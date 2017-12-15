19:56 15 декабря

Свыше двухсот палестинцев ранено при столкновениях с израильской армией

Двое палестинцев погибли, 263 ранены в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в пятницу, сообщили РИА Новости представители минздрава Палестины и Красного полумесяца.

Свыше двухсот палестинцев ранено при столкновениях с израильской армией


Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. По состоянию на утро пятницы сообщалось о шести погибших палестинцах и более 1,9 тысячи раненых.


Палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа — заявила пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

По его данным, в пятницу в ходе столкновений в секторе Газа пострадали 120 палестинцев, из них 10 получили тяжкие ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 19:09
    Ранено!А не убито хунтой израилевойской!!! winkedНе передёргивайте,не будте на CNN похожи,люди... wink
    Фрол 7525
    1. Iaaa Сегодня, 19:12
      Из статьи..
      Двое палестинцев погибли, 263 ранены
      Iaaa
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 19:25
        Трамп ищет слабоумных и управляемых...
        Вот сказал, что ща с Северной Кореей разберётся - а не проканало... хитро прищуренные не повелись...
        Сказал, что Столица Израиля Иерусалим.. и понеслась...
        Лицедей рулит! Вот в этом пингвины Северной Америки и сильны - манипулирование, в личных шкурных интересах, на желаниях жадных и циничных.
        товарищ ШУХЕР
      2. Тралл Сегодня, 19:27
        И чем им Биробиджан не нравился?
        Наверное, потому, что местные медведи, в отличии от арабов, и задрать могли, если наставить на них оружие.
        Тралл
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 19:32
          Не торопись с ответом... станет жарко, косяками полетят на Север...
          Они там не плохо устроились, на земле Палестины, но жить мирно с соседями не смогли...
          Может и прав Господь, что не дал им земли, а вот вопреки Его воли мы тут и начудили... с этим, блин, Израилем?
          товарищ ШУХЕР
          1. Комментарий был удален.
            1. dr.star75 Сегодня, 19:49
              Они могли заразить или сифилисом (смерть через 20 лет) или гонореей, чаще писать будут. На боеспособность это мало влияет. Или перевод не тот, или Вы не так поняли. hi
              dr.star75
            2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 19:53
              И Вы это заметили?!
              Уже в Ветхом завете, было прописано о масштабном применении бактериологического оружия... хотя это дело не совсем понятно... у евреев всё по маме, а не по папе как в других религиях. Баба вроде как и глава рода, но и почему-то расходный материал.

              p.s. Это моё личное субъективное мнение, сформированное на длительном общении с РАЗНЫМИ представителями своих наций, но хороших людей значительно больше.
              товарищ ШУХЕР
      3. bouncyhunter Сегодня, 19:40
        По его данным, в пятницу в ходе столкновений в секторе Газа пострадали 120 палестинцев, из них 10 получили тяжкие ранения.

        Израиль же грозился закрыть ещё вчера границу с Палестиной и сектором Газа ? Или они только для палестинцев закрыли , а сами бандитствуют ? negative
        bouncyhunter
    2. Маз Сегодня, 19:21
      Полицая и спецназ с пограничниками Израиля Сеют дружбу, человеколюбие, гостеприимство, уважение, добрые отношения, взаимопомощь, ... пулями, гранатами, резиновыми пулями, газом, вонючей водой, кулаками в морды, дубинками, ботинками под ребра и подъем ноги... Отрабатывают трамповскую речь и поддержку. Молодцы евреи. Теперь Мира не будет еще лет десять, как минимум. Если ВВП не вмешается. А вы ему нужны? Такие "Гениальные"? Даже Трамп испугался и не хочет ехать в гости к иудням с визитом.
      Маз
    3. Pirogov Сегодня, 19:22
      Цитата: Фрол 7525
      Ранено!А не убито хунтой израилевойской!!! winkedНе передёргивайте,не будте на CNN похожи,люди..

