11:22 16 декабря

Палестинское побоище: 4 погибших, около 900 раненых

Пресс-служба организации Красный Полумесяц представила свежие данные о числе погибших и раненых в ходе столкновений с израильскими силовиками палестинцев. Пресс-секретарь организации Эраб аль-Фукаха сообщает о том, что в минувшую пятницу в столкновениях погибли четыре палестинца, почти 900 (!) получили ранения, повреждения и травмы. Подсчёт числа погибших и раненых ведётся с того момента, как жители Палестины стали выходить на улицы в рамках акции протеста против признания президентом США Иерусалима как столицы Израиля.

Эраб аль-Фукаха (цитата РИА Новости):
Четыре палестинца погибли сегодня (речь о пятнице 15 декабря)— два в секторе Газа, один в Рамалле и один в Иерусалиме, они были убиты израильскими солдатами в ходе столкновений. Количество раненых на Западном берегу и в Иерусалиме составило 661, еще 227 ранены в секторе Газа. Среди них тяжёлые ранения получили десять человек.


Палестинское побоище: 4 погибших, около 900 раненых



Среди пострадавших 104 получили огнестрельные ранения, остальным причинён ущерб здоровью от резиновых пуль, дубинок и применения слезоточивого газа.

В свою очередь Израиль заявляет об увеличивающемся числе раненых израильских силовиков. Так, накануне палестинец осуществил нападение на израильских пограничников к северу от города Рамалла. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что он ударил одного из пограничников ножом в плечо. Палестинца нейтрализовали, военнослужащего отправили в госпиталь. При этом утверждается, что на теле нападавшего было закреплено нечто, напоминающее самодельное взрывное устройство. Проводится экспертиза.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 104

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  1. Zomanus Сегодня, 08:12
    Да вообще не много. Если бы наоборот, 900 обнулили и всего 4 раненых,
    тогда стоило бы в шоке быть.
    А так можно сказать, что израильские солдаты действовали максимально корректно и гуманно.
    Zomanus
    1. Тралл Сегодня, 08:17
      Создание еврейского государства на чужой земле было ошибкой. А его расширение - преступлением.©
      Тралл
      1. Лопатов Сегодня, 08:23
        Дык земля то не чужая. Эт скорее напоминает Косово. Там, правда, пришлым удалось победить местных. При помощи США и НАТО. Слава Монике Левински.

        В Израиле победили местные пришлых. Чем пришлые искренне недовольны.
        Лопатов
        1. катана Сегодня, 09:45
          Цитата: Лопатов
          Дык земля то не чужая. Эт скорее напоминает Косово. Там, правда, пришлым удалось победить местных. При помощи США и НАТО. Слава Монике Левински.

          В Израиле победили местные пришлых. Чем пришлые искренне недовольны.

          Не понял из вашего поста - кто местные,а кто - пришлые.Я знаю лишь одно - из - за безответственной политики рыжего клоуна пострадали оба народа.Было бы лучше ,если бы сами евреи признали Восточный Иерусалим столицей палестинских арабов и наконец помирились с ними.Тогда и такие безответственные политика ,как Эрдоган и иранские муллы ,не вмешивались бы в дела данного региона.Пострадали обе стороны конфликта.Получили гешефт Турция ,Иран и ,как не странно ,лично Трамп.США не пострадали,но авторитет США как предсказуемого государства сильно подорван в мусульманском мире.
          катана
          1. Лопатов Сегодня, 10:13
            Цитата: катана
            Не понял из вашего поста - кто местные,а кто - пришлые

            Historia est magistra vitae
            Не зная базового, не стоит пытаться изображать эксперта в остальном
            Лопатов
            1. катана Сегодня, 10:31
              Цитата: Лопатов
              Цитата: катана
              Не понял из вашего поста - кто местные,а кто - пришлые

              Historia est magistra vitae
              Не зная базового, не стоит пытаться изображать эксперта в остальном

              Лопатов- я ,конечно,не силен в латинском,но об истории Ближнего Востока кое - что знаю.Во всяком случае об истории арабов.А вашим комментарием вы практически схожи с выступлениями первого и последнего президента СССР - говорить так,что б никто ничего не понял.Лучше пишите про артиллерию, у вас это получается.
              катана
              1. Лопатов Сегодня, 10:44
                Цитата: катана
                А вашим комментарием вы практически схожи с выступлениями первого и последнего президента СССР - говорить так,что б никто ничего не понял.

