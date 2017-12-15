Сенатор Грэм: Мы за игрой в гольф обсудили начало войны против Северной Кореи

Если в Северной Корее примут решение об очередных ядерных испытаниях, с вероятностью 70% прогнозирую, что администрация президента Трампа нанесёт удар первой. Это предотвратит возможность появления у «ракетного человека» (так называют в США Ким Чен Ына после заметки Трампа в Твиттере) новых единиц ядерного оружия и ракет.

Мы обсуждали тему войны против Северной Кореи за игрой в гольф с президентом Трампом.

Это предположение связано не только с уничтожением ядерного арсенала КНДР, но и северокорейского режима как такового.