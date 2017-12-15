Модернизированные Т-72Б1 сделали танковый парк Никарагуа лучшим в регионе
Вооруженные силы Никарагуа в настоящее время обладают лучшим танковым парком среди государств Латинской Америки, пишет Российская газета.
По мнению военных экспертов, ни одна армия в данном регионе не может похвастаться боевыми машинами, которые могли бы сравниться с прибывшими из России модернизированными Т-72Б1.
«Никарагуанские "семьдесятдвойки" имеют новейшую систему управления огнем, которая включает в себя прицел наводчика-оператора ПН-72 "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и панорамный прибор командира машины ПКП-72 "Соколиный глаз" с тепловизором третьего поколения. Смонтирована навигационная система. Орудие снабжено улучшенным стабилизатором», – говорится в материале.
Еще одной особенностью машины является дистанционное управление 12,7-мм зенитным пулеметом.
Сообщается также, что для улучшения эксплуатации машины «механик-водитель получил в свое распоряжение информационно-управляющую систему шасси, которая информирует о возникающих неисправностях».
Кроме того, на танк установлена вспомогательная силовая установка, которая приводится в действие на стоянках для сбережения ресурса и экономии топлива.
Боевая машина оснащена динамической защитой первого поколения.
Как отмечают эксперты, по большинству характеристик Т-72Б1, модернизированный на ОАО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Ленинградской области, превосходит имеющиеся у Чили Leopard-2A4, не говоря уже о более старых танках: Leopard-1A1, Leopard-1A5 и М-60А3 TTS бразильской армии.
По мнению военных экспертов, ни одна армия в данном регионе не может похвастаться боевыми машинами, которые могли бы сравниться с прибывшими из России модернизированными Т-72Б1.
«Никарагуанские "семьдесятдвойки" имеют новейшую систему управления огнем, которая включает в себя прицел наводчика-оператора ПН-72 "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и панорамный прибор командира машины ПКП-72 "Соколиный глаз" с тепловизором третьего поколения. Смонтирована навигационная система. Орудие снабжено улучшенным стабилизатором», – говорится в материале.
Еще одной особенностью машины является дистанционное управление 12,7-мм зенитным пулеметом.
Сообщается также, что для улучшения эксплуатации машины «механик-водитель получил в свое распоряжение информационно-управляющую систему шасси, которая информирует о возникающих неисправностях».
Кроме того, на танк установлена вспомогательная силовая установка, которая приводится в действие на стоянках для сбережения ресурса и экономии топлива.
Боевая машина оснащена динамической защитой первого поколения.
Как отмечают эксперты, по большинству характеристик Т-72Б1, модернизированный на ОАО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Ленинградской области, превосходит имеющиеся у Чили Leopard-2A4, не говоря уже о более старых танках: Leopard-1A1, Leopard-1A5 и М-60А3 TTS бразильской армии.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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