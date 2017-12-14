"Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским, астронавтами NASA и ЕКА Рэндольфом Брезником и Паоло Несполи приземлился в 11:38 мск

Все члены экипажа чувствуют себя хорошо

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи Казахстана в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в четверг в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).- уточнили в ЦУПе.Союз МС-05" отстыковался от МКС в 08:15 мск и в 11:16 мск вошел в атмосферу Земли. На станции остались космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Они продолжат работу втроем до прилета следующей экспедиции (корабль "Союз МС-07" отправится в космос 17 декабря).Капсулу "Союза МС-05" встречала группировка поисково-спасательных сил в составе 14 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. В операции задействованы около 200 военных, в том числе бригада медиков Центрального военного округа.Специалисты поисково-спасательных сил достали вернувшихся на Землю членов экипажа из спускаемого аппарата и на руках отнесли в обогреваемую медицинскую палатку, сообщили в ЦУП.- сказали в Центре.