                Боюсь, не поняли только Вы. Ну или скорее сделали вид, что не поняли...
                Цитата: катана
                ,но об истории Ближнего Востока кое - что знаю.Во всяком случае об истории арабов

                Тогда зачем глупые вопросы? Пытаетесь троллить?
                Лопатов
                1. катана Сегодня, 11:10
                  С вами трудно вести диалог - хотя там черт ногу сломит ,разбираясь,кто пришлый ,а кто местный.
                  катана
      2. Chertt Сегодня, 08:38
        Цитата: Тралл
        Создание еврейского государства на чужой земле было ошибкой

        Так поэтому и создали, на предельно возможно, еврейской земле. Это вам не тов. Сталин, с его мрачным юмором и ЕАО с Биробиджаном
        Chertt
      3. ВЛКСМ Сегодня, 08:47
        Цитата: Тралл
        Создание еврейского государства на чужой земле было ошибкой. А его расширение - преступлением.©

        Это их земля.
        ВЛКСМ
        1. GRF Сегодня, 09:05
          Цитата: ВЛКСМ
          Цитата: Тралл
          Создание еврейского государства на чужой земле было ошибкой. А его расширение - преступлением.©

          Это их земля.

          Ходит слушок, что скоро в зимбабве найдут письмо где написано, что тому кто его нашел, силы опупеть какие, дарят землю в деревне Гадюкино. Вы уже начали собирать чемоданы? Ну смотрите, ато можете не успеть, цивилизованно освободить Землю для избраных...
          GRF
        2. Starik72 Сегодня, 10:33
          ВЛКСМ. А с чего ты взял что это еврейская земля ? Они где то болтались по Египетской пустыне 2000 лет назад,и по всем государствам,а потом пришли и заняли земли Палестины. Это равносильно тому,что я приду к тебе в квартиру,и займу одну комнату,а потом выживу тебя со второй комнаты,и начну атаку на главную комнату. Что и происходит сей час в Израиле.
          Starik72
          1. Лопатов Сегодня, 11:03
            Цитата: Starik72
            Они где то болтались по Египетской пустыне 2000 лет назад,и по всем государствам,а потом пришли и заняли земли Палестины.

            8))))))))))))
            И Вы считаете, что они заняли территории арабов?
            Лопатов
          2. MadCat Сегодня, 11:22
            Цитата: Starik72
            ВЛКСМ. А с чего ты взял что это еврейская земля ? Они где то болтались по Египетской пустыне 2000 лет назад,и по всем государствам,а потом пришли и заняли земли Палестины. Это равносильно тому,что я приду к тебе в квартиру,и займу одну комнату,а потом выживу тебя со второй комнаты,и начну атаку на главную комнату. Что и происходит сей час в Израиле.

            даже комментировать такого малограмотного как то лень, иди учить историю, евреи там всегда жили, никто никуда не уезжал. в начала 20 века там проживало до полумиллиона, в 19 веке минимальная численность еврейского населения не была ниже 200000.
            MadCat
      4. SergF123 Сегодня, 10:31
        Почитайте Шулхан арух, вообще по другому на все взгляните
        SergF123
      5. Magadan Сегодня, 10:53
        Евреи на своей земле. Нравится это кому или нет. Разорение Иерусалима римлянами произошло в 70 году н.э. Это История. То, что евреи потом 2 тысячи лет скитались за пределами своей земли, не означает что это не их земля.
        Вот Сербы вернут себе Косово, пусть лет через 50-100. Вы же не будете говорить, что Косово - не земля Серборв лишь потому, что их оттуда изгнали в 1999м?
        Magadan
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:31
      Давить надо эту мразь заокеанскую устроившую новую бойню , до каких пор народы планеты будут терпеть этот гнойник на теле земли .
      Spartanez300
      1. Pirogov Сегодня, 10:27
        Цитата: Spartanez300
        Давить надо эту мразь заокеанскую устроившую новую бойню , до каких пор народы планеты будут терпеть этот гнойник на теле земли .

        А кто давить будет ,когда все делают бизнес ? Китаю это на фиг не надо у России одной будем надеяться пока руки коротки .Европа под оккупацией Сша ,так кому давить ? Вся надежда на Африку и зулусов .)
        Pirogov
    3. Chertt Сегодня, 08:31
      Цитата: Zomanus
      Да вообще не много. Если бы наоборот

      Вообще соотношение убитых-раненых странное. 4 убитых, 104 раненых. Это какая то гуманная и сверхсложная, стрельба снайперов, по мечущейся толпе
      Chertt
  2. профессор Сегодня, 08:14
    При этом утверждается, что на теле нападавшего было закреплено нечто, напоминающее самодельное взрывное устройство. Проводится экспертиза.

    Наговаривают. Он мирно шел в супермаркет.




