Владимир Путин: Деятельность Саакашвили - плевок в лицо грузинского и украинского народов

Российской регулярной армии на Украине нет. На Донбассе при этом созданы боеспособные подразделения милиции, которые способны оказывать сопротивление агрессивным действиям украинской армии. Хотя я уже сомневаюсь, что это украинская армия, а не радикальные националисты. А я, насколько знаю, там сложные отношения между этими формированиями и украинскими войсками.

То, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского и украинского народов. Как вы это терпите до сих пор? Он же был президентом грузинского государства. Теперь он там носится по площадям и кричит, что он украинец. Послушайте, на Украине больше нет украинцев? У меня сердце кровью обливается, глядя на это.

Украина вошла в состав Российской империи в составе трёх нынешних областей: Киев, Чернигов и Житомир. Там центр тогда как-то по-другому назывался... Потом в течение многих лет Украина прирастала территориями в составе Российской Империи. А потом в 1922-1923 годах большевики решили, что все прилегающие территории должны стать частью Украины. А потом ещё и Крым передали – с нарушением законодательства. Если Украина хочет быть независимой (удалённой от России), пусть будет, противостоять этому нельзя. Но сейчас весь мир развивается по-другому - Северная Америка, Юго-Восточная Азия.

Владимир Путин услышал не столько вопрос, сколько «позицию», как сам обозначил, от примелькавшегося в эфирах российских телеканалов украинского журналиста Романа Цимбалюка. Цимбалюк в очередной раз затянул заунывную украинскую песню о «необходимости вывести российские войска с территории Украины».Владимир Путин:Далее президент России высказался по теме деятельности Михаила Саакашвили:Коснулся президент РФ и украинской истории: