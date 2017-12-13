В США узаконен запрет на использование программ Касперского
Запрет на использование государственными структурами программных продуктов «Лаборатории Касперского» содержится в законе об оборонном бюджете на 2018 финансовый год, который во вторник был подписан президентом США, передает РИА Новости.
В документе указано, что запрет на использование программ Касперского действует с 1 октября 2017-го, то есть с наступлением нового финансового года.
В сентябре, Министерство внутренней безопасности США уже ввело аналогичный запрет. По мнению ведомства, эти программы могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности страны. Теперь запрет оформлен федеральным законом.
Ранее в «Лаборатории Касперского» в ответ на решение американских властей заявили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в кибершпионаже или агрессивной деятельности в интернете.
На днях «лаборатория» также сообщила о намерении закрыть свое подразделение в Вашингтоне, поскольку задачей «Kaspersky Government Security Solutions» как раз и была поставка программного обеспечения государственным структурам США. При этом в компании сохраняют планы по открытию в 2018 году трех новых офисов в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.
В документе указано, что запрет на использование программ Касперского действует с 1 октября 2017-го, то есть с наступлением нового финансового года.
В сентябре, Министерство внутренней безопасности США уже ввело аналогичный запрет. По мнению ведомства, эти программы могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности страны. Теперь запрет оформлен федеральным законом.
Ранее в «Лаборатории Касперского» в ответ на решение американских властей заявили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в кибершпионаже или агрессивной деятельности в интернете.
На днях «лаборатория» также сообщила о намерении закрыть свое подразделение в Вашингтоне, поскольку задачей «Kaspersky Government Security Solutions» как раз и была поставка программного обеспечения государственным структурам США. При этом в компании сохраняют планы по открытию в 2018 году трех новых офисов в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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