    PS
    В Кабардино-Балкарии ликвидировали боевика, стрелявшего по силовикам
    Подробнее: https://www.newsru.com/russia/15dec2017/boevik.ht
    ml
    Но четверо фылыстынцев конечно гораздо интереснее для обсуждения на ВО.
    профессор
    1. Тралл Сегодня, 08:23
      Цитата: профессор
      Но четверо фылыстынцев конечно гораздо интереснее для обсуждения на ВО.

      Все 900 стреляли в мирных солдат?
      Тралл
      1. APASUS Сегодня, 08:41
        Цитата: Тралл
        Все 900 стреляли в мирных солдат?

        В мирных израильтян,солдаты отбили атаку уже потом ................. laughing laughing
        APASUS
      2. профессор Сегодня, 08:43
        Цитата: Тралл
        Все 900 стреляли в мирных солдат?

        Просто гуляли.

        А вообще Вы представляете, что такое наплыв из 900 раненых? Ни одна больница не справится. Где полевой госпиталь? где душераздирающие репортажи Раша Тудай?
        профессор
        1. APASUS Сегодня, 09:16
          Цитата: профессор
          А вообще Вы представляете, что такое наплыв из 900 раненых?

          Бедные израильские солдаты ,против них целая армия вооруженных камнями подростков! Это как трудно расстреливать людей то,запарились наверное
          APASUS
          1. профессор Сегодня, 09:31
            Цитата: APASUS
            Цитата: профессор
            А вообще Вы представляете, что такое наплыв из 900 раненых?

            Бедные израильские солдаты ,против них целая армия вооруженных камнями подростков! Это как трудно расстреливать людей то,запарились наверное

            По вашему если израильские солдаты (а там сейчас профи) хотели бы расстреливать людей то было бы всего 4 трупа? wink

            А вот подростками с камнями я бы вам не советовал пренебрегать. Один камень в вашу голову и вы труп.
            профессор
            1. Дважды майор Сегодня, 10:35
              Военные, особенно если "профи", по мирному населению, особенно, детям, стрелять не станут по любому. Только профессиональные эсэсовцы ( "Schutz" и "Staffel", что означает "охранные отряды". Получается SS). Даже не полиция, которая ОБЯЗАНА защищать собственное население от произвола. Евреи в этом ещё во Вторую мировую поднаторели, опыт перенимают полностью. Для отвода глаз, придумали сами себе Холокост, чтоб никому не думалось...
              Дважды майор
          2. shvn Сегодня, 09:40
            ... и очень сильно вспотели, жарко ведь
            shvn
        2. Ныробский Сегодня, 10:38
          Цитата: профессор
          А вообще Вы представляете, что такое наплыв из 900 раненых? Ни одна больница не справится. Где полевой госпиталь?

          С наплывом раненых террористов игиловцев вы неплохо справлялись, подлечивая и откармливая их кошерными продуктами, дабы они и дальше резали головы в Сирии в интересах Израиля. Для палестинцев у вас не найдётся и флакона зелёнки.
          Ныробский
      3. INVESTOR Сегодня, 09:51
        Если бы на вас табор вот этих наезжал как бы вы действовали?

        Впервые согласен с Профессор
        INVESTOR
        1. катана Сегодня, 09:57
          Цитата: INVESTOR
          Если бы на вас табор вот этих наезжал как бы вы действовали?

          Впервые согласен с Профессор

          Сравнивать человека со скотом не прилично.
          катана
          1. профессор Сегодня, 10:08
            Цитата: катана
            Цитата: INVESTOR
            Если бы на вас табор вот этих наезжал как бы вы действовали?

            Впервые согласен с Профессор

            Сравнивать человека со скотом не прилично.

            А где Вы увидели человека?
            профессор
            1. катана Сегодня, 10:36
              Профессор - не стоит обезличивать человека,даже если он палестинский араб.Немецкие национал - социалисты своими подобными теориями дошли до Нюрнберга.Будьте осторожны в своей ненависти.
              катана
      4. Комментарий был удален.
    2. федоров Сегодня, 08:37
      Ну Вы как всегда - Израиль-всех победит типа.
      Уж не знаю, учился со мной , бедный-папы нет, чмырили все, хавчик воровал -, оказалось папа в Канаде. Уехал. Не зря чмырили.
      федоров
      1. alexsipin Сегодня, 10:13
        Цитата: федоров

        Уж не знаю, учился со мной , бедный-папы нет, чмырили все, хавчик воровал -, оказалось папа в Канаде. Уехал. Не зря чмырили.

