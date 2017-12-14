Таиланд получил из Украины очередные «Оплоты»
Очередные 5 танков «Оплот» были доставлены во вторник морским судном и Украины на морскую базу Саттахип (Таиланд), сообщает bmpd.
По счету это седьмая партия. Таким образом, общее количество танков по этому контракту, поставленных в Таиланд, достигло 36, из 49 законтрактованных.
Оставшиеся 13 танков, вероятно, будут поставлены в следующем году.
Ресурс напоминает, что в прошлом году «Укрспецэкспорт» достиг соглашения с таиландской стороной о переносе срока завершения контракта на «осень 2017 года», однако в итоге и этот срок выполнен не был.
«Контракта № USE-18.2-356-D/K-11 стоимостью более $ 240 млн был подписан ГК "Укрспецэкспорт" в начале сентября 2011 года и предусматривал поставку армии Таиланда 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин на их базе, со сроком исполнения контракта к концу 2014 года. Таиланд выступил фактически стартовым заказчиком на танки БМ "Оплот" разработки Харьковского КБ им. Морозова, представляющие собой дальнейшее развитие семейства танков Т-80У/УД», – говорится в материале.
Согласованный график отгрузки по контракту был следующим: декабрь 2012 года – 5 машин, август 2013 года – 15 машин, декабрь 2013 года – 15 машин, август 2014 года – 14 машин.
Однако все сроки были сорваны украинской стороной, начиная с первой поставки – первая партия танков была изготовлена только в октябре 2013 года.
По счету это седьмая партия. Таким образом, общее количество танков по этому контракту, поставленных в Таиланд, достигло 36, из 49 законтрактованных.
Оставшиеся 13 танков, вероятно, будут поставлены в следующем году.
Ресурс напоминает, что в прошлом году «Укрспецэкспорт» достиг соглашения с таиландской стороной о переносе срока завершения контракта на «осень 2017 года», однако в итоге и этот срок выполнен не был.
«Контракта № USE-18.2-356-D/K-11 стоимостью более $ 240 млн был подписан ГК "Укрспецэкспорт" в начале сентября 2011 года и предусматривал поставку армии Таиланда 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин на их базе, со сроком исполнения контракта к концу 2014 года. Таиланд выступил фактически стартовым заказчиком на танки БМ "Оплот" разработки Харьковского КБ им. Морозова, представляющие собой дальнейшее развитие семейства танков Т-80У/УД», – говорится в материале.
Согласованный график отгрузки по контракту был следующим: декабрь 2012 года – 5 машин, август 2013 года – 15 машин, декабрь 2013 года – 15 машин, август 2014 года – 14 машин.
Однако все сроки были сорваны украинской стороной, начиная с первой поставки – первая партия танков была изготовлена только в октябре 2013 года.
Использованы фотографии: Wassana Nanuam / www.facebook.com
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