Росэлектроника расширяет поставки командно-штабных машин для Росгвардии

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит в 2018 году крупную партию командно-штабных машин (КШМ) в интересах Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в адрес "Военного Обозрения"Как сообщают в госкорпорации, соответствующий контракт уже заключен сторонами. Поставщиком выступает ведущее предприятие входящего в Росэлектронику Концерна «Созвездие» – АО «Рязанский Радиозавод».Отмечается, что командно-штабные машины КШМ Р-142НСА-Р предназначены для организации полевых узлов радиосвязи и обеспечивают интеграцию в единое информационное пространство сразу нескольких телекоммуникационных систем. Радиооборудование КШМ смонтировано в кузове-фургоне на шасси КАМАЗ и обеспечивает работу средств связи как на стоянке, так и в движении. Экипаж – 5 человек. Одним из преимуществ КШМ Р-142НСА-Р является отсутствие световых демаскирующих признаков в ночное время.В то же время АО «Рязанский Радиозавод» начал выпуск комплектов оборудования для оперативной проверки работоспособности радиостанций КШМ. Первые экземпляры уже поступили в тестовую эксплуатацию. Основной частью комплектов являются программно-аппаратные многоканальные комплексы, которые позволяют одновременно проверять до восьми приемопередатчиков различных типов. В частности, аппаратура обеспечивает контроль работоспособности радиостанций, выпускаемых предприятиями Концерна «Созвездие»: Р-168-25У-2, Р-168-100У-2, Р-168-5КВ, Р-168-100КБ, Р-168 МРА, Р-612-18. Аппаратура рассчитана на все применяемые в действующих радиостанциях виды модуляции сигнала и системы управления. Рабочий диапазон частот - от 1 МГц до 2 ГГц. При этом анализ неисправностей может осуществляться как в стационарных, так и полевых условиях.Программное обеспечение комплексов разработано на основе операционной системы Astra Linux, разрешенной для применения в спецтехнике. Оно имеет модульную структуру, что позволяет быстро вводить в цикл проверки новые изделия.По итогам 2016-2017 годов Концерн «Созвездие» обеспечил досрочное исполнение контрактов на поставку КШМ для нужд Минобороны, ФСО РФ и Росгвардии.