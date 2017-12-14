Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ: Танки Т-64БМ "Булат" оказались неэффективными
Украинское издание «Оборонно-промышленный курьер» публикует материал, в котором представлено интервью с заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майором Юрием Толочным. Сам материал носит следующее название: «Острейшие проблемы ВСУ сегодня не связаны напрямую с зоной АТО». При этом генерал сетует на то, что украинская армия в зоне боевых действий на Донбассе сталкивается с трудностями в виде недопоставок в различных сегментах обеспечения – от ГСМ до вооружений.
На вопрос журналиста «Каковы основные потребности войск в зоне боевых действий?» генерал Толочный ответил:
Генерал прокомментировал резервы вооружений для сухопутных войск ВСУ. По словам Толочного, военно-технические резервы у украинской армии с одной стороны большие, но с другой стороны имеющаяся техника устарела и требует модернизации.
Украинский генерал:
Также Толочный добавил, что нередко проводимая модернизация упирается в отсутствие финансирования. По его словам БМ «Оплот» имеется на Украине в единственном экземпляре, что ставит вопрос о возможностях государства по серийному производству новых образцов техники.
Прокомментировал замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ и недавние пожары на украинских арсеналах. По словам генерала Толочного, на Украине до сих пор не создана современная и надёжная система хранения боеприпасов – не соблюдаются даже элементарные нормы по выкосу сухой травы вокруг военных объектов, отсутствует пожарная сигнализация, имеется недоукомплектованность личным составом.
На вопрос журналиста «Каковы основные потребности войск в зоне боевых действий?» генерал Толочный ответил:
При вхождении в зиму, это, прежде всего, топливо для двигателей. Необходимо переходить на нормальное зимнее топливо. По этому поводу уже был ряд скандалов. Также это своевременные поставки угля и дров. Комплектность зимней формы – которую меняли за пять лет уже несколько раз, и её качество по сей день оставляет желать лучшего.
Генерал прокомментировал резервы вооружений для сухопутных войск ВСУ. По словам Толочного, военно-технические резервы у украинской армии с одной стороны большие, но с другой стороны имеющаяся техника устарела и требует модернизации.
Украинский генерал:
Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.
Также Толочный добавил, что нередко проводимая модернизация упирается в отсутствие финансирования. По его словам БМ «Оплот» имеется на Украине в единственном экземпляре, что ставит вопрос о возможностях государства по серийному производству новых образцов техники.
Прокомментировал замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ и недавние пожары на украинских арсеналах. По словам генерала Толочного, на Украине до сих пор не создана современная и надёжная система хранения боеприпасов – не соблюдаются даже элементарные нормы по выкосу сухой травы вокруг военных объектов, отсутствует пожарная сигнализация, имеется недоукомплектованность личным составом.
Использованы фотографии: Википедия
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