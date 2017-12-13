Позиция Трампа по Северной Корее остается неизменной

Позиция президента по Северной Корее не изменилась. Северная Корея ведет себя опасно не только по отношению к Японии, Китаю и Южной Корее, но всему миру. Действия Северной Кореи представляют угрозу для всех и определенно не идут на пользу Северной Корее,

Пресс-секретарь Дональда Трампа в связи с выступлением госсекретаря Тиллерсона по КНДР заявила, что позиция президента США по Северной Корее не изменилась – Пхеньян угрожает всему миру, передает РИА Новости сказала пресс-секретарь журналистам во вторник.Немногим ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты выступают за «дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров» с Пхеньяном, для которых необходим «период тишины».Он также сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с КНДР по ядерной проблеме «без предварительных условий».Вместе с тем госсекретарь отметил важность того, «чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами».