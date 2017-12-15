09:24 15 декабря

Прокуратура Турции заинтересовалась спецпредставителем США в международной коалиции

На очередной антиамериканский шаг решила пойти Турция. Напомним, что на днях в Турции было объявлено вознаграждение в размере 0,8 млн долларов за помощь в аресте бывших сотрудников Пентагона и ЦРУ, которых Анкара называет причастными к организации попытки госпереворота. Теперь становится известно, что в Турции группа активистов – сторонников партии Реджепа Эрдогана – обратилась с заявлением в прокуратуру - против спецпредставителя президента США Бретта Макгерка.

Макгерк возглавляет спецпредставительство американского президента по делам так называемой международной коалиции, занимающейся «борьбой с ИГИЛ (*запрещено в РФ)».

Из материала информагентства «Анадолу»:
Бежавший в Турцию пресс-секретарь Сирийских демократических сил Талал Сило показал, что так называемый спецпредставитель президента США по делам международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (*) поставлял террористам оружие, оказывал им логистическую и финансовую поддержку. Каждый должен знать, что мечты кругов, стоящих за Бреттом Макгерком и главарем террористического течения FETÖ Фетхуллахом Гюленом, не исполнятся. Турция ответит на все эти нападки. Анкара не допустит сепаратистскую деятельность на территории Турции.



Прокуратура Турции заинтересовалась спецпредставителем США в международной коалиции


Напомним, что в Турции считают главным идейным вдохновителем попытки госпереворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США. Вашингтон на запросу Анкары о выдаче Гюлена не реагирует.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 07:06
    Эрдоган в гневе страшен!!!Как его зацепило-то,что свергнуть пытались...И кто?Союзнички НАТОвские. laughing
    Фрол 7525
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
      Со стороны Эрдогана абсолютно правильные действия...не повторять же ему судьбу КАДДАФИ...кинжал в заднице это очень больно...поэтому думаю что ЭРДОГАН очень жестко будет подавлять любые попытки цветной революции в ТУРЦИИ...в этом плане я его очень хорошо понимаю.
      Тот же ЛЕХА
      1. КОН Сегодня, 07:11
        Закроет его Реджепка...)))
        КОН
        1. Logall Сегодня, 07:43
          Цитата: КОН
          Закроет его Реджепка...)))

          Не так это просто! Янки его не отдадут...
          Это скорее политическая акция, чтоб показать миру где эрдоган штаты вертел!
          Logall
          1. pvv113 Сегодня, 08:31
            Цитата: Logall
            Это скорее политическая акция, чтоб показать миру где эрдоган штаты вертел!

            Дружбы Турции и США с каждым днем все крепче и крепче! wink
            Привет, Александр!
            pvv113
            1. Logall Сегодня, 08:54
              Эта дружба потихоньку перерастает в любовь! Со всеми вытекающими... Когда Прелюдия закончится, начнется половой акт!
              Приветствую, Владимир!
              Logall
              1. Татьяна Сегодня, 09:13
                Все знают, что короля делает его свита! В этом смысле Эрдоган всё правильно делает! Если не удаётся достать "короля" (Гюлена. США его не выдают Турции.), то бей по его "свите" (его окружению), чтобы желающих делать "короля" "королём" не было. А голого "короля" - без его свиты - можно будет брать и голыми руками. Во всяком случае, "король" перестаёт быть "королём" и теряет своё влияние. И при этом его укрыватели, в конце концов, сами его сдадут его же врагам.
                Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 07:11
      Теперь понятно для чего Эрдоган назначил вознаграждение за отлов американцев. Попытается поменять их на Гюлена. А что, нормальный ход. lol
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:14
        Попытается поменять их на Гюлена. А что, нормальный ход. lol

        Этож сколько ж надо у нас американцев отловить чтобы обменять на своих ГЮЛЕНОВ в США. what
        Тот же ЛЕХА
      2. Teberii Сегодня, 07:16
        По восточному,жестко и тонко.
        Teberii
    3. Chertt Сегодня, 07:27
      Цитата: Фрол 7525
      Эрдоган в гневе страшен!!!

