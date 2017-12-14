20:40 14 декабря

Жителя Гомеля отправили в колонию за участие в ополчении ЛНР

Гомельский облсуд отправил на два года в колонию общего режима 29-летнего гражданина Белоруссии за участие в вооруженном формировании на территории самопровозглашенной ЛНР.

Как сообщает пресс-служба суда, гомельчанина обвинили в «совершении преступления за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте без признаков наемничества», передает РИА Новости. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Жителя Гомеля отправили в колонию за участие в ополчении ЛНР



В свою очередь газета "Гомельская правда" рассказала о подробностях дела. Так, по версии обвинения, белорус в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России в Украину. На территории самопровозглашенной Луганской народной республики вступил в вооруженное формирование - казачий полк, где его зачислили в рядовые.

Во время судебного заседания, обвиняемый не отрицал, что состоял в казачьем полку, но утверждал, что не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в военных действиях. По словам гомельчанина, казаки полка принимали участие в боевых действия на стороне ЛНР, однако сам казачий полк, как военное подразделение, в боевых действиях не участвовал
- пишет издание.

Напомним, в середине ноября гомельский облсуд приговорил к двум годам принудительных работ 41-летнего жителя белорусского города Речица Виталия Митрофанова за участие в военных действиях на территории самопровозглашенной ДНР.

В сентябре в Витебске 29-летнего гражданина Белоруссии Александра Ершова осудили за участие в украинском конфликте на стороне ДНР, приговорив к двум годам ограничения свободы. В начале ноября сообщалось, что Ершов вернулся в Донбасс.

В 2016 году в Белоруссии ввели уголовную ответственность за участие граждан в вооруженных конфликтах на территории другого государства, предусматривающую наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы от двух до пяти лет.

Использованы фотографии: https://gomel.today/
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Комментарии 43

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  1. assa67 Сегодня, 19:37
    "без признаков наемничества"...так за что судить-то?..что-то батька и нашим и вашим винтит...а что будет если бандеры на Крым полезут?...думаю,белорусов будет не меньше чем русских добровольцев...всех посадит?
    assa67
    1. Хантер Сегодня, 19:49
      Цитата: assa67
      .что-то батька и нашим и вашим винтит.

      Ну вот начинается лай, как обычно..))) Давненько на Батьку наезда не было.. bully
      Хантер
      1. assa67 Сегодня, 19:54
        на Батьку и не думал "наезжать"! laughing ...в Белоруссию всегда с удовольствием приезжаю,душа отдыхает....приходится ему крутиться,что поделать
        assa67
        1. Идущий Сегодня, 19:59
          Жалко если посадят.
          Идущий
          1. Татьяна Сегодня, 20:00
            Даже комментировать не хочется!
            А что будет делать батько Лукашенко, когда в Р. Беларусь начнётся такая же бандеровская заваруха, что и на Украине, с теми, кто приедет добровольцем белорусов от фашистов защищать?
            Где логика у правителей Р. Беларусь? Не пойму!
            Татьяна
          2. bouncyhunter Сегодня, 20:02
            К сожалению , закон у нас в Беларуси не делает различий между защитниками ЛДНР и наёмниками Укрорейха - статья одна ... sad
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:04
              Добрый вечер Паша! hi , лишь бы его применяли правильно и для всех , интересно кто парня сдал.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:07
                Привет , Витя ! hi Подробностей нет , надеюсь в вечернем выпуске ЧП хоть какие-то подробности будут ...
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:08
                  Все равно не скажут кто .
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:12
                    Может и так , но в прошлом году когда в Бресте правосека сажали , то очень подробный репортаж был .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 20:15
                      Про правосека да , нет сомнений , а тут другой ракурс .
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
                        Согласен , потому и пишу что может и так . Ведь может быть и этак . Кстати , два года - это минимальное наказание по этой статье , а максимальное - пять годков .
                        bouncyhunter
                2. Идущий Сегодня, 20:23
                  Цитата: bouncyhunter
                  Согласен , потому и пишу что может и так . Ведь может быть и этак . Кстати , два года - это минимальное наказание по этой статье , а максимальное - пять годков .


