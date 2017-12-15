15:18 15 декабря

Опрос в ближневосточных странах: Россия – самый влиятельный игрок в регионе

Опрос, проведенный вашингтонским исследовательским центром Pew Research был посвящен изучению общественного мнения о региональной политике среди граждан Туниса, Ливана, Иордании, Израиля и Турции, пишет издание Haaretz.com.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был признан наименее популярным лидером в регионе, отстав даже от президента Сирии Башара аль-Асада и президента Ирана Хасана Рухани.


«В то время как 64 процента респондентов по всему региону заявили, что в настоящее время Россия оказывает на ситуацию в регионе гораздо большее влияние, чем десять лет назад, почти аналогичные цифры, 63 и 62 процента соответственно, считают, что то же самое можно сказать о влиянии Турции и Соединенных Штатов», – приводит статью MixedNews.

Более половины опрошенных (53%) полагают, что влияние Ирана в регионе выросло за последнее десятилетие, в то время как аналогичный показатель для Израиля составил 46%, а для Саудовской Аравии – 41%. По данным опроса, единственной страной, которая утратила часть своего влияния за последние 10 лет, стал Египет, причем 46% респондентов заявили, что сегодня он менее влиятелен, и лишь 19 процентов считают, что региональное влияние Египта увеличилось.

В ходе опроса было также исследовано отношение жителей к лидерам других стран региона. Иными словами, респондентам не предлагали оценивать популярность собственных лидеров.

«В Иордании король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд оказался безусловным фаворитом, поскольку 86% респондентов высказались о нем с одобрением. Две трети опрошенных, около 66%, сказали то же самое о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Нетаньяху был признан жителями Иордании, принимавшими участие в опросе, наименее популярным среди лидеров региона, причем лишь 1 процент сказали, что относятся к нему с одобрением. Среди всех стран арабского мира лишь Иордания и Египет имеют мирный договор с Израилем», – говорится в материале.

В Турции единственным региональным лидером, которого позитивно восприняли более 20 процентов респондентов, также оказался саудовский монарх.

В Израиле наиболее популярными лидерами были признаны президент Египта Аабдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдулла II, которых положительно оценили соответственно 44 и 43 процента респондентов. Эрдоган и король Салман получили одобрение соответственно 15 и 14 процентов израильских респондентов. И, наконец, менее 7 процентов голосов достались Башару аль-Асаду и Хасану Рухани.

Отмечается, что «фактически единственной страной из пяти опрошенных, где Асад и Рухани пользовались некоторой популярностью, стал Ливан: оба получили наивысшую оценку – 45 процентов позитивных откликов». Нетанияху «пришел последним», причем свое одобрение ему выразили 0 процентов ливанских респондентов.

В Тунисе выиграл конкурс популярности Эрдоган – 59% опрошенных заявили, что одобряют его действия. Нетаньяху и здесь оказался наименее популярен – лишь 7% тунисцев отдали ему свои голоса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. ваняватный Сегодня, 14:19
    раньше там было больше стран для соц опросов
    ваняватный
    1. Шура пермский Сегодня, 14:34
      на фоне Сирии конечно авторитетны стали для востока,тут и сомневаться не стоило... про рейтинги ВВП уж молчу...
      Шура пермский
  2. Livonetc Сегодня, 14:19
    Ближний Восток НАШ! drinks
    Livonetc
    1. Shahno Сегодня, 14:26
      Скромно хочу заметить. Но это все же или Израиль или Турция.
      Shahno
      1. Chertt Сегодня, 14:35
        Цитата: Shahno
        Скромно хочу заметить. Но это все же или Израиль или Турция.

        На данный момент, таки да. И Россия будет с вами сотрудничать, и если вы будете, не сильно наглеть, может даже, чуть чуть дружить.
        Chertt
      2. ваняватный Сегодня, 14:38
        hi с не меньшей скромностью хочу заметить , что нас там недавно и не упоминали...
        ваняватный
  3. Стирбьорн Сегодня, 14:23
    «В то время как 64 процента респондентов по всему региону заявили, что в настоящее время Россия оказывает на ситуацию в регионе гораздо большее влияние, чем десять лет назад, почти аналогичные цифры, 63 и 62 процента соответственно, считают, что то же самое можно сказать о влиянии Турции и Соединенных Штатов»
    Про Россию больше ни слова - и как заголовок этому соответствует?! Выросло влияние за последние 10 лет, это не означает, что самый влиятельный в регионе wassat
    Стирбьорн
    1. федоров Сегодня, 14:33
      Ну так супермодератор между кофе статью и запустил. О России - ни слова.
      - Вадим, Рома..где Вы ?
      федоров
  4. федоров Сегодня, 14:40
    Можно еще такую статью озаглавить о Россиском лидерстве и ВВП - Влияние шипящих суфиксов на производительность труда такелажнеков заполярья.( стырил у Задорнова ).
    федоров
  5. faterdom Сегодня, 14:43
    А что именно хотят измерить этими соц опоросами? Может еще эффективность разведывательных или дипломатических служб?
    Куда важнее, что думают и чувствуют лидеры региональные и мировые. Например, то, что эмир Катара наперегонки с королем КСА и премьером Израиля летают в Сочи или в Москву. И им все равно, кого там опрашивал вашинтонский исследовательский центр в Тунисе.
    faterdom
  6. assa67 Сегодня, 14:43
    ближний восток это такой клубок противоречий,что быть кому-то гегемоном по определению невозможно
    Цитата: Shahno
    Но это все же или Израиль или Турция.

    у израиля мирные договоры только с Египтом и Иорданией,а популярность лидера только в самом израиле...так что с утверждением,что именно израиль самая влиятельная страна в регионе,можно поспорить
    assa67
  7. Sergey53 Сегодня, 14:47
    Главное не потерять его из за нашего благодушия, и меньше доверять всем.
    Sergey53
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