Президент РФ ответил на вопросы об Афганистане и Иракском Курдистане

Ваши власти сначала приняли решение по референдуму, по независимости, потом его приостановили, решив договариваться с властями Ирака. Мы считаем, что такие вопросы действительно должны обсуждаться между курдской стороной и властями Ирака. Но у нас при любом статусе Иракского Курдистана отличные отношения с курдским население. И нам ничто не мешает развивать отношения с курдским народом.

Не так давно между Вами и Трампом состоялся разговор по положению дел в Афганистане – по вопросу антитеррористической и антинаркотических угроз. Как Вы оцениваете возможность совместной работы с США в Афганистане?

Мы были бы рады наладить отношения по вопросам противодействия терроризму и наркотической угрозе в Афганистане (с США). Мы видим, что правительство в Кабуле нуждается в поддержке. Мы готовы такую поддержку со своей стороны оказывать. Без международной поддержки Афганистан вряд ли решит проблемы производства наркотиков. Афганистан – территория, на которой производится наибольшие объёмы наркотиков. Они поступают и в нашу страну. Мы со своей стороны готовы к такому взаимодействию.

Вы против всех... Против всех присутствующих, что ли?

Вопрос Владимиру Путину задал журналист из Иракского Курдистана по поводу отношения РФ к вопросу суверенитету представляемого им (журналистом) региона.Владимир Путин:Вопрос от журналиста из Афганистана:Путин отметил, что любое взаимодействие по вопросам противодействия таким угрозам как терроризм и распространение наркотиков, является сегодня актуальным:За несколько вопросов до этого слово дали Ксении Собчак, которой Владимир Путин попенял на то, что она собралась выдвигать свою кандидатуру в президенты, при этом не имея никаких конкретных предложений населению.Владимир Путин:В итоге интервьюером выступил Владимир Путин, а Собчак самой пришлось отвечать на вопросы...