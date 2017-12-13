Катар закупает Eurofighter Typhoon на $8 млрд
Катар договорился о поставке новых самолетов с Великобританией. Пресс-служба Минобороны Соединенного королевства сообщила о том, что в Дохе министр обороны Катара Халид бин Мохаммед аль-Аттия и его британский коллега Гэвин Уильямсон подписали многомиллиардный контракт на поставку самолетов Eurofighter Typhoon
Согласно контракту, до 2022 года Великобритания обязалась поставить Катару 24 истребителя Typhoon, вооружение и запасные части к ним, а также провести обучение экипажей. Стоимость сделки оценивается в £6 млрд ($8 млрд), из которых около 5 млрд будет потрачено на самолёты, почти 1 млрд — на ракеты Brimstone и Meteor, а также «умные» бомбы Paveway IV.
Сегодня на вооружении ВВС Катара находятся 12 самолетов Dassault Mirage 2000, которые планировалось заменить на 72 современных истребителя. Катарское военное ведомство уже подписало соглашения на поставку 36 единиц Boeing F-15QA и 36 единиц Dassault Rafale. Учитывая 24 британских «Тайфуна», общее число истребителей в составе ВВС Катара может возрасти до 96 единиц, передает "Warspot"
Согласно контракту, до 2022 года Великобритания обязалась поставить Катару 24 истребителя Typhoon, вооружение и запасные части к ним, а также провести обучение экипажей. Стоимость сделки оценивается в £6 млрд ($8 млрд), из которых около 5 млрд будет потрачено на самолёты, почти 1 млрд — на ракеты Brimstone и Meteor, а также «умные» бомбы Paveway IV.
Сегодня на вооружении ВВС Катара находятся 12 самолетов Dassault Mirage 2000, которые планировалось заменить на 72 современных истребителя. Катарское военное ведомство уже подписало соглашения на поставку 36 единиц Boeing F-15QA и 36 единиц Dassault Rafale. Учитывая 24 британских «Тайфуна», общее число истребителей в составе ВВС Катара может возрасти до 96 единиц, передает "Warspot"
Использованы фотографии: eurofighter.com
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