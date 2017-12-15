Опрос в ближневосточных странах: Россия – самый влиятельный игрок в регионе
Опрос, проведенный вашингтонским исследовательским центром Pew Research был посвящен изучению общественного мнения о региональной политике среди граждан Туниса, Ливана, Иордании, Израиля и Турции, пишет издание Haaretz.com.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был признан наименее популярным лидером в регионе, отстав даже от президента Сирии Башара аль-Асада и президента Ирана Хасана Рухани.
«В то время как 64 процента респондентов по всему региону заявили, что в настоящее время Россия оказывает на ситуацию в регионе гораздо большее влияние, чем десять лет назад, почти аналогичные цифры, 63 и 62 процента соответственно, считают, что то же самое можно сказать о влиянии Турции и Соединенных Штатов», – приводит статью MixedNews.
Более половины опрошенных (53%) полагают, что влияние Ирана в регионе выросло за последнее десятилетие, в то время как аналогичный показатель для Израиля составил 46%, а для Саудовской Аравии – 41%. По данным опроса, единственной страной, которая утратила часть своего влияния за последние 10 лет, стал Египет, причем 46% респондентов заявили, что сегодня он менее влиятелен, и лишь 19 процентов считают, что региональное влияние Египта увеличилось.
В ходе опроса было также исследовано отношение жителей к лидерам других стран региона. Иными словами, респондентам не предлагали оценивать популярность собственных лидеров.
«В Иордании король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд оказался безусловным фаворитом, поскольку 86% респондентов высказались о нем с одобрением. Две трети опрошенных, около 66%, сказали то же самое о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Нетаньяху был признан жителями Иордании, принимавшими участие в опросе, наименее популярным среди лидеров региона, причем лишь 1 процент сказали, что относятся к нему с одобрением. Среди всех стран арабского мира лишь Иордания и Египет имеют мирный договор с Израилем», – говорится в материале.
В Турции единственным региональным лидером, которого позитивно восприняли более 20 процентов респондентов, также оказался саудовский монарх.
В Израиле наиболее популярными лидерами были признаны президент Египта Аабдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдулла II, которых положительно оценили соответственно 44 и 43 процента респондентов. Эрдоган и король Салман получили одобрение соответственно 15 и 14 процентов израильских респондентов. И, наконец, менее 7 процентов голосов достались Башару аль-Асаду и Хасану Рухани.
Отмечается, что «фактически единственной страной из пяти опрошенных, где Асад и Рухани пользовались некоторой популярностью, стал Ливан: оба получили наивысшую оценку – 45 процентов позитивных откликов». Нетанияху «пришел последним», причем свое одобрение ему выразили 0 процентов ливанских респондентов.
В Тунисе выиграл конкурс популярности Эрдоган – 59% опрошенных заявили, что одобряют его действия. Нетаньяху и здесь оказался наименее популярен – лишь 7% тунисцев отдали ему свои голоса.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был признан наименее популярным лидером в регионе, отстав даже от президента Сирии Башара аль-Асада и президента Ирана Хасана Рухани.
«В то время как 64 процента респондентов по всему региону заявили, что в настоящее время Россия оказывает на ситуацию в регионе гораздо большее влияние, чем десять лет назад, почти аналогичные цифры, 63 и 62 процента соответственно, считают, что то же самое можно сказать о влиянии Турции и Соединенных Штатов», – приводит статью MixedNews.
Более половины опрошенных (53%) полагают, что влияние Ирана в регионе выросло за последнее десятилетие, в то время как аналогичный показатель для Израиля составил 46%, а для Саудовской Аравии – 41%. По данным опроса, единственной страной, которая утратила часть своего влияния за последние 10 лет, стал Египет, причем 46% респондентов заявили, что сегодня он менее влиятелен, и лишь 19 процентов считают, что региональное влияние Египта увеличилось.
В ходе опроса было также исследовано отношение жителей к лидерам других стран региона. Иными словами, респондентам не предлагали оценивать популярность собственных лидеров.
«В Иордании король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд оказался безусловным фаворитом, поскольку 86% респондентов высказались о нем с одобрением. Две трети опрошенных, около 66%, сказали то же самое о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Нетаньяху был признан жителями Иордании, принимавшими участие в опросе, наименее популярным среди лидеров региона, причем лишь 1 процент сказали, что относятся к нему с одобрением. Среди всех стран арабского мира лишь Иордания и Египет имеют мирный договор с Израилем», – говорится в материале.
В Турции единственным региональным лидером, которого позитивно восприняли более 20 процентов респондентов, также оказался саудовский монарх.
В Израиле наиболее популярными лидерами были признаны президент Египта Аабдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдулла II, которых положительно оценили соответственно 44 и 43 процента респондентов. Эрдоган и король Салман получили одобрение соответственно 15 и 14 процентов израильских респондентов. И, наконец, менее 7 процентов голосов достались Башару аль-Асаду и Хасану Рухани.
Отмечается, что «фактически единственной страной из пяти опрошенных, где Асад и Рухани пользовались некоторой популярностью, стал Ливан: оба получили наивысшую оценку – 45 процентов позитивных откликов». Нетанияху «пришел последним», причем свое одобрение ему выразили 0 процентов ливанских респондентов.
В Тунисе выиграл конкурс популярности Эрдоган – 59% опрошенных заявили, что одобряют его действия. Нетаньяху и здесь оказался наименее популярен – лишь 7% тунисцев отдали ему свои голоса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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