        Во многих странах ваши действия попадают под уголовную ответственность, а вы этим гордитесь.
        Тут по сети ролик ходит, как русского солдата его сослуживцы кавказцы сажают голой попой на бутылку. Согласно вашей логике тоже видимо не зря.
        alexsipin
        1. Дважды майор Сегодня, 10:27
          Подобных роликов в сети полно. Постановка голимая. Рассчитано на разжигание межнациональной розни. Нам показывают, как кавказцы издеваются над русскими, а псевдоисламские ресурсы размещают, как русские издеваются над кавказцами. Бред полный, с обеих сторон, под парней небольшого ума...
          Дважды майор
    3. shvn Сегодня, 09:38
      Да ладно, палестинцы были длительное время в сонном состоянии, пока Трампуша не решился немного развлечься по поводу признаний ))
      shvn
    4. Starik72 Сегодня, 10:38
      Профессор. Я смотрю что ТЫ откровенный расист,у тебя палестинцы превратились ФЫЛЫСТЫНЦЕВ. Вот отсюда и пляшет политика Израиля,они не считают ПАЛЕСТИНЦЕВ за людей.
      Starik72
      1. Maksus Сегодня, 10:51
        Старик, а ты никогда украинцев хохлами не называл? Или узбеков гастерами?
        Maksus
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:14
    Весело люди живут, не дают себе скучать.
    Анкыпельгыгыргын
    1. Лопатов Сегодня, 08:21
      Да нет, тут людям шоумен из-за океана веселья подкинул.
      Евреи не знают, как утащить свалившееся на них счастье без ручки, палестинцы отрабатывают денюжку, полученную от других главных союзников США на Ближнем Востоке.
      Короче, все довольны.
      Ну, кроме убитых и раненных с двух сторон возникшего на пустом месте противостояния.
      Лопатов
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:23
        А по мне так те же палестинцы только и ждали повода веселуху устроить. Ну шли бы к амерскому посольству и устраивали там погром, так нет - на еврейских ментов накинулись...
        Анкыпельгыгыргын
        1. Лопатов Сегодня, 08:28
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          А по мне так те же палестинцы только и ждали повода веселуху устроить.

          Эт понятно. Выделенные деньги прожрали, но что-то ведь надо делать, иначе новых не выделят. Вот и набрали безбашенной молодёжи с бедных районов и погнали на еврейские стволы. Причём мерилом успешности выступлений в этом случае является количество погибших среди этой молодёжи
          Лопатов
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 08:16
    Иерусалим.Трамп открыл ящик Пандоры.Столкнул палестину с евреями.А евреи так и не понимают,что они разменная монета.Америке не нужен БВ без войны.Палки России в колёса?Богоизбранным сам Бог ума и не дал.
    ВЕРЕСК
    1. Джедай Сегодня, 08:20
      Дима, привет! hi Не торопись с выводами. Во взаимоотношениях США-Израиль не всегда понятно кто кем понукает. yes
      Джедай
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:22
        Понимаю.Но останусь при своём мнении. hi
        ВЕРЕСК
        1. shvn Сегодня, 09:45
          А Джедай прав, если учесть, что все СМИ принадлежат евреям, да и лучший зять из них. Вот Иванка, принявшая иудаизм, вместе с муженьком и капают на мозг Трампуше... А ну ка выдержи такой натиск. Признаешь наличие инопланетян в Палестине
          shvn
    2. Хантер Сегодня, 08:57
      Цитата: ВЕРЕСК
      Иерусалим.Трамп открыл ящик Пандоры

      Обиделся Трамп на евреев явно(денег требуют слишком много))), вот и кинул им подлянку одним росчерком пера !
      Цитата: ВЕРЕСК
      А евреи так и не понимают,что они разменная монета.Америке не нужен БВ без войны

      Я думаю евреи даже рады такому развитию ситуации ..Их цель Иран уничтожить, под шумок могут отбомбиться по ядерным объектам .
      Цитата: ВЕРЕСК
      Палки России в колёса?

