13:43 14 декабря

Песков рассказал о целях информационной войны против России

Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков рассказал о целях информационной войны против России


По словам Пескова, те, кто развязывает конфронтацию, «пытаются задушить способности Москвы доносить свой голос до мирового сообщества, а также ее растущие возможности для опровержения лживых новостей, которые распространяются о России».


Он отметил, что многие иностранные СМИ, издающиеся в России, ангажированы, но они продолжают работать и никто им в этом не препятствует.

И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ,
добавил Песков.

Пресс-секретарь «закон об иноагентах не препятствует работе зарубежных журналистов, а лишь ее регламентирует».

Он указал также, что телеканал RT сталкивается с противоречивым отношением к себе в ряде стран, в частности, во Франции. Данная тема поднималась в ходе встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале, но французский президент признал, что это связано с его личным отношением к российскому каналу.

По словам Пескова, в России «глубоко уважают» Макрона, но не могут согласиться с его позицией.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 37

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  1. Tatanka Yotanka Сегодня, 10:11
    и это говорит тот кто гомосяческому нурееву серебренникова аплодировал)))) belay
    Tatanka Yotanka
    1. Идущий Сегодня, 10:15
      Как то все потерялось в современном мире из за бешенных скоростей , очень многое стало не заметно , а жаль.
      Идущий
      1. Татьяна Сегодня, 11:03
        Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет,
        Отличная ёмкая фраза у автора! good Даже есть смысл занести её в классические российские учебники по политологии!
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 11:29
          Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет,

          Западные державы никогда не стеснялись говорить о своих колониальных аппетитах в отношении России.

          Тэтчер: Население России не должно превышать 15млн.!
          Татьяна
    2. dorz Сегодня, 10:15
      Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет

      Единственной целью является желание присвоить российские полезные ископаемые.
      dorz
      1. Zubr Сегодня, 10:32
        Ну вот про наших друзей и ресурсы, это вы точно подметили, всегда ищут где напакостить и на халяву нажиться.. smile А вот в этом ролике наш им ответ....

        Zubr
        1. Татьяна Сегодня, 11:12
          dorz
          Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет
          Единственной целью является желание присвоить российские полезные ископаемые.
          Для этого Россия должна сначала потерять свой суверенитет. Если у западных держав это мирным путём не получится, как это было в 1991 году, то тогда они будут добиваться этого войной с Россией, как это было у них в ПМВ и в ВМВ. На носу ТМВ против России.
          Татьяна
          1. Комментарий был удален.
    3. nemec55 Сегодня, 11:20
      И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ,

      Гордится он блин ГОМОСЕКОВ СМОТРЕЛ И ХЛОПАЛ В ЛАДОШИ ?
      nemec55
    4. Антианглосакс Сегодня, 12:25
      Цитата: Tatanka Yotanka
      и это говорит тот кто гомосяческому нурееву серебренникова аплодировал)))) belay

      Жалкий клоун и лживое ничтожество. Именно так его все и воспринимают.
      Антианглосакс
  2. Летунъ Сегодня, 10:12
    В России глубоко уважают Макрона? В очередной раз убеждаюсь, что у кремлёвских чинуш какая-то своя Россия.
    Летунъ
    1. Ю-81 Сегодня, 10:28
      Подобная политика = гнусность. Лучше уж было вообще ничего не говорить.
      Ю-81
    2. nemec55 Сегодня, 11:23
      В России глубоко уважают Макрона? В очередной раз убеждаюсь, что у кремлёвских чинуш какая-то своя Россия.

      Их Россия в их сладкой жизни без забот и хлопот про народ вспоминают когда враг у ворот
      nemec55
    3. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:38
      Цитата: Летунъ
      В России глубоко уважают Макрона?

      В России глубоко уважают Пескова?
      СомневаюсьЯ
  3. assa67 Сегодня, 10:15
    Песков как всегда размазал по тарелке,...понимаю-дипломатия,рупор Гаранта..не пристало материться....но можно было и по-жестче отреагировать....рот нам затыкают по полной,и кроме себя слышать никого не хотят...ну или не дают властьпридержащие....
    assa67
  4. Евродав Сегодня, 10:15
    "...Он отметил, что многие иностранные СМИ, издающиеся в России, ангажированы, но они продолжают работать и никто им в этом не препятствует.
    И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ..."
    Что за бред? Кому мы все время что то доказываем? Признать, что они- редиски и гордиться, что редиски у нас же в стране нас грязью поливают? Кто-мы, которые этим гордятся? Пусть уж от своего имени порет чушь, лично я не согласен, как и многие я думаю...
    "...По словам Пескова, в России «глубоко уважают» Макрона, но не могут согласиться с его позицией..."
    И тут он о какой то глубине...уважения... В России, зная, кто такой Макарон плевать на него хотели, а не то что уважать...глубоко...
    Вертятся как ужи на сковородке, это им скоро боком выйдет... По крайней мере уважения у народа не прибавит!
    Евродав
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:18
    Можно и делать заявлений, суть которых давно понятна. Не лучше ли прессекретарю президента помимо озвучивания уже сто раз оговоренного приложить свой административный ресурс в организации контрпропаганды?
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:48
      в организации контрпропаганды

      Этим у нас другая организация занимается....... wink
      А Дима кто? Мажордом.Должность денежная и непыльная. Правда ничего не решающая, но его устраивает. А его заявления - лишь проявление озабоченности "хозяина".
      Соломон Кейн
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:52
        другая организация занимается....

