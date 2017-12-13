14:52 13 декабря

Сирийцы готовят технику для похода на Идлиб

Сирийская армия собирает ударный кулак для наступления на Идлиб – своеобразное «змеиное гнездо» террористов. Пехотные подразделения будут поддержаны бронетехникой, артиллерией и авиацией, пишет Вестник Мордовии.



На трейлерах замечены «свежие» Т-72Б3, а также БМП-2. Если боевые машины пехоты второго поколения уже давно применяются в Сирии, то танки Т-72Б3 – относительно недавно. Хотя именно эти машины первыми из всего семейства «семьдесятвторых» использовали в Сирии управляемые ракетные снаряды, говорится в материале.


Также в район активизации боевых действий осуществляется переброска пехотных подразделений на грузовиках ЗиЛ-131 и «Садко» ГАЗ-3308.



«Как ожидается, очередная антитеррористическая операция будет поддержана мощными ударами сирийской ударной авиации, а также самоходной и буксируемой артиллерией. Военные эксперты не исключают, что зачистка идлибского террористического гнезда может занять продолжительное время. Однако в победе войск Асада и союзных сил никто не сомневается», – пишет автор статьи Дмитрий Лемешко.

Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 15

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  1. BlombiRus Сегодня, 12:53
    Вот и конец змеюшнику. Пришло время додавить недодавленных.
    BlombiRus
    1. Шура пермский Сегодня, 13:00
      Мочите мочите тварей)
      Шура пермский
      1. Shurik70 Сегодня, 13:03
        Так вроде недавно говорили - вся территория Сирии освобождена. Россия войска выводит.
        А теперь вдруг "гнездо террористов".
        what
        Shurik70
        1. БМП-2 Сегодня, 13:22
          Просто в Сирии 5% территории - ну о-о-очень большие! laughing
          БМП-2
    2. сибиралт Сегодня, 13:05
      Теперь и турки в помощь. У них с Сирией образовался новый террорист - Израиль! belay
      сибиралт
    3. RASKAT Сегодня, 13:06
      В Идлибе так быстро задавить противника не получится. Довольно пересеченная местность (Гористая), зато до авиабазы нашей гораздо ближе. Всего 35 километров от линии фронта.
      Как то странно, готовится операция в Идлибе, а мы авиацию выводим из Сирии. Возможно выводим только крупные самолеты, а Штурмовики и вертолеты останутся, летать то довольно близко?
      RASKAT
  2. 210окв Сегодня, 12:54
    Чертей надо добивать.Не выпускать ни под каким соусом!Семьи,родственники..Они жалости не имеют!
    210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:58
    А они видать не слышали заявление нашего главного, заявившего, что в Сирии все боевики поубиты, притом, видать, некоторых раза по три убивало. ..Так что, нефиг идти на Идлиб, там нету никого! Или наш главный неправильно сказал? ??? what
    Геркулесыч
    1. askort154 Сегодня, 13:17
      Геркулесыч....Так что, нефиг идти на Идлиб, там нету никого! Или наш главный неправильно сказал? ??? [i][/i]

      В район Идлиба выводили весь сброд из Алеппо, по специальным коридорам, чтобы не разрушать город и сохранить мирное население.
      Сейчас, наши отдали этот район на откуп туркам и САА., потому как там не ИГИЛ, а разношёрстные вооружённые формирования. Пусть сами разбираются. Как-то так.
      askort154
      1. donavi49 Сегодня, 14:31
        В Идлибе две основные (если говорить о реальности) силы - ХТШ, то есть Нусра со влившимися в нее Катаибами из ССА и радикалов, а также ТИП - в 2015 году это китайский халифат из уйгуров, сейчас сборная солянка из исламистов средней Азии, в Идлибе управляют ТИП - узбеки.

        Ахрар - практически утратил реальную силу. Отдельные катаибы ССА - или протурецкие и сейчас нацелены на курдов в Арфине, или про ХТШ/ТИП. Вольницу там задавили еще в летом. Когда война амиров была, каждый день какой-нить амир или варбос взрывался.
        donavi49
  4. Egorovich Сегодня, 12:58
    Сирийским войскам успехов в борьбе с басмачами и окончательной победы на сирийской земле!!! Что бы ни один бармалей в живых не остался. ВКС и ВМФ России с вами!!! Трындец Идлибу.
    Egorovich
  5. Zomanus Сегодня, 13:22
    Ну это если американцы вместе с коалицией не вмешаются.
    Мы то ушли и считай оставили небо на Сирией без надзора.
    Zomanus
  6. Livonetc Сегодня, 13:44
    Броня крепка и танки наши быстры,
    И наши люди мужеством полны
    В строю стоят сирийские танкисты,
    Своей сирийской Родины сыны.

    Гремя огнем, сверкая блеском стали,
    Пойдут машины в яростный поход,
    Когда нас в бой пошлет товарищ Асад,
    Сухель Аль-Хасан в бой нас поведет!
    Livonetc
  7. turbris Сегодня, 13:45
    Ну вот пусть и покажет сирийская армия, чему научилась за 2 года.
    turbris
  8. SanichSan Сегодня, 14:14
    это шож творится то??? последний свободный уголок Сирии где бармалеии могли демократично стрелять друг в друга и резать друг другу головы, собираются зачистить??? belay
    SanichSan
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