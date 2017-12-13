ОАК готова приступить к созданию ПАК ДП (МиГ-41) в 2018 году

Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это. Все зависит от выхода основного документа - государственной программы вооружений

Главное, чтобы требования (заказчика) соответствовали объемам финансирования

Как сообщил генеральный конструктор - вице-президент по инновациям «Объединенной авиастроительный корпорации» Сергей Коротков, работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться уже в следующем году.- заявил КоротковОн отметил, что в настоящий момент идет процесс обсуждения технического задания на самолет между разработчиком (РСК «МиГ») и Минобороны РФ.- подчеркнул генконструктор. Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.В РСК "МиГ" отметили, что "жизненный цикл" МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять лет и заявили о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.