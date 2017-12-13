17:51 13 декабря

Литва посоветовала России обсудить советские захоронения с местной властью

Вопрос обустройства воинских захоронений по литовским законам находится в компетенции местных властей, поэтому российской стороне следует вести вести диалог по этой теме с муниципалитетами. Об этом сообщила министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон 12 декабря на встрече с послом РФ Александром Удальцовым, сообщила пресс-служба ведомства.

Обустройство захоронений регламентируется правовыми актами и является исключительным правом самоуправлений, поэтому данные вопросы следует решать путем доброжелательных соглашений с самоуправлениями
- отметила глава ведомства.

Литва посоветовала России обсудить советские захоронения с местной властью



Руоките-Йонсонн напомнила, что действие программы сотрудничества в области культуры закончилось в 2014 году, а подписание нового документа затягивается. До сих пор обустройство захоронений советских воинов на территории Литвы, которому активно содействует российская сторона, осуществлялось на основе Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской Республики, которые утверждены приказом министра культуры, сообщает Sputnik Литва.

В ноябре разгорелся скандал вокруг перезахоронения останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище. Департамент по культурному наследию Литвы заявил, что памятник на могиле содержал советскую символику, а перезахоронения не были до конца согласованы с Министерством культуры.

В октябре в литовских СМИ появилась информация, что администрация Биржяйского района Литвы в местах захоронений советских воинов по собственной инициативе установила таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы не соответствуют "исторической правде". Посольство России в республике назвало установку табличек "гнусным поступком".


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Комментарии 11

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  1. LSA57 Сегодня, 15:21
    Посольство России в республике назвало установку табличек "гнусным поступком".

    а так оно и есть
    LSA57
    1. сибиралт Сегодня, 15:44
      У них многое зависит от наших послов. Да только некоторые из них носят цветы на могилы фашистам.
      сибиралт
  2. антивирус Сегодня, 15:21
    говорить об этом деле можно только с Горбачевым и Ельцыным
    антивирус
    1. NIKNN Сегодня, 15:27
      Цитата: антивирус
      говорить об этом деле можно только с Горбачевым и Ельцыным

      Литовцы перевели Камасутру - получилось весело! Но почему-то опять про Советскую оккупацию...
      NIKNN
  3. zzdimk Сегодня, 15:22
    Как они уже достали! Надо им вернуть все шпроты и потребовать денег за уже утилизированные упаковки.
    zzdimk
  4. DEZINTO Сегодня, 15:39
    Кто о чём, а у прибалтов старые заезженные пластинки.......

    DEZINTO
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:41
    Вопрос о существовнии Литвы решается на местных уровнях в наших войсках, так что властям этой как бы страны я могу посоветовать вести переговоры с военными нашей армии на всех уровнях -от лейтенанта до министра обороны. А если в какой-то части офицеры литовского языка не употребляют, ждите их в гости -обучат литовцев Русскому языку! wassat
    Геркулесыч
  6. razved Сегодня, 15:44
    Надо, наверно, вывезти останки наших солдат в Россию и перезахоронить здесь. Тогда уже никто не сможет осквернить их память.
    razved
  7. Langf Сегодня, 15:49
    Зашибись – дерьмо взбалтывает государство, а разбираться с поселковым писарем. Мелкопакостническая позиция, так уютно укоренившаяся в европах.
    Langf
  8. hhhhhhh Сегодня, 16:30
    На табличках написано скорее всего, что Советская армия мешала литовцам убивать евреев.
    Литовцы соучастники Холокоста
    hhhhhhh
  9. Немезида Сегодня, 17:16
    России пора прекратить транзит через Литву,Латвию,Эстонию...
    Немезида
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