      Ну как же без этого..Тут далеко ходить не нужно, просто почитать наших"товарищей из Израиля" на сайте и все станет понятно..
      Хантер
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:16
    погибли четыре палестинца, почти 900 (!) получили ранения, повреждения и травмы
    В стороне от всех происходящих событий Трамп. Главное сделать "доброе дело", а потом другие пускай разгребают то, что получилось. Интересно, неужели Израилю так было необходимо, чтобы Сша высказались по поводу Иерусалима в их пользу? Тихо считали город своей столицей, ну и считали бы дальше.
    rotmistr60
    1. Лопатов Сегодня, 08:38
      Израилю от этого ни холодно, ни жарко. По уму им бы куда больше подсобило бы чёткое разделение палестинских организаций на террористические и те, с которыми можно вести дело. На международном уровне. С безусловным выводом террористов за скобки мирного процесса.
      Могут это сделать американцы? Могут.
      Однако, боюсь, многие в США настроены ещё более воинственно, чем израильтяне. Это и некоторые еврейские сообщества, и некоторые влиятельные протестантские секты. Посему Израиль вместо реальной помощи получает провокации.
      Лопатов
  6. gafarovsafar Сегодня, 08:18
    сауды сволочи !вот кому нужно подсобить оружием
    gafarovsafar
  7. Попович Сегодня, 08:22
    что, у них на "снайперов" бабла не хватило? 4-жертвы для жертвоприношения маловато будет.... "боги" не оценят
    Попович
    1. shvn Сегодня, 09:52
      Привыкли украинскими размерами оперировать? Убивать, так минимум " сотню" ?
      shvn
  8. BLADFROST Сегодня, 08:25
    ДОЛГО ПАЛЕСТИНЦЫ БУДУТ С ПАЛКАМИ КИДАТЬСЯ?! ГДЕ *НЕЛЕТАЛЬНОЕ* ОРУЖИЕ!?
    BLADFROST
  9. Million Сегодня, 08:31
    А почему бы не написать про липецкое побоище:https://lenta.ru/news/2017/12/15/pogrom/
    Мусора постарались на славу
    Million
    1. Смог Сегодня, 09:19
      Цитата: Million
      А почему бы не написать про липецкое побоище:https://lenta.ru/news/2017/12/15/pogrom/
      Мусора постарались на славу

      И сколько там погибших? В этом самом липецком побоище.Вот в Палестине 4-ро, а в Ельце?
      Смог
      1. Million Сегодня, 09:26
        Меня больше волнуют события в нашем государстве,чем в далекой Палестине...У нас на дорогах за день гибнет и получают повреждения больше, и не думаю,что бы в той же Палестине это кого то беспокоило
        Million
        1. Смог Сегодня, 09:30
          Аргумент для бедных. Можно подумать что вовсемцивилицованноммире на дорогах ДТП нет и там никто не погибает.
          Меня больше волнуют события в нашем государстве,чем в далекой Палестине

          Значит не читайте эти новости. Делов то.
          Смог
          1. Million Сегодня, 09:35
            Думаете от Ваших комментариев в Палестине что то изменится?
            Million
            1. Смог Сегодня, 09:36
              А от Ваших станут лучше дороги в РФ?
              Смог
              1. Million Сегодня, 09:37
                Дороги - нет,а вот что произошло в Ельце и почему-может народ и задумается
                Million
                1. Смог Сегодня, 09:44
                  Цитата: Million
                  что произошло в Ельце и почему-может народ и задумается

                  А может прокуратура разберется в том что произошло и почему? Или у нас как в Великом Новгороде должна быть охлократия?
                  Смог
                  1. Million Сегодня, 09:50
                    Может и разберется...Командиру подразделения объявят выговор...Да у нас и так охлократия,только толпа находится наверху
                    Million
                    1. Смог Сегодня, 10:10
                      Цитата: Million
                      .Да у нас и так охлократия,

                      Чет я Вас не пойму! То ментовский беспредел, то власть толпы....
                      Демократия у нас с либеральным оскалом.
                      А что во Ельцу. Мне видится так-
                      Получили менты инфу (получилось что не достоверную) что в кафешке собрались члены ОПГ "Цыгане" . Вызвали ОМОН. Отсортировали мужиков.Отвезли в отделение. Проверили по базе на связь с ОПГ. Не подтвердилось. Отпустили. Начальнику естественно взыскание влепят.А то что ОМОН всех мордой в пол ложит? Так это по инструкции. И дергаться лежащему в этот момент не рекомендуется.А верить местному парламентарию....
                      Смог
                2. катана Сегодня, 10:02
                  Цитата: Million
                  Дороги - нет,а вот что произошло в Ельце и почему-может народ и задумается

                  А что произошло в Ельце - я ,как и многие ,без понятия ??
                  катана
  10. Хантер Сегодня, 08:31
    Израильские каратели от "души" поработали..На счет погибших 4-ых я прям чуть не подавился..!
    А самое интересное ООН молчит хе хе И вся "мировая общественность" как воду в рот набрала..
    Профессор вон ехидничает , типо ничего все нормально..
    Хантер
    1. рюрикович Сегодня, 08:37
      Цитата: Хантер
      А самое интересное ООН молчит

      ООН - ручная собачка Фашингтона wink ,потому и молчит yes
      Цитата: Хантер
      И вся "мировая общественность" как воду в рот набрала..

      "Мировая общественность" в западном "правильном" понимании этой фразы есть англосаксонские и их вассальные подконтрольные СМИ. А разные там африки с азиями и южными америками - это пустое место и к "мировой общественности" отношения не имеют... request lol
      рюрикович
    2. профессор Сегодня, 08:51
      Цитата: Хантер
      Израильские каратели от "души" поработали..

