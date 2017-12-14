13:44 14 декабря

"Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи Казахстана в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в четверг в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским, астронавтами NASA и ЕКА Рэндольфом Брезником и Паоло Несполи приземлился в 11:38 мск
- уточнили в ЦУПе.

"Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане



Союз МС-05" отстыковался от МКС в 08:15 мск и в 11:16 мск вошел в атмосферу Земли. На станции остались космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Они продолжат работу втроем до прилета следующей экспедиции (корабль "Союз МС-07" отправится в космос 17 декабря).

Капсулу "Союза МС-05" встречала группировка поисково-спасательных сил в составе 14 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. В операции задействованы около 200 военных, в том числе бригада медиков Центрального военного округа.

Специалисты поисково-спасательных сил достали вернувшихся на Землю членов экипажа из спускаемого аппарата и на руках отнесли в обогреваемую медицинскую палатку, сообщили в ЦУП.

Все члены экипажа чувствуют себя хорошо
- сказали в Центре.

Использованы фотографии: Донат Сорокин/ТАСС
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Комментарии 12

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  1. роман66 Сегодня, 13:05
    Дикторша на Маяке сказала :" корабль начнёт торможение, и через два часа войдёт в плотные слои земли" чуть не сглазила, коза дурная
    роман66
    1. Татьяна Сегодня, 13:10
      Всех с удачным приземлением космонавтов! Космонавтам желаем быстрой адаптации по здоровью в условиях земной гравитации!
      Ждём от них интересных рассказов о своей работе и самочувствии на околоземной орбите!
      Татьяна
    2. Джедай Сегодня, 13:10
      Рома, привет! hi Таким каркушам по рогам стучать. А приземлившимся - с возвращением на Землю! soldier
      Джедай
      1. роман66 Сегодня, 13:26
        Максим. здорово hi для меня, как для жителя Королева это особенно важно
        роман66
        1. Джедай Сегодня, 13:37
          Понимаю твои чувства. Будем считать что дикторша от волнения ошиблась. wink
          Джедай
        2. Гильятон Сегодня, 13:40
          Житель Королева с Британским флагом ! wassat От кого шифруешься?! good
          Гильятон
  2. Комментарий был удален.
  3. п-к Опарышев Сегодня, 13:24
    Слабаки " на руках" отнесли их!А вот астронавты после полёта на Луну,бодренькие выпрыгивали из необгоревшей капсулы и с улыбочками шли сами .
    п-к Опарышев
    1. роман66 Сегодня, 13:27
      гвозди бы делать из этих людей! ( ну не рассказали им request lol )
      роман66
  4. rruvim Сегодня, 13:24
    Только на борту Американец - всё взлетает и приземляется. Только спутник двойного назначения - приземляется в Атлантике... Не понятно request
    rruvim
    1. роман66 Сегодня, 13:28
      корапь другой. этот проверенный. как калашников
      роман66
      1. rruvim Сегодня, 13:33
        А разгонный блок "Фрегат" не проверенный. Как можно перепутать Космодром?
        rruvim
  5. dvvv Сегодня, 13:30
    СМИ почти не заметили это событие...
    dvvv
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