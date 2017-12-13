Литва посоветовала России обсудить советские захоронения с местной властью
Вопрос обустройства воинских захоронений по литовским законам находится в компетенции местных властей, поэтому российской стороне следует вести вести диалог по этой теме с муниципалитетами. Об этом сообщила министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон 12 декабря на встрече с послом РФ Александром Удальцовым, сообщила пресс-служба ведомства.
Руоките-Йонсонн напомнила, что действие программы сотрудничества в области культуры закончилось в 2014 году, а подписание нового документа затягивается. До сих пор обустройство захоронений советских воинов на территории Литвы, которому активно содействует российская сторона, осуществлялось на основе Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской Республики, которые утверждены приказом министра культуры, сообщает Sputnik Литва.
В ноябре разгорелся скандал вокруг перезахоронения останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище. Департамент по культурному наследию Литвы заявил, что памятник на могиле содержал советскую символику, а перезахоронения не были до конца согласованы с Министерством культуры.
В октябре в литовских СМИ появилась информация, что администрация Биржяйского района Литвы в местах захоронений советских воинов по собственной инициативе установила таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы не соответствуют "исторической правде". Посольство России в республике назвало установку табличек "гнусным поступком".
Обустройство захоронений регламентируется правовыми актами и является исключительным правом самоуправлений, поэтому данные вопросы следует решать путем доброжелательных соглашений с самоуправлениями- отметила глава ведомства.
Руоките-Йонсонн напомнила, что действие программы сотрудничества в области культуры закончилось в 2014 году, а подписание нового документа затягивается. До сих пор обустройство захоронений советских воинов на территории Литвы, которому активно содействует российская сторона, осуществлялось на основе Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской Республики, которые утверждены приказом министра культуры, сообщает Sputnik Литва.
В ноябре разгорелся скандал вокруг перезахоронения останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище. Департамент по культурному наследию Литвы заявил, что памятник на могиле содержал советскую символику, а перезахоронения не были до конца согласованы с Министерством культуры.
В октябре в литовских СМИ появилась информация, что администрация Биржяйского района Литвы в местах захоронений советских воинов по собственной инициативе установила таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы не соответствуют "исторической правде". Посольство России в республике назвало установку табличек "гнусным поступком".
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