      Однозначно. Вот паренек просто гулял, а его подстрелили. Ни за что ни про что. Каратели однако.


      ПС
      А вот здесь видео с другого ракурса.
      http://mignews.com/news/arabisrael/151217_192139_
      12578.html

      Девку имею. hi
      профессор
      1. Хантер Сегодня, 09:18
        Цитата: профессор
        Вот паренек просто гулял, а его подстрелили. Ни за что ни про что. Каратели однако.

        У нас в России много национальностей и почему то спокойно все..А вас "бедных евреев" все обижают, а вы такие сердобольные их потом лечите и компенсации платите (если вас тут послушать))))
        Цитата: профессор
        Девку имею

        Это вы на Россию намекаете (из прошлого нашего общения)?
        Вот за это вас не любят во всем мире..И правильно делают!
        Честь имею! soldier
        Хантер
        1. профессор Сегодня, 09:34
          Цитата: Хантер
          У нас в России много национальностей и почему то спокойно все..

          Спокойно? lol
          В Кабардино-Балкарии ликвидировали боевика, стрелявшего по силовикам
          время публикации: 15 декабря 2017 г., 21:08 | последнее обновление: 15 декабря 2017 г., 21:31

          Подробнее: https://www.newsru.com/russia/15dec2017/boevik.ht
          ml

          Цитата: Хантер
          Это вы на Россию намекаете (из прошлого нашего общения)?
          Вот за это вас не любят во всем мире..И правильно делают!
          Честь имею!

          А вас где любят?

          Девку имею! hi
          профессор
          1. Хантер Сегодня, 10:02
            Цитата: профессор
            А вас где любят?

            Девку имею!

            Сам себя имей Проф..хе хе
            Чувствуешь свою безнаказанность на сайте..Ну ну!
            Хантер
          2. Дважды майор Сегодня, 10:23
            Не надо путать бандитов, и коренные народы. Да, бандитов уничтожаем. А как же?! При этом, у меня полно друзей среди чеченцев, дагестанцев и т. д. К стати, чего далеко ходить - Кабарда - вчера в Питере группу ДАИШ взяли. И чего?
            Дважды майор
          3. dison Сегодня, 11:09
            Этот точно админам заплатил, оберегают его.
            dison
  11. федоров Сегодня, 08:53
    Вот хасиды снова-опять в Умань приедут. и гадить начнут. Вот нам "разминка" будет, не все время по груше стучать. А тут реальные бородачи.
    Привет ИЗРАИЛЬ.
    федоров
    1. профессор Сегодня, 08:57
      Цитата: федоров
      Вот хасиды снова-опять в Умань приедут. и гадить начнут.

      Так мы же просили дать нам забрать мощи захороненного в Умани раввина. И ездить к вам десятки тысяч паломников перестанут и "гадить". так вы же не отдаете. Говорите, что могила раввина "это национальное достояние Украины". Боитесь доход потерять? lol

      Привет УКРАИНА.
      профессор
      1. федоров Сегодня, 09:33
        Согласен с Вами. Но тут вопрос к "Украинскому" правительству- там же сплошь евреи. request
        Не считая тех америкосов на ул.Владимирской. второй этаж, простите, я там был.
        федоров
        1. Хантер Сегодня, 10:10
          Цитата: федоров
          Но тут вопрос к "Украинскому" правительству- там же сплошь евреи.

          И кровища льется , идет массовое ограбление региона все вывозят ,вплоть до чернозема..!
          В 90-х у нас такое было ..Слава Богу успели опомниться и выгнать "товаищей" основных..
          Теперь еще долго восстанавливаться придется в полном окружении , а они мечтают вернуться , не все разграбили еще и жаба их душит..
          Вот такие дела в танковых войсках киевского округа..! soldier
          Хантер
        2. профессор Сегодня, 10:15
          Цитата: федоров
          Согласен с Вами. Но тут вопрос к "Украинскому" правительству- там же сплошь евреи. request
          Не считая тех америкосов на ул.Владимирской. второй этаж, простите, я там был.

          Ваше правительство вам и разбираться с ними. А по мне правительство бывает хорошим или плохим, а не еврейским или украинским. Будут выборы- проголосуйте за других.
          профессор
    2. Лопатов Сегодня, 09:05
      Цитата: федоров
      Вот хасиды снова-опять в Умань приедут. и гадить начнут.

      Насколько знаю, очень многие хасиды не меньшие антисионисты, чем палестинцы.
      Цитата: федоров
      А тут реальные бородачи.

