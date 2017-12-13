11:38 13 декабря

Чего ждать российскому ОПК от выставки вооружений в Кувейте

Летом текущего года ряд СМИ со ссылкой на отчет «Уралвагонзавода» сообщил о подготовке соглашения на поставку обновленных танков Т-90МС Кувейту. Утверждалось, что эта страна может приобрести 146 машин, пишет газета Известия.

Чего ждать российскому ОПК от выставки вооружений в Кувейте


В Кувейте действительно есть интерес к Т-90МС. И не случайно в 2014-м впервые за рубежом мы провели испытания этой новейшей машины именно в климатических условиях Кувейта. Российский танк показал себя с самой лучшей стороны. И, конечно, эту заинтересованность нам хотелось бы перевести в практическую плоскость. В Кувейте успешно показала себя и российская продукция военного назначения, уже стоящая на вооружении армии эмирата. В частности, на этой выставке сегодня представлены РСЗО "Смерч", ПТРК "Корнет-Э" и БМП-3М,
рассказал газете глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке, заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.


«Т-90МС представляет собой глубоко модернизированный вариант исходного Т-90. Объем усовершенствований позволяет говорить о нем как об абсолютно новом танке с существенно улучшенными характеристиками», – говорится в материале.

Машины такого класса в настоящее время, кроме России, не производит ни одна страна мира,
утверждают специалисты «Рособоронэкспорта».

Безусловные лидеры на большей части мировых оружейных салонов – российские системы ПВО. В первую очередь, это зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который активно поставляется на экспорт.

Встречи и переговоры, которые ведут "Рособоронэкспорт" и предприятия оборонной промышленности, отражают бурно растущий интерес стран Ближнего Востока к ЗРПК "Панцирь-С1",
сказал Гореславский.

Восходящей региональной звездой можно назвать российскую зенитную систему С-400, покупателями которой уже стали Турция и Саудовская Аравия.

Характеристики и архитектура системы С-400 делают ее хорошо приспособленной в том числе и для борьбы с баллистическими целями. «Учитывая рост числа тактических баллистических ракет, стоящих на вооружении армий стран третьего мира, вероятно и дальнейшее расширение географии поставок этого комплекса», – пишет издание.

Помимо интереса к новым системам, растет спрос и на модернизацию ранее поставленной техники, что позволяет резко повысить ее возможности.

Учитывая количество эксплуатирующейся в регионе бронетехники, выпущенной в 1970-х – 1990-х годах, полностью закрыта эта потребность будет еще не скоро, отметили в компании. В случае с советскими танками Россия на многих выставках предлагает широкий набор решений для модернизации танков типа Т-72 и их лицензионных копий, поставлявшихся странам региона в последней четверти ХХ века.

По словам экспертов, «важной особенностью военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами становится усиление давления со стороны стран Запада на отечественных производителей и компании-посредники». Вместе с тем многие российские поставщики военной техники и до обострения, вызванного украинским кризисом 2014 года, находились в различных санкционных списках. Так что «в последние годы ситуация с санкциями для них изменилась количественно, но не качественно», отмечают аналитики.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 13

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  1. Венд Сегодня, 10:49
    Чего ждать российскому ОПК от выставки вооружений в Кувейте
    Вероятно новых контрактов на поставку российского вооружения.
    Венд
    1. Vard Сегодня, 10:56
      Припекает Кувейт... припекает... вот и мечутся... они бы ещё наших танкистов в комплект к танкам... и было бы им счастье...
      Vard
      1. Идущий Сегодня, 11:23
        Сирийская реклама должна сработать , но будем посмотреть.
        Идущий
    2. сибиралт Сегодня, 11:05
      А что можно ждать от ярмарки? Прибылей, конечно. lol
      сибиралт
      1. LSA57 Сегодня, 11:10
        Цитата: сибиралт
        А что можно ждать от ярмарки? Прибылей, конечно.

        случаются и убытки... sad sad sad
        LSA57
  2. Livonetc Сегодня, 11:00
    Цитата: Vard
    Припекает Кувейт... припекает... вот и мечутся... они бы ещё наших танкистов в комплект к танкам... и было бы им счастье...

    Наши танкисты только наши.
    Каждый сам кузнец своего счастья.
    Livonetc
    1. rocket757 Сегодня, 11:31
      Пускай своих учат, мы можем помочь, если шо.
      Эффект мотивации ещё никто переиначить не смог ... за свою, за родную, кормилицу !!!
      rocket757
  3. Симон Сегодня, 11:14
    Цитата: Vard
    Припекает Кувейт... припекает... вот и мечутся... они бы ещё наших танкистов в комплект к танкам... и было бы им счастье...

    Только для обучения ихних. yes
    Симон
    1. rocket757 Сегодня, 11:27
      Ой, обучать арабов, бе-е-е ... .Понятно что придётся, если купят и обслуживание качественное обеспечивать!
      Пример Индии, эт фи, они шо угодно и за кого угодно испортить могут и обос ... плохое сказать потом. Пусть деньги заплатят по полной. а потом сами, сами ... пущай болтают, что наши гранаты не той системы.
      rocket757
  4. Egorovich Сегодня, 11:23
    Российский товар великолепный, хорошо пользующийся спросом. На БВ много покупателей с большими деньгами, поэтому ОПК России будет развиваться и процветать.
    Egorovich
  5. Монархист Сегодня, 11:26
    Цитата: Венд
    Чего ждать российскому ОПК от выставки вооружений в Кувейте
    Вероятно новых контрактов на поставку российского вооружения.

    Это естественно, но каких и на какие суммы это более интересный вопрос
    Монархист
  6. Монархист Сегодня, 11:34
    Цитата: Vard
    Припекает Кувейт... припекает... вот и мечутся... они бы ещё наших танкистов в комплект к танкам... и было бы им счастье...

    Пускай сами разбираются со своими проблемами. У них есть своя"крыша", но несколько она надёжная и какие у них друзья. "впрочем это совсем другая история"( Каневский"Следствие вели")
    Монархист
  7. Монархист Сегодня, 11:38
    События в Сирии показали возможности наших танков. Лучше меня в этом вопросе разбирается"Вестник Мордовии"
    Монархист
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