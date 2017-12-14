09:26 14 декабря

Правительство Молдавии: В конституции официальным будет указан румынский язык вместо молдавского

Кабинет министров Молдавии одобрил законопроект, предполагающий внесения изменения в конституцию страны. Речь идёт о законопроекте, на основании которого официальным языком страны, закреплённом в конституции Республики Молдова станет не молдавский, а румынский.

Менять молдавское правительство собирается 13-ю конституционную статью. В частности, фраза «молдавский язык, функционирующей на основании использования латинской графики» предполагается оказаться заменённой на понятие «румынский язык». Фактически кабинет министров отказывает Молдавии в самоидентичности.

Молдавские СМИ сообщают, что такие изменения уже одобрены Конституционным судом Республики Молдова.


Правительство Молдавии: В конституции официальным будет указан румынский язык вместо молдавского


Сторонники замены в конституции страны «молдавского языка» на «румынский язык» заявляют о том, что эти языки «практически неотличимы». Противники такого рода перемен говорят о том, что новшество подрывает молдавский суверенитет и лишний раз даёт понять, что молдавские власти не способны решать куда более насущные проблемы – в частности, проблему выведения молдавской экономики из глубокого и затяжного кризиса.

Использованы фотографии: novostipmr.com
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 06:46
    С ними все ясно....Ну,а вы как?Молдаване?!
    210окв
    1. Шурале Сегодня, 06:53
      Да так же как и у нас. Правительство нам заявляет о том что мы не можем откладывать деньги не потому что у нас их нет, а у нас нет денег потому что мы их не откладываем, а мы молчим. Только в Украине не побоялись и сняли вора с президентского поста, а мы не можем даже просто в своем городе собраться и выразить протест... Даже просто протест против откровенного издевательства боимся выразить! И вы надеетесь на то что будет лучше? На каком основании? Что они сами вдруг станут порядочными людьми и перестанут воровать? Чо реально?
      Шурале
      1. Фрол 7525 Сегодня, 07:00
        Цитата: Шурале
        Да так же как и у нас. Правительство нам заявляет о том что мы не можем откладывать деньги не потому что у нас их нет, а у нас нет денег потому что мы их не откладываем, а мы молчим. Только в Украине не побоялись и сняли вора с президентского поста, а мы не можем даже просто в своем городе собраться и выразить протест... Даже просто протест против откровенного издевательства боимся выразить!

        wink
        Фрол 7525
        1. dik-nsk Сегодня, 07:03
          грамотная политика Румынии, медленный, но верный захват территории без всяких аннексий.. лет через 5-10 присоединят без шума и пыли
          dik-nsk
        2. Шурале Сегодня, 07:08
          Прикольная картинка, наверно, но она точно доказывает что эти люди никогда ничего не добьются в своей жизни .
          Шурале
        3. Владимир16 Сегодня, 07:26
          Цитата: Шурале
          Да так же как и у нас. Правительство нам заявляет

          Ты откуда? Украинец обиженный судьбой и заброшенный в Зимбабве? Тоже заставляют учить румынский или сразу цыганский? wassat
          Владимир16
      2. 210окв Сегодня, 07:01
        Совершенно соглашусь с Вами..И кстати я не надеюсь на лучшее с такой властью.Читайте мои комментарии.
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 07:28
          Цитата: 210окв
          Читайте мои комментарии.

          О, блин философов как минимум! Не напомните вашу фамилию? Что-то не узнаю вас в гриме laughing
          без призыва ни кто не читает? laughing lol love
          Владимир16
      3. МВГ Сегодня, 07:13
        Для Шурале.
        А Вы, уважаемый, банкир? Иначе, что за плач по не отложенным деньгам? Деньги как средство накопления - цель, прежде всего, финансовых структур.
        Для нас вот, рядовых гражданан, это средство обращения и средство платежа.
        И еще вопрос: а каким образом в Вашем городе издеваются над жителями? Бьют плетьми или на горох ставят? Если деньги не дают копить, то да, это изощренное издевательство. Прям садисты. А вы там не заелись в Вашем городе? Ибо протесты против этого - уникальнейшая идея. Такого я еще не слышал. А протестовать против наступления зимы, например? Попробуйте! Ведь либеральное понимание прав позволяет
        МВГ
      4. user1212 Сегодня, 07:32
        Цитата: Шурале
        Да так же как и у нас

        Это большой комплимент Молдавии laughing
        Цитата: Шурале
        Только в Украине не побоялись и сняли вора с президентского поста

        И как успехи? lol
        Цитата: Шурале
        а мы не можем даже просто в своем городе собраться и выразить протест...

