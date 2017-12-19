19:10 19 декабря

В Поволжье гранатометчики учатся уничтожать "джихад-мобили"

Гранатометчики 2-й общевойсковой армии в ходе сборов на полигонах в Самарской и Оренбургской областях отрабатывают уничтожение джихад-мобилей условного противника на максимальных дальностях, говорится в сообщении округа, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

В Поволжье гранатометчики учатся уничтожать "джихад-мобили"


Отмечается, что военнослужащие отрабатывают правильное занятие позиций у контрольно-пропускных пунктов и административных зданий, учатся вести разведку целей, классифицировать их по важности, вводить поправки при стрельбе. Огневые тренировки проводятся из гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 одиночным и групповым способами.


Особое внимание уделяется отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства, начиненные взрывчаткой под управлением террористов-смертников. Такая тактика широко использовалась незаконными вооруженными формированиями на территории Сирийской Арабской Республики при нападении боевиков на блок-посты, КПП и другие военные объекты правительственных сил.

В сборах, которые продолжатся до 22 декабря, принимают участие более 400 гранатометчиков, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 11:18
    Подобную тактику могут применить Недоумки и у нас в стране.И надо быть готовым..Точнее ее уже применяли в Чечне и Дагестане.
    210окв
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
    Огневые тренировки проводятся из гранатомётов РПГ-7В

    ... понимаю что надо, но попасть в несущийся и маневрирующий мобиль из РПГ....это надо быть снайпером...и одно дело на полигоне, а другое когда он на тебя несётся и расстояние сокращается очччень быстро...
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 11:25
      как-то да, тут бы что-нибудь скорострельное и крупнокалиберное
      роман66
      1. SOF Сегодня, 11:57
        Цитата: роман66
        как-то да, тут бы что-нибудь скорострельное и крупнокалиберное

        ..."Терминатор" к примеру.
        SOF
        1. роман66 Сегодня, 11:58
          ну в идеале да! hi
          роман66
          1. SOF Сегодня, 12:47
            Цитата: роман66
            ну в идеале да! hi

            ...ну так, подозреваю, что они в Сирию ездили явно не для того чтобы танковые армады от вертолетов прикрывать... laughing
            SOF
      2. Pancir026 Сегодня, 12:00
        Цитата: роман66
        что-нибудь скорострельное и крупнокалиберное

        Вот такое?
        Свой взгляд на подобную технику уже в заводском исполнении представил "Подольский электромеханический завод специального машиностроения", продемонстрировав на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" бронеавтомобиль САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная). Он представляет собой легкобронированный пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30М. Данное орудие способно поражать наземные цели на расстоянии до 2,5 км, а также воздушные - на высоте до 1,5 км.

        Зенитно-пушечная установка бронеавтомобиля может вести огонь в нескольких режимах: автоматическом, полуавтоматическом и ручном. Это избавляет разработку подольских конструкторов от недостатка самодельных гантраков – уязвимости для вражеских пуль наводчика, находящегося в кузове. Машина имеет подвеску с возможностью жесткой фиксации для нивелирования раскачивания во время ведения огня.http://vestnik-rm.ru/news-4-22482.htm?utm_so
        urce=warfiles.ru
        Так даже такое не спасет,если личный состав не обучен.
        Pancir026
        1. роман66 Сегодня, 12:19
          оснащать и учить, замечательная дрындулетка!
          роман66
    2. Лопатов Сегодня, 11:28
      Цитата: a.s.zzz888
      но попасть в несущийся и маневрирующий мобиль из РПГ

      Для гранатомётчика он практически не маневрирует. Если едет на него.
      Лопатов
  3. коноправ Сегодня, 11:34
    РПГ-7 по точности ничем не отличается ат АКМ. Для того что б научить уверенному поражению нужно привить бойцууверенность в своих силах. Делается это очень просто - на 200 метров ставится мишень танк № 12, на мишени под башней белой краской рисуется прямоугольник 0,5 на 0,5 метра, снимается оптический прицел с гранатомета и даётся бойцу две гранаты. Стрельба ведется с механическим прицелом. Как правило 2 граната попадает в прямоугольник. Ну а дальше дело еще проще - стрельба на макс дальность и по движущимся целям. При стрельбе с механическим прицелом можно загонять пробоины " дырочка в дырочку". Проверено практикой.
    коноправ
    1. 32363 Сегодня, 11:48
      Цитата: коноправ
      РПГ-7 по точности ничем не отличается ат АКМ. Для того что б научить уверенному поражению нужно привить бойцууверенность в своих силах. Делается это очень просто - на 200 метров ставится мишень танк № 12, на мишени под башней белой краской рисуется прямоугольник 0,5 на 0,5 метра, снимается оптический прицел с гранатомета и даётся бойцу две гранаты. Стрельба ведется с механическим прицелом. Как правило 2 граната попадает в прямоугольник. Ну а дальше дело еще проще - стрельба на макс дальность и по движущимся целям. При стрельбе с механическим прицелом можно загонять пробоины " дырочка в дырочку". Проверено практикой.

      это всё работает когда цель замечена вовремя, а если нет? рвы, минные заграждения, противотанковые ежи и джихадист не будет иметь шанса подобраться.
      32363
      1. коноправ Сегодня, 11:55
        Особенно эффективны ядерно- минные заграждения и лазерные прожектора.!
        коноправ
      2. Pancir026 Сегодня, 11:58
        Цитата: 32363
        рвы, минные заграждения, противотанковые ежи и джихадист не будет иметь шанса подобраться.

        Это то да..но где вы видели в инженерном оборудовании постов у сирийев хотя бы намек на это?
        Коноправ правильно говорит-наблюдение за подходами,если оно ведется,то и наученного гранатометчика хватит,что бы поразить джихадмобиль,ну а если нет ничего,то и результаты соотвествующие..
        Pancir026
        1. 32363 Сегодня, 12:05
          Цитата: Pancir026
          Цитата: 32363
          рвы, минные заграждения, противотанковые ежи и джихадист не будет иметь шанса подобраться.

          Это то да..но где вы видели в инженерном оборудовании постов у сирийев хотя бы намек на это?
          Коноправ правильно говорит-наблюдение за подходами,если оно ведется,то и наученного гранатометчика хватит,что бы поразить джихадмобиль,ну а если нет ничего,то и результаты соотвествующие..

          не видел, как на автобане гоняли шахиды, а ведь ежа противоджихадного можно на коленке собрать и раскидать на опасном участке, сирийцы удивили своей недалёкостью.
          32363
          1. Pancir026 Сегодня, 13:11
            Лень-матушка наверно обуяла сирийцев..иначе не объяснить их редкостное безразличие и беспечность.
            Цитата: 32363
            сирийцы удивили своей недалёкостью.
            Pancir026
  4. Horst78 Сегодня, 11:36
    Круто good МВД И Россгвардии тоже такие тренировки нужны. Особенно личному составу на КПП (Назрань осенью помните).
    Horst78
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