      Бросьте. "Реальные бородачи" под пули не лезут, гонят туда "расходники" из бедных районов.
      Лопатов
  12. Геркулесыч Сегодня, 08:57
    Сейчас нам "докажут "форумные израильтяне, что все это лажа, что число раненых взято с потолка, часть получила ранения в давке за халявными конфетами, которыми их армия израильская потчует, остальные сами себя обстреляли! am А вообще, там мир и согласие, в смысле, палестинцы согласны чтобы израильская армия их мирно обстреливала, и даже бомбила мирными ракетами и бомбами их дома!
    Геркулесыч
    1. Лопатов Сегодня, 09:10
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас нам "докажут "форумные израильтяне, что все это лажа

      А вдруг они окажутся правы?
      Мы ведь считаем лажей сообщения от тех же организаций о числе пострадавших от русских бомбардировок и действий "армии кровавого режима" в Сирии...
      Лопатов
    2. Хантер Сегодня, 09:28
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас нам "докажут "форумные израильтяне, что все это лажа,

      laughing Да они тут в любой теме спецы и всегда с высока нас гоев поучают , как нужно "правильно " все воспринимать..Ни разу не слышал от них "бывших" ,просто слова поддержки России!
      Все ехидничают и изворачиваются постоянно, даже противно.. negative
      Хантер
  13. Симон Сегодня, 09:01
    Вот, чего добился президент "самой продвинутой " в мире страны! request Одного глупого решения хватило, чтоб началась в Палестине война. fool
    Симон
    1. БВС Сегодня, 09:22
      Понятно - США признало столицей Израиля - Иерусалим, а Россия признала тоже или нет?
      БВС
  14. Хантер Сегодня, 09:01
    Хесболлу нужно вооружать! И в Иране эшелонированную ПВО срочно создавать..Скоро Израиль начнет массированные бомбардировки БВ, карать начнут ВСЕХ!
    Хантер
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 10:38
      Не понимаю. 70 лет палестинцы "воюют" с израильтянами, а сложнее камня ничего не освоили. Тут либо игра на публику, либо сговор палестинских и израильских властей, таким образом "спустить пар", однако судя по кадрам, как выхватили прямо из толпы палестинцев двух лидеров, это прекрасная спец операция полиции.
      Сергей Кожокарь
      1. Хантер Сегодня, 10:47
        Цитата: Сергей Кожокарь
        Не понимаю. 70 лет палестинцы "воюют" с израильтянами, а сложнее камня ничего не освоили.

        В Сирии русские появились и без всяких идеологий..! Социализм в Израиле строить уже не собираемся , но отомстить нужно..Гусинского и т.д. выдавайте иначе ракеты поставим палестинскому народу!
        Как вам ультиматум..,для начала..?
        Хантер
        1. Сергей Кожокарь Сегодня, 10:57
          Никак! Израильтяне всегда договорятся с российскими евреями из правительства, и русские ракеты "пропадут" во время транспортировки. Но идея мне понравилась, тогда надо расширить географию поставок. например ирландцам( и ультиматум нагличанам, либо выдадут беглых олигархов, либо ....)
          Сергей Кожокарь
  15. Горный стрелок Сегодня, 09:11
    Все эти раненые и погибшие - на совести Трампа и его советников. Ему нужно ШОУ, а люди УМИРАЮТ.
    Горный стрелок
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 10:31
      А есть ли у них совесть?
      Сергей Кожокарь
  16. Шалтай Сегодня, 09:17
    Цитата: профессор
    видео с другого ракурса.

    Представители режима не дали даже в магазин сходить , ни за что , ни про что ... А то что к пузу плеер привязан , а нож из картона , так обычай такой .
    Шалтай
  17. БВС Сегодня, 09:21
    Понятно - США признало столицей Израиля - Иерусалим, а Россия признала тоже или нет?
    БВС
    1. федоров Сегодня, 09:53
      Бароюиджан - не хотите ? Самая теплая республика, в которой евреев почти не осталось.
      федоров
    2. федоров Сегодня, 09:55
      Нет, не признала, как впрочем и Трампа.
      федоров
      1. БВС Сегодня, 10:21
        Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Посольство России в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем статуса палестинских территорий, заявил посол РФ в Израиле Александр Шеин.

        "В практическом плане посольство России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий", - говорится в заявлении Шеина, опубликованном на странице дипмиссии в фейсбуке.

        "Признавая Западный Иерусалим столицей Израиля, мы не навязываем никаких решений заинтересованным сторонам. Все вопросы, включая статус Иерусалима, должны быть разрешены на палестино-израильских переговорах", - подчеркнул дипломат.

