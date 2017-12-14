США завершают поставку F-16 индонезийским ВВС
На авиабазу «Исвахьюди» ВВС Индонезии во вторник прибыла партия из четырех модернизированных истребителей F-16C «Файтинг Фалкон», приобретенных из состава ВВС США в рамках подписанного в 2012 году соглашения, сообщает ЦАМТО.
Примечательно, что пресс-служба авиабазы ВВС США «Хилл» шестого декабря объявила завершении работ по восстановлению и модернизации последних шести истребителей F-16C «Файтинг Фалкон», предназначенных для Индонезии. Однако пятидневный перегоночный полет «выдержали» не все самолеты – два из них из-за проблем с двигателями остались на авиабазе «Гуам» и прибудут в Индонезию позднее.
В 2012 году индонезийское правительство выделило около 670 млн. долл. на снятие 24 самолетов F-16C/D Блок.25 с хранения, их восстановление и модернизацию. Первые 3 истребителя были переданы Индонезии в июле 2014 года.
Ранее сообщалось, 24 модернизированных F-16C/D поступят на вооружение 3-ей и 16-ой истребительных эскадрилий ВВС Индонезии, дислоцированных на авиабазах «Исвахьюди» (Мадиун) и «Роесмин Нурьядин» (Пеканбару).
До поставки F-16C/D на вооружении ВВС Индонезии имелось 10 истребителей F-16A/B Блок.20, шесть истребителей F-5E «Тайгер-2», пять Су-27СК/СКМ и 11 Су-30MK/MK2, а также 21 УБС «Хок-200».
Примечательно, что пресс-служба авиабазы ВВС США «Хилл» шестого декабря объявила завершении работ по восстановлению и модернизации последних шести истребителей F-16C «Файтинг Фалкон», предназначенных для Индонезии. Однако пятидневный перегоночный полет «выдержали» не все самолеты – два из них из-за проблем с двигателями остались на авиабазе «Гуам» и прибудут в Индонезию позднее.
В 2012 году индонезийское правительство выделило около 670 млн. долл. на снятие 24 самолетов F-16C/D Блок.25 с хранения, их восстановление и модернизацию. Первые 3 истребителя были переданы Индонезии в июле 2014 года.
Ранее сообщалось, 24 модернизированных F-16C/D поступят на вооружение 3-ей и 16-ой истребительных эскадрилий ВВС Индонезии, дислоцированных на авиабазах «Исвахьюди» (Мадиун) и «Роесмин Нурьядин» (Пеканбару).
До поставки F-16C/D на вооружении ВВС Индонезии имелось 10 истребителей F-16A/B Блок.20, шесть истребителей F-5E «Тайгер-2», пять Су-27СК/СКМ и 11 Су-30MK/MK2, а также 21 УБС «Хок-200».
Использованы фотографии: www.armstrade.org/Sugeng Harianto
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