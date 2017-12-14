13:42 14 декабря

Владимир Владимирович, за счёт чего растёт наша экономика?

Коммерсантъ:
Вы как пойдёте на эти выборы? – Сам от себя, от партии, от общественных организаций. Говорят, что есть разногласия, кто будет главой предвыборного штаба?


Путин:
Это будет самовыдвижение.



Владимир Владимирович, за счёт чего растёт наша экономика?


Вопрос был задан Путину о том, почему для решения проблем обычных граждан, им необходимо обязательно дозвониться до президента – в качестве примера был приведён случай с онкобольной девушкой, которую госпритализировали только после выхода её на связь в рамках Прямой линии.

Президент:
Миф о ручном управлении сильно преувеличен. А какой массив проходит через правительство? Огромный. Это я вам говорю ещё и как человек, который 4,5 года был председателем правительства. Невозможно напрямую вникнуть во все проблемы. Но поэтому мы и проводим прямые линии, так люди напрямую могут пообщаться с руководителями государства. После последней прямой линии я постоянно выхожу на губернаторов, кладу им на стол папку с вопросами и проблемами людей. И потом включается управление. Многие называют такие пресс-конференции формальностью, но это не так.

"Российская газета":

За счёт чего растёт наша экономика? Это просто цифры или мы стали действительно больше производить тракторов, станков?


Путин:
Рост ВВП у нас сейчас 1,6%, серьёзный рост у автопрома, сельского хозяйства. У нас рекордный рост урожая - более 130 млн тонн. В РСФСР был рекорд 127 млн тонн. Мы вышли на 1-е место в мире по объёму экспорта зерновых. Рост основан на преодолении двух шоков: резкое падение цен на энергоносители, преодолены санкции. Они, конечно, повлияли на нас. Наше развитие стало опираться на внутренний спрос. У нас инвестиции в основной капитал - 4,2%. Это серьёзные вложения в развитие. У нас прямые иностранные инвестиции около 23 млрд долларов. Это лучший показатель за 4 года. У нас 2,5% инфляции - рекорд по минимуму инфляции. У нас низкий дефицит бюджета.


Далее Путин отвечал на вопрос журналиста "Россия24" о давлении государственных чиновников и отдельных силовиков на бизнес.

Стас Натанзон:
Может быть, такие чиновники и силовики и есть предатели, пятая колонна?


Путин отшутился, заявив, что журналисты любят заострять, называя кого-предателями. Президент также ответил, что фактическая бесконтрольность Центробанка со стороны правоохранителей не значит, что никаких проверок нет.

Путин:
Контроль над ЦБ РФ осуществляется. Но никаких серьёзных нарушений в ЦБ не выявлено.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Mozart Сегодня, 12:44
    Ему кто-то еще верит?
    Mozart
    1. 100502 Сегодня, 12:50
      Нет, и нет даже таких знакомых, просто верить человеку который по тихому 17 лет уничтожает народ невозможно
      100502
      1. verner1967 Сегодня, 12:59
        Цитата: 100502
        по тихому 17 лет уничтожает народ

        Российская газета":
        За счёт чего растёт наша экономика?
        за счёт пенсионеров, индексации 0, а пенсионный фонд который раз шерстят
        verner1967
        1. Тралл Сегодня, 13:07
          Продолжайте вести наблюдение.
          Тралл
      2. x.andvlad Сегодня, 13:12
        Цитата: 100502
        Нет, и нет даже таких знакомых, просто верить человеку который по тихому 17 лет уничтожает народ невозможно

        Ну, чё? Давай Навального выдвинем? Он то уж точно постоит за народ! stop
        Так что ли? Или Вы еще кого то видите президентом и главкомом?
        Верить или нет - дело каждого. Как ни крути, но руководитель такого ранга всем угодить не в состоянии. Но на данный момент Путин - наиболее подходящий вариант. Альтернатив ему пока не видно.
        x.andvlad
      3. частное лицо Сегодня, 13:27
        Что сильно вас унизили? Или в 90х лучше жили? СССР вспоминать не надо. Почему во всём обвиняют ВВП посмотрите на Америку там тоже не все довольны политикой Трампа и тем не мение гордятся своей страной они и ВОВ выиграли и в Сирии бармалеев нагнули.
        частное лицо
    2. Фрол 7525 Сегодня, 12:51
      Я верю!Ведь все мысли и чаяния этого Святого Человека о нас,грешных-
      Вот же не повезло ему с народишком убогим... laughing Да ещё и жрать хотим,неблагодарные...
      Фрол 7525
      1. частное лицо Сегодня, 13:34
        Ты который хотел откупится от службы в армии (Фрол7525) ещё чем то недоволен?
        частное лицо
    3. _Ugene_ Сегодня, 12:51
      Судя по рейтингу большинство верит.
      _Ugene_
    4. Стропорез Сегодня, 12:53
      Цитата: Mozart
      Ему кто-то еще верит?

      Орешкин !
      У них же экономика растёт! belay
      Стропорез
    5. Pivot Сегодня, 12:54
      А вы предлагаете кого то, кому можно верить.
      Pivot
      1. Стропорез Сегодня, 12:59
        Цитата: Pivot
        А вы предлагаете кого то, кому можно верить.

