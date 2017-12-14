17:25 14 декабря

Владимир Путин: Деятельность Саакашвили - плевок в лицо грузинского и украинского народов

Владимир Путин услышал не столько вопрос, сколько «позицию», как сам обозначил, от примелькавшегося в эфирах российских телеканалов украинского журналиста Романа Цимбалюка. Цимбалюк в очередной раз затянул заунывную украинскую песню о «необходимости вывести российские войска с территории Украины».

Владимир Путин: Деятельность Саакашвили - плевок в лицо грузинского и украинского народов


Владимир Путин:
Российской регулярной армии на Украине нет. На Донбассе при этом созданы боеспособные подразделения милиции, которые способны оказывать сопротивление агрессивным действиям украинской армии. Хотя я уже сомневаюсь, что это украинская армия, а не радикальные националисты. А я, насколько знаю, там сложные отношения между этими формированиями и украинскими войсками.



Далее президент России высказался по теме деятельности Михаила Саакашвили:
То, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского и украинского народов. Как вы это терпите до сих пор? Он же был президентом грузинского государства. Теперь он там носится по площадям и кричит, что он украинец. Послушайте, на Украине больше нет украинцев? У меня сердце кровью обливается, глядя на это.


Коснулся президент РФ и украинской истории:

Украина вошла в состав Российской империи в составе трёх нынешних областей: Киев, Чернигов и Житомир. Там центр тогда как-то по-другому назывался... Потом в течение многих лет Украина прирастала территориями в составе Российской Империи. А потом в 1922-1923 годах большевики решили, что все прилегающие территории должны стать частью Украины. А потом ещё и Крым передали – с нарушением законодательства. Если Украина хочет быть независимой (удалённой от России), пусть будет, противостоять этому нельзя. Но сейчас весь мир развивается по-другому - Северная Америка, Юго-Восточная Азия.

Использованы фотографии: Россия24
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 14:24
    А может они хотят что бы им в лицо плевали..Зачем за них решать..Они уже все сами решили..
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 14:26
      Можно сократить -
      ...Саакашвили - плевок..

      Как вообще со спокойным, серьезным лицом можно о нем говорить...?
      maxim947
      1. Шура пермский Сегодня, 14:31
        украинцы пустили клоуна к власти... пусть наслаждаются...
        Шура пермский
        1. Монос Сегодня, 14:56
          laughing Путин только что дал Саакашвили "погоняло" - "Плевок".
          Монос
    2. катана Сегодня, 14:32
      Цитата: 210окв
      А может они хотят что бы им в лицо плевали..Зачем за них решать..Они уже все сами решили..

      Вы согласны со словами вашего президента.Не приведете ли каких - нибудь аргументов,что бы прояснить,чем это деятельность бывшего президента Грузии есть плевок в лицо грузинскому и украинскому народам?Ваш президент Путин не привел никаких аргументов,всего лишь голословные утверждения.
      катана
      1. 210окв Сегодня, 14:35
        Приведу.Грузия.Привел к позору в Юго-Осетинском конфликте..Как лично,так и армию слил..Далее-отказался от грузинского гражданства.Про Украину..Да это просто цирковой клоун..И тамошняя "власть"ему еще аккомпанирует..
        Цитата: катана
        Цитата: 210окв
        А может они хотят что бы им в лицо плевали..Зачем за них решать..Они уже все сами решили..

