13:39 14 декабря

Американский прокурор обвинил Россию в использовании сотен тысяч «ботов»

Миллионы "ботов" (автоматизированных аккаунтов в почте и соцсетях) приняли участие в гражданском обсуждении готовящегося решения Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC), передает РИА Новости заявление генпрокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана.



Прокурор сослался на исследование, согласно которому в ходе обсуждения было подано «почти 8 млн. комментариев через фальшивые аккаунты электронной почты, при этом 444 тысячи комментариев исходили с российских электронных адресов».


В то время как иностранные правительства, несомненно, пытаются использовать интернет и социальные сети для того, чтобы повлиять на наши выборы, правительство на федеральном уровне и на уровне штатов должны работать вместе, чтобы не позволить этим злонамеренным деятелям подорвать процесс принятия решений в наших административных учреждениях,
заявил он в открытом письме к руководству FCC.

По словам Шнайдермана, уже «5 тысяч нью-йоркцев попросили провести расследование автоматизированных комментариев».

Ранее спецслужбы США обвинили РФ во вмешательстве в американские выборы с помощью взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Москва это обвинение опровергла.

FCC намерена проголосовать в четверг по вопросу об отмене запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами.

Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию «сетевой нейтральности», при которой «провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов», поясняет агентство.

Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 11:19
    Опять Барак Обамыч,Герой России,подсуетился,распушил трафик компаний.Респект ему.А обвинение очень серьёзное,сделанное в стиле ВВП.А о том,что аккаунты из России,ещё ни о чём не говорит,это могла сделать 6я колона.
    п-к Опарышев
    1. Зяблицев Сегодня, 11:25
      Бедная, бедная США...,все ее обижают, оскорбляют и мешают вести человечество к идеалам "демократии"! То ВВП,то Ын, теперь еще и боты издеваются... laughing
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 11:56
        hi
        почти 8 млн. комментариев через фальшивые аккаунты электронной почты, при этом 444 тысячи комментариев исходили с российских электронных адресов

        Это меньше 6%, но для США это повод для обвинений? Обмельчали и отупели совсем американцы от своей русофобии. fool Чего этот прокурор не озвучил сколько комментариев из Китая, Ирана и КНДР?
        Джедай
      2. свой1970 Сегодня, 12:25
        Мы оказывается еще с советских времен страшно угрожаем всему миру и демократии - а вы: ТЯО, истребители 5 поколения,"Армата"....
        Бабушки в деревнях - вот наше самое страшное оружие для них оказывается...
        свой1970
    2. сибиралт Сегодня, 11:27
      Когда коту делать нечего... Так и американский прокурор. От ужаса перед российскими "ботами" мог и из окна небоскреба выбросится. belay
      сибиралт
  2. BLADFROST Сегодня, 11:19
    Частенько начал замечать обвинения со стороны штатов в том, чем они и сами активно занимаются! А вот кто, кроме них ? -это вопрос настоящий!
    BLADFROST
  3. assa67 Сегодня, 11:19
    сами себе гонят фальшивки через компании работающие в России(отсюда и российские адреса)...когда же закончится эта паранойя,надоело чесслово
    assa67
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 11:21
    Я то-же "бот",вот,только узнаю,что это за зверюга такая,которая штаты гнобит! wassat
    ВЕРЕСК
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    «почти 8 млн. комментариев через фальшивые аккаунты электронной почты, при этом 444 тысячи комментариев исходили с российских электронных адресов»
    Зацифрованная до основания Америка, с технологиями "не имеющими аналогов в мире" (Трамп) спасовала перед "ботами", количество которых под большим вопросом? Все же Кац (из х/Ф) правильно предлагал сдаться.
    rotmistr60
  6. JonnyT Сегодня, 11:27
    Бей врага его же оружием. То ли еще будет - скоро независимая республика Техас появиться.
    Не мы начали эту войну
    JonnyT
  7. askort154 Сегодня, 11:28
    "...при этом 444 тысячи комментариев исходили из российских электронных адресов .."

    Не угадали. Цифру 4 не любят китайцы. Если бы это были русские "боты", то была бы цифра - "1313 тысяч" yes
    askort154
  8. стайер Сегодня, 11:31
    444тыс от 8млн. комментариев это 4%. Как, объясни Карл, как могут повлиять 4% на какое либо решение? Или все таки умных, думающих людей гораздо больше? И решения принимают не 4%.
    стайер
  9. HMR333 Сегодня, 11:37
    кому он всрался тля очередная решила пропариться!
    HMR333
  10. ваняватный Сегодня, 11:38
    говорю , как дочь офицера : не все так однозначно...тьфу
    ваняватный
  11. кедр Сегодня, 11:38
    После того, как советник Трампа по науке заявил открыто и на весь мир, что США на Луне не были, а был обман человечества! Всех их прокуроров и прочих блюстителей закона не слушать надо, а на свалку. В которую эти брехуны превратили Свободные Штаты Америки, ныне ставшие Сатанистскими Штатами Америки.

    Памятник отцу лжи сатане в Детройте.
    кедр
  12. Дважды майор Сегодня, 12:19
    Американский Фейсбук блокирует тысячами реальные профили российских пользователей, за посты, не совпадающие с мнением Госдепа. Боты? Да пусть их станет в сто раз больше, поделом мордам!
    Дважды майор
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