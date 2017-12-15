Сирийская армия оголила фронт у Евфрата и понесла потери в бронетехнике

В провинции Дейр-эз-Зор на западном берегу Евфрата террористы ИГИЛ перешли в наступление и сумели отбить один населенный пункт. Атака произошла на фоне переброски наиболее боеспособных подразделений сирийской армии в провинции Алеппо и Хама. Перераспределение сил происходит в связи с готовившейся операции против группировки Хайят Тахрир аш-Шам.



Боевики ИГИЛ воспользовались тем, что армия САР частично оголила фронт и осуществили атаку.



Операция в приграничных к Идлибу территориях уже началась. До прихода основных ударных сил в лице "Сил Тигра", сирийские подразделения должны занять плацдарм для последующего наступления. ВКС России осуществляют поддержку наземным силам, нанося удары по авангарду боевиков.





На юге Дамаска также идут бои. Сирийская армия отразила атаку противника, понеся незначительные потери.









