14:55 13 декабря

В Минздраве сделали попытку назвать число употребляющих наркотики россиян

Сегодня Минздрав озвучил статистику, которая напрямую можно связать с вопросами национальной безопасности. Речь о статистике по категории граждан России, употребляющих наркотики. По словам главного нарколога министерства здравоохранения России, в стране около 4-х миллионов лиц, являющихся «потребителями наркотических веществ».

РИА Новости приводит заявление Брюна:
По нашим оценкам, их порядка четырёх миллионов, потребителей наркотиков, это не больные. Нужно чётко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик.


В Минздраве сделали попытку назвать число употребляющих наркотики россиян



Как видно, Минздрав старается уйти от того, чтобы озвучить общую реальную цифру тех, кто сталкивается с проблемой употребления наркотиков, включая как больных, так и «попробовавших». А это число явно превосходит упомянутые в заявлении главного нарколога Минздрава Российской Федерации четыре миллиона человек.

Брюн:
Естественно, зная особенности психических реакций наших больных, мы можем вырабатывать индивидуальные программы реабилитации.


В последнее время Россия сталкивается с проблемой увеличения объёмов синтетических наркотиков, попадающих в страну, и с распространением отравы среди молодого поколения россиян. Речь идёт в том числе и о так называемых «кислотах», «солях» и «спайсах», которые распространяются посредством привлечения цепочки наркодилеров, использующих систему так называемых "закладок" и информирование клиентов посредством мессенджеров.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 14:31
    Что печально... Ни какой пропоганды... Против... А вот с другой стороны берут девочку или мальчика и... Ты чего такой ботан... И понеслось... Причём делают это за дозу...
    .
    Vard
    1. Шура пермский Сегодня, 14:36
      Мы китайцам газ,они нам спайс… сейчас большинство химии идет с востока…
      Шура пермский
    2. dsk Сегодня, 14:37
      Россия помогла Китаю в "опиумной войне" против аглосаксов, кто поможет России?
      dsk
      1. Джедай Сегодня, 14:43
        Кроме самой России - никто. Запад вон вовсю легализует "лёгкие" наркотики, но это же не метод борьбы с проблемой наркомании? sad
        Джедай
    3. krops777 Сегодня, 14:39
      Как видно, Минздрав старается уйти от того, чтобы озвучить общую реальную цифру тех, кто сталкивается с проблемой употребления наркотиков, включая как больных, так и «попробовавших».


      Кто вам сейчас правду скажет, выборы на носу. Министр тоже хочет жить и иметь должность.
      krops777
  2. А. Привалов Сегодня, 14:33
    Зная минзравовские штучки со статистикой цифру можно смело умножить на 2, а -то и на 3. lol
    А. Привалов
    1. Макаров Сегодня, 14:37
      Чего мелочиться то? на 150 умножайте...Все русские наркоманы...Без исключения.
      Макаров
  3. Комментарий был удален.
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