      Ага, Как обезьяна с гранатой, Пока все больше матрасникам достается, но ни один психиатр не скажет, когда его в другую сторону переклинит
      Chertt
      1. Michael67 Сегодня, 07:42
        Хочешь торговать помидоры в РФ? Поинтересуйся спецпредставителем США. Ибо нефиг.
        Michael67
  2. Masya Masya Сегодня, 07:14
    Ату всех штатовцев, ату...
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 08:26
      Марина, привет! love
      Поливая США грязью Эрдоган надеется что все забудут в чём он сам измазался.
      Джедай
      1. Masya Masya Сегодня, 08:33
        Приветик, Максим! love
        Цитата: Джедай
        Эрдоган надеется что все забудут в чём он сам измазался

        не отмоется! а конфронтация турков со штатами нам только на руку...
        Masya Masya
        1. Джедай Сегодня, 08:36
          Вот потому Россия и не вмешивается, а с улыбкой наблюдает. wink
          Джедай
  3. федоров Сегодня, 07:19
    Эрдоганюшка - еще тот перец, как и его сын. Нет-нет - не торговали Сирийской нефтью, караваны в сотни нефтевозов не отправляли..( а как же Конашенков с видео беспилотников ? )..Да плюс курды, ему деваться от них некуда. Не может он там найти своего "Кадырова".
    Союзник в регионе вроде тот, надеюсь ВВП и компания думают, что делают.
    федоров
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:22
    Чёт Эрдоган разбушевался.Никак на Алтае покататься на лыжах хочет. А туда без прогиба не пролезть. good
    ВЕРЕСК
    1. федоров Сегодня, 07:32
      Алтай-место уникальное ! Смотря конечно куда забраться. Можно и без прогиба . Тока денежек чуток надо, ну или силу духа-воли.
      Мне проще- родня от Оби до Байкала и дальше. wink
      федоров
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:36
        ну или силу духа-воли. В "квадрат Шойгу" даже мышка не проскочит.А уж Эрдогану-пока не светит. А-Байкал,так это вообще ШЕДЭВР! drinks
        ВЕРЕСК
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:49
    Я специально не стал скидывать виды Байкала.Все Вы их видели.Это-мы не дикие. Буряты-малость теплолюбивые люди.Эвенки-кланов Самагиры и Чильчигиры-до фантастики выносливые и преданные.Охотники-от Бога.В тайге-как дома.С ними на гольцы подняться-милое дело.Они всё знают и всё умеют.Даже русскому в гольцах выжить сложно.Поэтому и проводники-только эвенки.Если Эрдогана сюда-помрёт Раб Божий не за понюшку табаку.Поэтому к нам теплолюбивых не возят.И в августе бывает далеко за минус.А в июле за+40.
    ВЕРЕСК
    1. федоров Сегодня, 08:13
      Посмотрел, красиво ! Молодцы. good
      федоров
  6. Kapikuk Сегодня, 08:03
    защищает свою власть.. пускай..
    Kapikuk
  7. askort154 Сегодня, 08:19
    Эрдоган до конца жизни должен быть обязан ВВП, за то что его выдернули из отеля за 5 мин. до покушения. Информацию о покушении получил от нас. Мы даже предложили его вывезти из страны, но он отказался. yes
    askort154
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:33
      Мы даже предложили его вывезти из страны, но он отказался. yesНебыло такого.Был договор-или ты с нами,и мы тебя оставим,либо-ты потенциальный трупик. В Туретчину были переброшены несколько подразделений ССО.Он согласился.Что,с его стороны сейчас и имеем.МИД давит неслабо.И не только МИД.
      ВЕРЕСК
      1. askort154 Сегодня, 08:53
        ВЕРЕСК.....Мы даже предложили его вывезти из страны, но он отказался. Небыло такого.

        Возможно ваш источник надёжнее. Но это сути, в целом, не меняет. hi
        askort154
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:56
          Но это сути, в целом, не меняет. hi hi drinks
          ВЕРЕСК
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