09:20 14 декабря

Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ: Танки Т-64БМ "Булат" оказались неэффективными

Украинское издание «Оборонно-промышленный курьер» публикует материал, в котором представлено интервью с заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майором Юрием Толочным. Сам материал носит следующее название: «Острейшие проблемы ВСУ сегодня не связаны напрямую с зоной АТО». При этом генерал сетует на то, что украинская армия в зоне боевых действий на Донбассе сталкивается с трудностями в виде недопоставок в различных сегментах обеспечения – от ГСМ до вооружений.

На вопрос журналиста «Каковы основные потребности войск в зоне боевых действий?» генерал Толочный ответил:
При вхождении в зиму, это, прежде всего, топливо для двигателей. Необходимо переходить на нормальное зимнее топливо. По этому поводу уже был ряд скандалов. Также это своевременные поставки угля и дров. Комплектность зимней формы – которую меняли за пять лет уже несколько раз, и её качество по сей день оставляет желать лучшего.


Генерал прокомментировал резервы вооружений для сухопутных войск ВСУ. По словам Толочного, военно-технические резервы у украинской армии с одной стороны большие, но с другой стороны имеющаяся техника устарела и требует модернизации.


Украинский генерал:
Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.


Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ: Танки Т-64БМ "Булат" оказались неэффективными


Также Толочный добавил, что нередко проводимая модернизация упирается в отсутствие финансирования. По его словам БМ «Оплот» имеется на Украине в единственном экземпляре, что ставит вопрос о возможностях государства по серийному производству новых образцов техники.

Прокомментировал замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ и недавние пожары на украинских арсеналах. По словам генерала Толочного, на Украине до сих пор не создана современная и надёжная система хранения боеприпасов – не соблюдаются даже элементарные нормы по выкосу сухой травы вокруг военных объектов, отсутствует пожарная сигнализация, имеется недоукомплектованность личным составом.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 21

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:02
    Украинский генерал: Танки Т-64БМ "Булат" оказались неэффективными
    Ну как же так. Столько попилили, так "обмыли"....... Наверно маловато было....
    Mavrikiy
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:03
      Украинский генерал: Танки Т-64БМ "Булат" оказались неэффективными
      ну так сделайте другие,и назовите "запорожец".
      Дедкастарый
      1. dik-nsk Сегодня, 06:11
        Острейшие проблемы ВСУ сегодня не связаны напрямую с зоной АТО
        слова профессионала и практика, в отличие от победных испражнений политиканов
        dik-nsk
        1. Александр 3 Сегодня, 06:34
          Для нас логично чем хуже с ВСУ ,тем меньше гадостей можно ожидать от прыгающих бандеровцев
          Александр 3
      2. LSA57 Сегодня, 06:35
        Цитата: Дедкастарый
        ну так сделайте другие,и назовите "запорожец"

        LSA57
      3. Strashila Сегодня, 07:27
        Горбатый... я сказал горбатый.
        Strashila
    2. Зяблицев Сегодня, 06:04
      "Звонок из "котла":
      - Товаришу генерал, нас 200, сепаратистов 200, що робыты !?
      - Сейчас пришлём танки !!!
      - Товаришу генерал, нас 100, сепаратистов 300! Танки будут !?
      - Будут ...
      - Товаришу генерал, нас 10, сепаратистов 390!
      Сепаратисты спрашивают: - А танки будут ???"       laughing
      Зяблицев
      1. Tarasios Сегодня, 06:08
        тогда уж для аутентичности не "товарищу", а "пане" ;)
        Tarasios
  2. 210окв Сегодня, 06:07
    Вторая статья за два дня.Нам их проблемы...Короче-проблемы негров шерифа не волнуют..
    210окв
  3. Михаил177 Сегодня, 06:09
    Всплакнулось. Танки Т-64БМ "Булат" не могут эффективно убивать Донбасс.
    Михаил177
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:11
    Танкисты тоже неэффективные. Не только танки wassat
    Горный стрелок
    1. роман66 Сегодня, 07:29
      собственно, в этом-то и проблема. воевать уметь надо, вон, дай сирийцам - прекрасно и на них повоюют
      роман66
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:34
    А что нибудь у них там в армии есть позитивное, кроме каждодневных пьянок? ??? what
    Геркулесыч
    1. demo Сегодня, 06:40
      К январю косы подвезут. Для удаления с полей сухой травы.
      Вот это позитивно. Пусть занимаются хоть таким делом. А не из танков по Донецку стрелять.
      demo
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:35
    "Танки хре-но-вые у нас"-заявил хрен танковый lol
    Геркулесыч
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    А сколько было высокопарной гордости, победных реляций и всего прочего для обывателя, который просто обязан был гордиться украинским ВПК. Но...
    rotmistr60
    1. собаковод Сегодня, 07:08
      Интересно, так ради поржать, на чём они собирались Москву брать?
      собаковод
  8. ROM1077 Сегодня, 07:05
    дальше он предложит закупать танки на западе... сердюков 2 - тока на украине...
    ROM1077
  9. Strashila Сегодня, 07:32
    Хороший пример прямого американского управления страной... всё становиться не эффективным... как Россия в 90-е. На Украине все не эффективно, а в Сирии все на оборот... любую технику и побольше... и будет эффективной... вот оно отсутствие тлетворного влияния западных демократий.
    Strashila
  10. rocket757 Сегодня, 07:39
    фигня, нам своих " весёлых новостей" хватает
    rocket757
  11. Altona Сегодня, 07:39
    А разговору-то было, у нас "Булат", у нас "Оплот". На поверку оказалось, что просто груда металлолома.
    Altona
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