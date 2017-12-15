Свыше двухсот палестинцев ранено при столкновениях с израильской армией
Двое палестинцев погибли, 263 ранены в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в пятницу, сообщили РИА Новости представители минздрава Палестины и Красного полумесяца.
Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. По состоянию на утро пятницы сообщалось о шести погибших палестинцах и более 1,9 тысячи раненых.
Палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа — заявила пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
По его данным, в пятницу в ходе столкновений в секторе Газа пострадали 120 палестинцев, из них 10 получили тяжкие ранения.
Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. По состоянию на утро пятницы сообщалось о шести погибших палестинцах и более 1,9 тысячи раненых.
Палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа — заявила пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
По его данным, в пятницу в ходе столкновений в секторе Газа пострадали 120 палестинцев, из них 10 получили тяжкие ранения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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