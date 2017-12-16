Палестинское побоище: 4 погибших, около 900 раненых

Четыре палестинца погибли сегодня (речь о пятнице 15 декабря)— два в секторе Газа, один в Рамалле и один в Иерусалиме, они были убиты израильскими солдатами в ходе столкновений. Количество раненых на Западном берегу и в Иерусалиме составило 661, еще 227 ранены в секторе Газа. Среди них тяжёлые ранения получили десять человек.

Пресс-служба организации Красный Полумесяц представила свежие данные о числе погибших и раненых в ходе столкновений с израильскими силовиками палестинцев. Пресс-секретарь организации Эраб аль-Фукаха сообщает о том, что в минувшую пятницу в столкновениях погибли четыре палестинца, почти 900 (!) получили ранения, повреждения и травмы. Подсчёт числа погибших и раненых ведётся с того момента, как жители Палестины стали выходить на улицы в рамках акции протеста против признания президентом США Иерусалима как столицы Израиля.Эраб аль-Фукаха (цитата РИА Новости ):Среди пострадавших 104 получили огнестрельные ранения, остальным причинён ущерб здоровью от резиновых пуль, дубинок и применения слезоточивого газа.В свою очередь Израиль заявляет об увеличивающемся числе раненых израильских силовиков. Так, накануне палестинец осуществил нападение на израильских пограничников к северу от города Рамалла. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что он ударил одного из пограничников ножом в плечо. Палестинца нейтрализовали, военнослужащего отправили в госпиталь. При этом утверждается, что на теле нападавшего было закреплено нечто, напоминающее самодельное взрывное устройство. Проводится экспертиза.