17:42 13 декабря

В Иркутскую область вернулись Ту-22М3, участвовавшие в сирийской кампании

Бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, вернулись из Северной Осетии на аэродром дислокации Белая в Иркутской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

В Иркутскую область вернулись Ту-22М3, участвовавшие в сирийской кампании


Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики,
говорится в релизе.


Сообщается, что во время перелета экипажи выполнили промежуточную посадку на аэродроме в Саратовской области.

В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли командующие соединениями ВКС, представители ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих, добавили в пресс-службе.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российской группировки из Сирии.

Использованы фотографии: Лев Федосеев/ТАСС
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 16:13
    Добро пожаловать домой.С победой Вас,небесные воины!
    210окв
    1. Хантер Сегодня, 16:34
      Подшаманят и опять на дежурство..Хорошие ,надежные машинки! Блестящая операция молодцы...
      Хантер
  2. pvv113 Сегодня, 16:29
    С возвращением на родину, дальники!
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 16:34
      Всегда восхищался летчиками , а ещё такие красивые аппараты - аж дух захватывает , с возвращением.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 16:35
        Виктор, Ту-22М3 - лучшая машина за всю историю Дальней авиации!
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 17:01
          А как не восхищаться такой машиной:

          Идущий
  3. Sergey53 Сегодня, 16:36
    Хорошо если на долго. А-то может оказаться и нет.
    Sergey53
  4. BlackMokona Сегодня, 16:41
    Учитывая, что после каждого вылета они и так возвращались в Россию, в чём новость?
    BlackMokona
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