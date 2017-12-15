12:30 15 декабря

Сенатор Грэм: Мы за игрой в гольф обсудили начало войны против Северной Кореи

Американское издание The Atlantic публикует материал, в котором сообщается о позиции сенатора США Линдси Грэма. По словам Грэма, вероятность войны на Корейском полуострове составляет около 70%. До такой отметки дойдёт, по заявлениям американского сенатора-республиканца, вероятность начала конфликта, если Пхеньян проведёт очередное испытание ядерного оружия.

Сенатор Грэм:
Если в Северной Корее примут решение об очередных ядерных испытаниях, с вероятностью 70% прогнозирую, что администрация президента Трампа нанесёт удар первой. Это предотвратит возможность появления у «ракетного человека» (так называют в США Ким Чен Ына после заметки Трампа в Твиттере) новых единиц ядерного оружия и ракет.


Далее примечательное заявление о характере рассуждений представителей высшего американского руководства:

Мы обсуждали тему войны против Северной Кореи за игрой в гольф с президентом Трампом.


Сенатор Грэм: Мы за игрой в гольф обсудили начало войны против Северной Кореи


По словам Грэма, уже нет возможности для нанесения точечных ударов, а потому «мы должны предполагать самое худшее».

Из материала:
Это предположение связано не только с уничтожением ядерного арсенала КНДР, но и северокорейского режима как такового.


При этом Грэм заявил, что не хочет, чтобы потом историки написали, что американские власти не приняли во внимание возможность «поговорить с этим парнем» (судя по всему, главой КНДР Ким Чен Ыном).

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/LindseyGrahamSC
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. новичок Сегодня, 11:42
    эти янки явно уху ели, вешители блин, судеб целых государств.
    новичок
    1. volodya Сегодня, 11:47
      Цитата: новичок
      эти янки явно уху ели, вешители блин, судеб целых государств.

      Для них это игра,даром,что решается судьба сотен тысяч людей,а может и миллионов!
      volodya
      1. новичок Сегодня, 11:51
        я конечно не зловредный, ну или не совсем зловредный, но когда подобные “игры“ пройдут у них, то на своей шкуре почуят, все прелести войн. жизнь это не “кол ов дьюти“,блин.
        новичок
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:08
          это просто необходимо в случае конфликта,чтобы небоскребы им на башку падали, а не в телевизоре только am
          Ратник с пулеметом
          1. Джедай Сегодня, 12:12
            Мы обсуждали тему войны против Северной Кореи за игрой в гольф с президентом Трампом

            Лишнее доказательство что США витает в каких-то своих эмпиреях и думают в случае войны отсидеться у себя за океаном. fool
            Джедай
      2. электроОлег Сегодня, 11:54
        Сенатор Грэм -- позорный неуч! Вероятность не выражается в процентах, она выражается дробным числом от 0 до 1, где 0 - отсутствие вероятности, а 1 - гарантированная вероятность. Он наверное и гольф играет с таким же успехом, как учит прикладную математику. winked И это даже не вышка, а фуфло для детей. Натуральный баран! Пусть рога кручёные пластмассовые накладные закажет себе на али-экспрессе! laughing
        электроОлег
        1. сорок восьмой Сегодня, 12:23
          Это одно и то же))) Доля она и в Африке доля. Можно хоть в промилле мерить, получится вероятность "700 промилле". Вопрос удобства, не более.
          сорок восьмой
          1. электроОлег Сегодня, 12:27
            Цитата: сорок восьмой
            Это одно и то же


            Нифига не одно и то же. Есть правила. Но не для дубов как этот сенатор и другие тюлени. Думаете почему они в Сирии находятся безосновательно? Всё по тому же самому. Правила -- не для них.
            электроОлег
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:07
        эти мрази хотят всю планету спалить по своему скудоумию,главное чтобы эти сенаторы и конгрессмены гарантированно сгорели вместе со всеми,может такой расклад притормозит империю критинов.
        Ратник с пулеметом
      4. LSA57 Сегодня, 12:10
        Цитата: volodya
        Для них это игра

