14:42 16 декабря

Киев назвал условия для переговоров о миротворцах в Донбассе

Киев не будет обсуждать тему международных миротворцев с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и не пойдет ни на какие компромиссы. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Киев назвал условия для переговоров о миротворцах в Донбассе


Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая. Нет там никого, с кем можно разговаривать
— сказал он.


По его словам, украинские власти не пойдут на какие-либо шаги, которые потом, возможно, будут интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе. Климкин рассказал, что его ждет встреча с генсеком ООН, на которой он обсудит миротворцев.

14 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о введении международных миротворцев Киев должен обсуждать с ДНР и ЛНР.

Напомним, РФ в сентябре внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о размещении в Донбассе международных миротворцев"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Тралл Сегодня, 14:03
    Климкин на фото показывает размер своего "мандата". smile
    Не миротворцев на Донбасс нужно вводить, а международных психиатров в Киев. 2 дивизии карательной пихиатрии.
    Тралл
    1. volodya Сегодня, 14:13
      Я понял так,это в Киеве не с кем разговаривать, войну прекращать они ненамерены!
      volodya
      1. антивирус Сегодня, 14:18
        идет важнейший этап подковерной борьбы с тараканами
        Климкин показывает их размер
        Лавров не показывает НИ ЧЕГО, все сделает Шойгу одним хлопком мухобойки.
        Голосуйте за название , на ВО , мухобойки
        антивирус
        1. neri73-r Сегодня, 14:25
          Знать она сильна, раз лает на ........... Я про Климку, ну, Жучку которая! lol
          neri73-r
        2. volodya Сегодня, 14:25
          Цитата: антивирус
          Голосуйте за название , на ВО , мухобойки

          "БУРАТИНО" бармалеям очень нравилось!
          volodya
        3. LSA57 Сегодня, 14:36
          Цитата: антивирус
          Голосуйте за название , на ВО , мухобойки

          "Тапок Шойгу" laughing
          LSA57
      2. poquello Сегодня, 14:25
        Цитата: volodya
        Я понял так,это в Киеве не с кем разговаривать, войну прекращать они ненамерены!

        назвал его Железняк хамом безграмотным, и правильно назвал
        poquello
    2. Хантер Сегодня, 14:16
      Киев скоро капитулирует, вот только капитуляцию мы не примем ! Противно просто.., Пусть вас пшеки рят и прибалты ..хе хе А мы понаблюдаем!

      Ну за братов! drinks
      Хантер
    3. Зяблицев Сегодня, 14:23
      Порошенко на днях заявил, что "Украина - фантастическое государство!" - первый раз,по моему, не соврал... laughing
      Зяблицев
      1. LSA57 Сегодня, 14:41
        Цитата: Зяблицев
        первый раз,по моему, не соврал...

        наверное ещё с утра не принял
        LSA57
    4. LSA57 Сегодня, 14:35
      Цитата: Тралл
      2 дивизии карательной пихиатрии.

      койкомест не хватит
      LSA57
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:04
    А кто их, укропитеков, будет слушать? Миротворцы, мифотворцы!
    Горный стрелок
  3. Chertt Сегодня, 14:05
    на которой он обсудит миротворцев

    Зачем же один, (без ансамБля) позови Порошенко, и обсуждайте до обеда понедельника
    Chertt
  4. новичок Сегодня, 14:06
    ничего не решают ни генсек, не тем более чугункин. вопрос так и зависнет в клинче_ будем блокировать встречные варианты друг друга с янки.
    новичок
    1. Тралл Сегодня, 14:08
      В том то и дело, что Украина в ООН, в отличии от России, по миротворческой миссии ничего до сих пор не предложила. Идёт обычная болтовня и раздувание щек.

      Мачо Климкин в рубашке на вырост на фоне флага и стула smile
      Тралл
      1. новичок Сегодня, 14:13
        да конечно. так и будем вносить поправки и замечания в контрпроекты с англосаксами и лягушатниками. далее рассмотрение поправок, далее отказ от поправок, что в итоге приведёт к нескольким “вето“.
        новичок
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:14
      Пока политиканы в реверансах практикуются,сколько за эти танцы людей поляжет в Донбассе.Зла уже не хватает на........Признать ЛНР и ДНР официально.
      ДЕДПИХТО
      1. новичок Сегодня, 14:20
        ну, Кедми прямо заявил, Ищенко предположил, что один фронт мы уже погасили_ Сирию, вторым_ Украина, займёмся после выборов и ЧМ18, летом.
        новичок
        1. Керенский Сегодня, 14:31
          займёмся после выборов и ЧМ18, летом.

          Чего?! Это после чемпионата мира по футболу?! Он важнее того, что людям ГОДАМИ мины в огород прилетают?!! Ну Вы даёте!
          Керенский
  5. svp67 Сегодня, 14:07
    По его словам, украинские власти не пойдут на какие-либо шаги, которые потом, возможно, будут интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе.

    Ага, вот как они к этому вопросу относятся...
    svp67
  6. частное лицо Сегодня, 14:09
    Никогда не говори Никогда!!!!!
    частное лицо
  7. п-к Опарышев Сегодня, 14:22
    ВВП специально заострил,что Киеву нужно договариваться с ЛДНРами.ЗнаЛ,что хунта не пойдёт на такое унижение.Ещё бы.
    п-к Опарышев
  8. Лексус Сегодня, 14:26
    Киев назвал условия

    Дожили... Смердящий голодранец с протянутой рукой озвучивает свои условия...
    Лексус
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