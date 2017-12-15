12:34 15 декабря

Уралвагонзавод осваивает капитальный ремонт БТР-82АМ

Выполняя решение Главного автобронетанкового управления Минобороны России, 81-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ), входящий в состав группы Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех, провел работы по капитальному ремонту бронетранспортера БТР-82АМ. В ближайшие дни опытный образец машины выйдет на этап предварительных испытаний.

Уралвагонзавод осваивает капитальный ремонт БТР-82АМ


Предприятие специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетранспортера БТР-80 с приведением его к виду БТР-82АМ. Следующим шагом в развитии производства является освоение технологии ремонта этих машин. Бронетранспортер БТР-82 АМ существенно отличается от БТР-80 в части вооружения, приборов ночного видения, прицельных комплексов и средств связи. Для его ремонта требуется специальная техоснастка и приспособления для проведения работ.


В ближайшие дни в соответствии с программой специалисты БТРЗ приступят к проведению предварительных испытаний опытного изделия, после чего возможно участие в конкурсе на получение госзаказа Минобороны России.

БТР-82АМ – это боевая колесная плавающая машина для транспортировки мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты, способная оказывать огневую поддержку на поле боя. БТР-82АМ является глубокой модернизацией БТР-80 и принят на вооружение Российской армии в 2013 году.


Использованы фотографии: Уралвагонзавод
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Комментарии 5

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  1. tchoni Сегодня, 12:11
    Может он лучше они производство бумеранга осваивать бы начали?
    tchoni
  2. assa67 Сегодня, 12:14
    давайте нам БЭТЭРОВ хороших и разных!,нам все БЭТЭРЫ нужны,нам все БЭТЭРЫ важны....молодцы уральцы,стараются
    assa67
  3. Sergey53 Сегодня, 12:21
    Что его осваивать? Это что, ракету создавать?
    Sergey53
    1. Piramidon Сегодня, 12:25
      Цитата: Sergey53
      Что его осваивать? Это что, ракету создавать?

      Но и не табуретку починить.
      Piramidon
    2. Хагалаз Сегодня, 12:29
      Ответ на ваш вопрс в статье. Требуется тех.оснастка и приспособления.
      Хагалаз
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