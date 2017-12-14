Какую сумму болгарское правительство собирается потратить на ремонт МиГ-29?

В болгарском правительстве после долгого обсуждения согласовали сумму средств из бюджета, которую готовы потратить на ремонт и техническое обслуживание самолётов МиГ-29. В документе кабинета министров Болгарии процедура носит название «обеспечение лётной годности». Напомним, что ранее власти Болгарии сетовали на то, что лётчики ВВС страны отказываются садиться за штурвал МиГ-29 из соображений личной безопасности – самолёты длительное время не проходили процедур в рамках планового технического обслуживания.Сумма, которую к выделению согласовало правительство Бойко Борисова, составит почти 20 млн левов. В рублёвом эквиваленте это более 700 млн рублей. Всего же в бюджете ранее согласовывалась сумма в 30,5 млн левов, из которых почти 10 млн уже, как выяснилось, выделено. При этом правительство не публикует отчётных данных о том, на что именно эти средства были потрачены.Нужно напомнить, что ранее официальная София заключило контракт с российской корпорацией «РСК МиГ», которая займётся продлением ресурсов самолётов МиГ-29 ВВС Болгарии. Изначально в стране заявляли, что нужно перевооружать авиацию на натовские самолёты. После подсчёта средств в военном бюджете решили остановиться на ремонте имеющейся советской техники.По некоторым данным, в ВВС Болгарии на сегодняшний день состоят на вооружении 12 самолётов МиГ-29 и три МиГ-29УБ, которые требуют ремонта.