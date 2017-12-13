Найти и уничтожить: Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом

На электронные очки "Ратника" выводится дополнительная информация: сигналы управления, карта местности, прицельная марка оружия.

- Задача состоит не в том, чтобы показать, что видит прицел, а указать ту точку, куда прилетит пуля или снаряд при выстреле. То есть учитываются дальность до цели, скорость ветра и другие параметры

Уже есть образцы личного стрелкового оружия с прицельной системой, выводящей изображение на очки. Они тоже работают

Надо только довести ее до ума, сделать более эргономичной, удобной и легкой. Пока у обуви здоровенные подошва и каблук

Электронные очки, которые в ближайшем будущем войдут в российскую боевую экипировку "Ратник", испытали с роботом-разведчиком. Об этом рассказал Дмитрий Семизоров, генеральный директор подмосковного ЦНИИТОЧМАШ, где создан и совершенствуется "Ратник".- цитирует Семизорова ТАСС.Очки были испытаны с боевым роботом на полигоне. Машина осматривала поле, находила цель и помещала на нее прицельную марку. Картинка с прицела проецировалась на очки солдата, находившегося в укрытии. Человек отдал команду на открытие огня и робот поразил цель.- добавил Семизоров.Основное предназначение очков - сохранение жизни солдата - ему нет необходимости высовываться из укрытия, чтобы посмотреть в прицел. Стрелять можно и из-за угла.Переход от нынешнего "Ратника" к экипировке следующего поколения будет постепенным, с добавлением и частичной заменой элементов, рассказал глава ЦНИИТОЧМАШ. Некоторые новинки появятся в ближайшее время. Так в "Ратник" могут быть включены медикобиологические датчики. Разработана обувь, защищающая солдата от противопехотных мин.- рассказал собеседник агентства. В будущем в такие ботинки можно встроить и датчики обнаружения мин, а саму экипировку оснастить средствами их подавления.