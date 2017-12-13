14:55 13 декабря

ОАК готова приступить к созданию ПАК ДП (МиГ-41) в 2018 году

Как сообщил генеральный конструктор - вице-президент по инновациям «Объединенной авиастроительный корпорации» Сергей Коротков, работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться уже в следующем году.

Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это. Все зависит от выхода основного документа - государственной программы вооружений
- заявил Коротков




Он отметил, что в настоящий момент идет процесс обсуждения технического задания на самолет между разработчиком (РСК «МиГ») и Минобороны РФ.

Главное, чтобы требования (заказчика) соответствовали объемам финансирования
- подчеркнул генконструктор. Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.

Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.

В РСК "МиГ" отметили, что "жизненный цикл" МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять лет и заявили о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.

Использованы фотографии: https://3g.163.com
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Комментарии 32

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  1. BlombiRus Сегодня, 12:01
    России необходимо наращивать мускулы. Англо-сионисты бьются в истерике. Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее.
    BlombiRus
    1. seti Сегодня, 12:02
      Разрабатывать безусловно нужно. Но и довести до ума Су-57 не мешало бы. Как и МиГ-35
      seti
      1. maxim947 Сегодня, 12:04
        Это все можно и нужно делать параллельно, МИГ-31 уникальный самолет, но обновить (заменить) Его давно необходимо, не плохо вообще разработать универсальный самолет, но это вопрос не ближайшего будущего.
        maxim947
    2. Galaxy Сегодня, 12:05
      Цитата: BlombiRus
      России необходимо наращивать мускулы. Англо-сионисты бьются в истерике. Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее.

      Ура, товарищи! laughing
      Galaxy
    3. Svarog Сегодня, 12:05
      Цитата: BlombiRus
      России необходимо наращивать мускулы. Англо-сионисты бьются в истерике. Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее.

      Вы в курсе по какой причине БЖДРК свернули? По этой причине я не спешил бы с лозунгами..
      Svarog
      1. Владыка Ситх Сегодня, 12:09
        Вы с ботом разговариваете.
        Владыка Ситх
        1. BlombiRus Сегодня, 12:24
          Цитата: Владыка Ситх
          Вы с ботом разговариваете.

          Сам ты бот! Чего это такие бредни? Не похмеленый что ли? Как это некрасиво, обзываться, для генералисимуса.
          BlombiRus
      2. BlombiRus Сегодня, 12:23
        Цитата: Svarog
        Цитата: BlombiRus
        России необходимо наращивать мускулы. Англо-сионисты бьются в истерике. Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее.

        Вы в курсе по какой причине БЖДРК свернули? По этой причине я не спешил бы с лозунгами..

        Это не лозунг, а состоявшийся факт, пессимист вы наш.
        BlombiRus
        1. Svarog Сегодня, 12:25
          То что БЖДРК свернули - это факт, а то о чем вы - это пока лозунги.
          Svarog
          1. BlombiRus Сегодня, 12:36
            Цитата: Svarog
            То что БЖДРК свернули - это факт, а то о чем вы - это пока лозунги.

            За то красиво! Не люблю занудство.
            BlombiRus
    4. MadCat Сегодня, 12:12
      Цитата: BlombiRus
      России необходимо наращивать мускулы. Англо-сионисты бьются в истерике. Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее.

      MadCat
    5. xetai9977 Сегодня, 12:23
      "Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее."
      Извините, а это каким образом? Сравните рост ВВП России и "англо-сионистов" ( кстати, кто они?). сравните численность населения и станет ясно. кто становится всё сильнее, а кто всё смешнее
      xetai9977
      1. BlombiRus Сегодня, 12:47
        Цитата: xetai9977
        "Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее."
        Извините, а это каким образом? Сравните рост ВВП России и "англо-сионистов" ( кстати, кто они?). сравните численность населения и станет ясно. кто становится всё сильнее, а кто всё смешнее

        Не могу вам запретить мечтать.
        BlombiRus
      2. Ихрек Сегодня, 13:41
        Цитата: xetai9977
        Извините, а это каким образом? Сравните рост ВВП России и "англо-сионистов"

        У русских есть поговорка - "Не хлебом единым..." Так вот, если у них бабла больше это не значит, что они чем-то лучше или сильнее нас. А то что они тупые и наглые это всем понятно, посмотрите какую чушь несёт их президент на различных выступлениях. Хотя в Сирии ещё далеко до полной победы, тем не менее Россия щёлкнула по носу Ваших "англо-с...." Хотя ВВП коалиции не сравнимо больше Российского.
        Ихрек
        1. AVA77 Сегодня, 14:16
          Ситх правильно сказал ,это бот.
          AVA77
    6. Евгений Стрыгин Сегодня, 14:50
      ты шутишь или упоротый?
      Евгений Стрыгин
  2. Комментарий был удален.
  3. Irokez Сегодня, 12:10
    Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.

