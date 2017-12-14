"Песков рассказал о целях информационной войны против России"

И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ,

Информационная война против Российской Федерации вызвана желанием подавить ее суверенитет, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.По словам Пескова, те, кто развязывает конфронтацию, «пытаются задушить способности Москвы доносить свой голос до мирового сообщества, а также ее растущие возможности для опровержения лживых новостей, которые распространяются о России».Он отметил, что многие иностранные СМИ, издающиеся в России, ангажированы, но они продолжают работать и никто им в этом не препятствует.добавил Песков.Пресс-секретарь «закон об иноагентах не препятствует работе зарубежных журналистов, а лишь ее регламентирует».Он указал также, что телеканал RT сталкивается с противоречивым отношением к себе в ряде стран, в частности, во Франции. Данная тема поднималась в ходе встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале, но французский президент признал, что это связано с его личным отношением к российскому каналу.По словам Пескова, в России «глубоко уважают» Макрона, но не могут согласиться с его позицией.