своих шестерок и посмотрите что будет....а трепаться языком в политических и дипломатических кулуарах можете сколько вам влезет.
    Alexey-74
    1. Svarog Сегодня, 08:34
      А мы вернемся к Аляске, через 6 лет))
      Svarog
      1. Идущий Сегодня, 08:38
        Посмотрим, можем ли мы это разрешить,
        сказал Тиллерсон.


        Покажите , что , где , когда и как вы смогли разрешить?
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 08:47
          Виктор, доброе утро!
          Как ты можешь сомневаться? Они же победили в двух мировых войнах, разгромили ИГИЛ, слетали на Луну, изобрели все, что изобретено, и прочая, прочая, прочая.....
          pvv113
          1. Anarchist Сегодня, 08:53
            А ещё они мёртвого Бен ладана убили! Мертвого убили... Они действительно всемогущи lol
            Владимир, Виктор, hi , доброго утра и плодотворного дня!
            Anarchist
            1. pvv113 Сегодня, 08:54
              Даже не просто мертвого убили, а сделали еще мертвее, чем был belay
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 09:48
                Боялись даже мертвого , поэтому ещё несколько лет убивали.
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 09:59
                  Пять контрольных в голову и контрольное обезглавливание - тоже пять раз lol
                  pvv113
                  1. Идущий Сегодня, 10:02
                    Я уже молчу , сколько раз сжигали. laughing
                    Идущий
                    1. pvv113 Сегодня, 10:06
                      Причем каждый раз насмерть belay
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 10:12
                        И прах над всеми океанами развеяли.
                        Идущий
            2. Идущий Сегодня, 08:56
              Доброе утро Владимир , Александр! hi , каждый из нас список их "побед" и "добрых" дел , может написать не один метр , а со знаком плюс - зеро.
              Идущий
            3. Дедкастарый Сегодня, 09:29
              Цитата: Anarchist
              Владимир, Виктор, , доброго утра и плодотворного дня!

              просто из любопытства... вы уже с работы пишите? я,вот после ночи,спать не могу(соседи не советуют) а как у нас народ на работе в интернете висит? я наверное ошибался на счёт тяжёлой жизни в стране...?
              Дедкастарый
              1. Идущий Сегодня, 10:06
                Кто как , я умудряюсь между делами , поскольку нет разницы дома или на работе - работа везде winked , помогает переключать мыслительные процессы. А соседи у Вас звери. lol
                Идущий
            4. Deadушка Сегодня, 11:12
              Цитата: Anarchist
              А ещё они мёртвого Бен ладана убили!

              hi
              И тихий океан успокоили... а мертвое море вообще убили... хотя нет, это евреи. feel
              Deadушка
          2. Джедай Сегодня, 09:03
            Всем бодрого дня! hi Почитал я бред Тиллерсона и задался вопросом: какой в хламину убитый кумарёк эту ахинею ему написал? recourse
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 09:17
              Всем привет! Я знаю, что они курят
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 09:20
                Володя hi Вполне возможно, но и не следует забывать об урожае с афганского "волшебного" огорода. wink wassat
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 09:22
                  Макс, ты предлагаешь урожай из Афгана заворачивать в учебник истории Украины? Да на этом можно и на Марс летать!!!
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 09:38
                    Ты как всегда правильно меня понял, только с направлением полёта не угадал: на Солнце пусть летят. wink
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 09:42
                      По мне - хоть на Бетельгейзе lol
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 09:47
                        Цитата: Джедай
                        Всем бодрого дня! hi Почитал я бред Тиллерсона и задался вопросом: какой в хламину убитый кумарёк эту ахинею ему написал? recourse


                        Приветствую Максим ! hi , такое впечатление , что он читал на китайском языке.
                        Идущий
                      2. Дедкастарый Сегодня, 10:36
                        Цитата: pvv113
                        хоть на Бетельгейзе

                        искал АшиПку в слове не нашёл цуко...
                        Дедкастарый
          3. P0LYM Сегодня, 10:44
            А еще они "поставили на колени коммунизм"... smile Болезные... wassat
            P0LYM
      2. 210окв Сегодня, 08:47
        Вопрос Крыма закрыт.А насчёт Аляски,то да!С нынешним рукамиводителем это нереально.Да и с будущим сомневаюсь.Ибо либерасты так и останутся у власти.Русский народ очень долго может терпеть.Но когда это иссякнет,то на дороге не стой!Вот поэтому нас и хотят переформатировать,сделать толерастия и к разным вывертам дерьмократии.
        Цитата: Svarog
        А мы вернемся к Аляске, через 6 лет))
        210окв
        1. Svarog Сегодня, 08:51
          Цитата: 210окв
          Вопрос Крыма закрыт.А насчёт Аляски,то да!С нынешним рукамиводителем это нереально.Да и с будущим сомневаюсь.Ибо либерасты так и останутся у власти.Русский народ очень долго может терпеть.Но когда это иссякнет,то на дороге не стой!Вот поэтому нас и хотят переформатировать,сделать толерастия и к разным вывертам дерьмократии.
          Цитата: Svarog
          А мы вернемся к Аляске, через 6 лет))

