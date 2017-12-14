13:38 14 декабря

Таиланд получил из Украины очередные «Оплоты»

Очередные 5 танков «Оплот» были доставлены во вторник морским судном и Украины на морскую базу Саттахип (Таиланд), сообщает bmpd.

Таиланд получил из Украины очередные «Оплоты»


По счету это седьмая партия. Таким образом, общее количество танков по этому контракту, поставленных в Таиланд, достигло 36, из 49 законтрактованных.


Оставшиеся 13 танков, вероятно, будут поставлены в следующем году.

Ресурс напоминает, что в прошлом году «Укрспецэкспорт» достиг соглашения с таиландской стороной о переносе срока завершения контракта на «осень 2017 года», однако в итоге и этот срок выполнен не был.



«Контракта № USE-18.2-356-D/K-11 стоимостью более $ 240 млн был подписан ГК "Укрспецэкспорт" в начале сентября 2011 года и предусматривал поставку армии Таиланда 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин на их базе, со сроком исполнения контракта к концу 2014 года. Таиланд выступил фактически стартовым заказчиком на танки БМ "Оплот" разработки Харьковского КБ им. Морозова, представляющие собой дальнейшее развитие семейства танков Т-80У/УД», – говорится в материале.

Согласованный график отгрузки по контракту был следующим: декабрь 2012 года – 5 машин, август 2013 года – 15 машин, декабрь 2013 года – 15 машин, август 2014 года – 14 машин.

Однако все сроки были сорваны украинской стороной, начиная с первой поставки – первая партия танков была изготовлена только в октябре 2013 года.


Использованы фотографии: Wassana Nanuam / www.facebook.com
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Комментарии 4

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  1. Equalized Сегодня, 13:30
    Хотели поставить все в 2017 году, последние 13 танков уже готовы, но Тайская комиссия по приемке только должна приехать в Харьков, а там куча бюрократических процедур, так что не успеют обещание выполнить laughing

    P.s
    Говорят что 2 БРЭМ "Атлет" на базе Оплота уже послали в Тайланд

    Equalized
  2. Комментарий был удален.
    1. Джедай Сегодня, 13:33
      Извращенцы эти тайцы - всё им садо-мазо подавай...
      Джедай
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:32
    Очередная партия металлолома прибыла....тайцы уже и сами не рады, но договоренность, есть договоренность. Вот когда они сыпаться начнут, тогда начнется большой гемморой....
    Alexey-74
    1. Equalized Сегодня, 13:38
      >тайцы уже и сами не рады

      Это они вам сказали?

      >Вот когда они сыпаться начнут, тогда начнется большой гемморой

      Пока что Тайцы максимум про хреновую пиксельную краску и экраны жалуются, проблем с танками особых не испытывали за время эксплуатации. Они их постоянно на учениях гоняют.



      Бортовые экраны износятся относительно легко при длительной эксплуатации. Часто снимают их и гоняют без экранов по Тайской грязи.

      Equalized
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