В Минздраве сделали попытку назвать число употребляющих наркотики россиян
Сегодня Минздрав озвучил статистику, которая напрямую можно связать с вопросами национальной безопасности. Речь о статистике по категории граждан России, употребляющих наркотики. По словам главного нарколога министерства здравоохранения России, в стране около 4-х миллионов лиц, являющихся «потребителями наркотических веществ».
РИА Новости приводит заявление Брюна:
Как видно, Минздрав старается уйти от того, чтобы озвучить общую реальную цифру тех, кто сталкивается с проблемой употребления наркотиков, включая как больных, так и «попробовавших». А это число явно превосходит упомянутые в заявлении главного нарколога Минздрава Российской Федерации четыре миллиона человек.
Брюн:
В последнее время Россия сталкивается с проблемой увеличения объёмов синтетических наркотиков, попадающих в страну, и с распространением отравы среди молодого поколения россиян. Речь идёт в том числе и о так называемых «кислотах», «солях» и «спайсах», которые распространяются посредством привлечения цепочки наркодилеров, использующих систему так называемых "закладок" и информирование клиентов посредством мессенджеров.
РИА Новости приводит заявление Брюна:
По нашим оценкам, их порядка четырёх миллионов, потребителей наркотиков, это не больные. Нужно чётко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик.
Как видно, Минздрав старается уйти от того, чтобы озвучить общую реальную цифру тех, кто сталкивается с проблемой употребления наркотиков, включая как больных, так и «попробовавших». А это число явно превосходит упомянутые в заявлении главного нарколога Минздрава Российской Федерации четыре миллиона человек.
Брюн:
Естественно, зная особенности психических реакций наших больных, мы можем вырабатывать индивидуальные программы реабилитации.
В последнее время Россия сталкивается с проблемой увеличения объёмов синтетических наркотиков, попадающих в страну, и с распространением отравы среди молодого поколения россиян. Речь идёт в том числе и о так называемых «кислотах», «солях» и «спайсах», которые распространяются посредством привлечения цепочки наркодилеров, использующих систему так называемых "закладок" и информирование клиентов посредством мессенджеров.
Использованы фотографии: Твиттер
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