        Вы согласны со словами вашего президента.Не приведете ли каких - нибудь аргументов,что бы прояснить,чем это деятельность бывшего президента Грузии есть плевок в лицо грузинскому и украинскому народам?Ваш президент Путин не привел никаких аргументов,всего лишь голословные утверждения.
        210окв
        1. катана Сегодня, 14:59
          Если на все смотреть со стороны России ,то грузино - осетинская война - идиотизм Саакашвили.А если на ту же войну смотреть с грузинской стороны ,то это всего лишь попытка решения территориальной проблемы,закончившейся фиаско из - за просчетов политического руководства Грузии.
          Что касается остальной деятельности Саакашвили,то грузинский народ по гроб жизни обязан ему.Из раздолбанной страны,которую принял Саакашвили Грузию ,он превратил ее в процветающее государство.Я бывал в Грузии при правлении Шеварднадзе ,при правлении Саакашвили и сейчас там часто бываю.
          Что касается деятельности Саакашвили в Украине ,то украинцам повезет ,если вместо Порошенко и его шушеры к власти придет Саакашвили.Не повезет лишь украино - российским межгосударственным отношениям,ибо всем известно,как "любят " друг друга Саакашвили и российский истеблишмент . wassat
          катана
          1. 210окв Сегодня, 15:16
            Это было заранее обречено на провал.А насчет т.н."процветания"...Это можно увидеть в каждом российском городе-в административном центре процветание-на окраине разруха.Но это еще не значит что страна процветает.Вы любую страну поссоветского периода возьмите.То же самое "процветание"..Да,и кстати.Почему на улицах(прямо к машине лезут)так много попрошаек?В Грузии?Наверное от зажиточности менталитет такой.Два года назад сам видел.
            Цитата: катана
            Если на все смотреть со стороны России ,то грузино - осетинская война - идиотизм Саакашвили.А если на ту же войну смотреть с грузинской стороны ,то это всего лишь попытка решения территориальной проблемы,закончившейся фиаско из - за просчетов политического руководства Грузии.
            Что касается остальной деятельности Саакашвили,то грузинский народ по гроб жизни обязан ему.Из раздолбанной страны,которую принял Саакашвили Грузию ,он превратил ее в процветающее государство.Я бывал в Грузии при правлении Шеварднадзе ,при правлении Саакашвили и сейчас там часто бываю.
            Что касается деятельности Саакашвили в Украине ,то украинцам повезет ,если вместо Порошенко и его шушеры к власти придет Саакашвили.Не повезет лишь украино - российским межгосударственным отношениям,ибо всем известно,как "любят " друг друга Саакашвили и российский истеблишмент . wassat
            210окв
            1. катана Сегодня, 15:37
              Я так же часто встречал в Грузии попрошаек,считал,что грузины плохо живут.Но три года тому назад ко мне в гости приехал брат со своей семьей из России и мы все смотались на несколько дней в Грузию.На утверждения брата о том,что грузины живут уже лучше,чем русские ,я привел ваш же аргумент :" Посмотри ,брат,сколько вокруг попрошаек!"На что брат дал довольно таки оригинальный ответ :"Попрошаек много,потому что им подают много.Я не видел в России ,что бы бабушкам так много подавали.Молодые девушки ,модно одетые,подают.Такого в России не встретишь!" smile Потом еще добавил :"Брат,в Ереване я практически не сталкивался с попрошайками ,но это не значит,что армянский народ живет лучше ,чем грузины."В каком то смысле в словах брата есть своя логика.
              катана
          2. rruvim Сегодня, 15:22
            Я кстати согласен. Был тут в Грузии, страну не узнал. И все в "тихаря" говорят, спасибо Мише. Потом после хороших грузинских дорог поехал в Абхазию, к Матери. Сплошная "разруха"...Обидно даже...
            rruvim
      2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 14:45
      На сей раз провокация Цимбалюка не прошла. Может ему надо пол сменить? winked
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. Монос Сегодня, 14:25
    Это не плевок. Это мощная струя мочи на всё "табло".
    Монос
    1. rruvim Сегодня, 14:37
      Конечно струя! Я ещё не понимаю, как его кураторы из Лэнгли мочатся в своих сортирах, когда их вызывают на "собеседования". По поводу "провала" Мишико...
      rruvim
  4. rruvim Сегодня, 14:30
    Всё-таки Мишико - шпиЁн! Плюёт в лицо братского Грузинского и Украинского народов. И наконец я услышал, что на Донбассе нет регулярной российской армии. Не Российской армии, а регулярной Российской Армии. fellow
    rruvim
  5. Фрол 7525 Сегодня, 14:32
    То, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского и украинского народов. Как вы это терпите до сих пор?
    Да так же,как и мы терпим...
    Фрол 7525
    1. rruvim Сегодня, 14:40
      Русский народ всегда терпит. И терпеть будет! Главное, что-бы интересно жилось...
      rruvim
  6. Гильятон Сегодня, 14:39
    Этот Цимбалюк все никак не угомонится!!! fool Достал уже! request angry
    Гильятон
    1. rruvim Сегодня, 14:41
      Что значит Цимбалюк? Любопытно....
      rruvim
  7. solzh Сегодня, 14:48
    У меня сердце кровью обливается, глядя на это.

    А когда Одесса горела, когда "зачищали" Харьков, сердце кровью видать не обливалось.
    solzh
  8. groks Сегодня, 14:51
    Ну что такого? Президент по найму, по оутсорсу. В САСШ утвердят(похоже уже утвердили) и будет Миша президентом Украины.
    Можно даже восхищаться упорству Саакашвили, стать президентом чего либо. И ведь высока вероятность, что получится. Плюсом тут ещё может стать то, что он уже однажды смог затеять войну с РФ.
    groks
    1. rruvim Сегодня, 14:57
      Да не станет он. Всё-равно будут "подбирать" кого-то из нациков! А скорее всего обратятся к Бригадиру и скажут "это твой вопрос, решай!" У Амеров своих проблем хватает, они не знают, что делать с "крипто"...
      rruvim
      1. groks Сегодня, 15:15
        Если он умудрился превратиться из грузина в украинца, то уж нацистом - не проблема. Усики ему пойдут.
        groks
  9. Лесс Сегодня, 15:03
    Удачное фото
    Лесс
    1. rruvim Сегодня, 15:26
      Но если месяц "бухать"... такие же глаза будут. Хотя для творческих работников и политиков это нормально.
      rruvim
  10. Aleksandr21 Сегодня, 15:06
    Интересно, почему перестали вспоминать события 2008 года в Южной Осетии, и роль Саакашвили в этом. По факту он совершил военное преступление, и против наших миротворцев и против граждан ЮО. Делается ли что-то в этом направление ? Или наши об этом забыли ? Тогда к украинскому и грузинскому народу, можно смело и наш прибавить (это про плевок).
    Aleksandr21
    1. rruvim Сегодня, 15:43
      Ему и так грозит срок. Особенно на Родине по другим делам. Другое дело, что не у кого нет на руках документа, где его подпись по поводу убийства наших миротворцев - это не прощается при любых обстоятельствах. Операция "чистое поле" была подписана не им. Иначе Интерпол задержал бы его на любой границе. Кроме телефонных разговоров, он как бы и не причём. Если разобраться, то он вообще не знал о вторжении в Южную Осетию.
      rruvim
  11. Sergey53 Сегодня, 16:56
    Зачем нам их обсуждать? У нас своих проблем не решаемых десятилетиями выше крыши.
    Sergey53
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