Сирийцы готовят технику для похода на Идлиб
Сирийская армия собирает ударный кулак для наступления на Идлиб – своеобразное «змеиное гнездо» террористов. Пехотные подразделения будут поддержаны бронетехникой, артиллерией и авиацией, пишет Вестник Мордовии.
На трейлерах замечены «свежие» Т-72Б3, а также БМП-2. Если боевые машины пехоты второго поколения уже давно применяются в Сирии, то танки Т-72Б3 – относительно недавно. Хотя именно эти машины первыми из всего семейства «семьдесятвторых» использовали в Сирии управляемые ракетные снаряды, говорится в материале.
Также в район активизации боевых действий осуществляется переброска пехотных подразделений на грузовиках ЗиЛ-131 и «Садко» ГАЗ-3308.
«Как ожидается, очередная антитеррористическая операция будет поддержана мощными ударами сирийской ударной авиации, а также самоходной и буксируемой артиллерией. Военные эксперты не исключают, что зачистка идлибского террористического гнезда может занять продолжительное время. Однако в победе войск Асада и союзных сил никто не сомневается», – пишет автор статьи Дмитрий Лемешко.
На трейлерах замечены «свежие» Т-72Б3, а также БМП-2. Если боевые машины пехоты второго поколения уже давно применяются в Сирии, то танки Т-72Б3 – относительно недавно. Хотя именно эти машины первыми из всего семейства «семьдесятвторых» использовали в Сирии управляемые ракетные снаряды, говорится в материале.
Также в район активизации боевых действий осуществляется переброска пехотных подразделений на грузовиках ЗиЛ-131 и «Садко» ГАЗ-3308.
«Как ожидается, очередная антитеррористическая операция будет поддержана мощными ударами сирийской ударной авиации, а также самоходной и буксируемой артиллерией. Военные эксперты не исключают, что зачистка идлибского террористического гнезда может занять продолжительное время. Однако в победе войск Асада и союзных сил никто не сомневается», – пишет автор статьи Дмитрий Лемешко.
Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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