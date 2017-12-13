14:51 13 декабря

Найти и уничтожить: Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом

Электронные очки, которые в ближайшем будущем войдут в российскую боевую экипировку "Ратник", испытали с роботом-разведчиком. Об этом рассказал Дмитрий Семизоров, генеральный директор подмосковного ЦНИИТОЧМАШ, где создан и совершенствуется "Ратник".

На электронные очки "Ратника" выводится дополнительная информация: сигналы управления, карта местности, прицельная марка оружия.
- Задача состоит не в том, чтобы показать, что видит прицел, а указать ту точку, куда прилетит пуля или снаряд при выстреле. То есть учитываются дальность до цели, скорость ветра и другие параметры
- цитирует Семизорова ТАСС.

Найти и уничтожить: Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом



Очки были испытаны с боевым роботом на полигоне. Машина осматривала поле, находила цель и помещала на нее прицельную марку. Картинка с прицела проецировалась на очки солдата, находившегося в укрытии. Человек отдал команду на открытие огня и робот поразил цель.

Уже есть образцы личного стрелкового оружия с прицельной системой, выводящей изображение на очки. Они тоже работают
- добавил Семизоров.

Основное предназначение очков - сохранение жизни солдата - ему нет необходимости высовываться из укрытия, чтобы посмотреть в прицел. Стрелять можно и из-за угла.

Переход от нынешнего "Ратника" к экипировке следующего поколения будет постепенным, с добавлением и частичной заменой элементов, рассказал глава ЦНИИТОЧМАШ. Некоторые новинки появятся в ближайшее время. Так в "Ратник" могут быть включены медикобиологические датчики. Разработана обувь, защищающая солдата от противопехотных мин.

Надо только довести ее до ума, сделать более эргономичной, удобной и легкой. Пока у обуви здоровенные подошва и каблук
- рассказал собеседник агентства. В будущем в такие ботинки можно встроить и датчики обнаружения мин, а саму экипировку оснастить средствами их подавления.

Использованы фотографии: ЦНИИТОЧМАШ
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Комментарии 12

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  1. rocket757 Сегодня, 12:37
    Планы, прожекты, посмотрим как и когда это работать будет???
    rocket757
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:48
      Скорее всего на завтра и не в следующем году, но то что разработки в этом направлении ведутся, то что наши инженеры и конструктора активно шевелят извилинами в этих и других проектах - это очень правильно. Сейчас многое делается еще по Советским наработкам, так что пущай трудятся, Бог им в помощь.
      Vasya_Piterskiy
    2. Сергей-svs Сегодня, 12:57
      Цитата: rocket757
      Планы, прожекты, посмотрим как и когда это работать будет???

      Да нормально уже и сейчас работает! yes Как сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, экипировка военнослужащих «Ратник» была опробована в ходе боевой операции ВКС РФ в Сирии. yes
      "Противник ни разу не смог пробить российскую экипировку солдата второго поколения «Ратник» во время ее боевого применения"...Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров - генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании - разработчика «Ратника». good
      Семизоров отметил, что шлем «Ратника» «наверное, лучший в мире — при максимальной площади защиты (порядка 30 дециметров) он весит всего 1 кг». «Это позволяет солдату и разместить дополнительные приборы, и не перегружать шею. Подтулейная система на этих шлемах сделана таким образом, что ослабляет удары не только низкоимпульсные (удары палкой по голове), но и высокоимпульсные — попадание пули или осколка», — добавил он. good
      Семиозоров уточнил, что анализ контузионных повреждений пластины после выстрелов из СВД показал, что солдат после этого сможет продолжить бой, хотя и получит гематомы. В усиленном варианте защиты к бронежилету прилагается дополнительная защита боков корпуса, а также противоосколочная защита плеч, рук и паховой области. При необходимости можно использовать комбинезон, который скрывает почти 100% тела от осколочного поражения. fellow
      P.S. А вот у свиноукров из АТО - свой вариант "Ратника"! Называется "Зрадник"! В комплекте: - вышиванка, кастрюля, шаровары ... lol Даже Дарт Вейдер такой себе уже прикупил! wassat
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
  2. Железякин Сегодня, 12:41
    Стоимость таких комплектов будет соответствующая! Однако, тенденция интересная. Одним словом - фантастика! Да, Жуль - когда писал свои 20000 лье, и представить не мог, что обитаемые куски металла будут ходить под пластами соленной и не очень воды!!!
    Железякин
    1. Джедай Сегодня, 13:12
      Алексей, привет! hi Лукасу, когда снимал первые эпизоды "Звёздных войн" тоже такое и не снилось. wink
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 14:16
        Привет Макс!
        Да куда там Лукасу! Хотя стоит признать у него фантазия богатая конечно. Эк он Рейгана перековеркал в Нут Ган Рея!
        Железякин
        1. Джедай Сегодня, 14:21
          Есть такое . lol
          А новая система впечатляет, надеюсь что с обкаткой затягивать не станут. good
          Джедай
          1. Железякин Сегодня, 14:32
            Да, очень любопытно, что там наши нахимичили)))
            Железякин
            1. Джедай Сегодня, 14:36
              Прогресс не стоит на месте. То, что ещё вчера казалось атрибутом фантастических романов сегодня уже - реальность. 20 лет назад и простые мобильники казались верхом полёта фантазии. wink
              Джедай
  3. Ванёк Сегодня, 12:43
    До чего дошёл прогресс...*

    Братья Сыроежкины.
    Ванёк
  4. Egorovich Сегодня, 12:49
    Да уж, робокопы и терминаторы все ближе и ближе.
    Egorovich
  5. Azazelo Сегодня, 13:14
    То что мозгами работают - хорошо, но как то слишком сложно(ненадёжно) ресурсо затратно. Для спецуры пойдёт, для простого солдата скорее всего не потребуется.
    Azazelo
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