09:32 15 декабря

Сирийская армия оголила фронт у Евфрата и понесла потери в бронетехнике

В провинции Дейр-эз-Зор на западном берегу Евфрата террористы ИГИЛ перешли в наступление и сумели отбить один населенный пункт. Атака произошла на фоне переброски наиболее боеспособных подразделений сирийской армии в провинции Алеппо и Хама. Перераспределение сил происходит в связи с готовившейся операции против группировки Хайят Тахрир аш-Шам.

Боевики ИГИЛ воспользовались тем, что армия САР частично оголила фронт и осуществили атаку.

Операция в приграничных к Идлибу территориях уже началась. До прихода основных ударных сил в лице "Сил Тигра", сирийские подразделения должны занять плацдарм для последующего наступления. ВКС России осуществляют поддержку наземным силам, нанося удары по авангарду боевиков.


На юге Дамаска также идут бои. Сирийская армия отразила атаку противника, понеся незначительные потери.



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Комментарии 4

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 08:40
    Неразбериха в Войсках,это навечно.
    п-к Опарышев
    1. Татьяна Сегодня, 08:54
      Сирийская армия оголила фронт у Евфрата и понесла потери в бронетехнике
      Ну, как же так? Аккуратнее надо! Россия ведь свои ВКС из САР выводит.
      Татьяна
  2. Чичиков Сегодня, 08:40
    "Короткое одеяло", а не армия САР. Ноги укроешь, голова мерзнет и наоборот. Выезжают исключительно за счет переброски боеспособных подразделений, из одного конца в другой. Да и те, в основном из представителей Хезболлы и Ирана.
    Чичиков
  3. Евродав Сегодня, 08:41
    Цитата: п-к Опарышев
    Неразбериха в Войсках,это навечно.

    За то наши объявили о победе.. И вот она, победа... До конца нужно...
    Евродав
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