        Понятно, что другая. Но Песков имеющий право нашептывать на ухо президенту мог бы с пользой использовать этот ресурс, а не толочь воду в ступе.
        rotmistr60
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:00
          Не думаю, что Песков настолько серьезная позиционная фигура, к которой ВВП будет прислушиваться...
          А потом, зачем поднимать "муть" в канун предвыборной кампании? Любые контрмеры приведут к шумихе по поводу попирания демократических ценностей и ущемлению информационных свобод....
          Соломон Кейн
  6. 100502 Сегодня, 10:19
    Информационную войну ведёт в первую очередь кремль, против своего народа, дабы превратить население страны в
    100502
    1. DenZ Сегодня, 10:24
      Вы уже превратились видимо; в кого-то.
      DenZ
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:44
        Богат и могуч Русский Язык...можно не читать предложений форумчан до конца ...но смысл всегда понятен... smile
        например: ...пошел ты в...
        ответ: ...пошел ты на...
        куда в в... и куда на.... smile русскому понятно без слов.

        И зачем эта цензура нужна... what
        Тот же ЛЕХА
  7. Челдон Сегодня, 10:21
    Бывает такое что проще кулаком пригрозить,чем нудно объяснять:"В Петербурге весной таял лёд на Неве, и переходить через реку по льду стало опасно. Градоначальник распорядился поставить полицейских на берегу Невы и запрещать переход по льду. Какой-то крестьянин, несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас его от гибели, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать его: «Чего смотрите?» Городовой говорит ему: «Я же тебе кричал». - «Кричал! Надо было в морду дать!»

    Источник: http://vikent.ru/enc/54/
    Челдон
  8. pvv113 Сегодня, 10:22
    в России «глубоко уважают» Макрона

    Глубоко сомневаюсь negative
    pvv113
  9. Александр War Сегодня, 10:26
    https://colonelcassad.livejournal.com/3870794.htm
    l Советую почитать , а спецслужбам нашим проверить "Фонд Фридриха Эберта" досконально и закрыть его как в Белоруссии
    Александр War
  10. Александр War Сегодня, 10:33
    Песков сам агент влияния европейский спецслужб,вспомнить как он это-го Колю защищал ,возможно он даже агент разведки БНД или ЦРУ Нам так и не известно кто накосячел с видео ,который Путин показал Оливеру Стоуну
    Александр War
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:58
      Цитата: Александр War
      Песков сам агент ... европейский спецслужб....возможно он даже агент разведки БНД или ЦРУ...

      А чего гадать. Сдать "усатого" в НКВД.
      Через пару дней сознается. И про европейские, и про БНД, и про ЦРУ, Ми-6, Моссад и...что там еще у японцев...
      СомневаюсьЯ
  11. Горный стрелок Сегодня, 10:35
    Всем здравомыслящим это стало понятно давно. Это только всяким Сабчачкам непонятно.
    Горный стрелок
  12. кедр Сегодня, 10:46
    "Песков рассказал о целях информационной войны против России"

    Война - искусство обмана", тем более если это война информационная...
    Зрим в корень. Отец лжи - дьявол. Дьявольщина наступает...
    кедр
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:01
      Цитата: кедр
      ...Отец лжи - дьявол. Дьявольщина наступает...

      Так, СТОП! Это не сюда. Это в другое учреждение...
      СомневаюсьЯ
  13. Egorovich Сегодня, 10:47
    По словам Пескова в России "глубоко уважают" Макрона. А с чего это он говорит о всей России? Он всего лишь пресс-секретарь президента РФ. Я, лично, не перевариваю этого лягушатника.
    Egorovich
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:06
      Цитата: Egorovich
      ... Я, лично, не перевариваю этого лягушатника.

      Кого Пескова?
      "Вы просто не умеете их готовить!"
      СомневаюсьЯ
  14. Altona Сегодня, 10:52
    Цитата: Tatanka Yotanka
    и это говорит тот кто гомосяческому нурееву серебренникова аплодировал))))

    ---------------------------
    Не только. Это говорит тот, у которого жена с американским паспортом.
    Altona
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:07
      Цитата: Altona
      Это говорит тот, у которого жена с американским паспортом.

      Негритянка что ли?
      СомневаюсьЯ
  15. Altona Сегодня, 10:53
    Цитата: Egorovich
    Он всего лишь пресс-секретарь президента РФ. Я, лично, не перевариваю этого лягушатника.

    ----------------------------
    Он дежурный лицемер. Озвучивает обычно то, что ВВП сам не может озвучить, потому что это мерзость.
    Altona
  16. ИванИванов Сегодня, 11:34
    А походы на балет Нуриев - вклад Пескова в борьбу? "В Большом театре состоялась премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова. На показах уже побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев и многие другие чиновники и олигархи. " (с) https://www.youtube.com/watch?v=WZikELxcNyY
    ИванИванов
  17. Антианглосакс Сегодня, 12:31
    Цитата: Татьяна
    dorz
    Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет
    Единственной целью является желание присвоить российские полезные ископаемые.
    Для этого Россия должна сначала потерять свой суверенитет. Если у западных держав это мирным путём не получится, как это было в 1991 году, то тогда они будут добиваться этого войной с Россией, как это было у них в ПМВ и в ВМВ. На носу ТМВ против России.

    Святая наивность! Суверенитет горбатомеченый и его последователь предатель-алкаш ЕБН давно слили, а та воровская шобла, которая у руля России тусуется, совсем не спешит его возвращать. Судя по всему, даже не собирается. Просто омерзикосы требуют от нашего ворья уже невозможного, вот местные немного и подёргиваются, озабоченно возмущаются, терпилы продажные. Не более того.
    Не понимаю, чего Путин этого псака держит, который и сам позорится и шефа своего?
    Антианглосакс
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