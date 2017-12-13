Чего ждать российскому ОПК от выставки вооружений в Кувейте
Летом текущего года ряд СМИ со ссылкой на отчет «Уралвагонзавода» сообщил о подготовке соглашения на поставку обновленных танков Т-90МС Кувейту. Утверждалось, что эта страна может приобрести 146 машин, пишет газета Известия.
«Т-90МС представляет собой глубоко модернизированный вариант исходного Т-90. Объем усовершенствований позволяет говорить о нем как об абсолютно новом танке с существенно улучшенными характеристиками», – говорится в материале.
Безусловные лидеры на большей части мировых оружейных салонов – российские системы ПВО. В первую очередь, это зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который активно поставляется на экспорт.
Восходящей региональной звездой можно назвать российскую зенитную систему С-400, покупателями которой уже стали Турция и Саудовская Аравия.
Характеристики и архитектура системы С-400 делают ее хорошо приспособленной в том числе и для борьбы с баллистическими целями. «Учитывая рост числа тактических баллистических ракет, стоящих на вооружении армий стран третьего мира, вероятно и дальнейшее расширение географии поставок этого комплекса», – пишет издание.
Помимо интереса к новым системам, растет спрос и на модернизацию ранее поставленной техники, что позволяет резко повысить ее возможности.
Учитывая количество эксплуатирующейся в регионе бронетехники, выпущенной в 1970-х – 1990-х годах, полностью закрыта эта потребность будет еще не скоро, отметили в компании. В случае с советскими танками Россия на многих выставках предлагает широкий набор решений для модернизации танков типа Т-72 и их лицензионных копий, поставлявшихся странам региона в последней четверти ХХ века.
По словам экспертов, «важной особенностью военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами становится усиление давления со стороны стран Запада на отечественных производителей и компании-посредники». Вместе с тем многие российские поставщики военной техники и до обострения, вызванного украинским кризисом 2014 года, находились в различных санкционных списках. Так что «в последние годы ситуация с санкциями для них изменилась количественно, но не качественно», отмечают аналитики.
В Кувейте действительно есть интерес к Т-90МС. И не случайно в 2014-м впервые за рубежом мы провели испытания этой новейшей машины именно в климатических условиях Кувейта. Российский танк показал себя с самой лучшей стороны. И, конечно, эту заинтересованность нам хотелось бы перевести в практическую плоскость. В Кувейте успешно показала себя и российская продукция военного назначения, уже стоящая на вооружении армии эмирата. В частности, на этой выставке сегодня представлены РСЗО "Смерч", ПТРК "Корнет-Э" и БМП-3М,рассказал газете глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке, заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
«Т-90МС представляет собой глубоко модернизированный вариант исходного Т-90. Объем усовершенствований позволяет говорить о нем как об абсолютно новом танке с существенно улучшенными характеристиками», – говорится в материале.
Машины такого класса в настоящее время, кроме России, не производит ни одна страна мира,утверждают специалисты «Рособоронэкспорта».
Безусловные лидеры на большей части мировых оружейных салонов – российские системы ПВО. В первую очередь, это зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который активно поставляется на экспорт.
Встречи и переговоры, которые ведут "Рособоронэкспорт" и предприятия оборонной промышленности, отражают бурно растущий интерес стран Ближнего Востока к ЗРПК "Панцирь-С1",сказал Гореславский.
Восходящей региональной звездой можно назвать российскую зенитную систему С-400, покупателями которой уже стали Турция и Саудовская Аравия.
Характеристики и архитектура системы С-400 делают ее хорошо приспособленной в том числе и для борьбы с баллистическими целями. «Учитывая рост числа тактических баллистических ракет, стоящих на вооружении армий стран третьего мира, вероятно и дальнейшее расширение географии поставок этого комплекса», – пишет издание.
Помимо интереса к новым системам, растет спрос и на модернизацию ранее поставленной техники, что позволяет резко повысить ее возможности.
Учитывая количество эксплуатирующейся в регионе бронетехники, выпущенной в 1970-х – 1990-х годах, полностью закрыта эта потребность будет еще не скоро, отметили в компании. В случае с советскими танками Россия на многих выставках предлагает широкий набор решений для модернизации танков типа Т-72 и их лицензионных копий, поставлявшихся странам региона в последней четверти ХХ века.
По словам экспертов, «важной особенностью военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами становится усиление давления со стороны стран Запада на отечественных производителей и компании-посредники». Вместе с тем многие российские поставщики военной техники и до обострения, вызванного украинским кризисом 2014 года, находились в различных санкционных списках. Так что «в последние годы ситуация с санкциями для них изменилась количественно, но не качественно», отмечают аналитики.
Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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