        Да правда что. Борцунов пиарят по всем каналам, крупнейшая госкомпания спонсирует крупнейшее оппозиционное СМИ, "Сисян" колесит по стране с митингами, а не в спецвагоне по этапу, а все "свободы слова нет"
        user1212
      5. AID.S Сегодня, 07:53
        Цитата: Шурале
        Только в Украине не побоялись и сняли вора с президентского поста, а мы не можем даже просто в своем городе собраться и выразить протест.


        "Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем."
        AID.S
        1. роман66 Сегодня, 09:26
          а заграница нам поможет! laughing
          роман66
      6. К0щей Сегодня, 07:59
        Цитата: Шурале
        а мы не можем даже просто в своем городе собраться и выразить протест... Даже просто протест против откровенного издевательства боимся выразить!

        а почему не можете? кто препятствует? почему боитесь? кто запугивает? местные власти? в прокуратуру областную обращались? или выше по инстанции? может к репортерам? или ждете "когда мимо проплывет труп врага"? так не ждите - речка пересохнуть может.
        К0щей
    2. Мар.Тира Сегодня, 08:02
      А молдоване как и украинцы,языки в одно место,и смотрят чья возьмёт?С той лишь разницей,что на Украине наоборот,государственным языком может быть только украинский.
      Мар.Тира
    3. Зяблицев Сегодня, 08:20
      Додону пора власть в свои руки брать иначе завтра он окажется в тюрьме...Бухареста! laughing
      Зяблицев
  2. Александр 3 Сегодня, 06:51
    И в паспортах записывать в графе национальность будут писать румын.Прощайте молдоване?
    Александр 3
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 09:08
      В молдавских паспортах НЕТ графы "национальность". И никогда не было.
      инструктор батутной зоны
  3. user1212 Сегодня, 06:52
    "Независимая" Молдавия laughing
    user1212
    1. verner1967 Сегодня, 07:20
      Цитата: user1212
      "Независимая" Молдавия

      вот интересно, когда в России говорят, что не было такого государства Украина это считается правильно, а то что Бессарабия часть Румынии это неправильно. Так где правда? Хотят молдаване быть румынами, так это их право. Надо лучше думать о том, как сделать Россию таким государством, чтобы другие политические образования вокруг неё хотели стать частью России.
      verner1967
      1. Владимир16 Сегодня, 07:38
        Цитата: verner1967
        а то что Бессарабия часть Румынии это неправильно.

