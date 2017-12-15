Прокуратура Турции заинтересовалась спецпредставителем США в международной коалиции
На очередной антиамериканский шаг решила пойти Турция. Напомним, что на днях в Турции было объявлено вознаграждение в размере 0,8 млн долларов за помощь в аресте бывших сотрудников Пентагона и ЦРУ, которых Анкара называет причастными к организации попытки госпереворота. Теперь становится известно, что в Турции группа активистов – сторонников партии Реджепа Эрдогана – обратилась с заявлением в прокуратуру - против спецпредставителя президента США Бретта Макгерка.
Макгерк возглавляет спецпредставительство американского президента по делам так называемой международной коалиции, занимающейся «борьбой с ИГИЛ (*запрещено в РФ)».
Из материала информагентства «Анадолу»:
Напомним, что в Турции считают главным идейным вдохновителем попытки госпереворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США. Вашингтон на запросу Анкары о выдаче Гюлена не реагирует.
Макгерк возглавляет спецпредставительство американского президента по делам так называемой международной коалиции, занимающейся «борьбой с ИГИЛ (*запрещено в РФ)».
Из материала информагентства «Анадолу»:
Бежавший в Турцию пресс-секретарь Сирийских демократических сил Талал Сило показал, что так называемый спецпредставитель президента США по делам международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (*) поставлял террористам оружие, оказывал им логистическую и финансовую поддержку. Каждый должен знать, что мечты кругов, стоящих за Бреттом Макгерком и главарем террористического течения FETÖ Фетхуллахом Гюленом, не исполнятся. Турция ответит на все эти нападки. Анкара не допустит сепаратистскую деятельность на территории Турции.
Напомним, что в Турции считают главным идейным вдохновителем попытки госпереворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США. Вашингтон на запросу Анкары о выдаче Гюлена не реагирует.
Использованы фотографии: Фейсбук
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