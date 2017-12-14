Американские СМИ: Раскрыты планы подготовки России к ядерной войне

Такая ядерная модернизация выглядит зловеще, поскольку связана с новой стратегической доктриной Москвы, требующей оперативного применения ядерного оружия в ходе любого обычного конфликта

Американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне ссобщает, что российские военные запланировали расширение и модернизацию арсенала тактического ядерного оружия, а развивающиеся события свидетельствуют о том, что страна готовится к ядерной войне.Издание пишет, что увеличение числа ядерных боеголовок с семи до восьми тысяч должно произойти за счет маломощных тактических ядерных боезарядов нового поколения и завершится к 2026 году. В частности, планируется создание компактных ядерных боезарядов мощностью от десяти до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, предназначенных, в частности, для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.— предупреждает издание.В издании сообщают, что также модернизация коснется нескольких подземных объектов ядерного командования, предназначенных для защиты военного и гражданского руководства в случае наступления ядерной войны. В этом контексте издание упоминает такие объекты, как подземный командный пункт системы 15Э601 «Периметр» Ракетных войск стратегического назначения, расположенный в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал), бункер Белорецк-16 в горе Ямантау (Южный Урал), а также убежища в Вороново и Шарапово, находящиеся недалеко от Москвы.Издание отмечает, что проведение подобных мероприятий использует лазейки в существующих договоренностях между Россией и США, в частности, Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (заключен в 1987-м) и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (вступил в силу в 2011-м).Готовящийся доклад, посвященный ядерному оружию в России, американские военные планируют представить президенту США Дональду Трампу в январе 2018 года.