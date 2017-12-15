12:30 15 декабря

Модернизированные Т-72Б1 сделали танковый парк Никарагуа лучшим в регионе

Вооруженные силы Никарагуа в настоящее время обладают лучшим танковым парком среди государств Латинской Америки, пишет Российская газета.

Модернизированные Т-72Б1 сделали танковый парк Никарагуа лучшим в регионе


По мнению военных экспертов, ни одна армия в данном регионе не может похвастаться боевыми машинами, которые могли бы сравниться с прибывшими из России модернизированными Т-72Б1.


«Никарагуанские "семьдесятдвойки" имеют новейшую систему управления огнем, которая включает в себя прицел наводчика-оператора ПН-72 "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и панорамный прибор командира машины ПКП-72 "Соколиный глаз" с тепловизором третьего поколения. Смонтирована навигационная система. Орудие снабжено улучшенным стабилизатором», – говорится в материале.

Еще одной особенностью машины является дистанционное управление 12,7-мм зенитным пулеметом.

Сообщается также, что для улучшения эксплуатации машины «механик-водитель получил в свое распоряжение информационно-управляющую систему шасси, которая информирует о возникающих неисправностях».

Кроме того, на танк установлена вспомогательная силовая установка, которая приводится в действие на стоянках для сбережения ресурса и экономии топлива.

Боевая машина оснащена динамической защитой первого поколения.



Как отмечают эксперты, по большинству характеристик Т-72Б1, модернизированный на ОАО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Ленинградской области, превосходит имеющиеся у Чили Leopard-2A4, не говоря уже о более старых танках: Leopard-1A1, Leopard-1A5 и М-60А3 TTS бразильской армии.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. п-к Опарышев Сегодня, 11:27
    Хорошая новость.Осталось нарастить тактическую группу и обучить до автомата.И это в подбрюшке США.Вот теперь есть повод почесаться.
    п-к Опарышев
    1. Самаритянин Сегодня, 11:33
      Ну недавно сообщали По словам замглавы ФСВТС, Россия также прорабатывает вопрос о поставках комплексов противовоздушной обороны (ПВО) в ряд стран Латинской Америки. «Российская техника пользуется повышенным спросом по всему миру, активно к ней присматриваются и в странах Латинской Америки. Переговоры по приобретению странами российских комплексов ПВО находятся на различных стадиях реализации, однако говорить об их завершении пока рано»,— сказал господин Пунчук.
      Также ведутся переговоры о поставке SS100...
      А как там со стройкой века, нового канала?
      Самаритянин
      1. п-к Опарышев Сегодня, 11:35
        Новый канал,это предварительная стройка перед Сталинским каналом.
        п-к Опарышев
      2. Стирбьорн Сегодня, 12:03
        Цитата: Самаритянин
        А как там со стройкой века, нового канала?

        странный вопрос, учитывая, что вы скидываете ролик 3-летней давности - если поновее ничего нет, значит все так же с этой стройкой
        Стирбьорн
    2. Chertt Сегодня, 11:35
      И чем же Товарищи из Никарагуа собираются платить. Или это Российские военные инвестиции в совместный с Китаем проект "альтернативного панамского канала"
      Chertt
      1. п-к Опарышев Сегодня, 11:40
        Приезжай,Вашу долю я Вам отдам из своей.
        п-к Опарышев
  2. assa67 Сегодня, 11:39
    а грейдеры зачем на параде? request ....может беспилотники?....гнут,гнут никарагуанцев матрасы,а не отворачиваются они от России..уважуха soldier .......не то что братья-словяне гейропейские
    assa67
  3. игорка357 Сегодня, 11:48
    Чья танковая школа лучше,покажет только прямое столкновение,у нас в ВОВ быстро научились,у фрицев панцеры тоже отличные были..Чья школа лучше сейчас,это гадание на кофейной гуще!
    игорка357
  4. _Ugene_ Сегодня, 11:50
    Вот только защита от ПТРК осталась на том же уровне - никакая, как и у наших 72Б3
    _Ugene_
  5. Александр War Сегодня, 12:21
    Вот почему наше Министерство Обороны такую -же модернизацию не ставит на Т-72Б3?
    Александр War
Картина дня