                  Там можно и меньше нижнего , дать условно.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:29
                    Не силён в этом вопросе , потому и жду вечернего ЧП .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 20:35
                      Расскажи потом , уверен кто то донес.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 20:38
                        Договорились . Я и сам так думаю , причём подозреваю что наводка могла из 404-ой придти .
                        bouncyhunter
                  2. Идущий Сегодня, 20:39
                    Цитата: bouncyhunter
                    Договорились . Я и сам так думаю , причём подозреваю что наводка могла из 404-ой придти .


                    Я почему то в этом уверен.
                    Идущий
            2. moskowit Сегодня, 20:11
              "Оно конечно", но наверняка кто то из белорусов воевали и воюют в добровольческих батальонах Украины... О судах над ними есть информация???
              Вот и получается, статья одна да подходы разные....
              moskowit
              1. Идущий Сегодня, 20:16
                Цитата: bouncyhunter
                Может и так , но в прошлом году когда в Бресте правосека сажали , то очень подробный репортаж был .


                Вот Вам пример.
                Идущий
                1. moskowit Сегодня, 20:22
                  "Ясный пень", теперь вижу, что правовое государство. hi
                  moskowit
                  1. Идущий Сегодня, 20:27
                    Не надо иронии , тут парня кто сдал , заложил , как угодно , в этом вся беда.
                    Идущий
          3. assa67 Сегодня, 20:03
            да уже два года колонии впаяли!....
            assa67
            1. Идущий Сегодня, 20:07
              Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.


              Ещё есть возможность.
              Идущий
              1. assa67 Сегодня, 20:15
                будем посмотреть,как говорится...
                assa67
                1. assa67 Сегодня, 20:17
                  Цитата: bouncyhunter
                  о в прошлом году когда в Бресте правосека сажали , то очень подробный репортаж был .

                  в прошлом году и одного...а тут уже про 3-х упомянули....
                  assa67
    2. Victor Jnnjdfy Сегодня, 19:54
      Тут у россиян уже работает правило:"Кто не с нами - тот против нас!". Нельзя просить кредиты и преференции у РФ и одновременно отправлять на зону добровольцев, которые воевали на стороне ДНР/ЛНР. Как говорил один алкоголик по другому поводу:"Вот такая, понимаешь, загогулина..."
      Victor Jnnjdfy
      1. Black5Raven Сегодня, 20:12
        Цитата: Victor Jnnjdfy
        и одновременно отправлять на зону добровольцев, которые воевали на стороне ДНР/ЛНР.

        А России не наплевать на них ? Если бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заботились о жизнях гражданских там, давным давно бы решили этот вопрос , а не превратили их в "пугалку" для народа "вот будете протествовать и к вам тоже бандеры придут как в ДНРы" . В Крым влезли, а туда кишка тонка оказалась ? Не верю .
        Black5Raven
    3. Комментарий был удален.
    4. prosto_rgb Сегодня, 20:12
      Цитата: assa67
      ..что-то батька и нашим и вашим винтит...

      Наоборотжеж
      и ни нашим и ни вашим
      prosto_rgb
  2. xetai9977 Сегодня, 19:38
    Вполне закономерно! Участие в незаконных вооруженных формированиях! Всё равно- за красных, белых или голубых! По белорусским законам всё правильно!
    xetai9977
    1. Хантер Сегодня, 19:48
      Цитата: xetai9977
      Вполне закономерно! Участие в незаконных вооруженных формированиях! Всё равно- за красных, белых или голубых! По белорусским законам всё правильно!

      Ну ты прав Хентай..(потом надеюсь выпустят..))) Батьку и так долбят со всех сторон..
      Добровольцы должны быть "официальными" и согласованы в соответствующих органах..А то махновщина начнется!
      Хантер
    2. Терский Сегодня, 19:52
      Цитата: xetai9977
      Вполне закономерно!Участие в незаконных вооруженных формированиях! Всё равно- за красных, белых или голубых! По белорусским законам всё правильно!