          Думаю у народа терпения на последние 6 лет осталось, дальше все прозреют, что либералы это зло.
          Svarog
      3. Соломон Кейн Сегодня, 08:57
        Вашингтон еще вернется к вопросу аннексии Крыма

        Ага! А Москва к вопросу о милитаризации Кубы. Потом посмотрим кому прикольнее будет.
        Салют,Славяне! hi
        Соломон Кейн
        1. роман66 Сегодня, 09:23
          кстати, а как с вторжением в Сирию - это приемлемо или нет?
          роман66
      4. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:14
        вот же мрази двуличные,вернитесь в свою страну поганую и сидите там тихо и мир вздохнет спокойно,полубоги недоделанные,куда свое рыло не засунут везде кровь и хаос.
        Ратник с пулеметом
    2. volodya Сегодня, 08:34
      Тиллерсон сказал примерно так:
      volodya
      1. Балу Сегодня, 08:40
        Цитата: volodya
        Тиллерсон сказал примерно так:

        А ВВП ответил:
        Балу
        1. Дедкастарый Сегодня, 08:48
          Тиллерсон: «Мы вернемся к вопросу Крыма»
          можешь сам вернуться маме в...ну ты понял...
          Дедкастарый
    3. сибиралт Сегодня, 08:55
      Чья бы корова мычала. А в Сирию кто вторгся без разрешения? am
      сибиралт
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:15
        если б только в Сирию((
        Ратник с пулеметом
    4. Гардамир Сегодня, 09:21
      Янки, забудьте про Крым вообще!
      Почему? Страна не имеющая флага, Сбербанк не стремящийся в Крым, но тратящий деньги на Западе, чем отличаемся от украинцев?..
      Гардамир
  2. Livonetc Сегодня, 08:29
    Крым Наш!
    А не замахнуться ли нам?....
    Livonetc
    1. 210окв Сегодня, 08:50
      Не на Уильяма ли Шекспира? laughing Вокруг все напряглись..Забыли наверное что когда в Питере чихнут,то все вокруг с гриппом сляжут.
      Цитата: Livonetc
      Крым Наш!
      А не замахнуться ли нам?....
      210окв
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:59
        Цитата: 210окв
        Не на Уильяма ли Шекспира?

        чо," Лондон Гудбай..?" "Кармен"(с) если чо,я не при делах.... (в смысле: чужой славы не надо)
        Дедкастарый
  3. NKT Сегодня, 08:32
    Ну вот как с такими можно разговаривать? У них белое - черное, а черное - белое.
    NKT
  4. Ихрек Сегодня, 08:32
    [quote][/quote]Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет,

    Тиллерсон наверное не в курсе, что этот момент прошёл tongue нового момента уже не будет soldier
    Ихрек
  5. Roma-1977 Сегодня, 08:34
    "Вернёмся к вопросу..." - Не проблема, спрашивайте, что недопоняли.
    Roma-1977
  6. Ихрек Сегодня, 08:35
    [quote][/quote] Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать,

    Чья бы корова мычала angry
    Ихрек
  7. Вежливый Лось Сегодня, 08:36
    Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет

    В ближайшие десятилетия (как минимум) этот вопрос не может обсуждаться ни за какими столами, разве что только при дележке нобелевской премии за мир. т.к. целый регион спасли от всех прелестей военного конфликта.
    Вежливый Лось
  8. askort154 Сегодня, 08:37
    Заметались "исключительные". В Сирии - облом. КНДР - открытый блеф (уже согласны на переговоры), Ирак - и хочется и колется. С ЕС - разногласия. Теперь опять - Украина (Крым). Сейчас их внешняя политика - корова на льду.
    askort154
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:37
    А вы загоните пару-тройку АУГ в Чёрное море. И порешайте вопрос. Украине миллиардов 100 в год дайте, пусть тоже решает...
    Короче, США всерьёз почувствовали угрозу гегемонии. И решают проблемы по привычке "на силу". А её то и нет!
    Горный стрелок
  10. Masya Masya Сегодня, 08:40
    Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет...