      А можно уточнить кто передёргивает ?
      Pirogov
    4. Хантер Сегодня, 19:23
      Цитата: Фрол 7525
      Ранено!А не убито хунтой израилевойской!!! winkedНе передёргивайте,не будте на CNN похожи,люди... wink

      Вся сущность "мировой общественности" ..Там Израиль видать покрошил не одну тыщу уже! Каратели они те еще..
      Браво Трамп..! Пусть занимаются этим , а США и Россия может спокойно поговорить и т.д.
      Хантер
    5. sabakina Сегодня, 19:38
      Цитата: Фрол 7525
      Ранено!А не убито хунтой израилевойской!!! winkedНе передёргивайте,не будте на CNN похожи,люди... wink

      sabakina
  2. dr.star75 Сегодня, 19:12
    Может я что-то не понимаю: Американцы объявили столицу Израиля- Иерусалим, а протесты в Израиле против израильтян. Не логичней ли выразить протест у посольства Америки в Израиле? Или в самой Америке? Ну вот все что они делают, только там , напрямую
    dr.star75
    1. Хантер Сегодня, 19:26
      Цитата: dr.star75
      Может я что-то не понимаю: Американцы объявили столицу Израиля- Иерусалим, а протесты в Израиле против израильтян

      Ну коротко объясняю США -это Израиль и наоборот ! Не зря из России олигархов -воров выгнали ..(не всех..)))
      Хантер
      1. dr.star75 Сегодня, 19:32
        "США -это Израиль и наоборот "- ну я бы не стал так категорично говорить. Но даже исходя из этой формулировки, арабам проще посольство США закидать кирпичами, ответить то они не могут
        dr.star75
        1. Хантер Сегодня, 19:54
          Цитата: dr.star75
          Но даже исходя из этой формулировки, арабам проще посольство США закидать кирпичами, ответить то они не могут

          Арабы уже давно знают, кто, что в этом мире значит..Израиль всегда тихушниками были и будут!
          Россия надеюсь скоро от влияния израиля и их лобби освободится полностью..
          Того же профессора возьмите , с ним договориться очень сложно..Он гнет свою линию!
          Хантер
    2. Комментарий был удален.
      1. dr.star75 Сегодня, 19:33
        Может и найду. А Вы в этом не видите логического разрыва?
        dr.star75
  3. Симон Сегодня, 19:25
    Цитата: Iaaa
    Из статьи..
    Двое палестинцев погибли, 263 ранены

    Первые искорки, скоро разгорится пламя! - Истоки идиотизма Трампа. fool
    Симон
    1. Iaaa Сегодня, 19:32
      Да там по бльшому счету никогда до конца и не затухало. Тлеет постоянно. Ну а слон в посудной лавке еще одну тарелку вдребезги...
      Iaaa
    2. dr.star75 Сегодня, 19:52
      Да ничего там не будет. Кипичи кончатся, и все про всё забудут.
      dr.star75
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:47
    Сейчас Трамп лихорадочно рассуждает, где и как начать большой барабум, а Палестина это так -забава для затравки! Похоже, что дональду в следующем году (если человечество до него доживет )нужно будет давать пригоршнями нобелевки за мир, разрушенный во всем мире!
    Геркулесыч
  5. lis-ik Сегодня, 19:54
    ИЗРАИЛЬ И ПАЛЕСТИНА, КОНФЛИКТ КРАТКО – ЭТО БОРЬБА
    В декабре 1917 года Англия полностью оккупировала Палестину, а командующий британской армией провозгласил: «Теперь крестовые походы закончены». К 20-му год она установила военное положение на всей Палестине. Так начался конфликт с Израилем, государство которого появилось на карте в 1948 году.
    Палестинцев лишили конституционного правления, а ее земли стали заселять выходцами из Европы еврейского происхождения, которые начали формировать боевые отряды.
    До 1948 года евреям принадлежали только 6,5% от всей площади земель Палестины.
    По окончании Второй мировой войны евреи заявили, что их безопасность может быть обеспечена только национальным еврейским государством на землях Палестины. И 13 августа 1945 года американский президент Труман обратился к английскому премьеру с просьбой разрешить иммиграцию 100 тысяч евреев в Палестину. А 29 ноября 1947 года ООН под давлением США и СССР приняла решение разделить Палестину на арабское и еврейское государства. Таким образом еврейское меньшинство получило 54% земли Палестины, хотя до этого владело лишь 6 процентами.
    Вскоре в ходе войны между арабской армией и отрядами еврейских боевиков состоялась аннексия 78% земель Палестины, а 14 мая 1948 года евреи объявили о создании Израиля. Из Палестины были изгнаны 60% населения – это от 800 000 до 1 млн 390. Были сожжены 478 палестинских деревень (всего их было 580). Самым зверскими массовым убийством мирного палестинского населения стало убийство в деревне Дер-Ясин. Тогда было убито 254 женщины, стариков и детей. Вся палестинская инфраструктура была уничтожена, и поэтому когда говорят, что Палестина и Израиль – это история конфликта между религией и наукой, то отчасти это так. Сионистские радикалы ввергли в состояние первобытной пустыни Палестину, когда-то служившую научным, образовательным и культурным центром на Востоке
    lis-ik
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