13:35 14 декабря

Американские СМИ: Раскрыты планы подготовки России к ядерной войне

Американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне ссобщает, что российские военные запланировали расширение и модернизацию арсенала тактического ядерного оружия, а развивающиеся события свидетельствуют о том, что страна готовится к ядерной войне.

Американские СМИ: Раскрыты планы подготовки России к ядерной войне


Издание пишет, что увеличение числа ядерных боеголовок с семи до восьми тысяч должно произойти за счет маломощных тактических ядерных боезарядов нового поколения и завершится к 2026 году. В частности, планируется создание компактных ядерных боезарядов мощностью от десяти до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, предназначенных, в частности, для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.


Такая ядерная модернизация выглядит зловеще, поскольку связана с новой стратегической доктриной Москвы, требующей оперативного применения ядерного оружия в ходе любого обычного конфликта
— предупреждает издание.

В издании сообщают, что также модернизация коснется нескольких подземных объектов ядерного командования, предназначенных для защиты военного и гражданского руководства в случае наступления ядерной войны. В этом контексте издание упоминает такие объекты, как подземный командный пункт системы 15Э601 «Периметр» Ракетных войск стратегического назначения, расположенный в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал), бункер Белорецк-16 в горе Ямантау (Южный Урал), а также убежища в Вороново и Шарапово, находящиеся недалеко от Москвы.

Издание отмечает, что проведение подобных мероприятий использует лазейки в существующих договоренностях между Россией и США, в частности, Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (заключен в 1987-м) и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (вступил в силу в 2011-м).

Готовящийся доклад, посвященный ядерному оружию в России, американские военные планируют представить президенту США Дональду Трампу в январе 2018 года.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 13

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 12:06
    "Американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне ссобщает, что российские военные запланировали расширение и модернизацию арсенала тактического ядерного оружия, а развивающиеся события свидетельствуют о том, что страна готовится к ядерной войне."
    Так вы же сами и подталкиваете к этому.Бессмертные,итить...
    Фрол 7525
    1. To be or not to be Сегодня, 12:15
      Со ссылкой на анонимные глухие и слепые источники -США принят план модерниpации своей ядерной триады и замены тактических ядерных авиабомб на ПЯТИ складах хранения ЯО(MUNSS) в Европе на более совершенные///
      To be or not to be
      1. Шура пермский Сегодня, 12:19
        Сами провоцируют,сами обкакались… ну смешные заокеанские
        Шура пермский
        1. хрыч Сегодня, 13:00
          Цитата: Шура пермский
          Сами провоцируют

          Все согласно нашей Новой Военной Доктрины. Когда Варшавянки, МРК и даже Тюльпаны с Мста-С, ЗРК и пр. оснащаются ядерным зарядом. Вот они говорят таки о 7 тысячах единиц ТЯО, доведения до 8 тысяч, а фактически совершенно неизвестно, не проконтролируешь ибо под договоры не подпадали.
          хрыч
    2. Teberii Сегодня, 12:19
      Повод придумать не сложно,а денег напечать еще проще.
      Teberii
      1. BerBer Сегодня, 12:41
        Магия станка не бесконечна. Пусть печатают.
        BerBer
    3. сибиралт Сегодня, 12:23
      В " анонимных источника" из интернета еще и не то можно нарыть. laughing
      сибиралт
      1. Вольнопёр Сегодня, 13:27
        Цитата: сибиралт
        В " анонимных источника" из интернета еще и не то можно нарыть. laughing

        Да-да. Вот ещё один "неопровержимый факт" подготовки к ядерной войне. wink
        Россия приводит в боеготовность свои ядерные арсеналы!!!

        wassat
        Вольнопёр
  2. Джедай Сегодня, 12:13
    Издание отмечает, что проведение подобных мероприятий использует лазейки в существующих договоренностях между Россией и США, в частности, Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (заключен в 1987-м)

    Вот вам и ключевой момент этого материала, как ещё одно основание для новых санкций против России и выхода США из ДРСМД. Стелют себе соломку американцы.
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 12:19
      США свои мысли и поступки перекладывают на Россию.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 12:20
        Да, всё как обычно и ничего нового. Громче всех "держи вора!" кричит сам вор.
        Джедай
  3. assa67 Сегодня, 12:19
    увеличение собственного ядерного арсенала,и его модернизацию в расчет,как обычно,матрасные не берут...вот интересно,ЯБГ малой мощности с С-29.мы в утиль отправили,или таки где-то законсервировали?
    assa67
  4. solzh Сегодня, 13:18
    применения ядерного оружия в ходе любого обычного конфликта

    Не могу припомнить, чтобы мы применяли любое оружие массового поражения в военных конфликтах, в отличие от США.
    solzh
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