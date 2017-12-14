Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ: Танки Т-64БМ "Булат" оказались неэффективными

При вхождении в зиму, это, прежде всего, топливо для двигателей. Необходимо переходить на нормальное зимнее топливо. По этому поводу уже был ряд скандалов. Также это своевременные поставки угля и дров. Комплектность зимней формы – которую меняли за пять лет уже несколько раз, и её качество по сей день оставляет желать лучшего.

Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.