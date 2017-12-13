14:54 13 декабря

В США узаконен запрет на использование программ Касперского

Запрет на использование государственными структурами программных продуктов «Лаборатории Касперского» содержится в законе об оборонном бюджете на 2018 финансовый год, который во вторник был подписан президентом США, передает РИА Новости.



В документе указано, что запрет на использование программ Касперского действует с 1 октября 2017-го, то есть с наступлением нового финансового года.


В сентябре, Министерство внутренней безопасности США уже ввело аналогичный запрет. По мнению ведомства, эти программы могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности страны. Теперь запрет оформлен федеральным законом.

Ранее в «Лаборатории Касперского» в ответ на решение американских властей заявили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в кибершпионаже или агрессивной деятельности в интернете.

На днях «лаборатория» также сообщила о намерении закрыть свое подразделение в Вашингтоне, поскольку задачей «Kaspersky Government Security Solutions» как раз и была поставка программного обеспечения государственным структурам США. При этом в компании сохраняют планы по открытию в 2018 году трех новых офисов в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Венд Сегодня, 12:09
    Им же хуже, пойдет хакерская потеха по всем США.
    Венд
    1. Тралл Сегодня, 12:12
      Я бесплатным Avast пользуюсь.
      Поддерживать Лабораторию Касперского не позволяет гипертрофированное чувство цифрового нейтралитета. Пусть теперь и об отечественных пользователях подумают.smile
      Тралл
      1. zhekazs Сегодня, 12:16
        Был бы Каспер чуточку лояльнее к россиянам в ценовом диапазоне, может и стоило бы к нему присмотреться. А так и Др.Веб бесплатный пойдет.
        zhekazs
        1. BlombiRus Сегодня, 12:21
          Касперскому стоило бы не быть таким жадным на Российском то рынке. Чуть не сказал на ОТЕЧЕСТВЕННОМ. На отечественном надо бы помягше с ценовой то политикой.
          BlombiRus
          1. dorz Сегодня, 12:32
            Цитата: BlombiRus
            Касперскому стоило бы не быть таким жадным на Российском то рынке. Чуть не сказал на ОТЕЧЕСТВЕННОМ. На отечественном надо бы помягше с ценовой то политикой.

            Российский рынок занимает у Касперского всего 10%, американский рынок 25%.
            Что касается запрета, то существуют также российские аналоги многим американским сервисам, которые можно безболезненно заблокировать и поддержать отечественного производителя.
            dorz
            1. zhekazs Сегодня, 12:41
              Цитата: dorz
              американский рынок 25%.

              Причем запрет ввели не на все 25% - а на госструктуры, в которых он, вероятно, не был монополистом. Ну понесет еще имиджевые потери, но вкупе - не обеднеет и может все таки повернется к соотечественником другим местом, а не ... сами понимаете.
              zhekazs
            2. bulvas Сегодня, 12:46
              а у меня даже WinRAR лицензионный,
              не говоря уже о Касперском, винде и всем остальном

              Для работы лучше не экономить на лицензиях

              Уже история:

              Дмитрий Медведев подписал постановление «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
              bulvas
            3. Пленник Сегодня, 13:07
              Вы хотели сказать занимал 25 %? winked Вот пусть теперь поработает на российский рынок.
              Пленник
          2. zhekazs Сегодня, 12:33
            Цитата: BlombiRus
            Касперскому стоило бы не быть таким жадным на Российском то рынке.

            Ничего страшного, Касперу гражданский сектор в матрасии еще не закрыли, а там (в матрасии), насколько я понимаю, народ должен быть законопослушным и не ищет обходные пути-лазейки заполучить софт на халяву, значит немного и потеряет Каспер в своей прибыли, ну подумаешь, с черной на красную икру придется перейти, с майбаха на мерс.
            zhekazs
          3. Комментарий был удален.
      2. Джедай Сегодня, 12:17
        А я - взломанным ESET . hi Мне вот интересно - чем теперь США будет защищаться вместо Каспера? Уж не есть ли кто-то, спецом "подсидевший" лабораторию Касперского дабы продвинуть определённый программный продукт на государственном уровне? Тыксызыть "Бизнес и ничего личного"? А то, что это удалось вместить в концепцию русофобии - попутное явление?
        Джедай
        1. zhekazs Сегодня, 12:29
          Мне вот интересно - чем теперь США будет защищаться вместо Каспера? Уж не есть ли кто-то, спецом "подсидевший" лабораторию Касперского

          Есть у них и свои умельцы, не хуже и не лучше.
          А то, что это удалось вместить в концепцию русофобии - попутное явление?