        Стропорез
        1. SOF Сегодня, 13:24
          lol
          ...был уже один колхозник, засадивший все просторы американской кукурузой и, с барского плеча, подаривший Крым.
          Теперь вот, второго пропихивают. Нет, ну а что, давайте поставим к штурвалу "опытного" товарисча и поглядим пять лет, вдруг чаво да получится.
          "Я говорю инвесторам, которые строят квартиры: смотрите на национальность. И если вы начнете продавать квартиры не тем людям, я с вами работать не буду. Есть такое понятие — фейс-контроль, когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым. Фамилия Иванов — хорошо. Загорулько — хорошо. Лукашенко — ладно. Арутюнян — подумайте." Не важно, что семья Арутуняна ужо как лет тридцать в России живет, ведь как известно нужно формой черепа соответствовать........
          .....далекооооо пойдем...., с колхозником......
          SOF
        2. частное лицо Сегодня, 13:40
          Да Грудинин красиво говорит, но вопрос сможет ли он что то изменить и дадут ли ему это сделать наши олигархи.А пойдёт ли молодёжь работать в сельскую местность.
          частное лицо
      2. 210окв Сегодня, 12:59
        Лично я бы предложил Шойгу.Но ему нельзя!Ведь тогда будет реальный конкурент!А так верно-выставился паноптикум.
        Цитата: Pivot
        А вы предлагаете кого то, кому можно верить.
        210окв
        1. LPD17 Сегодня, 13:17
          точно точно)))
          ждет "Царя" его "верный" Рузский....
          LPD17
    6. сибиралт Сегодня, 12:57
      Миф о ручном управлении преувеличен? А если об этом спросить наших глав регионов? lol Другое дело, что президент не может особо влиять на правительство и ЦБ РФ. Он, как бы дает указания, а они как бы выполняют (так уж сложилась эта пробуксовка). Тут они сами управляются, не прислушиваясь к мнения народа.
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. Борис25 Сегодня, 12:53
    А почему ему не верить?? он напрямую говорит, что он либерал, а значит вра.г. Просто многие наивные граждане верят, что"царь хороший, а бояре плохие"...
    Борис25
    1. Б.Т.В. Сегодня, 13:41
      Цитата: Борис25
      Просто многие наивные граждане


      Сидят в тепле на диванах, ждут, когда " хороший" царь снесёт головы " плохим боярам", а они будут, под попкорн и пивасик, зрелищем любоваться.
      Б.Т.В.
  4. Кот Маркиз Сегодня, 12:53
    Очередное "бла-бла-бла"-"шоу"- повторение того, о чем можно прочитать в любых "новостных" каналах, которые публикуют отцензуренную "информацию", словно под копирку. У меня всего один вопрос: как там с "майскими указами"? А-а-а,....опять "американцы" помешали.... request
    Кот Маркиз
    1. Комментарий был удален.
    2. ИванИванов Сегодня, 13:39
      Был вопрос по майским указам, ни слова об американцах в ответе, лишнего вешать не надо.
      ИванИванов
  5. LPD17 Сегодня, 12:56
    ....Ники II..... повторяется...к сожалению....
    LPD17
  6. sa-ag Сегодня, 13:04
    "Миф о ручном управлении сильно преувеличен. "
    Ну какой же это миф, если он сам же по ящику и говорил, что надо больше ручного управления, на ходу показания меняет:-)
    sa-ag
  7. igorspb Сегодня, 13:07
    у него все хорошо - и бюджет и чиновники и ВВП..... это у нас - плохо........
    igorspb
  8. басмач Сегодня, 13:16
    Зря вы так, робяты. "Человек", даже "офицер" старался почти 20 лет, в поте лица своего создавал государство и систему управления. И создал!. Причём такую, которая без него, "безальтернативного" тут же развалится. Это ж как надо было стараться создать такую хрень. Ну не повезло с народом, никак вымирать не хочет, но ведь стараются, помогают ему. "Гарант Конституции", который ничего не гарантирует.
    басмач
  9. К0щей Сегодня, 13:17
    сколько набежало обличителей "врага народа"))) но вот беда... никого другого обличители предложить не могут, т.к. эти другие либо "говорящие лошади", либо еще более/такие же древние оппо-"явлины"/"зюганы"/"жирики"/и т.д. и т.п. (только с куда более худшей репутацией)), либо неизвестные большинству (или вообще) личности, которым даже лениво зарегистрироваться)))
    К0щей
    1. Борис25 Сегодня, 13:25
      Так вот задача партий--выдвигать кандидатов, а задача народа---выбирать из них. Только партии молчат, цк стариков предлагают, а нам говорят, " достойных нет, голосуйте заПутина"...
      Борис25
      1. К0щей Сегодня, 13:33
        Цитата: Борис25
        Так вот задача партий--выдвигать кандидатов, а задача народа---выбирать из них. Только партии молчат, цк стариков предлагают, а нам говорят, " достойных нет, голосуйте заПутина"...

        все вроде верно, только... кто выбирал эти партии, депутатов?)) может кто-то подходил к избранному им депутату и говорил: "я/мы хотим такую-то кандидатуру"? ну ооооочень сомневаюсь. скорее всего 99,99999% даже телефон отделения/приемной депутата не знает)))
        К0щей
  10. uragan114 Сегодня, 13:27
    Путин:
    Контроль над ЦБ РФ осуществляется. Но никаких серьёзных нарушений в ЦБ не выявлено.

    Кем?
    uragan114
  11. Tatanka Yotanka Сегодня, 13:29
    примечательно что он самовыдвиженец, теперь у чинуш-едросов козырь отобрали, неполучится на каждом углу флагами махать и орать что мы партия Путина
    Tatanka Yotanka
    1. Кот Маркиз Сегодня, 13:33
      А, кого тогда выдвинет партия "Едим Россию"? Они же, обязаны выдвинуть и кандидата от партии? winked
      Кот Маркиз
    2. Борис25 Сегодня, 13:33
      Вот бы Путина как самовыдвиженца прокатить на выборах.... мечты... мечты....
      Борис25
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