        Он напомнил, что 6 апреля МИД РФ сделал официальное заявление о признании Западного Иерусалима столицей Государства Израиль. "Это заявление имеет целью прежде всего подтвердить позицию России в пользу двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта", - добавил Шеин.
        БВС
  18. shvn Сегодня, 09:35
    Цитата: Spartanez300
    Давить надо эту мразь заокеанскую устроившую новую бойню , до каких пор народы планеты будут терпеть этот гнойник на теле земли .


    до тех пор, пока Вы не встанете с дивана
    shvn
  19. ТТХ Сегодня, 09:43
    Вообще без разницы сколько раненых и погибших, почему кто-то это делает ? сегодня 4 упокоевшихся 900 раненых, завтра на оборот! Кому это надо? А мы мусолим евреи арабы прав не прав где суть ?
    ТТХ
  20. Siberia 9444 Сегодня, 09:45
    Чем дальше тем веселее belay 227 получили ранение ! Вот евреи шмаляют , скоро как крысы побегут в Россию , и будут рыдать сдесь какие они бедные и несчастные yes
    Siberia 9444
    1. Хантер Сегодня, 10:13
      Цитата: Siberia 9444
      Вот евреи шмаляют , скоро как крысы побегут в Россию , и будут рыдать сдесь какие они бедные и несчастные

      Уже бегут ..хе хе @krasnodar уже ноет в России о бедных евреях! laughing
      Хантер
  21. А. Привалов Сегодня, 09:47
    Министерством здравоохранения ПА названы имена погибших: 1) 18-летний Мухаммад Амин Акель аль-Адам – застрелен после нападения на пограничников около Эль-Биры (площадь АЙОШ), на северной окраине Рамаллы, 2) 29-летний Басель Мустафа Мухаммад Ибрагим – убит во время столкновений около Анаты, к северу от Иерусалима, 3-4) 31-летний Ясир Сухар и 29-летний Ибрагим Абу Турайя – убиты во время столкновений на границе сектора Газы.


    В 17:40 пресс-служба полиции распространила следующие сведения о теракте возле Рамаллы:
    "В 13:40 на площади АЙОШ, к северу от Рамаллы, где в это время находились израильские военнослужащие и бойцы пограничной полиции, принимавшие меры для прекращения беспорядков, палестинский араб, вооруженный ножом, напал на пограничников. Судя по всему, террорист воспользовался присутствием на площади фотографов и журналистов, чтобы приблизиться к бойцам МАГАВ. Израильские военные открыли огонь по террористу, когда же он упал на землю, один из командиров подразделений увидел закрепленный на его теле пояс со взрывчаткой. После этого были произведены еще несколько выстрелов, целью которых было нейтрализовать террориста, не позволив ему привести в действие "пояс шахида". Офицер погранслужбы, получивший ножевое ранение в плечо, был доставлен в медицинский центр "Шаарей Цедек" в состоянии средней тяжести. Террорист был увезен с места происшествия бригадой палестинской скорой помощи "Красный полумесяц". В МАГАВ заявили, что в ходе инцидента бойцы пограничной полиции действовали продуманно и решительно, стремясь предотвратить потери".
    А. Привалов
  22. Дважды майор Сегодня, 10:18
    Израиль забыл, что живёт среди арабов. Ответка прилетит без вариантов, и совершенно ассиметрично. Их спортсменов на Олимпийских играх уже взрывали, а смерти арабы не боятся...
    Дважды майор
    1. Krasnodar Сегодня, 10:35
      Цитата: Дважды майор
      Израиль забыл, что живёт среди арабов. Ответка прилетит без вариантов, и совершенно ассиметрично. Их спортсменов на Олимпийских играх уже взрывали, а смерти арабы не боятся...

      Кабы не боялись арабы смерти, евреи бы давным давно были в море, задавленные массой бесстрашных арабов...
      Krasnodar
      1. Хантер Сегодня, 10:53
        Цитата: Krasnodar
        Кабы не боялись арабы смерти, евреи бы давным давно были в море, задавленные массой бесстрашных арабов...

        Если бы не США , то евреи уже давно бы растворились в мире и тихо на дно легли..(плача о своей судьбе бедной и считая триллиноны $ потерянные не потерянные)))
        Хантер
  23. БВС Сегодня, 10:22
    Для разнообразия дискуссии - 6 апреля МИД РФ сделал официальное заявление о признании Западного Иерусалима столицей Государства Израиль.
    БВС
  24. Rostislav Сегодня, 11:07
    Израиль полчил то, к чему стремился - очередную интифаду. Они ведь погнозировали реакцию арабского мира на решение Трампа о признании Иерусалима столицей евреев.
    Rostislav
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