    Ну это понятно, что исключать такое нельзя, но выполнить это уж слишком высоко будет сказано.
    Скорей всего не в космос летать, а с верхних слоёв атмосферы куда он сможет подскакивать запускать ракетки влияющие на спутники в космосе или даже запускать миниспутники. Но говорить о полном выходе в космос, а потом обратно это уже не перехватчик как таковой, а аппарат выходящий в космос, но в это уж не очень верится ибо как без ракетоносителя туда выходить, а потом обратно и не сгореть при этом.
    Irokez
  4. Bronevick Сегодня, 12:12
    Вопрос, зачем? Разве сейчас есть цели для Миг-31? Он создавался как ответ на бомбардировщик Валькирия, подобных угроз сейчас нет. Самолёт естественно уникальный даже на сегодняшнее время, но для него нет задач. А тут ему замена. какие задачи он будет решать? Су-57 по своим показателям схож с Миг-31( потолок 20 км, макс скорость с новым двигателем 3000 км/ч).
    Bronevick
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:34
      Су-57 ,машина,для других целей..
      И где он?
      Сибирский цирюльник
      1. Bronevick Сегодня, 12:36
        Для каких же? Су-57 многофункциональный самолёт.
        Bronevick
    2. К0щей Сегодня, 12:35
      Цитата: Bronevick
      Вопрос, зачем? Разве сейчас есть цели для Миг-31? Он создавался как ответ на бомбардировщик Валькирия, подобных угроз сейчас нет.

      ну новый самолет может выполнять и новые задачи. возможно в ТЗ будет требование сбивать баллистические ракеты в верхних слоях атмосферы/ближнем космосе (может спутники) причем сразу несколько))) или еще что-то интересное... задач можно много придумать на самом деле.
      К0щей
      1. активатор Сегодня, 13:49
        Цитата: Bronevick
        Вопрос, зачем? Разве сейчас есть цели для Миг-31

        Сослашусь с вами, может просто надо создавать новые ракеты как наземного так и воздушного базирования.
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Су-57 ,машина,для других целей..
        И где он?

        ну тут скажем если су 57 "где он" то пак дп на сегодняшний момент ,"это вообще что" туман..
        Цитата: К0щей
        сбивать баллистические ракеты в верхних слоях атмосферы/ближнем космосе (может спутники) причем сразу несколько))) или еще что-то

        А вот тут интересно ,недавно вадим 237 заявил ,что в россии ведутся разработки самолета 6 поколения,поскольку с Су 57 отстали от америкосов и чуть позже он пойдет на рынок, а шестое будет себе , так там в требованиях как раз заложена возможность выхода в ближний космос. Я не знаю как к этой информации относиться, но считаю ,что дыма без огня не бывает . Вообщем поживем увидим.
        активатор
  5. vlad007 Сегодня, 12:21
    Если речь о МиГ-41, то об этом давно пишут, причем так же неопределенно (будет/не будет), а если о другом самолете, то о каком?
    vlad007
  6. rocket757 Сегодня, 12:23
    Такого не было ни у кого!
    Надеюсь, сделают подобный, неповторимый, какого ни у кого не будет!
    rocket757
    1. Deadушка Сегодня, 12:33
      Цитата: rocket757
      Надеюсь, сделают подобный, неповторимый, какого ни у кого не будет!

      Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.

      Deadушка
      1. rocket757 Сегодня, 14:04
        Имперский истребитель уже в проекте!!! Будем строить ИМПЕРИЮ!!!
        И назовём её .......???
        rocket757
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:32
    ...Главное, чтобы требования (заказчика) соответствовали объемам финансирования..
    Вот и усё...(( Теперь вопрос: готовы ли,властные господа, вкладывать деньги в проект,не "приносящий выгоду"? В трубу,оно выгоднее, ведь,тем более,что и 31 летает,пока что( "денег нет,вы там держитесь"..(
    Так и живём: готовимся к мундеалям,фестивалям.вкладываемся в проекты, которые приносят прибыль, сегодня,максимум завтра. Латаем дыры,в авральном режиме.. О послезавтра, кто-нибудь, думает?? Не о себе,а о безопасности страны?
    Всё новости,с приставкой "может","в ближайшее время","готовы начать"..
    Сибирский цирюльник
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:37
    Цитата: BlombiRus
    России необходимо наращивать мускулы. Англо-сионисты бьются в истерике. Время работает на Россию! Она становится всё сильнее с каждой минутой, а империя англо-сионистов всё смешнее.

    Оно- да)) как наращивать планируете??))
    Станки,стероиды??
    Сибирский цирюльник
  9. Ванёк Сегодня, 12:49
    соответствовали объемам финансирования

    И Вашим фантазиям...
    Ванёк
  10. Ванёк Сегодня, 12:53
    Если Су-1 эволюционировал в Т-50, то во что превратится МиГ одному Богу известно...

    ... Космический огненный шестиствольный супер-мега бластер!!!
    Ванёк
  11. Zomanus Сегодня, 13:12
    Ну разработка хорошо, ибо задел на будущее.
    А вот сборка и испытание... хорошо если к 2030 году.
    Zomanus
  12. Витас Сегодня, 13:16
    Пока что да кабы неизвестно, картинки идут одна заборнее другой! Мой вариант - перехватчик-штурмовик-бомбардировщик-разведчик! laughing
    Витас
    1. Forcecom Сегодня, 13:52
      Вы бы белые звезды что-ли перекрасили на красные и полоски замалевали - а то ведь счас заклюють wink
      Forcecom
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