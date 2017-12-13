14:49 13 декабря

Позиция Трампа по Северной Корее остается неизменной

Пресс-секретарь Дональда Трампа в связи с выступлением госсекретаря Тиллерсона по КНДР заявила, что позиция президента США по Северной Корее не изменилась – Пхеньян угрожает всему миру, передает РИА Новости.



Позиция президента по Северной Корее не изменилась. Северная Корея ведет себя опасно не только по отношению к Японии, Китаю и Южной Корее, но всему миру. Действия Северной Кореи представляют угрозу для всех и определенно не идут на пользу Северной Корее,
сказала пресс-секретарь журналистам во вторник.


Немногим ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты выступают за «дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров» с Пхеньяном, для которых необходим «период тишины».

Он также сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с КНДР по ядерной проблеме «без предварительных условий».

Вместе с тем госсекретарь отметил важность того, «чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:44
    Как будто США ведет себя не опасно по отношению ко всему миру , еще похлеще КНДР .
    Spartanez300
    1. Тралл Сегодня, 11:46
      Позиция Трампа по Северной Корее остается неизменной

      Да опубликуйте же уже, наконец, календарь критических дней Иванки smile
      Тралл
    2. nikolaev Сегодня, 12:42
      КНДР только защищается
      nikolaev
  2. Anarchist Сегодня, 11:45
    Ну а как же, они не могут отказаться от повода стянуть побольше войск к нашим границам! Тем более под таким шикарным предлогом - спасение мира от маленького, но ужасного КНДР! Которого сами заставили вооружиться...
    Anarchist
    1. Идущий Сегодня, 11:51
      Пора Китаю разворачиваться.
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 11:56
        Эти будут ждать, пока труп Трампа по реке приплывёт! Конфуцианты фиговы...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 12:00
          В те времена да , а сейчас нет , жизнь заставляет.
          Идущий
          1. Anarchist Сегодня, 12:07
            Вить, в Сирии они много разворачивались? А их войска там были! Но они предпочли подождать, пока мы всё сделаем...
            Anarchist
    2. Керенский Сегодня, 12:35
      они не могут отказаться от повода стянуть побольше войск к нашим границам!

      ТВД их войска просто поглотит. Хотя стоит подумать о создании надувных шоссе, - может поверят? Они знают о военных дорогах седьмой категории? Это когда лес спилен, но не убран...
      Керенский
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:55
    Северная Корея ведет себя опасно не только по отношению к Японии, Китаю и Южной Корее, но всему миру.
    Умудрились даже Китай втиснуть в страны подвергающиеся "опасности". Тогда почему про Россию умолчали - у нас тоже кусочек общей границы и близкое географическое расположение. Судя по заявлениям американцы уже просто не знают, что еще сказать. Выдохлись.
    rotmistr60
  4. Лесс Сегодня, 12:01
    Позиция президента по Северной Корее не изменилась.
    Ким должен уйти. Слышали, знаем...
    Лесс
  5. rocket757 Сегодня, 12:21
    Как то сложно они, сами на себя не похожи ... или не сговорились пока???
    rocket757
  6. nikolaev Сегодня, 12:40
    переговариваться с США можно, конечно, но договариваться - нельзя, они недоговороспособны. Нарушают договора, плюют на международное право.
    nikolaev
  7. Лексус Сегодня, 13:30
    Позиция Трампа по Северной Корее остается неизменной

    Он не меняется
    Лексус
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