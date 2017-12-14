Владимир Владимирович, за счёт чего растёт наша экономика?

Вы как пойдёте на эти выборы? – Сам от себя, от партии, от общественных организаций. Говорят, что есть разногласия, кто будет главой предвыборного штаба?

Это будет самовыдвижение.

Миф о ручном управлении сильно преувеличен. А какой массив проходит через правительство? Огромный. Это я вам говорю ещё и как человек, который 4,5 года был председателем правительства. Невозможно напрямую вникнуть во все проблемы. Но поэтому мы и проводим прямые линии, так люди напрямую могут пообщаться с руководителями государства. После последней прямой линии я постоянно выхожу на губернаторов, кладу им на стол папку с вопросами и проблемами людей. И потом включается управление. Многие называют такие пресс-конференции формальностью, но это не так.

За счёт чего растёт наша экономика? Это просто цифры или мы стали действительно больше производить тракторов, станков?

Рост ВВП у нас сейчас 1,6%, серьёзный рост у автопрома, сельского хозяйства. У нас рекордный рост урожая - более 130 млн тонн. В РСФСР был рекорд 127 млн тонн. Мы вышли на 1-е место в мире по объёму экспорта зерновых. Рост основан на преодолении двух шоков: резкое падение цен на энергоносители, преодолены санкции. Они, конечно, повлияли на нас. Наше развитие стало опираться на внутренний спрос. У нас инвестиции в основной капитал - 4,2%. Это серьёзные вложения в развитие. У нас прямые иностранные инвестиции около 23 млрд долларов. Это лучший показатель за 4 года. У нас 2,5% инфляции - рекорд по минимуму инфляции. У нас низкий дефицит бюджета.

Может быть, такие чиновники и силовики и есть предатели, пятая колонна?

Контроль над ЦБ РФ осуществляется. Но никаких серьёзных нарушений в ЦБ не выявлено.

Коммерсантъ:Путин:Вопрос был задан Путину о том, почему для решения проблем обычных граждан, им необходимо обязательно дозвониться до президента – в качестве примера был приведён случай с онкобольной девушкой, которую госпритализировали только после выхода её на связь в рамках Прямой линии.Президент:"Российская газета":Путин:Далее Путин отвечал на вопрос журналиста "Россия24" о давлении государственных чиновников и отдельных силовиков на бизнес.Стас Натанзон:Путин отшутился, заявив, что журналисты любят заострять, называя кого-предателями. Президент также ответил, что фактическая бесконтрольность Центробанка со стороны правоохранителей не значит, что никаких проверок нет.Путин: