В Минздраве сделали попытку назвать число употребляющих наркотики россиян

По нашим оценкам, их порядка четырёх миллионов, потребителей наркотиков, это не больные. Нужно чётко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик.

Естественно, зная особенности психических реакций наших больных, мы можем вырабатывать индивидуальные программы реабилитации.