    Сам то понял, что сказал? Или русского языка не понимает? lol
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 08:59
      Я понял , что он подразумевает и о каком моменте идет речь - когда они будут под "столом".
      Идущий
    2. роман66 Сегодня, 09:26
      в какой-то момент обязательно придется обсуждать проблему присоединения к Крыму окрестных земель, а то мост мостом....
      Масенька hi love
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:31
        Приветик, Роман! love
        Цитата: роман66
        в какой-то момент обязательно придется обсуждать проблему присоединения к Крыму окрестных земель

        А что обсуждать- то? Поставим в извесность и все дела... wink а там пусть слюной брызжут... lol
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 10:14
          Поставим в извесность и все дела... а там пусть слюной брызжут...


          Это их и бесит больше всего.
          Идущий
  11. ded100 Сегодня, 08:40
    Как матрасы крым хотели порой кажется что ради него все у хохлов и замутили а тут такой облом вот и не могут успокоится! laughing
    ded100
    1. Esoteric Сегодня, 09:09
      Мало того. Они не знают, как уже от хохлов отмахнуться. Кому же хочется кормить не дойную корову? А у них (у США) - их целое стадо...Если только по очереди? lol
      Esoteric
  12. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:40
    Надо еще у Ына спросить-будет ли вообще у вас время вернуться к чему-либо yes
    ДЕДПИХТО
  13. pvv113 Сегодня, 08:41
    Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать,
    сказал госсекретарь.

    Он хоть сам понял, что сказал? Вторжение в другие страны - основа политики США
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 09:00
      Ему написали , он прочесть не успел.
      Идущий
      1. роман66 Сегодня, 09:28
        судя по всему, он и думать-то не успевает, в госдеп, видимо. не берут уже без справки о врожденном кретинизме
        роман66
      2. pvv113 Сегодня, 09:44
        Прочел, но не въехал fool
        pvv113
  14. Романенко Сегодня, 08:43
    Останавливали останавливали в Сирии, но обломились - Россия помешала, теперь лезут на украину в надежде, что ООН сюда Россию не допустит и удастся руки погреть и половить рыбку в мутной воде.
    Но с ЛНР и ДНР пин-досам не справиться, поиск финансово-политической выгоды мало сравним с мотивацией ополчения республик.
    Можно конечно вооружить ВСУ джавелинами и абрамсами, но сделать из них воинов не получится, они уже сами этого не хотят, а вот ополчению есть о чем переговорить "за жизнь" с "уважаемой публикой".
    Романенко
  15. Хагалаз Сегодня, 08:43
    Ну, это такая же мантра, как и у Трампа о победе в Сирии. Только из другой области. И продавливать этот вопрос они естественно не прекратят. Нам же остаётся надеяться, что б когда-нибудь верх не взял кто то подобный Меченному и Алкашу. С остальными напастями мы справимся.
    Хагалаз
  16. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:44
    но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины

    Легко, перестаньте давать деньги Киеву и война закончится на следующий день.
    Ушлый_башкорт
  17. AKsvlad047 Сегодня, 08:48
    Эти "не хорошие люди" очень много на себя берут! Я думаю, что с ними необходимо обсудить территориальную принадлежность Аляски и вопрос вторжения на территорию индейских племен, аборигенов Северной Америки!!!
    AKsvlad047
  18. ibn.shamai Сегодня, 08:54
    Рекс, специально для тупых и "исключительных" fool - Вопрос русского Крыма закрыт раз и на всегда! hi
    ibn.shamai
  19. rocket757 Сегодня, 08:57
    Дежурная тема, для конкретных лиц\ государства, мож и сойдёт.
    Для американцев всё нормально, пацан сказал, пацан забыл о том что говорил\ обещал \ договорился!
    Укропия попрыгает от радости - янки с нами!!! - получит свою туалетную бумагу от "друзей" и ... всё забудется потом.
    rocket757
  20. Nitarius Сегодня, 08:57
    а как на СЧЕТ НАШЕЙ ТАМ АЛЯСКИ? ... пора и к ней вернутся!
    Nitarius
  21. BAI Сегодня, 09:00
    Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать,