          У нас тоже уже сколько лет назад был введен запрет на иностранное ПО в оборонке (про гражданский сектор госструктур, не скажу, не знаю), ну а тут еще и противостояние с РФ на повестке. Можно сказать, что они немного запоздали с ответными мерами wink
          zhekazs
      3. электроОлег Сегодня, 12:46
        Цитата: Тралл
        Я бесплатным Avast пользуюсь.


        Я уже 13 лет линуксом пользуюсь. Ещё лет пять - и не понял бы о чём новость laughing
        электроОлег
      4. ДэнСабака Сегодня, 12:48
        Ерунда.... Касперский, просто, переедет в мелкобританию и переведёт туда весь свой бизнес, вмести с капиталами....
        ДэнСабака
    2. Svarog Сегодня, 12:18
      Цитата: Венд
      Им же хуже, пойдет хакерская потеха по всем США.

      Потехи не будет, а вот когда у нас появится свое программное обеспечение? А то Windows обнаглели уже, такие цены дерут за офисные программы..
      Svarog
  2. BlombiRus Сегодня, 12:12
    Скоро конгресс русских матрешек запретит и шапки ушанки. Наши "конгрессмены" порнушку смотрят. Видно потенцию ещё не просидели в мягких креслах, а пин.досские уже просидели-пропердели. Им досуг девать некуда, вот и борются с ветряными мельницами. Ну как могут.
    BlombiRus
  3. zhekazs Сегодня, 12:13
    Торговая война. Защищают свой внутренний рынок, оставляя на нем место для своего производителя. Жаль у нас со своей операционкой все заглохло, так бы их мелкософт тоже можно было заподозрить в неблагонадежности.
    zhekazs
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:20
    Выпихнули со своего рынка конкурента, теперь наверное вздохнут с чувством глубокого удовлетворения.
    rotmistr60
  5. коноправ Сегодня, 12:22
    У Вячеслава Полунина есть миниатюра " Низзя". Интересно её в пендоштатах тоже запретили?
    коноправ
  6. japs Сегодня, 12:25
    Пора бы уже закон против русских хакеров через сенат проводить.
    А касперский им новых вирусов напишет... В отместку.
    japs
    1. Джедай Сегодня, 12:33
      Есть такой слушок, что у любого разработчика антивирусов штат программистов разделён пополам. Одна половина пишет вирусы, а вторая - собственно "таблэтки" от них. wink
      Джедай
  7. rocket757 Сегодня, 12:31
    Бизнес, конкуренция, ничего личного ... честный бизнес. честная конкуренция???
    У нас с продуктами их компаний всё кисло, т.е. без них будет кисло, такова селяви!
    rocket757
    1. zhekazs Сегодня, 12:49
      Цитата: rocket757
      У нас с продуктами их компаний всё кисло, т.е. без них будет кисло, такова селяви!

      Это, стоит признать, так и есть. По крайней мере, у нас ОС своей нет, которая бы удовлетворяла требованиям домашнего пользователя по своему удобству и возможностям.
      zhekazs
      1. rocket757 Сегодня, 14:22
        Плавали, плыву, короче всё так и есть!!!
        А ведь когда то разрабатывали ВСЕ что нужно!!!
        Говорить, что нужно было работать, развиваться, ещё работать и опять же развиваться!!!!
        Банально и ничего в принципе изменить не может!!! Поскольку получается что надо работать и развиваться ...... ещё б хотелось, что б порядок в стране был и все получали по ЗАСЛУГАМ!!!
        Понятно, что ничего нового не сказал, мне кажется, что многие со мной согласятся?
        rocket757
  8. SanichSan Сегодня, 12:58
    а что за страсти то? это частная контора свалившая в оффшор США. тоесть фактически американская. сталкнулась там с элементами "рыночной конкуренции". ну дык это их америкосовские разборки. по чем страдаем то?
    или сегодня у нас сеанс переживаний за олегарха свалившего в США и там обутого? ну дык тогда у меня есть лучше кандидатура! Березовски. его вон вообще кокнули! давайте переживать hi
    SanichSan
  9. Geisenberg Сегодня, 13:38
    В ответ надо узаконить пиратские версии продуктов майкрософт на территории РФ ))
    Geisenberg
    1. rocket757 Сегодня, 14:26
      Вариант. Впрочем такое впечатление, что нашим чудо мастерам, ни чьих разрешений уже не трэба?
      rocket757
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