Путин внес в ГД соглашение о расширении пункта обеспечения ВМФ в Тартусе

Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие

Пункт материально-технического обеспечения пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий

Российская сторона имеет право направить в Сирийскую Арабскую Республику и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения