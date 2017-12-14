Виктор Бондарев: «Каждая страна защищается как может»

Поэтому важно всемерно содействовать сближению позиций между США и КНДР, прекращению «гонки вооружений», выходу на диалог, а не провоцировать Ким Чен Ына на дерзкие поступки. Ведь когда Ким Чен Ын нарастит ядерный потенциал до паритета с США, американские провокации могут иметь более серьёзные последствия

Виктор Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, прокомментировал информацию о формировании ракетно-ядерных сил КНДР. Он отметил, что прогресс не стоит на месте и теперь каждая страна защищается как может.Сенатор подчеркнул, что КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия после инспекций МАГАТЭ на северокорейские атомные объекты в девяностые годы. Поэтому, на его взгляд, Северная Корея, разрабатывая свои ядерные программы ничего не нарушает. До тех пор пока ядерные боеприпасы КНДР покоятся только в арсеналах, международное сообщество не может предъявлять к ним юридических претензий.Виктор Бондарев также отметил, что по его мнению, ядерное оружие нужно Северной Корее только для того, чтобы защищаться, только как «вакцина» от вмешательства США в их внутреннюю политику. Политик считает, что КНДР пока нельзя причислить к группе «ядерных держав», но перспективы у страны серьёзные.- добавил парламентарий