17:22 14 декабря

Президент РФ ответил на вопросы об Афганистане и Иракском Курдистане

Вопрос Владимиру Путину задал журналист из Иракского Курдистана по поводу отношения РФ к вопросу суверенитету представляемого им (журналистом) региона.

Президент РФ ответил на вопросы об Афганистане и Иракском Курдистане


Владимир Путин:
Ваши власти сначала приняли решение по референдуму, по независимости, потом его приостановили, решив договариваться с властями Ирака. Мы считаем, что такие вопросы действительно должны обсуждаться между курдской стороной и властями Ирака. Но у нас при любом статусе Иракского Курдистана отличные отношения с курдским население. И нам ничто не мешает развивать отношения с курдским народом.



Вопрос от журналиста из Афганистана:
Не так давно между Вами и Трампом состоялся разговор по положению дел в Афганистане – по вопросу антитеррористической и антинаркотических угроз. Как Вы оцениваете возможность совместной работы с США в Афганистане?


Путин отметил, что любое взаимодействие по вопросам противодействия таким угрозам как терроризм и распространение наркотиков, является сегодня актуальным:
Мы были бы рады наладить отношения по вопросам противодействия терроризму и наркотической угрозе в Афганистане (с США). Мы видим, что правительство в Кабуле нуждается в поддержке. Мы готовы такую поддержку со своей стороны оказывать. Без международной поддержки Афганистан вряд ли решит проблемы производства наркотиков. Афганистан – территория, на которой производится наибольшие объёмы наркотиков. Они поступают и в нашу страну. Мы со своей стороны готовы к такому взаимодействию.


За несколько вопросов до этого слово дали Ксении Собчак, которой Владимир Путин попенял на то, что она собралась выдвигать свою кандидатуру в президенты, при этом не имея никаких конкретных предложений населению.

Владимир Путин:
Вы против всех... Против всех присутствующих, что ли?


В итоге интервьюером выступил Владимир Путин, а Собчак самой пришлось отвечать на вопросы...

Использованы фотографии: Россия1
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Комментарии 10

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  1. GRF Сегодня, 15:48
    Про веник Толстого, надо бы почаще читать...
    GRF
  2. Монархист Сегодня, 15:49
    Ксюха хотела, чтобы ВВ поддержал Анального? Владимир Владимирович правильно сказал,что Анальный это вариант"галстукоеда ",но тот покрасимше будет.
    А вообще-то он ее хорошо в лужу посадил
    Монархист
    1. Александр War Сегодня, 15:51
      Согласен посадил в лужу ее хорошо!
      Александр War
    2. Александр War Сегодня, 15:55
      Че она там фыркала ей запрещают laughing на центральных каналах попиарилась и хватит ,пусть на свое дожде пиарится
      Александр War
  3. Муссаси Сегодня, 15:52
    Ужас. Журналисты ведут себя как торгоши на базаре. Кричат, перебивают Путина постоянно, кошмар. negative
    Муссаси
    1. Стирбьорн Сегодня, 16:15
      да еще этот цирк с плакатами - еще бы в карнавальные костюмы нарядились, типа чей костюмчик ВВП понравится, тому он и разрешит вопрос задать wassat
      Стирбьорн
  4. LPD17 Сегодня, 15:53
    да не интересно нам о забугорище.....
    Что с отменой транспортного налога? ась? акциз то давным на бензин давно ввели!
    LPD17
  5. rruvim Сегодня, 15:54
    Не смотрю "Тель-явизор". И что "Лошадь" ему ответила?
    rruvim
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:10
      Иго-го......laughing
      ul_vitalii
  6. Sergey53 Сегодня, 17:17
    Не по теме. ВАДА расширила список наших олимпийцев не участвующих в олимпийских играх. Я думаю они скоро уберут всех перспективных на получение медалей.
    Sergey53
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