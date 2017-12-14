Правительство Молдавии: В конституции официальным будет указан румынский язык вместо молдавского

Кабинет министров Молдавии одобрил законопроект, предполагающий внесения изменения в конституцию страны. Речь идёт о законопроекте, на основании которого официальным языком страны, закреплённом в конституции Республики Молдова станет не молдавский, а румынский.Менять молдавское правительство собирается 13-ю конституционную статью. В частности, фраза «молдавский язык, функционирующей на основании использования латинской графики» предполагается оказаться заменённой на понятие «румынский язык». Фактически кабинет министров отказывает Молдавии в самоидентичности.Молдавские СМИ сообщают, что такие изменения уже одобрены Конституционным судом Республики Молдова.Сторонники замены в конституции страны «молдавского языка» на «румынский язык» заявляют о том, что эти языки «практически неотличимы». Противники такого рода перемен говорят о том, что новшество подрывает молдавский суверенитет и лишний раз даёт понять, что молдавские власти не способны решать куда более насущные проблемы – в частности, проблему выведения молдавской экономики из глубокого и затяжного кризиса.