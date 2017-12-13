11:34 13 декабря

Путин внес в ГД соглашение о расширении пункта обеспечения ВМФ в Тартусе

Президент РФ Владимир Путин внес в среду на рассмотрение Госдумы соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Путин внес в ГД соглашение о расширении пункта обеспечения ВМФ в Тартусе


Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие
- говорится в документе.


Пункт материально-технического обеспечения пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий
- указывается в соглашении.

Также отмечается, что функционирование пункта МТО осуществляется силами и средствами России.

Российская сторона имеет право направить в Сирийскую Арабскую Республику и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения
- говорится в документе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. Тралл Сегодня, 11:28
    Бездымный модернизированный "Кузя" вообще в Тартусе пропишется потом smile
    Тралл
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