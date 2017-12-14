Американский прокурор обвинил Россию в использовании сотен тысяч «ботов»

В то время как иностранные правительства, несомненно, пытаются использовать интернет и социальные сети для того, чтобы повлиять на наши выборы, правительство на федеральном уровне и на уровне штатов должны работать вместе, чтобы не позволить этим злонамеренным деятелям подорвать процесс принятия решений в наших административных учреждениях,

Миллионы "ботов" (автоматизированных аккаунтов в почте и соцсетях) приняли участие в гражданском обсуждении готовящегося решения Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC), передает РИА Новости заявление генпрокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана.Прокурор сослался на исследование, согласно которому в ходе обсуждения было подано «почти 8 млн. комментариев через фальшивые аккаунты электронной почты, при этом 444 тысячи комментариев исходили с российских электронных адресов».заявил он в открытом письме к руководству FCC.По словам Шнайдермана, уже «5 тысяч нью-йоркцев попросили провести расследование автоматизированных комментариев».Ранее спецслужбы США обвинили РФ во вмешательстве в американские выборы с помощью взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Москва это обвинение опровергла.FCC намерена проголосовать в четверг по вопросу об отмене запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами.Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию «сетевой нейтральности», при которой «провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов», поясняет агентство.Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей.