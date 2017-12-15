Уралвагонзавод осваивает капитальный ремонт БТР-82АМ

Выполняя решение Главного автобронетанкового управления Минобороны России, 81-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ), входящий в состав группы Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех, провел работы по капитальному ремонту бронетранспортера БТР-82АМ. В ближайшие дни опытный образец машины выйдет на этап предварительных испытаний.Предприятие специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетранспортера БТР-80 с приведением его к виду БТР-82АМ. Следующим шагом в развитии производства является освоение технологии ремонта этих машин. Бронетранспортер БТР-82 АМ существенно отличается от БТР-80 в части вооружения, приборов ночного видения, прицельных комплексов и средств связи. Для его ремонта требуется специальная техоснастка и приспособления для проведения работ.В ближайшие дни в соответствии с программой специалисты БТРЗ приступят к проведению предварительных испытаний опытного изделия, после чего возможно участие в конкурсе на получение госзаказа Минобороны России.БТР-82АМ – это боевая колесная плавающая машина для транспортировки мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты, способная оказывать огневую поддержку на поле боя. БТР-82АМ является глубокой модернизацией БТР-80 и принят на вооружение Российской армии в 2013 году.