        Была Великая Отечественная Война и мы победили. Падлы румыны, немцы и прочие европейцы пришли к нам с войной. Убили миллионы наших родных. В итоге мы ПОБЕДИЛИ нечисть под именами - немцы, румыны и прочие европейцы.
        Так тебе понято?
        Молдавия это результат нашей победы над агрессором - фашистами, нацистами и прочей нечистью из европы...
        Горбатая сволочь отдала русские земли всяким упырям на растерзание. И такие как ты теперь устраивают шабаш. В итоге вас ставят раком, а вы во всем обвиняете русских. Хотя третий десяток лет живете под матрасами. Самостоятельные. laughing
        В итоге цыгане будут править в Молдавии. Они гораздо практичнее либерастов.
        Владимир16
      2. инструктор батутной зоны Сегодня, 09:09
        А в какое время Бессарабия была частью Румынии?
        инструктор батутной зоны
  4. МВГ Сегодня, 06:54
    Язык будет румынский, валюта вмериканская, самосознание европейское, а на работу по прежнему в РФ ездить будут ?
    МВГ
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:47
      1. Про румынский язык там говорили уже давно. Сейчас уже до конституции добрались.
      2. Валюта там американская не в большом фаворе. На первом-втором-третьем - евро. Все цены на крупные покупки - только в евро.
      3. Самосознание там сельское, а не европейское.
      4. На работу в Россию ездит только часть молдаван, хотя и бОльшая. Но многие уехали в Италию, Испанию, Грецию, Израиль. Их там лучше кормят.
      инструктор батутной зоны
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    новшество подрывает молдавский суверенитет
    Суверенитет исчез с развалом СССР. Румыния сразу активно включилась в процесс "освоения" Молдавии и ее территорий. Осталось отменить границу с Румынией и сдать власть.
    rotmistr60
  6. askort154 Сегодня, 06:59
    Молдавию тащат в хохляцкую колею. fool
    askort154
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:06
    Легли молдоване под румын fool !Вот вам и рабская сущность на генном уровне.
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
      А как бытьс ПРИДНЕСТРОВЬЕМ ...с его русским населением?
      снова война что ли ?
      Приднестровцы несогласны и наверняка будет конфликт Кишинева с ними...в том числе и военный.
      Тот же ЛЕХА
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 07:58
        С Донбассом и Крымом так же начиналось. Власть решила лишить людей родного языка.
        В Молдавии совершенно спланированная акция по разжиганию войны. Наши пертнёры сделают так, чтобы полыхали все границы России.
        Средняя Азия и Беларусь под прицелом. В остальных бывших республиках идёт война - Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия.
        osoboye_mneniye
        1. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:39
          Молдавия с Россией НЕ граничит.
          И кто в Молдавии с кем будет воевать? Пока что там войны НЕТ.
          инструктор батутной зоны
      2. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:42
        Совсем не вытекает.
        1. Население Приднестровья русское только на треть.
        2. Они уже поговорили между собой в 1992г. Для молдаван этого достаточно.
        3. Армия Молдовы - в совершенно небоеспособном состоянии. "Потешные войска".
        инструктор батутной зоны
  8. Altona Сегодня, 07:36
    Осталось только прописать пункт, что Президентом Молдовы является Президент Румынии. Додон-то куда смотрит? Он там гарант или бесплатный сувенир?
    Altona
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:38
      Конституцию Молдавии почитайте.
      Додон - представляет страну на международной арене, является главнокомандующим в военное время. Всё.
      Там парламентская республика.
      инструктор батутной зоны
  9. rocket757 Сегодня, 07:36
    Прощай СМУГЛЯНКА, прощай ЦИГАН, прощай .... пока вроде и нет, а завтра оно может быть и уже!
    Грустно всё это.
    rocket757
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:36
      ***цЫган на цЫпочках подошёл к цЫплёнку и сказал "цЫц".
      Плохо у вас с выполнением заветов Ильича:))
      инструктор батутной зоны
      1. rocket757 Сегодня, 09:10
        У нас с заветами нормаль, а вот без них полный бардак!
        rocket757
  10. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:34
    1. Сам Конституционный суд Молдавии на 100% состоит из граждан Румынии. Так что нельзя было ожидать, что они примут другое решение.
    2. Надо отметить, что для окончательного принятия поправки к конституции необходимо одобрение парламента. За неё должны проголосовать 68 депутатов из 101. Но тут предсказать что-либо трудно.
    3. В целом молдаване могут и не такие фортели откидывать: если посмотреть их историю, они никогда "ровно" не стояли, их всегда "несло", то на Запад, то на Восток. Как маятник. Но никто же не удивляется движению маятника.
    4. Румыния как государство образовалось во второй половине 19 в. Молдаване как нация известны с 14 в. Интересно, а на каком языке говорили молдаване в 15-16 вв., если до появления Румынии было ещё лет 300-400?
    5. В целом здесь видна роль соседней Румынии; румынское влияние настолько велико, что его переоценить вообще невозможно. А роль России минимальна и практически не видна.
    инструктор батутной зоны
  11. Комментарий был удален.
  12. Million Сегодня, 09:20
    А вы друзья, как ни зовитесь, все в румыны не годитесь...)
    Million
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