      Ну если по законам, тогда пусть батька Рыгорыч начнет с себя,- только в 2015 году Белоруссия поставила в/на Украину двигателей и ремонтных комплектов для легкобронированной техники как минимум на 2 млн.зелени. Также Украина получила от Минска аккумуляторных батарей для танков и БМП на 2,19 млн.тех же зеленых.  Помимо этого, Белоруссия активно поставляет в/на Украину, в основном для нужд ВСУ и Нацгвардии, оптику для стрелкового оружия: монокуляры и тепловизоры, коллиматорные и другие прицелы, дальномеры и устройства прицеливания для техники. И ни кого не посадили no Парадокс request , не правда ли коллега ? А хотя о чем это я winked , деньги ведь не пахнут.... bully
      Терский
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:05
        hi Я надеюсь , Вы не думаете что все поголовно согласны с таким отношением руководства страны к происходящему в/на Украине ?
        bouncyhunter
        1. Терский Сегодня, 20:07
          Цитата: bouncyhunter
          Я надеюсь , Вы не думаете что все поголовно согласны с таким отношением руководства страны к происходящему в/на Украине ?

          laughing , я на наркомана похож? Не no , ну тогда порядок. hi
          Терский
    3. Анатоль Клим Сегодня, 20:00
      Цитата: xetai9977
      По белорусским законам всё правильно!

      Боится Рыгорыч сторонников русского мира у себя в Беларуси, вдруг захотят к России присоединиться, вот и сажает, вдруг трон они расшатают, а власть упустить нельзя, сынков надо на трон посадить, да и достойно встретить старость - отцом белорусской нации.
      Анатоль Клим
  3. Волька Сегодня, 19:46
    казнить нельзя, герой..., но и наградить тоже...ох уж это международное право
    Волька
  4. Немезида Сегодня, 19:54
    Это еще раз говорит о том,что у России есть только два союзника:ее армия и флот...На них и следует тратить деньги РФ,а не на содержание и охрану за счет и в ущерб РФ республик бывшего совка...ВВП этого не понимает,значит ему пора на пенсию....
    Немезида
  5. Rusland Сегодня, 19:54
    Условия создать, пусть тактику изучает, спортом занимается.
    Rusland
  6. Джек О’Нилл Сегодня, 20:08
    У нас, кстати, тоже есть статья за наемничество, 359 УК РФ . Но помниться, что бегали за несколькими мужиками, которые на стороне украинцев воевали. А тех, кто воевал в ЛНР/ДНР - не трогали, как будто под статью не попадают. Хотя их просто "не замечали".
    Джек О’Нилл
    1. Идущий Сегодня, 20:18
      Тут должен быть возбудитель , кто то должен написать заявление.
      Идущий
      1. Лопатов Сегодня, 20:34
        Дело не в этом. Вообще, международному сообществу было бы глубоко плевать на наёмничество, если бы не одно огромное НО. Принимающая сторона не отвечает за действия наёмника, включая военные преступления. А за действия иностранных добровольцев, входящих в структуру ВС- отвечает.
        Посему и появилась Конвенция, в которой чётко прописаны признаки наёмничества. Как то иное ден. довольствие по сравнению с местными на той же должности и в том же звании, подразделение или сам наёмник не включён в состав ВС. Если этих признаков нет, то он- доброволец
        Лопатов
        1. Идущий Сегодня, 20:37
          Как сообщает пресс-служба суда, гомельчанина обвинили в «совершении преступления за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте без признаков наемничества»,

          Четко указано - доброволец.
          Идущий
    2. Лопатов Сегодня, 20:23
      Цитата: Джек О’Нилл
      А тех, кто воевал в ЛНР/ДНР - не трогали, как будто под статью не попадают.

      Потому что не попадают. Есть огромная разница между наёмником и добровольцем (последнее- тоже юридическое определение)
      Лопатов
  7. Комментарий был удален.
  8. мичман Сегодня, 20:13
    Да, у Батьки и порошенко не вызывал аллергии. Помните эти его слова. А к всех русских этот человек вызывает не только аллергию, но чувство брезгливости, желание казнить через повешение и т.д. Честь имею.
    мичман
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