Прокуратура Турции заинтересовалась спецпредставителем США в международной коалиции

Бежавший в Турцию пресс-секретарь Сирийских демократических сил Талал Сило показал, что так называемый спецпредставитель президента США по делам международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (*) поставлял террористам оружие, оказывал им логистическую и финансовую поддержку. Каждый должен знать, что мечты кругов, стоящих за Бреттом Макгерком и главарем террористического течения FETÖ Фетхуллахом Гюленом, не исполнятся. Турция ответит на все эти нападки. Анкара не допустит сепаратистскую деятельность на территории Турции.

На очередной антиамериканский шаг решила пойти Турция. Напомним, что на днях в Турции было объявлено вознаграждение в размере 0,8 млн долларов за помощь в аресте бывших сотрудников Пентагона и ЦРУ, которых Анкара называет причастными к организации попытки госпереворота. Теперь становится известно, что в Турции группа активистов – сторонников партии Реджепа Эрдогана – обратилась с заявлением в прокуратуру - против спецпредставителя президента США Бретта Макгерка.Макгерк возглавляет спецпредставительство американского президента по делам так называемой международной коалиции, занимающейся «борьбой с ИГИЛ (*запрещено в РФ)».Из материала информагентства «Анадолу» Напомним, что в Турции считают главным идейным вдохновителем попытки госпереворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США. Вашингтон на запросу Анкары о выдаче Гюлена не реагирует.