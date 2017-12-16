Киев назвал условия для переговоров о миротворцах в Донбассе

Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая. Нет там никого, с кем можно разговаривать

Киев не будет обсуждать тему международных миротворцев с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и не пойдет ни на какие компромиссы. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.— сказал он.По его словам, украинские власти не пойдут на какие-либо шаги, которые потом, возможно, будут интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе. Климкин рассказал, что его ждет встреча с генсеком ООН, на которой он обсудит миротворцев.14 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о введении международных миротворцев Киев должен обсуждать с ДНР и ЛНР.Напомним, РФ в сентябре внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о размещении в Донбассе международных миротворцев"