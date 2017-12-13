Чего ждать российскому ОПК от выставки вооружений в Кувейте

В Кувейте действительно есть интерес к Т-90МС. И не случайно в 2014-м впервые за рубежом мы провели испытания этой новейшей машины именно в климатических условиях Кувейта. Российский танк показал себя с самой лучшей стороны. И, конечно, эту заинтересованность нам хотелось бы перевести в практическую плоскость. В Кувейте успешно показала себя и российская продукция военного назначения, уже стоящая на вооружении армии эмирата. В частности, на этой выставке сегодня представлены РСЗО "Смерч", ПТРК "Корнет-Э" и БМП-3М,

Машины такого класса в настоящее время, кроме России, не производит ни одна страна мира,

Встречи и переговоры, которые ведут "Рособоронэкспорт" и предприятия оборонной промышленности, отражают бурно растущий интерес стран Ближнего Востока к ЗРПК "Панцирь-С1",