    Он про Афганистан, Ирак, Сирию в конце-концов не забыл случайно?
    BAI
  22. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    Тиллерсон: «Мы вернемся к вопросу Крыма»
    А пока немного подкачаемся и накачаемся анаболиками, чтобы выглядеть более солидно и страшнее для России. Наверное это так стоит понимать?
    rotmistr60
  23. Чёрная вода Сегодня, 09:10
    ))))) американцы уже несколько раз зажмуровали глаза, трясли головой и загадывали желание ))), но Российские флаги становились только ярче )))
    Чёрная вода
  24. sgr291158 Сегодня, 09:10
    Ну тупыыые,
    sgr291158
  25. коноправ Сегодня, 09:11
    А мы наверное вернёмся к вопросу Калифорнии , Аляски и русского золота в ФРС.
    коноправ
  26. kartalovkolya Сегодня, 09:12
    Они видите ли вернутся к вопросу о Крыме после того,как решат с Донбассом,а ХУ-ХУ не ХО-ХО! Мы хорошо знаем чем заканчивается их "миротворчество" на ярких примерах Ливии, Ирака и Сирии и думаю никто не позволит этой шайке бандитов уничтожить русских на Донбассе,да и сами жители Донбасса этого не позволят! Воевать это не "брехать" с трибуны,а тем более против русских,кеоторые обычно начинают на своей территории ,но почему то заканчивают в столицах агрессоров! Призадуматься этому Тиллерсону не мешало бы : русские терпят долго,но бьют больно!
    kartalovkolya
  27. nikolaev Сегодня, 09:14
    триллерсон-триллервосне
    nikolaev
  28. Стальнов И.П. Сегодня, 09:21
    Языком пи..., языком болтать не лопатой работать. Как поднимет этот вопрос, так его и опустит, забыл как присвоили себе Гуам, Пуэрто Рико, может тоже поднять вопрос, хватит говорить о партнёрстве, даже Тамбовский волк не хочет быть им партнёром.
    Стальнов И.П.
  29. loginovich Сегодня, 09:26
    Цитата: Alexey-74
    Янки, забудьте про Крым вообще! Вы кто такие, что бы вообще поднимать этот вопрос? Попробуйте суньтесь сами, или пришлите своих шестерок и посмотрите что будет....а трепаться языком в политических и дипломатических кулуарах можете сколько вам влезет.

    Предпоследний президент РФ ,а особенно ему музей их обнадеживает.Дело Ельцина живет.
    loginovich
  30. bratchanin3 Сегодня, 09:27
    У американских недоумков совсем крыша поехала! Сами организовали насилие в Ираке, Ливии, Йемене, Сомали, Афганистане и до сих пор это насилие не остановлено. Интересно, почему наши дипломаты терпят разглагольствование на тему Крым. Наша дипломатия слишком дипломатична - слишком хорошо, это совсем не хорошо.
    bratchanin3
  31. юра яковлев Сегодня, 09:30
    Нужно наложить на США режим санкций до полного возвращения Аляски, тогда может быть по другому начнут рассуждать.
    юра яковлев
  32. Topotun Сегодня, 09:36
    Наши "партнеры" явно не собираются гасить напряженности. Чем дальше тем больше вбросы на вентилятор... А потом переход количества в качество и понеслась.... Кто выживет будут удивляться - почему ТАК случилось?
    Topotun
  33. pvv113 Сегодня, 09:41
    Цитата: Дедкастарый
    я наверное ошибался на счёт тяжёлой жизни в стране...?

    Конечно ошибался! На самом деле все еще тяжелее, чем кажется wink
    pvv113
  34. sabakina Сегодня, 09:44
    Мы вернемся к вопросу Крыма.

    Тоже мне, Карлсон недобитый! "Он улетел, но обещал вернуться."
    sabakina
  35. mikh-korsakov Сегодня, 09:51
    Цитирую: Вашингтон еще вернется к вопросу аннексии Крыма, но сегодня в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе. Вернется-вернется. Надо приготовить для орденоносца хороший номер в хорошем крымском санатории. И сказать ему, что вопросы Крыма мы будем обсуждать только в Крыму.
    mikh-korsakov
  36. RUS96 Сегодня, 09:53
    Цитата: Svarog
    А мы вернемся к Аляске, через 6 лет))

    Не через 6,а в течении предстоящих 6-ти laughing
    RUS96
  37. pvv113 Сегодня, 10:27
    Идущий,
    После каждого сжигания wink
    pvv113
  38. BLADFROST Сегодня, 10:29
    Тиллерсон начинает напоминать Саакашвили! Такое же трепло!
    BLADFROST
  39. Росомаха Сегодня, 10:36
    Ну и скот же этот Тиллерсон....
    Росомаха
  40. Berkut24 Сегодня, 10:56
    Еще лет 5-6 и признание Крыма территорией России будет стОить больших денег! А кто не захочет платить, тот мимо рынка России пролетит.
    Berkut24
  41. JonnyT Сегодня, 11:05
    Ух какой воинственный Тиллерсон - типа перебьем всех в Донбассе, возьмемся за Крым))))
    JonnyT
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