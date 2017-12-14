Жителя Гомеля отправили в колонию за участие в ополчении ЛНР

Во время судебного заседания, обвиняемый не отрицал, что состоял в казачьем полку, но утверждал, что не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в военных действиях. По словам гомельчанина, казаки полка принимали участие в боевых действия на стороне ЛНР, однако сам казачий полк, как военное подразделение, в боевых действиях не участвовал

Гомельский облсуд отправил на два года в колонию общего режима 29-летнего гражданина Белоруссии за участие в вооруженном формировании на территории самопровозглашенной ЛНР.Как сообщает пресс-служба суда, гомельчанина обвинили в «совершении преступления за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте без признаков наемничества», передает РИА Новости . Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.В свою очередь газета "Гомельская правда" рассказала о подробностях дела. Так, по версии обвинения, белорус в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России в Украину. На территории самопровозглашенной Луганской народной республики вступил в вооруженное формирование - казачий полк, где его зачислили в рядовые.- пишет издание.Напомним, в середине ноября гомельский облсуд приговорил к двум годам принудительных работ 41-летнего жителя белорусского города Речица Виталия Митрофанова за участие в военных действиях на территории самопровозглашенной ДНР.В сентябре в Витебске 29-летнего гражданина Белоруссии Александра Ершова осудили за участие в украинском конфликте на стороне ДНР, приговорив к двум годам ограничения свободы. В начале ноября сообщалось, что Ершов вернулся в Донбасс.В 2016 году в Белоруссии ввели уголовную ответственность за участие граждан в вооруженных конфликтах на территории другого государства, предусматривающую наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы от двух до пяти лет.