Сенатор Грэм: Мы за игрой в гольф обсудили начало войны против Северной Кореи
Американское издание The Atlantic публикует материал, в котором сообщается о позиции сенатора США Линдси Грэма. По словам Грэма, вероятность войны на Корейском полуострове составляет около 70%. До такой отметки дойдёт, по заявлениям американского сенатора-республиканца, вероятность начала конфликта, если Пхеньян проведёт очередное испытание ядерного оружия.
Сенатор Грэм:
Далее примечательное заявление о характере рассуждений представителей высшего американского руководства:
По словам Грэма, уже нет возможности для нанесения точечных ударов, а потому «мы должны предполагать самое худшее».
Из материала:
При этом Грэм заявил, что не хочет, чтобы потом историки написали, что американские власти не приняли во внимание возможность «поговорить с этим парнем» (судя по всему, главой КНДР Ким Чен Ыном).
Сенатор Грэм:
Если в Северной Корее примут решение об очередных ядерных испытаниях, с вероятностью 70% прогнозирую, что администрация президента Трампа нанесёт удар первой. Это предотвратит возможность появления у «ракетного человека» (так называют в США Ким Чен Ына после заметки Трампа в Твиттере) новых единиц ядерного оружия и ракет.
Далее примечательное заявление о характере рассуждений представителей высшего американского руководства:
Мы обсуждали тему войны против Северной Кореи за игрой в гольф с президентом Трампом.
По словам Грэма, уже нет возможности для нанесения точечных ударов, а потому «мы должны предполагать самое худшее».
Из материала:
Это предположение связано не только с уничтожением ядерного арсенала КНДР, но и северокорейского режима как такового.
При этом Грэм заявил, что не хочет, чтобы потом историки написали, что американские власти не приняли во внимание возможность «поговорить с этим парнем» (судя по всему, главой КНДР Ким Чен Ыном).
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/LindseyGrahamSC
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