В Иркутскую область вернулись Ту-22М3, участвовавшие в сирийской кампании

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики,

Бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, вернулись из Северной Осетии на аэродром дислокации Белая в Иркутской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.говорится в релизе.Сообщается, что во время перелета экипажи выполнили промежуточную посадку на аэродроме в Саратовской области.В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли командующие соединениями ВКС, представители ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих, добавили в пресс-службе.Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российской группировки из Сирии.