13:40 14 декабря

Виктор Бондарев: «Каждая страна защищается как может»

Виктор Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, прокомментировал информацию о формировании ракетно-ядерных сил КНДР. Он отметил, что прогресс не стоит на месте и теперь каждая страна защищается как может.

Виктор Бондарев: «Каждая страна защищается как может»


Сенатор подчеркнул, что КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия после инспекций МАГАТЭ на северокорейские атомные объекты в девяностые годы. Поэтому, на его взгляд, Северная Корея, разрабатывая свои ядерные программы ничего не нарушает. До тех пор пока ядерные боеприпасы КНДР покоятся только в арсеналах, международное сообщество не может предъявлять к ним юридических претензий.


Виктор Бондарев также отметил, что по его мнению, ядерное оружие нужно Северной Корее только для того, чтобы защищаться, только как «вакцина» от вмешательства США в их внутреннюю политику. Политик считает, что КНДР пока нельзя причислить к группе «ядерных держав», но перспективы у страны серьёзные.

Поэтому важно всемерно содействовать сближению позиций между США и КНДР, прекращению «гонки вооружений», выходу на диалог, а не провоцировать Ким Чен Ына на дерзкие поступки. Ведь когда Ким Чен Ын нарастит ядерный потенциал до паритета с США, американские провокации могут иметь более серьёзные последствия
- добавил парламентарий

Использованы фотографии: https://www.pnp.ru/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Монос Сегодня, 11:53
    Странно, что ещё не додумались о принципе "пределов необходимой обороны" для государств в международной практике.
    Монос
    1. Фрол 7525 Сегодня, 12:03
      Додумаются скоро...
      "Виктор Бондарев также отметил, что по его мнению, ядерное оружие нужно Северной Корее только для того, чтобы защищаться, только как «вакцина» от вмешательства США в их внутреннюю политику."
      А вот это всем понятно,даже США,просто за усы дёргают,чтоб под это дело американский ВПК ещё больше денег состриг с японских и корейских налогоплательщиков.
      Фрол 7525
    2. dsk Сегодня, 12:03
      Здравствуйте Виктор! "Делегация Минобороны России принимает участие в первом заседании совместной военной комиссии Россия-КНДР в Пхеньяне. На повестке дня реализация межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности. В КНДР российская делегация работает во главе с замначальника Центра управления обороной России контр-адмирала Виктора Калганова. Северную Корею на заседании представляет замначальника Главного оперативного управления Генштаба Корейской Народной Армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.(Первый русский телеканал "Царьград" 09:43.,14.12.17) "Лёд тронулся, господа...." Россия больше не будет поддерживать штатовские "санкции" против Северной Кореи. Когда во время "корейской войны" Штаты "ковры стелили" боингами, соседей Россия и Китай спасали. hi
      dsk
      1. Монос Сегодня, 13:08
        Здравствуйте, Сергей! hi Так, именно "штатовские", односторонние, вроде, и не поддерживали.
        Монос
    3. Джедай Сегодня, 12:04
      Витя, привет! hi Сейчас американцы твой комент прочитают и пойдёт писать губерния очередной международный закон. yes
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 12:55
        Здравствуй, Макс! hi
        Цитата: Джедай
        Сейчас американцы твой коммент прочитают и пойдёт писать губерния очередной международный закон.

        Предлагаешь удалить? laughing Пусть читают, пусть знают, что мы, зная, как можно приготовить яд, можем и противоядие приготовить.
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 12:57
          Нет конечно! Пусть лучше попсихуют что коварные русские опять предугадали их ход. lol
          Джедай
    4. Александр 3 Сегодня, 12:04
      Каждая страна вооружается исходя из своих доходов,своей внешней политики и своих ресурсов как природных так и людских.
      Александр 3
  2. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:32
    Господа, а вы заметили, что этого сенатора, ВО по пять раз на дню стала показывать. В разных темах. С разным текстом. К чему бы это?
    СомневаюсьЯ
    1. К0щей Сегодня, 12:54
      Цитата: СомневаюсьЯ
      Господа, а вы заметили, что этого сенатора, ВО по пять раз на дню стала показывать. В разных темах. С разным текстом. К чему бы это?

      случайность) еще 4-5 лет (надеюсь) скрытого смысла в показываниях можно не искать smile
      К0щей
  3. dauria Сегодня, 13:05
    Ведь когда Ким Чен Ын нарастит ядерный потенциал до паритета с США...


    Перебрал что ли ,сенатор ? Для такого равенства размеры экономик должны быть примерно равны. Нам паритет в наследство от СССР достался, Китай - и тот ещё не подтянулся до равенства с США .
    dauria
Картина дня