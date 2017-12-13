14:50 13 декабря

Катар закупает Eurofighter Typhoon на $8 млрд

Катар договорился о поставке новых самолетов с Великобританией. Пресс-служба Минобороны Соединенного королевства сообщила о том, что в Дохе министр обороны Катара Халид бин Мохаммед аль-Аттия и его британский коллега Гэвин Уильямсон подписали многомиллиардный контракт на поставку самолетов Eurofighter Typhoon

Катар закупает Eurofighter Typhoon на $8 млрд


Согласно контракту, до 2022 года Великобритания обязалась поставить Катару 24 истребителя Typhoon, вооружение и запасные части к ним, а также провести обучение экипажей. Стоимость сделки оценивается в £6 млрд ($8 млрд), из которых около 5 млрд будет потрачено на самолёты, почти 1 млрд — на ракеты Brimstone и Meteor, а также «умные» бомбы Paveway IV.


Сегодня на вооружении ВВС Катара находятся 12 самолетов Dassault Mirage 2000, которые планировалось заменить на 72 современных истребителя. Катарское военное ведомство уже подписало соглашения на поставку 36 единиц Boeing F-15QA и 36 единиц Dassault Rafale. Учитывая 24 британских «Тайфуна», общее число истребителей в составе ВВС Катара может возрасти до 96 единиц, передает "Warspot"

Использованы фотографии: eurofighter.com
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Комментарии 7

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  1. Michael67 Сегодня, 12:05
    Стаю бакланов им на встречу. А лучше вечную песчаную бурю. Бакланов жалко.
    Michael67
    1. BlombiRus Сегодня, 12:08
      Понапокупают всякого говна, а потом жалуются. Хотя дурные деньги никого ещё умным не сделали.
      BlombiRus
      1. Michael67 Сегодня, 12:10
        Они сами, в плане полетать, хуже бакланов.
        Michael67
      2. xetai9977 Сегодня, 12:29
        Тайфуны вовсе не гуано, а вполне хорошие самолёты! Просто вызывает вопросы решение Катара иметь на вооружении одновременно F-15, Rafale, Typhoon. Морока с обслуживанием. Выйдет в копеечку.
        xetai9977
    2. seti Сегодня, 12:18
      Лучше бы Су-30/35 купили.
      seti
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:18
    Американские, французские, британские. Дороговато им обслуживание будет обходиться когда ото всюду по чуть-чуть. Но это их проблемы, деньги пока есть.
    rotmistr60
  3. voyaka uh Сегодня, 13:14
    Катар очень испугался попытки экономической блокады со стороны Саудов.
    В Англии у Катара колоссальные капиталовложения (в финансы, недвижимость, проекты).
    Покупкой английских самолетов Катар хочет заручиться политический
    поддержкой Британии в разборках с Саудами.
    voyaka uh
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