        аха. ребёнок попросил, а папа ракеты запустил angry
        LSA57
    2. сибиралт Сегодня, 12:13
      Похоже, Третья Мировая обойдется без России. winked
      сибиралт
  2. Фрол 7525 Сегодня, 11:42
    Точно,Бессмертные...Всё так легко и просто у них там решается,аж диву даёшься иной раз...Эти люди не от мира сего и не с нашей планеты... request
    Фрол 7525
    1. Sergey53 Сегодня, 11:50
      Иногда надо их заявления использовать по прямому назначению в ТУАЛЕТЕ.
      Sergey53
      1. электроОлег Сегодня, 12:20
        Видимо жизнь в сша способствует раннему развитию полоумия
        электроОлег
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:45
    ... вот так, непринужденно и ,я бы сказал буднечно,решается судьба жизни миллионов человек ((
    Сибирский цирюльник
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:47
      Интересно, какие решения,принимаются за чашкой чая? И даже страшно представить,какие за бутылкой))
      Наш алкаш- образчик
      Сибирский цирюльник
  4. игорка357 Сегодня, 11:45
    Решать судьбу целого народа,за игрой в гольф?До такого могут только эти убл..ки опустится!
    игорка357
  5. solzh Сегодня, 11:45
    Вот вам и поиск амерами мирных урегулирования конфликта. Как были они шакалами, так и остаются ими. Ничего в их политике не изменится никогда.
    solzh
  6. п-к Опарышев Сегодня, 11:46
    Даже взрыв Йелустоуна не приведёт в Разум таких деятелей.Но подозреваю.что мэн лукавит и просто тянет время до Мировой Войны,до часа"Ч"
    п-к Опарышев
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:12
      хорошо бы Йелустоун разметал мозги подобных гремов мелким бисером по всей округе,все равно по прямому назначению этим органом гремы работать не умеют,а при том как умеют слишком опасны для всей планеты))
      Ратник с пулеметом
  7. assa67 Сегодня, 11:48
    "это предположение связано не только с уничтожением ядерного арсенала КНДР,но и северо-корейского режима,как такового".....т.е уничтожение целой страны вместе с миллионами жителей....вот так,мимоходом,за игрой в гольф....светочи демократии,несущие мир и процветание народам-это уже из трампа....хуже чумы,право слово..когда ж у них там вулкан проснется?
    assa67
  8. oldzek Сегодня, 11:48
    за игрой обсудили войну с КНДР,за ланчем Сирию и уже в сортире(на всякий случай)гипотетическую войну с Россией.
    oldzek
  9. Шалтай Сегодня, 11:57
    Этот Грэм за игрой в гольф не подумал о том , что толстый Ким может и забить ему (в лузу) гол .
    Шалтай
  10. Теренин Сегодня, 11:59
    Ну, что скажешь, - верны себе. Блефуют при каждом удобном случае. Еще "в запасе" у них эти обсуждения на кухне, в постеле, на чердаке, в подвале, в коллективном прыжке с парашютом... Пока точно не убедятся, что не будет ответки бомбить не будут.
    Теренин
  11. BLADFROST Сегодня, 12:04
    АМЭРИГА - Вы ипанутая страна! ГОСДЕП спеклись уже старческие холуи! Человеку ракете далеко плевать на ваши гольфы, виллы и стриты! Китай вас задавит после того, во что вы превратитись после нанесения удара по Корее
    BLADFROST
  12. jetfors_84 Сегодня, 12:12
    Все это говорит о том какие идиёты у власти в америке.
    jetfors_84
  13. askme Сегодня, 12:18
    Болтуны. Все тявкают и тявкают....
    askme
  14. Гильятон Сегодня, 12:26
    Мы обсуждали тему войны против Северной Кореи за игрой в гольф с президентом Трампом.
    - кощунственные мрази ! no
    Гильятон
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